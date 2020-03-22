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 Общество, За рубежом
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 20% медперсонала в Италии заразились Covid-19, - ООН

В Италии 20 процентов медперсонала заразились Covid-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Организация Объединенных Наций в своем Twitter.

"В глобальном масштабе женщины составляют 70 процентов всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с Covid-19 и на их плечи ложится основной груз реагирования на распространяемый кризис", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Италии, где уже не впервые зафиксировали рекордную смертность, погибли 4 тыс. 032 человека, а всего вирус подхватили 47 тысяч человек. В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии решили прекратить всю производственную деятельность, кроме самого необходимого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса в стране. Одна из причин - средний возраст населения

Источник: https://censor.net.ua/n3183381
 
 
 Топ комментарии
 
Карантин на Півночі Італії вводили так - ЗАВТРА з 9 ранку.

До завтрашнього ранку багато хто купив квитки, сів на машині і поїхали на Південь.
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К чему вообще эти сексисткие ремарки от ООН? Большинство строителей, солдат и т.д. - мужчины, но про это все дружно молчат. Леваки даже во время пандемии не могут заткнуться о своей политике.
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Тепер почнуть задумуватись над фінансуванням медицини. Це по перше.
По друге, треба жорсткіше поводитись з тими, хто має можливість та розробляю бактеріологічну, хімічну та й іншу зброю.
Тим часом пандемія починає своє весілля.
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Тепер почнуть задумуватись над фінансуванням медицини. Це по перше.
По друге, треба жорсткіше поводитись з тими, хто має можливість та розробляю бактеріологічну, хімічну та й іншу зброю.
Тим часом пандемія починає своє весілля.
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Если короновирус и дальше будет напирать ,то уже могут и не успеть задуматься.
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Та да,в больницы лучше не ходить.Расссдник вирусов.
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Нужно наших медиков одевать в скафандры и нужно создавать комнаты в которые заходишь и там опрыскивается дезинфекцией костюмы.
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Карантин на Півночі Італії вводили так - ЗАВТРА з 9 ранку.

До завтрашнього ранку багато хто купив квитки, сів на машині і поїхали на Південь.
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И удивительно: на юге никакой эпидемии нет 20% медперсонала в Италии заразились Covid-19, - ООН - Цензор.НЕТ 185
Может потому что там правят не еврошлюхи, а настоящая мафия.
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Якщо ти ще не зрозумів, умнік, то в світі вже пандемія.
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Нет, никакой пандемии нет. Пандемия - это когда на улицах валяются трупы, и санитарные службы не успевают их отвозить в крематорий.
В мире идёт грандиозная кампания дезинформации, направленная на уничтожение остатков гражданских свобод.
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К чему вообще эти сексисткие ремарки от ООН? Большинство строителей, солдат и т.д. - мужчины, но про это все дружно молчат. Леваки даже во время пандемии не могут заткнуться о своей политике.
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Зато недогеракл-недонаполеон уже добазарился с телеканалами, и теперь будут по телику показывать какие-то уроки. А на безопасность украинских врачей и медперсонал ему насрать.
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краще нехай дивляться чим шляються по вулиці. діти - нашвидші переносчики усього чого можна, бо ще не дотримуються гігієни.
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зажравшихся ойропейцев нада раздуплить и повязать общим горем. тем круче будет праздник по поводу победы всеобщей над микробом. это как на войнухе - щенячья радость после обстрела - я живой и буду жить!
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Там и независимые журналисты все вымерли или заболели?
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Не верьте. ВОЗ врёт с самого начала, назвав "пандемией" не более чем эпидемию локального характера.
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у общества верящих в плоскую землю появился конкурент
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он ***** уже срывает на этом день. военных вирусологов вроде бы уже туда посылает и заикался даже о гуманитарке. а ***** не делает ничего просто так, а только quid pro quo. нашёл слабое звено. значит скоро италия или начнёт требовать или просто в одностороннем порядке снимет санкции против раши, плюнув на всех, начав раскол этого вопроса в ес.
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Хм, странно, что-то я такого в их твиттере не видел. И УНИАН на своем сайте ни скрина ни ссылки не дает. Опять русня решила пустить дезу, чтоб публику встревожить?
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У нас інфікуються 70-80%, якщо до того не звільняться
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А у нас зарплатні не платять. От і думаю- розрахуватися на фіг?
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Інформація подана неправдиво!В Італії -1 400 000 медиків(лікарів,мед.сестер..) і 20%від цієї цифри буде становити 280 000чоловік.Це в п'ять раз більше ніж є всіх інфікованих по всій Італії.Заголовок треба писати:»З усіх інфікованих в Італіі(~50 000чоловік)-20%(10 000чоловік)складають медики.
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