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 Супруги из Днепра, у которых выявили коронавирус, ехали поездом Киев-Запорожье: полиция ищет всех контактировавших с ними. ВИДЕО

Сотрудники правоохранительных органов пытаются найти всех людей, контактировавших с супружеской парой из Днепра, у которых выявили коронавирус. Они ехали поездом Киев-Запорожье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что пара недавно вернулась из Франции, они летели из Парижа в Киев, а оттуда поездом "Киев-Запорожье" добирались до Днепра. Уже здесь до дома супруги доехали на такси.

Почти сразу после возвращения домой они почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Их изолировали в боксах городской инфекционной больницы, а образцы анализов отправили в столицу на проведение тестов.

Тесты подтвердили заболевание коронавируса у обоих. Правоохранители пытаются установить, сколько людей по дороге домой они могли заразить - соседей в купе, проводников поезда. Таксиста, который подвозил зараженных, уже нашли - он дома на самоизоляции, за его состоянием наблюдают медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одиноким пожилым днепрянам начали доставлять продуктовые наборы, организаторы будут рады любой помощи, - Филатов. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3183380
 
 
 Топ комментарии
 
но санжарский триумф зеленского поца начертан на скрижалях и останется в истории мирозданья...
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І все з Хранції...
От як їх впустили в країну без перевірки ?
То ще шукайте хто з ними в літаку летів.
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я від початку писала - НЕ ПУСКАТИ В КРАЇНУ НІКОГО.
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І все з Хранції...
От як їх впустили в країну без перевірки ?
То ще шукайте хто з ними в літаку летів.
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Невозможно проверить такое количество въезжающих, если будут проверять каждого без симптомов - потом тестов не хватит даже на тех, у кого будут все признаки covid-19
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Правильно гораздо проще и дешевле теперь искать тех с кем они контактировали и за ними наблюлать.
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Такого количества тестов нет физически нигде в мире.
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а на машины ментам и сбу есть деньги
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Почему китвйцев посадили на карантин, а этих ект, причем тут тесты?
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Китайцев посадили на карантин в их собственных домах, и не часть - а всех. К ним не приставляли надзирателей, но за выход на улицу без уважительной причины - наказание.
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а просто обсервация 40 дней чо,дороже ,чем ждать и догонять?
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Ты найдешь 5000+ новых Новых Санжар с местом и персоналом для обсервации больше 85 000 людей?
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ой.да ладно...в палатки на любом пустыре, не за полярным же кругом. да и весна уже.а ментов по периметру у авакова хватит.
а то как добровольцы в 2014 в палатках-то так и надо,а эти могут диссонанс после елисейских полей получить
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я від початку писала - НЕ ПУСКАТИ В КРАЇНУ НІКОГО.
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Украина не имеет права этого делать с гражданами Украины.
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а зачем они сюда поперлись, жили не тужили во Франции или а теперь приперлись.
шоколадный тоже всех с Испании припер, чего им там не жилось?
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...ты только из запоя выполз, вася? "Шоколадный" уже почти год как не президент Супруги из Днепра, у которых выявили коронавирус, ехали поездом Киев-Запорожье: полиция ищет всех контактировавших с ними - Цензор.НЕТ 4608 Это ты с оманским попутал, походу... Супруги из Днепра, у которых выявили коронавирус, ехали поездом Киев-Запорожье: полиция ищет всех контактировавших с ними - Цензор.НЕТ 4608
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всі зебіли горланили, що українці не можуть собі дозволити подорожі.
а тепер що - їх дохріна
розбіглись країною, вірус рознесли.
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Чому ж.Перевіряли.Термометром.Може навіть не ртутним.(Але ж ні для кого не секрет,як температуру збити).
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Они приехали до карантина.Раз поезда ходили.
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но санжарский триумф зеленского поца начертан на скрижалях и останется в истории мирозданья...
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праві.
тільки каменюками потрібно було закидувати кловуна.
привіз чуму в країну.
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они за него голосовали камнями нельзя, а то что привезли специально из китая, где был разгар вируса, то они были правы что не пускали.
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тока надо было не в момент прибытия людей гонять,а в момент выписки сцаными тряпками зелебеню...
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А может зеидиоты надо было в Борисполе ещё брать их и на карантин, а то с Китайцами цирк устроили, а эти гуляют где хотят.
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шо дешевле, карантин или одна ракета? Да и Санжары еще не поздно спалить нахер.
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И при проверке, все были здоровы!
Наверное, вирус в чемодане с двойным дном прятался.
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при какой проверке ?

чем проверяли ?
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Увы, но установлено, что человек может на ранних этапах заболевания уже быть вирусоносителем, но никакой тест этого не покажет и температура в это время еще нормальная.
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Не вздумайте говорить кто были с ними в поезде о том что были с ними в поезде потому что если у вас есть коронавирус и если узнают об этом то зебилы и камнями могут закидать как в Новых Санжарах
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Если это их начальник то зебилы ему попку вылижут до блеска!
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Всё будет норм мудрый Украинский народ выбрал умных депутатов и президента! Не мог ведь умный народ выбрать других! 73% не могут так ошибиться. Умный народ выбрал умных правителей по другому и быть не могло!
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Украинский народ выбрал Пороха, малоросийский - Зелю
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Криворукий президент!что же ты зараза низкорослая не проконтролировало, кто куда разбрелся и на чем. У нас полиции куча, могли доставить и сопроводить, могли обеспечить хотя бы домашний карантин. Теперь что делать?
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Ну как Зеленский может быть тупым рукожопом? Ведь за него 73% мудрецов проголосовало! Или не мудрецов? Тогда вы клевещете на Украинский народ! Супруги из Днепра, у которых выявили коронавирус, ехали поездом Киев-Запорожье: полиция ищет всех контактировавших с ними - Цензор.НЕТ 6753
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Квартальный дурачек, вместо того, чтобы еще в феврале разрабатывать план, на случай эпидемии в европе и переноса болезни в Украину, записывал видосики и грабил госбюджет со своими подельниками. Хуже не будет - правда зебилы?
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Почему ты написал "записывал"? Он и сейчас продолжает это делать.
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слышал как какая-то дура по телефону рассказывала про то что они вернулись "такого натерпелись, и рейс откладывали, и в аэропорту им измеряли. А че поехали? Так ведь скидки были просто офигенные никто ведь не едет."
Безмозглое жлобье.
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с Сабакова будет шедевральный диктатор Украины -

на следующий день йух себе сломает Супруги из Днепра, у которых выявили коронавирус, ехали поездом Киев-Запорожье: полиция ищет всех контактировавших с ними - Цензор.НЕТ 6152
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В Сингапуре смерти.А У нас народ простой как двери.Заразится и плюнет в глаз.
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А зачем их искать? Они сами скоро поприходят. В больницы
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щоб вони не встигли заразити маси людей.
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Кто поверит, что эта супружеская пара ЕДИНСТВЕННАЯ? Это искать ВЕТЕР В ПОЛЕ. Завезли полмиллиона пар. БРЕД, а не новость.
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у любого текущего состояния (условного "сегодня")
обязательно существует предыдущее состояние (условное "вчера") .

между "вчера" и "сегодня" НЕ-БЫ-ВА-ЕТ РАЗРЫВА ни в пространстве ни во времени .
время между "вчера" и "сегодня" заполнено событиями .

так вот на пути из "вчера январь 2020г" в "сегодня март 2020г"
в январе месяце в Омане состоялся договорняк зеленского-ермака и патрушева .
зеля с ермАкой через патрушева
в омане получил приказ хY%ла
и подробный гибридный план уничтожения украинцев вирусом COVID-19 .
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может быть какой-то ещё до сих пор
наивняк думает , что такое предательство совершено впервые .

может быть кто-то до сих пор
думает , что украинцам впервые приготовили смертельную пастку ?
например в комментах тут попёрдывают про "73%" про "зебилов" про "зробили разом" ...

но ведь и "котлы" для Добровольцев в "Иловайске-и-Дебальцево"
были такой же смертельной пасткой после личного договорняка парАшенки с хY%лом .

только смертельная пастка "вчера в 2014-15гг" была приготовлена Добровольцам ,
а "сегодня в 2020" - всем украинцам .

существует простая и веками проверенная истина :
безнаказанное ЗЛО-порождает-ЗЛО ещё большего масштаба .

эта простая истина , как теперь "неожиданно оказалось" ,
касается всех : и украинцев, и меркельшу с олландом, и Макрона, и Обаму, и Трампа ...

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Може джерело зараження літак? чи мінялися фільтри у тому літаку і кого ще він перевозив?
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Вот почему прекращено регулярное сообщение.
Надо садить на карантин пассажиров всего вагона (или нескольких, если те шастали)
А так надо было найти всего-лишь водителя автомобиля.
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не по теме роб"ята: херня началась в 91 с приходом кравчучек, быдло + нащадки сделали своё дело., а 73 % голосовавших не за Зелю а протв пороха.ну если мозги были да и в принципе в Украине нет ,не было, и не будет полителити.Посмотрите лучше фильм, старий добрий СССРовский или Жил был пёс. УДАЧИ ВСЕМ БЕРЕГИТЕ СЕБЯ , БЛИЗКИХ.
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