 Полиция составила 1415 админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как отмечается, также начато 9 уголовных производств.

"Сегодня к несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности", - говорится в сообщении.

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