 Инструкция от МИД и Минздрава для тех, кто возвращается из-за границы: "Не пытайтесь скрыть симптомы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в инструкции МИД и Минздрава:

"Призываем каждого гражданина Украины, который возвращается из-за границы:

- До планирования возвращения на территорию Украины и перед посадкой в ​​транспортное средство убедитесь, что у вас не повышена температура и нет признаков респираторных заболеваний. Не пытайтесь сбить температуру или скрыть другие симптомы, а немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- После возвращения в Украину строго соблюдайте режим самоизоляции, чтобы обезопасить себя и близких.

Самоизоляция прежде всего означает, что вы в течение не менее 14 дней избегаете любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты с глазу на глаз ближе 1,5 метра и более 15 минут.

Единственное исключение - обращение за медицинской помощью. При любых симптомах болезни позвоните семейному врачу и следуйте дальнейшим рекомендациям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Это проблема больше для пожилых людей, сильно себя не собираюсь ограничивать, - возвратившийся из Польши украинец о самоизоляции. ВИДЕО

Как подготовиться к самоизоляции:

Продумайте, что вам понадобится в течение 14 дней, чтобы вам не нужно было выходить из дома. По возможности попросите друзей или родственников обеспечить ваше жилье необходимыми вещами.

При необходимости пользуйтесь службами доставки с онлайн-оплатой продуктов, лекарств, если есть хронические заболевания, и тому подобное. Доставку просите оставлять за дверью.

Предупредите друзей и родственников, что вы временно не сможете принимать посетителей и гостей. Выберите контактное лицо, к которому вы в случае необходимости обратитесь за помощью.

Предупредите своего семейного врача о режиме самоизоляции и поддерживайте связь с ним или с ней.

Договоритесь с работодателем об удаленном режиме работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску

Если вы живете не одни:

Изолируйтесь в отдельной комнате, часто проветривайте ее, регулярно делайте влажную уборку.

Если возможно, используйте отдельную ванную комнату и/или туалет, готовьте пищу и ешьте отдельно. Если нет - используйте максимальную дезинфекцию и меры предосторожности.

Избегайте контакта с другими людьми. Когда это невозможно, надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.

Строго соблюдайте правила личной гигиены, часто мыть руки с мылом.

Если вам надо выйти из дома, используйте маску для лица и минимизируйте контакты с другими людьми. Используйте средства для дезинфекции рук.

Если во время самоизоляции у вас появились симптомы болезни (кашель, одышка, лихорадка, диарея), срочно обратитесь за медицинской помощью и сообщите о своих недавних путешествиях, а также контактах с людьми, которые имели признаки заболевания ОРВИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция будет проверять самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы, - Минздрав