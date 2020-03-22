 Супруги из Днепра, у которых выявили коронавирус, ехали поездом Киев-Запорожье: полиция ищет всех контактировавших с ними. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в сюжете ТСН.
Отмечается, что пара недавно вернулась из Франции, они летели из Парижа в Киев, а оттуда поездом "Киев-Запорожье" добирались до Днепра. Уже здесь до дома супруги доехали на такси.
Почти сразу после возвращения домой они почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Их изолировали в боксах городской инфекционной больницы, а образцы анализов отправили в столицу на проведение тестов.
Тесты подтвердили заболевание коронавируса у обоих. Правоохранители пытаются установить, сколько людей по дороге домой они могли заразить - соседей в купе, проводников поезда. Таксиста, который подвозил зараженных, уже нашли - он дома на самоизоляции, за его состоянием наблюдают медики.
От як їх впустили в країну без перевірки ?
То ще шукайте хто з ними в літаку летів.
а то как добровольцы в 2014 в палатках-то так и надо,а эти могут диссонанс после елисейских полей получить
шоколадный тоже всех с Испании припер, чего им там не жилось?
а тепер що - їх дохріна
розбіглись країною, вірус рознесли.
тільки каменюками потрібно було закидувати кловуна.
привіз чуму в країну.
Наверное, вирус в чемодане с двойным дном прятался.
чем проверяли ?
Безмозглое жлобье.
на следующий день йух себе сломает
обязательно существует предыдущее состояние (условное "вчера") .
между "вчера" и "сегодня" НЕ-БЫ-ВА-ЕТ РАЗРЫВА ни в пространстве ни во времени .
время между "вчера" и "сегодня" заполнено событиями .
так вот на пути из "вчера январь 2020г" в "сегодня март 2020г"
в январе месяце в Омане состоялся договорняк зеленского-ермака и патрушева .
зеля с ермАкой через патрушева
в омане получил приказ хY%ла
и подробный гибридный план уничтожения украинцев вирусом COVID-19 .
наивняк думает , что такое предательство совершено впервые .
может быть кто-то до сих пор
думает , что украинцам впервые приготовили смертельную пастку ?
например в комментах тут попёрдывают про "73%" про "зебилов" про "зробили разом" ...
но ведь и "котлы" для Добровольцев в "Иловайске-и-Дебальцево"
были такой же смертельной пасткой после личного договорняка парАшенки с хY%лом .
только смертельная пастка "вчера в 2014-15гг" была приготовлена Добровольцам ,
а "сегодня в 2020" - всем украинцам .
существует простая и веками проверенная истина :
безнаказанное ЗЛО-порождает-ЗЛО ещё большего масштаба .
эта простая истина , как теперь "неожиданно оказалось" ,
касается всех : и украинцев, и меркельшу с олландом, и Макрона, и Обаму, и Трампа ...
Надо садить на карантин пассажиров всего вагона (или нескольких, если те шастали)
А так надо было найти всего-лишь водителя автомобиля.