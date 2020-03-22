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 Политика Украины
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 В утвержденном правительством перечне закупаемых лекарств нет ни одного препарата из рекомендуемых врачами Китая, Франции, США, - Степанов

Необходимо следовать рекомендациям, которые дает практическая медицина в борьбе с коронавирусом, и насытить наши больницы такими лекарственными препаратами: "Плаквенил", "Лопинавир"/"Ритонавир", "Арбидол", "Хлорохин" и другими.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-губернатор Одесской области Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ. Приводим его пост полностью.

"Просмотрел утвержденный правительством перечень лекарств.

https://www.kmu.gov.ua/…/deyaki-pitannya-zakupivli-tovariv-…

Если честно, в шоке. Реально страшно.

Взять и наплевать на все рекомендации практических врачей Китая, Франции, США... Тех людей, которые уже столкнулись с этой бедой.

Ни один ! из рекомендуемых ими препаратов в этот перечень не вошел. НИ ОДИН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликован справочник по лечению Covid-19 от китайских врачей: что нужно знать о коронавирусе

Ребята, выходите из анабиоза. Украина уже находится в эпицентре катастрофы. Вирус распространяется молниеносно. А незнание реальной украинской статистики на сегодня – так это самообман. Это как закрыть глаза и думать, что тебя никто не видит.

Карантин – только на бумаге. Врачи держатся на энтузиазме и чувстве долга. Работают в период страшной эпидемии на ту же нищенскую зарплату, что и раньше. Мы не обеспечили их даже средствами защиты и вскоре рискуем начать их терять.

Что можем сделать, исходя из той ситуации, которая уже, увы, сложилась. Изучить тактики лечения других стран и принять соответствующие организационные меры:

1. Чтобы как можно меньше зараженных нуждалось в ИВЛ;
2. Чтобы люди, которым помочь без ИВЛ невозможно, находились на аппарате как можно меньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов

Для этого необходимо следовать рекомендациям, которые дает практическая медицина в борьбе с коронавирусом, и насытить наши больницы такими лекарственными препаратами: "Плаквенил", "Лопинавир"/"Ритонавир", "Арбидол", "Хлорохин" и другими. Утвердить перечень нужно, конечно же, с ведущими вирусологами.

Далее. Приглашаем крупнейших импортеров лекарственных препаратов и обговариваем с ними вариант самой быстрой поставки этих лекарств в Украину. Но это тот случай, когда нельзя заниматься аматорством. Импортеры должны быть "с гарантией качества".

! Срочно необходимо принять распоряжение Кабмина об утверждении этого перечня препаратов и выделить на него деньги.

! Важно сейчас подключить все дипломатические каналы, чтобы помочь импортерам привезти нам эти лекарства как можно скорее.

! Большинство из этих препаратов либо не зарегистрированы в Украине, либо срок регистрации уже заканчивается. Это не должно никого останавливать. У нас есть закон "Про лікарські засоби". Статья 17 регламентирует ввоз в страну препаратов – там есть пункт, который гласит, что в случае вспышек эпидемий это возможно и без регистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов привез в Одессу защитные костюмы для медиков и маски

Все это нужно и возможно сделать в кратчайшие сроки. Не за неделю-две, а за несколько дней.

Начинать нужно уже сегодня, 22 марта. Иначе выйдет как с ИВЛ.

Начнется ажиотаж, и Украина останется ни с чем, врачи – один на один со страшным врагом, а заболевшие без шанса выжить.

P.S: на фото – момент вывоза тел умерших от коронавируса людей из Бергамо в другие итальянские города. Местный крематорий перестал справляться...

В утвержденном правительством перечне закупаемых лекарств нет ни одного препарата из рекомендуемых врачами Китая, Франции, США, - Степанов 01

Также читайте: Паниковать надо было в январе: правительство опоздало, теперь эпидемию нужно блокировать собственными усилиями, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3183382
 
   
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от не мішайте людям гроші зашибати, поки ви будете дохнути!
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А ти купи собі лісапет, як Голобородько.
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а ще Порох обісцяв штани Сцивухо В утвержденном правительством перечне закупаемых лекарств нет ни одного препарата из рекомендуемых врачами Китая, Франции, США, - Степанов - Цензор.НЕТ 5266
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от не мішайте людям гроші зашибати, поки ви будете дохнути!
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Торгівля на крові.
Арбідол - ординські пігулки.
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Обережно, фейк! Китай не включав «Арбідол» до ...
www.stopfake.org › oberezhno-fejk-kitaj-ne-vklyu...
Feb 21, 2020 - Обережно, фейк! Китай не включав «Арбідол» до рекомендацій ... Джерело: The Insider. Tagged. Абідол · Арбидол · коронавірус · фейк ...
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+чем меньше людей-тем больше можно раздерибанить, поначалу (а им дольше и не нужно). да и Х#йлу приятно, имхо, мне кажется у них есть система по аналогии как раньше разнарядки на расстрелы. может даже медаль дадут. (за "боинг" наверняка дали)
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Отлажена система закупок и поставок. Для того чтобы лечить голову привезут лекарства от ног, потому что за эти лекарства получат откат.
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Порошенко купил себе Мерседес за 3 миллиона гривен! И это в условиях карантина! ПОЗОР!
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А ти купи собі лісапет, як Голобородько.
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не заважайте ******* методичку постити. В утвержденном правительством перечне закупаемых лекарств нет ни одного препарата из рекомендуемых врачами Китая, Франции, США, - Степанов - Цензор.НЕТ 2862
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Та ты шо ...ярмак - бессребренник, святой чел. Порох, только Порох...
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Зебил, если ты будешь всю жизнь вкалывать как Порох то тоже сможешь купить мерседес
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Та да. То фігня,що не ті ліки,зато на зекономлені кошти можна суттєво підвищити продутивність роботи ОПи і показати,що Єрмак-не х... собачий,а віце-президент всєя Малоросіі.Заробив.Достоєн.
В утвержденном правительством перечне закупаемых лекарств нет ни одного препарата из рекомендуемых врачами Китая, Франции, США, - Степанов - Цензор.НЕТ 4338
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Виродку, а ну бігом до психіатра! Ти вже Єрмака з Порошенко путаєш.
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Хорошо что новые лица, при старых бы ух что творилось
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А шо если у Раи Богатыревой нет таких лекарств, она продает что есть! Она ж не какая-то там американка с рюкзаком, чтобы упустить шанс подзаработать на тысячах жизней. Бубочкины избератели поддерживают...
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нормально. комаровский и новый (да и санжарская мученица тоже) министр здоровья лучше знают на чем можно больше заработать. косатая в консультантах
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а що рекомендував комаровський - носа господарським милом мити ?
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Лечение геморроя огурцом - YouTube
www.youtube.com › watch
Apr 2, 2012 - ... русского народного Доктора Попова!!! Этот чудесный доктор излечивает практически все болезни, начиная от геморроя и заканчивая ...
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не к месту наверное, но че то ржу..... В утвержденном правительством перечне закупаемых лекарств нет ни одного препарата из рекомендуемых врачами Китая, Франции, США, - Степанов - Цензор.НЕТ 9858
Мудрый и простой нарид - жри свой выбор...!!
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Зельонку на хліб не намажеш, кажуть зебіли.
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Лікуйся, ідіоте. Хоча, зебілізм невиліковний.
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Ніби ж китайці дійсно ефективним назвали тільки один препарат - японський Авіган (фавіпіравір)... До речі, робить його концерн Фуджі, який колись плівки для фотиків випускав...
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В Израиле 20 лаб на 9мл ( и не справлячтся ), а в Украине 11 на 40 млн
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Смотри шутки шутками , но в Италии 1000 трупов в сутки, нет криматориев .Сколько криматориев в Украине ?
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Шо снова Арбидол им подавай. Арбидол, как и некоторые другие препараты, имеет авторитетного покровителя среди академиков или чиновников Минздрава, для него проводится широкая рекламная кампания, препарат распространяется только в пределах России и бывшего Советского Союза, отсутствует доказательная база на уровне мировых стандартов[51].
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Медицинская маска из бумажного полотенца своими руками.
Прочитай сам и запости дальше!!!
http://www.gunforum.com.ua/index.php?topic=41340.0#msg389960
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в ссср справлялись с черной оспой так, заворачивали самолеты обратно откуда прилетели и не давали возможности никому прилететь приплыть или перейти в страну на время карантина.
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Вову уже и в морду и по морде а он в изоляции от страны и народа только иногда дистанционно в телевизоре выходит спич в стиле 95 квартал и опять в изоляцию ну и памперс у руля
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Неужели не понятна политика the и его камарильи? По видом заботы о людях, особенно пожилого возраста, создать максимально благоприятные условия для естественной убыли указанной категории граждан! Меньше народу - больше кислороду! То бишь, больше денежков останется в дырявой государственной казне! А их сейчас не всех не хватает, ну не хватает, и всё!!!
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На одещині все ж такі "губернатор".... Ппц, ***(((
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Арбидол это российская гомеопатия.
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Чувство долга у врачей-не не слышал, исключительно бизнес подход, всем надо семью кормить, а также машину, любовницу кошку и собаку
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