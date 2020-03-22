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 В США готов к производству тест на коронавирус, дающий результат за 45 минут

Управление Соединенных Штатов Америки по санитарному надзору за качеством пищевых и медицинских продуктов утвердило первый экспресс-тест на коронавирус. Он может показать результат за 45 минут.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает агентство Reuters.

Разработчик экспресс-теста, компания молекулярной диагностики Cepheild, намерена поставлять свой тест прежде всего больницам и отделениям неотложной помощи. Массовое производство тестов начнётся с 30 марта, но первые партии некоторые больницы получат уже на следующей неделе.

До сих пор тестирование было более сложным, образцы следовало направлять в лабораторию, откуда ответ приходил спустя несколько дней.

"Новые тесты позволят проводить весь анализ на местах, что позволит поднять на новый уровень диагностику заболеваемости коронавирусом и облегчат доступ к тестированию для всех американцев, которые в этом нуждаются", — сказал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Плохие новости! В самолете из Китая не те тесты, которые нужны!", - адвокат Закревская

Тест от Cepheild рассчитан на использование в автоматизированных системах GeneXpert производства той же компании, которые имеются в больницах по всему миру.

По словам директора Cepheild Уоррена Кокмонда, для работы с новыми тестами не требуется специального обучения. Компания пока не уточняла, сколько будет стоить тест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица

Источник: https://censor.net.ua/n3183377
 
   
 Топ комментарии
 
Какое 45 минут? У нас пограничники проверяют градусником или пальцем на коронавирус за 5 секунд. На весь поезд хватает пол часа всех проверить и запустить в Украину
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Быстрее только в Украине проверяют на коронавирус- визуально или градусником
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Не впевнений що у нас всюди є оті GeneXpert
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Массовое производство тестов начнётся с 30 марта, но первые партии некоторые больницы получат уже на следующей неделе.
Дай Бог чтобы они к лету к нам попали.
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Бактерицидні лампи при боротьбі з коронавірусом

12:27, 10 лютого

Новини компаній



Коронавірус - одна з найгарячіших тем в цьому місяці. Люди всілякими способами намагаються захистити себе від даного вірусу. Коронавірус стрімко поширюється. З цієї причини важливо обмежити країну від проникнення вірусу. Лікарі стверджують, що коронавірус можна побороти за допомогою бактерицидних ламп. В процесі кварцування приміщень гинуть патогенні мікроорганізми, які можуть спровокувати розвиток багатьох захворювань.
Бактерицидні лампи рекомендовано купувати в перевіреної компанії, яка тривалий час веде успішну діяльність і пропонує своїм клієнтам сертифікований товар. Чи допоможуть такі пристрої побороти заразу?https://www.0312.ua/news/2657722/baktericidni-lampi-pri-borotbi-z-koronavirusom
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Про лампы забыли, это зря. Но не от бактерий нужно а от вирусов подобрать
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напевно вони не допомагають від вірусу.
спритні бізнесмени просто хочуть продати товар.
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просто знищують патогенне середовище різних бактерій
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А бы обязал супермаркеты повесить и включать периодически.
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Не впевнений що у нас всюди є оті GeneXpert
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"...которые имеются в больницах по всему миру..."(с) Ну что, ******** зеленая, докажете, что Украина существует в мире? Источник: https://censor.net.ua/n3183377
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Быстрее только в Украине проверяют на коронавирус- визуально или градусником
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а вообще не проверять, то будет совсем быстро...
я же не про ето - сегодня врачиков выход - от их и прошу,
надо не спать? - не спите, но быстрее мозгами, молекулами там шевелите - отоспитесь когда нас всех из нор повытаскиваете...
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Ну коронавирус не понос. За 45 минут никуда не денется.
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Какое 45 минут? У нас пограничники проверяют градусником или пальцем на коронавирус за 5 секунд. На весь поезд хватает пол часа всех проверить и запустить в Украину
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А могли просто "піаніста" з його "музичним органом" залучити!
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О вот это хайтек , вот это ученые , а в совке их всех похерили
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Молодцы...а наши Дарницкий и Борщаговский химфармзаводы только за 100-летний Корвалол могут судиться...
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А зе в Китае втюрили за немалые деньги тесты никому не нужные . Но зе не лох…
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Эти экспресс - тесты тоже после симптоматики?
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Компания называется "Cepheid" - это для начала
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Зелінський привеЗе з Китаю тести на коронавірус - 10 млн штук . Зразок тесту тут -
У США готовий до виробництва тест на коронавірус, що дає результат за 45 хвилин - Цензор.НЕТ 4674 . .
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уже давно на рынке есть китайские, 10-15 минут, точность - 95%. не морочьте голову, дешевле выйдет.
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Тут разница есть как работает тест, реакция на антитела или на сам вирус. Тесты на антитела начинают "работать" только на 5й день после заражения. А тесты системы ПЦР работают от 1 суток после заражения. Я ещё изучаю вопрос.
А мы все хотели бы, чтоб можно было на границе поставить и все быренько за 10-15 минут экспресс тестом но как ПЦР, чтоб сразу результат и сутки карантина.
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На Київщині чоловік продавав фейкові тести на коронавірус

В Ірпені, що на Київщині, чоловік продавав нібито тести для визначення коронавірусу. Всі вони були несертифіковані, тобто не отримали декларацію про відповідність в Україні.

Beware of Fake Coronavirus Test Kits, FBI Says

Остерігайтеся підроблених наборів тестів на коронавірус, повідомляє ФБР

ФБР каже, що ми живемо в час паніки та страху через коронавірус, а шахраї та злодії вживають цей страх, щоб скористатися людьми.
'Нас хвилюють шахрайства, включаючи такі речі, як набори для тестування, щеплення та лікування, благодійні внески, інвестиції та підроблення', - сказав Джон Касале, помічник спеціального агента, відповідальний за відділення складних фінансових злочинів ФБР у Нью-Йорку.
Тисячі людей, які намагаються з'ясувати, чи є у них коронавірус. Агенти ФБР, які займаються фінансовими та кіберзлочинами, кажуть, що є фальшиві набори для тестування, які нічого не варті.
'Особи беруть участь у наданні послуг тестування, яких насправді не існує, та надють підроблені тест-системи організаціям для тестування', - сказав Касале.

14 годин тому


BBC


Coronavirus: Man in court over fake Covid-19 treatment kits - BBC News

У США готовий до виробництва тест на коронавірус, що дає результат за 45 хвилин - Цензор.НЕТ 4059
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