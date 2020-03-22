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 Политика Украины, Общество
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 Ожидаем, что во время виртуального саммита G20 будут приняты решения о путях стабилизации экономики, - Кислица

На следующей неделе состоится виртуальный саммит глав государств и правительств государств-членов G-20, на котором могут быть приняты решения о путях стабилизации мировой экономики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Генеральный секретарь ООН нам сообщил, что на следующей неделе он планирует принять участие в виртуальном саммите глав государств и правительств государств-членов G-20, который будет проводить Саудовская Аравия. Ожидаем, что на саммите будут приняты решения о путях стабилизации мировой экономики", - сказал Кислица.

Он отметил, что вирус затрагивает сейчас все сферы нашей жизни, и если не принять решительных шагов, экономический регресс, который по своим масштабам может превысить финансовый кризис 2008 года, будет неизбежным.

"Параллельно ООН готовится выступить с глобальным призывом, чтобы активизировать скоординированные усилия в противостоянии Covid-19. Работаем сейчас над тем, чтобы в этом призыве были учтены потребности Украины", - подчеркнул Постоянный представитель Украины при ООН.

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Напомним, ранее Кислица сообщил, что ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3183376
 
 
 Топ комментарии
 
а вам то какое дело до ИХ стабилизации?!
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Самий дієвий засіб від короновірусу та для стабілізації економіки - це концентрат з замочених штанів Сивохи. І кропити та мазати ним зейоббиків! Ожидаем, что во время виртуального саммита G20 будут приняты решения о путях стабилизации экономики, - Кислица - Цензор.НЕТ 2347
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Зеленій економіці ви не допоможете. Тільки зносити.
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Самий дієвий засіб від короновірусу та для стабілізації економіки - це концентрат з замочених штанів Сивохи. І кропити та мазати ним зейоббиків! Ожидаем, что во время виртуального саммита G20 будут приняты решения о путях стабилизации экономики, - Кислица - Цензор.НЕТ 2347
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Сегодня дежурный по ПАЛАТЕ Кислица. У нас экономики не было, почти, о чем разговор. При такой сложившейся ситуации, какие саммиты? Бред сивой кобылы.
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Зеленій економіці ви не допоможете. Тільки зносити.
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Где вы при ЗЕтвари увидели экономику?
Сграя марадеров у власти,даже масками небрезгуют тварюки.
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А вам то шо - то шо у вас не экономика, а дерибан украденного в морге и агенстве ритуальных услуг под брендом "Уряд Украины"...
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а вам то какое дело до ИХ стабилизации?!
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о путях стабилизации экономики.-Продажей украинской земли и украинских заводов. Остальное вирус сделает сам.
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Кажуть, ВР готується подовжити карантин на 2-3 місяці.
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и скорее всего это было бы правильно. но при некоторых условиях - народ бы строго соблюдал условия карантина, а власти бы занимались решением возникающих неотложных вопросов, но не "срывая день" реализацией своих и хазяйских личных планов.
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Fjall_Raven Чтобы строго соблюдать условия карнтина, нужны деньги, продукты, лекарства. Где их брать 2-3 месяца?
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вот эти задачи и должна решать сейчас сегодняшние власти. в паралельном режиме с новыми вызовами. на какое-то время, да, неопределённое время, у народа есть запасы и это даёт власти возможность за этот период найти решение и задачи последующего снабжения. к сожалению, им не до этого. они всё никак не могут найти алгоритм деления нацело шкуры неубитого медведя (((
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"Параллельно ООН готовится выступить с глобальным призывом..."

Уж я и плачу, и рыдаю!
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Куда конь с копытом, туда и рак с клешней (С) Вам-то какое дело в G-20?!
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