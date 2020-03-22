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 Общество, Здоровье
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Все про:карантин (839) Минздрав (2341) Ляшко Виктор (96) COVID-19 (1616) коронавирус (305)

 Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску

В Минздраве рассказали, что в связи с распространением коронавируса в Украине необходимо носить маску, потому что все могут быть потенциально инфицированными Covid-19.

 Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем говорить те вещи, о которых говорили ранее. Хирургическая маска не защищает нас от возможного инфицирования болезнями, которые передаются воздушным путем. В о же время, когда вводится карантин на время, мы все с вами становимся потенциально инфицированными, поэтому когда вас просят одевать медицинскую маску при входе в транспорт или общественные здания, это свидетельствует только об одном - что этим мы сейчас не защищаем вас, а защищаем от вас людей, которые находятся в помещении. Поэтому, одевая маску в данный конкретный момент, мы уменьшаем возможность инфицирования людей, которые работают в госструктурах и обязаны выходить на работу для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность нашей страны", - сказал он.

По его словам, одевать маску сегодня - это вопрос того, что мы уменьшаем расстояние на которое мы можем распространять возбудителя данного инфекционного заболевания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Также он добавил, что респираторы рекомендуется использовать медикам только при контакте с больным короновирусом, особенно когда он находится в реанимации, когда проводятся определенные процедуры, которые предусматривают выделение большого количества биологической жидкости.

Источник: https://censor.net.ua/n3183383
 
 
 Топ комментарии
 
Ай какой маладец..а где же взять ту маску которую нужно надеть???
Радуцкий...скот...все продал...
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...чувак, ты инфицированным уже родился Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску - Цензор.НЕТ 2921 Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску - Цензор.НЕТ 8730
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Ляшко маску дай , или хоть продай ........
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...чувак, ты инфицированным уже родился Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску - Цензор.НЕТ 2921 Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску - Цензор.НЕТ 8730
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Не,наверно имбицированым.
Ляшко,шо то это мне напоминает.
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санврач Ляшко: Респираторы рекомендуется использовать медикам только при контакте с больным короновирусомИсточник: https://censor.net.ua/n3183383

--
У Ляшко - морда дебила! Откровенного!
В респираторах должно быть поголовно все население!
А врач, тем более!
И самый прямой вопрос для главного санврача: Ляшко, когда начнутся дезинфекции улиц, дорог, подъездов?? Хватить звиздеть - пора работать! Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску - Цензор.НЕТ 7020
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"...мы защищаем не Зону от вас, а вас - от Зоны..."(с)
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Топ Ган,есть еще хороший рассказ на эту тему Марка Хуберта"Ты вейнулся Снеог,я знаала"(это не опечатка).
Советую всем прочитать,он не долгий.В интернете есть.Не пожалеете.
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так і вирішать земельне питання...обнадіюють, що в основному помиратимуть пенсіонери - власники земельних паїв і сертифікатів до них.
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Ай какой маладец..а где же взять ту маску которую нужно надеть???
Радуцкий...скот...все продал...
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Серед плісняви адекватний? Мабуть заблукав
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73% виборців інфіковані вірусом рускава міра.
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Да блин... Радуцкого в студию! В маске, вернее с мешком на голове... И на гильотину - у него на совести сотни инфициированых. Как и у Коморовского.
А эту плесень типа Ляшка, Скалецкой - этих просто дустом...
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комаровский сейчас вообще смешон - после заявлений о том что в марте о коронавирусе забудут
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Скалецкой ? Шо так ? А как же дохтур смерть , как говорил главный ***** кравчук маемо тэ що маемо
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Маладца Ляшко!) Пока маски приносят сверхдоходы, то их конечно же всем нужно носить) На сколько интересно счет пополнился после такой речи?))
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Короче,носите маски,но это бесполезно. Вот и вся суть спича этого очередного зелепрофи.
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вы же с зеленским продали все запасы масок и респираторов, какой ,,,,УЙ одевать?
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В Кремле сейчас ходит птичий грипп,объявлен карантинСейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску - Цензор.НЕТ 9618
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Резюме: маски не помогают, но покупать их нужно.
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Сейчас мы все потенциально инфицированы, потому все виноваты в том, что стране пришел П...Ц - зебильная логика
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Найнижча смертність - в США і Німеччини. Оце ті країни, з заходів яких потрібно брати приклад.
А не вигадувати якісь свої, чи копіювати країни, де з вірусом не справляються. Раз не справляються - значить роблять помилки. Ясно, що в Україні все одно підуть своїм шляхом через сраку, а не так, як нормальні люди.
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Найбільша смертність там де найбільше роблять тестів на цей сраний коронавірус..
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Та в Германії якраз роблять найбільше тестів. Бачиш, як відразу виділяється країна, де розум на першому місці. Вони навіть французів беруть вже на лікування до себе.
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Давай докази що там роблять найбільше тестів..Раз там роблять найбільше тестів чого тоді летальність має таку велику різницю У Німеччині і Італії?
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...стопудово, не зря же столько туалетной бумаги скупили
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В Германии со вчерашнего дня вход в магазины в маске ,в перчатках, по
2 человека расстояние между покупателями не менее 2 м.
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Маски повинні були видавати кожному, що в'їжджають в Україну з моменту оголошеня пандемії. Для цього в Держрезерві повинен бути запас одноразових масок. Де вони? Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску - Цензор.НЕТ 1409
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Эти мудаки просто умиляют своим идиотизмом .
Ты с....а расскажи где людям купить простую маску !!!!!
Я уже не говорю , что они должны раздаваться бесплатно
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я до сих пор не могу понять физику процесса. если маска не защищает от попадания вируса снаружи то как она защищает от того чтобы вирус прошел сквозь нее изнутри?
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...существенно снижает разброс аэрозоля при чихании, кашле и т.п.
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А хто цього дятла зрозуміє ?
Ось найбільш толковий тред про маски,що мені стрічалися :https://twitter.com/Pasichnik84/status/1241068878198976512
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Одна дамочка на тамифлю бабло делала, теперь зебилье маски впаривает Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску - Цензор.НЕТ 6356
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И по сколько за одну маску наш минздрав требует?Замечу что маска 2-го уровня защиты эфективна максимум 3 часа а в сутках их аж 24-ре.Пять дней назад были замечены маски неизвестного производителя по цене 1200 гр за 50 шт.Так сколько стоит одна защитная маска,почему официальное МОЗ тупо умалкивает?
Если в Украине существуют маски одобреные МОЗ то они просто обязаны сказать народу какие и по какой цене,тем более что для предовращения пандемии они ОБЯЗАНЫ раздавать их бесплатно и принуждать под страхом штрафов их применять.
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Нечего уже бесплатно раздавать...госрезев пуст как барабан...зеленый скот все продал...
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Ну да... Влада для цього неабияк постаралась.
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А почему он не объяснил где эти маски брать???
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Я не понимаю почему в нашей стране ,которая изготавливает самолёты ,нельзя было
наладить собственное производство масок. Перепрофилировать производства ,
обеспечить госзаказом.-это дело нескольких дней. Нет , маски везём с Китая ,
чеснок с Китая...
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маски которые могут быть доступны обычным украинцам защищают от неуправляемых выделений человеческого организма размеры вируса десятые и сотые размера микрона плюс в маске дешевой которая сейчас дорогая будет скопление конденсата в котором и будут все бактерии... слышать такое от министра ... просто нет слов
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