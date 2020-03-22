 Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем говорить те вещи, о которых говорили ранее. Хирургическая маска не защищает нас от возможного инфицирования болезнями, которые передаются воздушным путем. В о же время, когда вводится карантин на время, мы все с вами становимся потенциально инфицированными, поэтому когда вас просят одевать медицинскую маску при входе в транспорт или общественные здания, это свидетельствует только об одном - что этим мы сейчас не защищаем вас, а защищаем от вас людей, которые находятся в помещении. Поэтому, одевая маску в данный конкретный момент, мы уменьшаем возможность инфицирования людей, которые работают в госструктурах и обязаны выходить на работу для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность нашей страны", - сказал он.

По его словам, одевать маску сегодня - это вопрос того, что мы уменьшаем расстояние на которое мы можем распространять возбудителя данного инфекционного заболевания.

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Также он добавил, что респираторы рекомендуется использовать медикам только при контакте с больным короновирусом, особенно когда он находится в реанимации, когда проводятся определенные процедуры, которые предусматривают выделение большого количества биологической жидкости.