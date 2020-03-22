 Полиция составила 1415 админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.
Как отмечается, также начато 9 уголовных производств.
"Сегодня к несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности", - говорится в сообщении.
Лишь бы попиарится.
они - лучшие друзья ЗЕ-БЕ, Сабакова и пыни
Юридически это не закреплено!!!
Сегодня, после заседания, может и оформлять законно...
А пока - это беспредел...
Как-то так...
Теперь за пребывание на детских и спортивных площадках, а то и просто за пребывание на улице будут штрафовать.
Представляю как разойдутся отбросы из реформированной полиции. Будут определять кто из прохожих прилично одет (значит баблишко водится) - терапия дубинками - и в бобик. А в райотделах уже договариваться о сумме.
https://www.economics-prorok.com/2020/03/8-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b5%d0%b2-%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%b7%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d1%83%d1%80.html#more-98683
А там наразі, ще гірше ніж 37-ц рік...
Київ, район ст.м "Лук'янівська", вечір 20.03.2020.
Мусора б'ють людей, що виявилися зайвими в тролейбусі. Помітьте - саме б'ють, а не жорстко виводять.
Ну і ще одне: пацана. який знімає на смартфон - ТЕЖ починають бити і крутити...
Ось, власне, лайт-версія того, що чекатиме на нас після введення надзвичайного стану та надання Авакову космічних повноважень. БО!
У нас не тільки люди не свідомі у більшості своїй, у нас ще й мусор - це окрема національність, яка відрізняється вродженою тягою до "беспредела" по відношенню до людей не своєї Національності...
Назар Приходько