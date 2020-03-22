 Таможня опубликовала перечень лекарств и медоборудования, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС. СПИСОК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице таможенной службы на Facebook.

В этом перечень входят:

тесты для диагностики Covid-19

аппараты искусственной вентиляции легких

фибробронхоскопы

дозаторы кислорода с увлажнителями

рентгеновские передвижные аппараты

парацетамол

инсулин

лидокаин

фуросемид

дезинфекционные средства

респираторы

ларингоскопы

шприцы

каталки

антисептики на хлоргексидин

этаноловые растворы

Названия лекарственных средств указаны в соответствии с международным непатентованным наименованием.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/3dntrHo

Изменения вступают в силу с момента опубликования в Правительственном курьере и в течение 3 месяцев.

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