EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  17154  86
Материалы по теме:
Все про:карантин (839) Геращенко Антон (1025) COVID-19 (1616) коронавирус (305)

 Опубликован справочник по лечению Covid-19 от китайских врачей: что нужно знать о коронавирусе

Фонд китайского миллиардера Джека Ма, организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Во время борьбы с эпидемий, очень важно, чтоб и врачи и граждане были максимально хорошо проинформированы о том, что из себя представляет вирус, каковы его симптомы, как с ним нужно бороться", - написал он.

Геращенко отметил, что Фонд китайского миллиардера Джека Ма, организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян.

По ссылке, каждый может скачать 69 страничный справочник по противодействию и лечению коронавируса (https://drive.google.com/file/d/1uwJzPpM0WBtCdIxGSQFuKES71RZqFV0C/view?fbclid=IwAR2715Ce1r8sohgbv914xOYhl3r7ZL2svFkUYyEr1PAQWf8rp5CU8m1_0ic).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никто из зараженных COVID-19 не имеет права скрывать свой диагноз, принцип врачебной тайны на коронавирус не распространяется, - Антон Геращенко

"Предупреждаю, что этот документ не является официальным документом, одобренным МОЗ Украины. Но, считаю эту систематизированную и детальную информацию важной для всех, кому предстоит бороться с вирусом как в больницах так и в условиях самоизоляции", - добавил он.

Опубликован справочник по лечению Covid-19 от китайских врачей: что нужно знать о коронавирусе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183378
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас самое безопасное место в Украине это Новые Санжары... (с)
 показать весь комментарий
 
Чи не забагато Геращенка останніми днями ?Звьоздний час настав ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сейчас самое безопасное место в Украине это Новые Санжары... (с)
 показать весь комментарий
 
 
В ситуации с коронавирусом Россия впервые в XXI веке покажет всему миру, как ведёт себя пандемия в отсутствие какой-либо внятной системы здравоохранения. Скорее всего, результаты шокируют весь мир. Опубликован справочник по лечению Covid-19 от китайских врачей: что нужно знать о коронавирусе - Цензор.НЕТ 737
 показать весь комментарий
 
Точно, навпроти телевізора потрібно класти!
 показать весь комментарий
 
Да. Частный дом, в такой ситуации поярче будет. Опубликован справочник по лечению Covid-19 от китайских врачей: что нужно знать о коронавирусе - Цензор.НЕТ 5670 А если еще и территория, возле дома, соток 40 - 50 то вообще хорошо. Правда погода подкачала, у нас снег идет с утра. Опубликован справочник по лечению Covid-19 от китайских врачей: что нужно знать о коронавирусе - Цензор.НЕТ 4914
 показать весь комментарий
 
 
Да у нас, под Киевом, тоже идет, морозы передают. Но ничего. Карантин долгий, работы в саду много, будет чем занятся.
 показать весь комментарий
 
ой!.. ту пришли твои результаты анализов.. держись за диван, если что..
Опубліковано довідник із лікування Covid-19 від китайських лікарів: що потрібно знати про коронавірус - Цензор.НЕТ 4890
 показать весь комментарий
 
 
Тю на тебя! Ты хоть предложениями общайся, а не картинками!
 показать весь комментарий
 
Только если эта шмара( министр) свалила от туда
 показать весь комментарий
 
нифига, самое безопасное - станция Вернадского в Антарктиде.
 показать весь комментарий
 
Чи не забагато Геращенка останніми днями ?Звьоздний час настав ?
 показать весь комментарий
 
 
Аваков назначил себя фюрером; а Геращенко - его верная шестёрка.
 показать весь комментарий
 
 
Хфюрер херово закінчив, мабуть рюкзакович історії не знає
 показать весь комментарий
 
 
Ну, то может в будущем. Сегодня он - фюрер.
 показать весь комментарий
 
 
ніхто не знає коли приїде МАЙБУТНЄ, можливо вже ЗАВТРА?
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Я тоже так думал, но вялая реакция населения на откровенный плевок в лицо - на закрытие метро - показала что население так ничего не поняло с момента захвата власти Кварталом-95.
 показать весь комментарий
 
 
кафе закрыты .тарелки вылизывать негде !
 показать весь комментарий
 
 
Може знову нове відео буде, де він тарілки в кафе вилузує)
 показать весь комментарий
 
 
Какой бред ! Как можно бороться с вирусом, который целенаправленно поражает альвеолы лёгких (если верить итальянским врачам) ?
 показать весь комментарий
 
смішне застереження - цей документ не схвалений МОЗ України сцуки, ви тестів правильних закупити не можете
 показать весь комментарий
 
 
Они вообще ничего не покупают, Китай прислал помощь бесплатно.
 показать весь комментарий
 
 
Тарелки там вылизывать, как Антон, там точно не рекомендуют.
 показать весь комментарий
 
 
теперь китай обязан все помогать после того как заразил всех
 показать весь комментарий
 
 
Китай готов. НОАК войдёт в Украину по первой же просьбе Бубочки.
 показать весь комментарий
 
если валодю заберут в Тяньаньмынь - пусть заходят..
 показать весь комментарий
 
Нет. Они если придут, то как карательная оккупационная сила. На помощь Авакову, если его сил не будет хватать для подавления протестов.
 показать весь комментарий
 
со своими мусорами украинцы всегда сами разбирались - так что хай пока на Усть-********** потренируются.. Опубликован справочник по лечению Covid-19 от китайских врачей: что нужно знать о коронавирусе - Цензор.НЕТ 5720
 показать весь комментарий
 
Друже, идёт всемирный госпереворот, с целью установления мирового коммуно-фашистского режима. Под видом "борьбы с вирусом".
 показать весь комментарий
 
 
На самом деле, надежда только на Украину. У вас создана армия, не подчиняющаяся мировой мафии. Остальные легли под неё плотно, и лежат не рыпаясь.
 показать весь комментарий
 
Китайцы никогда не будут хапать больше, чем смогут переварить. Буддисты. Их весь мир, на данный момент, не интересует, чего не скажешь о Сибири, Забайкалье, Монголии и Казахстане.
 показать весь комментарий
 
Китайцы скупают по дешёвке активы по всему миру, где есть такая возможность. В обмен на услуги Авакову, они запросто попросят себе землю (чернозёмы), к примеру.
 показать весь комментарий
 
Прикольно у вас в Австралии.Сглатываете и утираетесь?
 показать весь комментарий
 
У нас законопослушное население, в подавляющем большинстве оно аполитично.
 показать весь комментарий
 
Поэтому ты решил влезть в украинскую политику,совершенно не понимая в ней ничего?
 показать весь комментарий
 
А что у вас понимать ? Вместо волкодава привели к власти клоуна.
 показать весь комментарий
 
да но бубочке оно не надо.. ему не до этого, ему нужно быстро землю продать и всё слить путину коломойскому
 показать весь комментарий
 
Тестов нет, симптомы, как у всех вирусных. Шо лечить собираетесь?
 показать весь комментарий
 
 
Да свистёж всё это.
Аваковский переворот качается; нужно продолжать дурачить население.
 показать весь комментарий
 
Вирус, хоть и слабенький, пока тоже не исключаем.
 показать весь комментарий
 
Очевидно что он ни в какое сравнение не идёт с той же корью, например, не говоря уже об оспе.
 показать весь комментарий
 
 
69 сторінок, добре що не в трьох томах.
 показать весь комментарий
 
 
эт точно. Сейчас народ камент более трех строк не читает и видеоролик более пяти минут не смотрит считается для зануд и ботанов а здесь 69 стр. Полное издевательство. В "игнор"!
 показать весь комментарий
 
И чоколяд должен быть только Рошен .Который всегда должен быть сухим . Не подмоченным какой то сивухою . Мочить чоколяд рошен разрешается только анализами из пробирки сывочолого кандидата в Атцы нации, но они в разгар вируса стали большим дефицитом .У порохоботов ....... Опубліковано довідник із лікування Covid-19 від китайських лікарів: що потрібно знати про коронавірус - Цензор.НЕТ 447 .
 показать весь комментарий
 
Весь цивилизованный мир работает по протоколам ВОЗ, и только мы - по протоколам китайского миллиардера.
 показать весь комментарий
 
 
Поки такі ублюдки як геращенко сидять у державного корита - саме так і буде.
 показать весь комментарий
 
 
Чи це не той Джек, якому наші радники презєдєнта продали 48 мільйонів медичних масок, перед початком епідемії в Україні?
 показать весь комментарий
 
 
НУ А ШО?
шо то в этом есть.

Президент страны Александр Лукашенко посетовал на то, что многие белорусы не прислушались к призывам оставаться на родине и отправились в запланированный отдых.
«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали»
 показать весь комментарий
 
 
А в справочнике нет первым пунктом что не нужно завозить больных вирусом в здоровую страну?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А що скаже український мільярдер Петя?
 показать весь комментарий
 
 
а мародер зеля что скажет или может свои бабки вложит в закупку оборудования для вентиляции легких, или маски за свои бабки купит, которые он продал за нал.
 показать весь комментарий
 
 
та він вже багато поміг - не словом, а ділом.
 показать весь комментарий
 
 
Шо он и так уже придумал для нас мову , собрал нам армию и подарил веру. С нас и этого хватит. А с короновирусами пускай китайцы борятся .Их много .Им нужнее же чем нам
 показать весь комментарий
 
первый пункт: коронавирус - это обычная сезонная простуда (один из многих видов ОРВИ), которая при стечении обстоятельств и неготовности системы здравоохранения может превратится в эпидемию
 показать весь комментарий
 
это как шахов говорил, что все нормально, а потом воспаление и заразил еще депутата.
 показать весь комментарий
 
осложнение любой ОРВИ или гриппа сопровождается пневмонией, так как вирус активно опускается в легкие
в 2017 году, например, было зафиксировано 3-5 млн. осложнений обычного сезонного гриппа с той же пневмонией
но почему-то тогда это не считалось чем-то угрожающе опасным, в карантинах не сидели, шумихи в новостях не было
 показать весь комментарий
 
при обычном гриппе или орви не обязательно все заканчивалось дыхательной недостаточностью и воспалением легких, а сейчас все сообщают что этого не избежать.
 показать весь комментарий
 



Котр Бергамотр

Учёные вчего мира очень удивились, когда узнали, что от короновируса помогает простой...

Простой в работє
 показать весь комментарий
 
а еще можно падать замертво, как в фейковых видео из Китая
 показать весь комментарий
 
 
треба направляти енергію Ци проти блюзнірства та грьобаного шоу
 показать весь комментарий
 
В этом справочнике есть амбарная книга януковича? Или она только у Лещенко каким то боком?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А що скаже український яхтсмен-мільярдер Педро?
 показать весь комментарий
 
Унт варум дізеc документ ауф кацапіш шпрахе?
 показать весь комментарий
 
Официальные языки ООН Шесть языков - английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский - имеют статус официальных языков ООН.
 показать весь комментарий
 
Скачав, продивився дещо. Це керівництво для лікарів.
 показать весь комментарий
 
 
Для лікарів мають існувати протоколи ВОЗ. Не встигли розробити чи не вважають за потрібне?
 показать весь комментарий
 
 
вони поки розчухаються - буде скрізь як в Італії.
потрібно дослухатись до практиків, а не теоретиків.
 показать весь комментарий
 
Первым пунктом в этой рекомендации должен стоять-повешанные за яйца на столбах Крещатика барыги от власти,продавшие маски по спекулятивной цене зарубеж. Без этого пункта все остальные-- не будут работать.
 показать весь комментарий
 
 
Джина уже выпустили из бутылки. Вопрос только в том, когда обратно? Месяц, два, год?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх