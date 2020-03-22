 Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Мы продолжаем говорить те вещи, о которых говорили ранее. Хирургическая маска не защищает нас от возможного инфицирования болезнями, которые передаются воздушным путем. В о же время, когда вводится карантин на время, мы все с вами становимся потенциально инфицированными, поэтому когда вас просят одевать медицинскую маску при входе в транспорт или общественные здания, это свидетельствует только об одном - что этим мы сейчас не защищаем вас, а защищаем от вас людей, которые находятся в помещении. Поэтому, одевая маску в данный конкретный момент, мы уменьшаем возможность инфицирования людей, которые работают в госструктурах и обязаны выходить на работу для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность нашей страны", - сказал он.
По его словам, одевать маску сегодня - это вопрос того, что мы уменьшаем расстояние на которое мы можем распространять возбудителя данного инфекционного заболевания.
Также он добавил, что респираторы рекомендуется использовать медикам только при контакте с больным короновирусом, особенно когда он находится в реанимации, когда проводятся определенные процедуры, которые предусматривают выделение большого количества биологической жидкости.
Ляшко,шо то это мне напоминает.
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У Ляшко - морда дебила! Откровенного!
В респираторах должно быть поголовно все население!
А врач, тем более!
И самый прямой вопрос для главного санврача: Ляшко, когда начнутся дезинфекции улиц, дорог, подъездов?? Хватить звиздеть - пора работать!
Советую всем прочитать,он не долгий.В интернете есть.Не пожалеете.
Радуцкий...скот...все продал...
А эту плесень типа Ляшка, Скалецкой - этих просто дустом...
А не вигадувати якісь свої, чи копіювати країни, де з вірусом не справляються. Раз не справляються - значить роблять помилки. Ясно, що в Україні все одно підуть своїм шляхом через сраку, а не так, як нормальні люди.
2 человека расстояние между покупателями не менее 2 м.
Ты с....а расскажи где людям купить простую маску !!!!!
Я уже не говорю , что они должны раздаваться бесплатно
Ось найбільш толковий тред про маски,що мені стрічалися :https://twitter.com/Pasichnik84/status/1241068878198976512
Если в Украине существуют маски одобреные МОЗ то они просто обязаны сказать народу какие и по какой цене,тем более что для предовращения пандемии они ОБЯЗАНЫ раздавать их бесплатно и принуждать под страхом штрафов их применять.
наладить собственное производство масок. Перепрофилировать производства ,
обеспечить госзаказом.-это дело нескольких дней. Нет , маски везём с Китая ,
чеснок с Китая...