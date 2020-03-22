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 Полиция составила 1415 админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине. ИНФОГРАФИКА

Сотрудники правоохранительных органов составили 1415 админпротоколов за нарушения правил карантина в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как отмечается, также начато 9 уголовных производств.

"Сегодня к несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности", - говорится в сообщении.

Полиция составила 1415 админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 81 подозрение, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3183375
 
 
 Топ комментарии
 
Количественное мышление у мусоров неистребимо.
Лишь бы попиарится.
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«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто уехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пусть там и сидят, если туда выехали», - сказал Лукашенко.
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Нужно всю верхушку за их толерантность пересажать, ну как так, свозят всех больных возят в общих вагонах и все это без карантина, суки! Переехал через гран цу, сиди ***** в шалаше или вали откуда приехал!
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пропаганда ґебельсів проти антивірусних заходів це і Є проявом ҐІБРІДНОЇ ВІЙНИ фєдєрастії фашистської проти ЛЮДЕЙ.
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Количественное мышление у мусоров неистребимо.
Лишь бы попиарится.
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Вчера на базаре мусора з папочками гоняли всех.А сами ходят без масок,заразу разносят.
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протоколы составлены не на НОСИТЕЛЕЙ КОРОНАВИРУСА!
они - лучшие друзья ЗЕ-БЕ, Сабакова и пыни
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Навщо економіка поліцаї бюджет наповнять й їжу вироблять
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Правильно,сами должны себе на зарплату зарабатывать!Всех прохожих лупить дубинками и деньги отбирать,чтоб коронавирус не разносили.
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Цікаво, в них вже є план по викриттю порушень карантина.
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щось,в мене,та, підозра закралася...Дякую за радісну вістку...
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Мусарня побежала статистику отрабатывать.Скоро будете как беркута плакать ,нас заставили.
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Правила? А где эти правила опубликованы? Или каждый мент их сам себе придумывает?
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Так в этом и вся хрень!!!
Юридически это не закреплено!!!
Сегодня, после заседания, может и оформлять законно...
А пока - это беспредел...
Как-то так...
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Пошла жатва - мусора наполняют свою финансовую подушечку!
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«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто уехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пусть там и сидят, если туда выехали», - сказал Лукашенко.
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судя по цифрам, лучше всего менты работают на Днеропетровщине
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А найбільше притомна поліція - на Хмельниччині.
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После экономического коллапса полицейских прокормит только дубинка.

Теперь за пребывание на детских и спортивных площадках, а то и просто за пребывание на улице будут штрафовать.

Представляю как разойдутся отбросы из реформированной полиции. Будут определять кто из прохожих прилично одет (значит баблишко водится) - терапия дубинками - и в бобик. А в райотделах уже договариваться о сумме.
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Это кстати не роман-антиутопия Рэя Бредбери. Это - реальность.
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Цікаво, а хранцузи теж так пишуть про жандармів, як тут на форумі?
А там наразі, ще гірше ніж 37-ц рік...
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французи в жандармів бруківку кидають. Це для них як в супермаркет сходити. Традиція.
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как в Китае мозгов не хватит. в китае народ организованный
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А слабо ссылку приложить на "правила", или это не выгодно, нужно искать а не говноновости под копирку клепать?!
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а к чертям собачим не послать твоего знакомого с его родственниками?
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Посылай, не посылай, а двигают на Родину, БЕЗВИЗ.
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https://www.facebook.com/pumamgo/videos/2951227774920609/
Київ, район ст.м "Лук'янівська", вечір 20.03.2020.
Мусора б'ють людей, що виявилися зайвими в тролейбусі. Помітьте - саме б'ють, а не жорстко виводять.
Ну і ще одне: пацана. який знімає на смартфон - ТЕЖ починають бити і крутити...
Ось, власне, лайт-версія того, що чекатиме на нас після введення надзвичайного стану та надання Авакову космічних повноважень. БО!
У нас не тільки люди не свідомі у більшості своїй, у нас ще й мусор - це окрема національність, яка відрізняється вродженою тягою до "беспредела" по відношенню до людей не своєї Національності...
Поліція склала 1415 адмінпротоколів за порушення правил карантину в Україні - Цензор.НЕТ 721
Назар Приходько
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мусор - то ти.. А ПОЛІЦІЯ тупорилому бидлу(а не людям) робить ЗАУВАЖЕННЯ Поліція склала 1415 адмінпротоколів за порушення правил карантину в Україні - Цензор.НЕТ 2513
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Знову все через дупу, знову якісь примітивні заходи, країна дегенератів. Чому наприклад в Італії за порушення умов карантину відразу штраф 220 евро, а за прерікання зполіцією відразу 3 місяці тюрми і ніяких адмін протоколів, що ж в нас за країна така¿ Дуже сумно що національною особливістю Ураїни стає дебілізм і дегенератіизм ...
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Прочитал новость, и подумалось - а сами мусора правила карантина не нарушают?
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в суде можно все протоколы анулировать и получить компенсаию. действия ментов незаконны. в Украине нет чрезвычайного положения, войны и военного состояния, официально. а и за того что какой то гандон что то скаал, типа 10 в автобусе и сказал карантин.кинулиси арестовывать людей как вчера троих пацанов в киеве. все это произвол.
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