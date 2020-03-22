 Полиция будет проверять самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в ходе брифинга в воскресенье рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вчера мы в очередной раз изменили правила пересечения государственной границы для людей, которые будут возвращаться в Украину из определенных хабов в аэропортах за пределами Украины. Первый самолет вчера приземлился из Испании, 215 пассажиров, все они были протестированы экспресс-тестами. Все они подписали согласие на добровольную изоляцию на 14 дней.

Мы в Минздраве постановлением главного государственного санитарного врача подписание такого соглашения о самоизоляции и выдачу памятки о самоизоляции сделали обязательной противоэпидемической мерой", - рассказал Ляшко.

"Все эти документы передаются в базу для эпидемиологов. Эпидемиологи вместе с Национальной полицией Украины будут отрабатывать каждый контакт и каждое согласие на самоизоляцию и, в случае нарушения подписанного согласия, будем инициировать привлечение этих людей к административной ответственности", - добавил он.

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