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 Общество, Здоровье
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 Полиция будет проверять самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы, - Минздрав

Эпидемиологи вместе с сотрудниками Национальной полиции будут проверять соблюдение самоизоляции всеми, кто возвращается в Украину из-за границы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в ходе брифинга в воскресенье рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вчера мы в очередной раз изменили правила пересечения государственной границы для людей, которые будут возвращаться в Украину из определенных хабов в аэропортах за пределами Украины. Первый самолет вчера приземлился из Испании, 215 пассажиров, все они были протестированы экспресс-тестами. Все они подписали согласие на добровольную изоляцию на 14 дней.

Мы в Минздраве постановлением главного государственного санитарного врача подписание такого соглашения о самоизоляции и выдачу памятки о самоизоляции сделали обязательной противоэпидемической мерой", - рассказал Ляшко.

"Все эти документы передаются в базу для эпидемиологов. Эпидемиологи вместе с Национальной полицией Украины будут отрабатывать каждый контакт и каждое согласие на самоизоляцию и, в случае нарушения подписанного согласия, будем инициировать привлечение этих людей к административной ответственности", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183385
 
   
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Очень вовремя. Скоко уже так проехало?
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Зачем? *опомоям достаточно знать, что их В ЛЮБОЙ МОМЕНТ могут навестить с проверкой. Только сидеть дома они будут, если будут знать об УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за нарушение карантина, а не "админ. штрафе" в 52 гривны. Полиция будет проверять самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7646
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Як можна заборонити тим 55 тисячам пересуватися вільно, якщо вони жодного документу не підписали? Чегова Зелена дурня! Ви хоч розумієте, що зробили коли привезли всіх зубожилих подорожувальників? Ви знищили 2 мільони українців!!!
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А клован гадав,що він герой,коли верещав по ТБ що "ми повернемо всіх". Мєндєльслужба в черговий раз підставила.
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Они сами приехали, как максимум - их выгнали из стран, где они работали нелегально. А Украина не имеет права не пропускать на свою территорию граждан Украины.
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та да сами=)) за счет бюджета чартерами.
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не совсем нелегально, а 3 месяца, а потом что? Им бы визы продлить до 6 мес. и проблем не было бы. И работали бы и в страхе не жили и не возвращались домой на перекладных. Все это не продумано послами да и государем тоже.Проще было заключить договор о временном пребывании после истечении визы чем гонять самолеты во все концы мира.
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но обязана принять меры по недопущению распространения вируса, включая должную организацию проверки на границе, учет, мониторинг, своевременное реагирование... увы, не с этой властью... клован самоизолировался и появляется только на экране, чтобы прогундосить по написанному и состроить рожу по привычке... не удивлюсь, если яйцами бренчать начнет... привычка - альтер эго
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Що пропонуєш? всіх живцем "до дної ями", посипати вапном і закатати бетоном?
Ага, "Єдина країна!", "Ми єдині, бо ми - українці"....
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Идея - человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму
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щас снова начнут компанию по однозначному привязыванию симок к владельцу.
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Це вже навіть не державна зрада - це злочин проти всього Людства.
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Уже ведь сколько писали, что экспресс-тесты работают только после появления симптомов. Какой смысл в этом тестировании, кроме показухи?
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поздно пить боржоми мудаки, когда почки отказали.....
это нужно было делать все время от самых Н.Санжар....
А сейчас фсе... - готовьте мешки для трупов...
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Ну что голосовали по приколу теперь не по приколу кющайте
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НУ А ШО?
шо то в этом есть.

Президент страны Александр Лукашенко посетовал на то, что многие белорусы не прислушались к призывам оставаться на родине и отправились в запланированный отдых.
«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали»
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Браво! Наші компетентні фахівці через два тижні після оголошення пандемії в світі вирішили все ж контролювати в'їжджаючих до Укрїни. А до цього їх просто відпускали під чесне слово на всі чотири сторони! Полиция будет проверять самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7599
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Мне кажется, он готовиться к приему на работу в Квартал-95 в качестве смешильника на разогреве перед Жэкой...
Проверять они будут 40 тыс. приехавших... Это круче, чем 4000 евро учителям...
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Не поспішайте. Вже ж, майже, всіх привезли. Вони по магазинах і аптеках пройшлись. Маски у них були? Ну так. Де їх взяти?
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15 марта прилет в Украину +14 дней по 29 марта ,,самоизоляция,, Порошенко. Полиция уже выехала на проверку ?
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бугага вава вывез родителей к себе бортом ВСУ папа заблевал весь грузовой отсек головастика Полиция будет проверять самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4973
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БУДЕТ? а до этого что ? ждали пока они по родственникам и друзьям пройдуться? пгт Тростянец: женщина лет 50-55 встречает кума толи брата толи трахаря своего прямо на тротуаре. сразу в обнимку. слышу. как я соскучилась, восемь месяцев не видела. и по....издила дальше по всем родственникам и знакомым. БЫЛА В ИТАЛИИ, ****
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да...забыл! и очень обнадежило слово - БУДУТ ...
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