 Инструкция от МИД и Минздрава для тех, кто возвращается из-за границы: "Не пытайтесь скрыть симптомы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в инструкции МИД и Минздрава:
"Призываем каждого гражданина Украины, который возвращается из-за границы:
- До планирования возвращения на территорию Украины и перед посадкой в транспортное средство убедитесь, что у вас не повышена температура и нет признаков респираторных заболеваний. Не пытайтесь сбить температуру или скрыть другие симптомы, а немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- После возвращения в Украину строго соблюдайте режим самоизоляции, чтобы обезопасить себя и близких.
Самоизоляция прежде всего означает, что вы в течение не менее 14 дней избегаете любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты с глазу на глаз ближе 1,5 метра и более 15 минут.
Единственное исключение - обращение за медицинской помощью. При любых симптомах болезни позвоните семейному врачу и следуйте дальнейшим рекомендациям.
Как подготовиться к самоизоляции:
Продумайте, что вам понадобится в течение 14 дней, чтобы вам не нужно было выходить из дома. По возможности попросите друзей или родственников обеспечить ваше жилье необходимыми вещами.
При необходимости пользуйтесь службами доставки с онлайн-оплатой продуктов, лекарств, если есть хронические заболевания, и тому подобное. Доставку просите оставлять за дверью.
Предупредите друзей и родственников, что вы временно не сможете принимать посетителей и гостей. Выберите контактное лицо, к которому вы в случае необходимости обратитесь за помощью.
Предупредите своего семейного врача о режиме самоизоляции и поддерживайте связь с ним или с ней.
Договоритесь с работодателем об удаленном режиме работы.
Если вы живете не одни:
Изолируйтесь в отдельной комнате, часто проветривайте ее, регулярно делайте влажную уборку.
Если возможно, используйте отдельную ванную комнату и/или туалет, готовьте пищу и ешьте отдельно. Если нет - используйте максимальную дезинфекцию и меры предосторожности.
Избегайте контакта с другими людьми. Когда это невозможно, надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.
Строго соблюдайте правила личной гигиены, часто мыть руки с мылом.
Если вам надо выйти из дома, используйте маску для лица и минимизируйте контакты с другими людьми. Используйте средства для дезинфекции рук.
Если во время самоизоляции у вас появились симптомы болезни (кашель, одышка, лихорадка, диарея), срочно обратитесь за медицинской помощью и сообщите о своих недавних путешествиях, а также контактах с людьми, которые имели признаки заболевания ОРВИ.
і доктора комаровського би чули, а то зараз мовчить...є він ще чи з путіним на рибалку відправився?
кто-то просто не хочет знать правду и быт ьсвободными, им спокойнее жить во лжи и быть управляемыми
В 2017 году в марте даже большая смертность была
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?id=4547&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto
Да умирало 1675 от рака там диабета и тд... Так вот к этим 1675 добавь ещё 800 от коронавируса и получишь 2475 в день! Смертность выросла почти на 30% это много или мало?
в каждой стране ее используют по-своему
но меня напрягает новость из Дании о том, что там принят закон об обязательной массовой вакцинации от коронавируса, прививки начнут делать всем, когда вакцина будет готова
и в новостях говорят только правду, да-да-да
Италия будет хоронить по 1000 умерших от коронавируса людей в сутки. Вчера от него умерло 800. Количество заболевших подошло к 50 тысячам.
Таким как ты хоть плюй в глаза - ты всё равно будешь гундеть о божьей росе, о "заговорах" и т.п.
с сайта министерства здравоохранения Италии
Выходит, в 2017 году в марте даже большая смертность была. Как так?
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?id=4547&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto
Было 1600 в день, годами. Сейчас 2,3-2,4 тысячи в день, и непрерывно растёт.
если 800 человек в день добавилось, то куда?
Зачем только тратить время на болвана...
что делать с этим?
http://www.assis.it/dati-istat-sui-decessi-da-influenza/
приводится цифра о 8000 тысячах смертей от гриппа каждый год в Италии, только в Италии
сейчас 14000 тыс. по всему миру
и вот здесь интересная статья, с сайта МОЗ Италии, свежая, за 19 марта
приводится количество смертей, но с оговоркой:
однако это число можно подтвердить только после того, как Istituto Superiore di Sanit установит фактическую причину смерти
то есть на сегодня реальная причина смерти неизвестна
Всё, дискуссия окончена.
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи.
Тупые зе-мрази! Шахова на вас, уродов тупорылых, некомпетентных!
Не ездить к родственникам. Никаких гостей. Никаких "внуков к бабушке". Сидеть дома, проветривая помешение. Иначе внуки останутся без бабушки, или наоборот.
18 березня Президент Польщі Анджей Дуда презентував спеціальну програму підтримки економіки держави в часи коронавірусу - антикризовий щит. Є і ній інформація і про іноземців.
Прем'єр Матеуш Моравецький наголосив, що запровадження спеціальних заходів покликане "запобігти втраті робочих місць, банкрутствам, зменшенням оборотів і надходжень фірм". Міністр розвитку Ядвіга Ємелевич пообіцяла, що держава "зробить усе, аби не загальмувати польську економіку".
Витрати на "Антикризовий щит" попередньо оцінені в 212 мільярдів злотих, що становить близько 10% державного бюджету. Ці гроші мають бути розподілені відповідно до п'яти визначених урядом векторів. Ось вони:
1) безпека працівників - 30 млрд.зл;
2) фінансова підтримка бізнесу - 74,2 млрд.зл;
3) охорона здоров'я - 7,5 млрд.зл;
4) зміцнення фінансової системи - 70,3млрд.зл;
5) програма інвестицій - 30млрд.зл.
Що ж передбачає "Антикризовий щит"?
БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКІВ
- державне дофінансування до 40% зарплат працівникам (до середньої зарплати для Польщі) та часткова компенсація відрахувань ZUS для підприємств, що опинились у скрутній ситуації і не здатні самостійно виплачувати зарплату та виконувати соціальні відрахування (це рішення сьогодні, 20.03.2020 також підтвердило Міністерство фінансів);
- одноразова виплата 2000 зл. працівникам, що працюють за договором доручення (umowa zlecenia) та договору підряду (umowa o dzieło) та особам, які працюють самі на себе (samozatrudnienie).
- державне фінансування відпусток з догляду за дитиною для батьків дітей до 8 років на час карантину.
ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ
- мікрокредити для малого бізнесу: 500 тис. мікрофірм (до 9 працівників) зможуть взяти пільгову позику до 5 тис.зл.;
- 100тис. малих та середніх підприємств зможуть взяти кредит із гарантією de minimis (це кредити, зобов'язання за якими частково, на 60% або більше гарантує держава) обсягом в 3,5млн. зл.;
- рефінансуваня лізингу для транспортних фірм;
- кредитні канікули для різних підпртємств;
- відтермінування ZUS і/або можливість розбити оплати до ZUSу на частини;
- часткове відновлення торгівлі в неділю;
- продовження віз та дозволів на працю для іноземців (особливо актуальна інформація для українських працівників у Польщі).
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
- переобладнання лікарень для боротьби з коронавірусом (закупівля обладнання та внутрішня реорганізація);
- подовження чинності попередніх медичних оглядів з медицини праці (щоб працівники і далі могли виконувати роботу і не проходили під час карантину обов'язкового медогляду до кінця карантину).
ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
- державні гарантії безпеки депозитів;
- підтримка елрмального функціонування банків;
- боротьба з надмірним зростанням цін.
ПРОГРАМА ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
- модернізація шкіл;
- будівництво доріг;
- розвиток енергетики;
-інші стратегічні напрямки державного розвитку, що потребують стабілізації в часи кризи.
Більше детальної інформації на сайті Міністерства розвитку.
Прем'єр Моравецький обіцяє, що відповідні ухвали, що визначатиме порядок реалізації "Антикризового щита" будуть створені до кінця цього тижня (тобто вже сьогодні).
Может - уничтожать? А как? В спирте замочить и только тогда выкинуть?
Симптомы - сухой кашель, высокая температура, ломота в теле. Это при легком течении. Если дело идёт к плохому, присоединяется одышка.