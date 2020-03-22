 Опубликован справочник по лечению Covid-19 от китайских врачей: что нужно знать о коронавирусе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Во время борьбы с эпидемий, очень важно, чтоб и врачи и граждане были максимально хорошо проинформированы о том, что из себя представляет вирус, каковы его симптомы, как с ним нужно бороться", - написал он.

Геращенко отметил, что Фонд китайского миллиардера Джека Ма, организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян.

По ссылке, каждый может скачать 69 страничный справочник по противодействию и лечению коронавируса (https://drive.google.com/file/d/1uwJzPpM0WBtCdIxGSQFuKES71RZqFV0C/view?fbclid=IwAR2715Ce1r8sohgbv914xOYhl3r7ZL2svFkUYyEr1PAQWf8rp5CU8m1_0ic).

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"Предупреждаю, что этот документ не является официальным документом, одобренным МОЗ Украины. Но, считаю эту систематизированную и детальную информацию важной для всех, кому предстоит бороться с вирусом как в больницах так и в условиях самоизоляции", - добавил он.