EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  2280  62
Материалы по теме:
Все про:ВОЗ (176) карантин (839) ООН (2938) Кислица (48) COVID-19 (1616) коронавирус (305)

 ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица

Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Минздрав разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около $38 млн и $20 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Фактически, сейчас все государства ориентируются на рекомендации ВОЗ, которая говорит, что для сдерживания коронавируса нужно: а) обмениваться информацией; б) наращивать объемы тестирования инфицированных для понимания общей эпидемиологической ситуации; в) изолировать тех, с кем контактировал больной; г) объединить усилия государства и населения, поскольку это проблема носит уже не только медицинский характер, но и социально-экономический. Если речь идет о конкретной поддержке, то сейчас совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ, Программой развития ООН и МЗ для Украины разрабатывается два плана помощи с бюджетом около $38 млн и $20 млн", - сказал Кислица.

Он отметил, что первый план предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и обеспечение профессионального анализа ситуации в стране. Второй план будет направлен на поддержку украинцев, проживающих на востоке Украины.

Читайте также: В мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса - ВОЗ

"В условиях обострения эпидемкризиса мы не можем забывать о слоях населения, которые являются наиболее уязвимыми. Если кто не знает, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины в размере около $162 млн. Понимая, что потребности сейчас будут расти, мы планируем привлечь еще $20 млн на борьбу с распространением Covid-19",- отметил Кислица.

Как сообщал Укринформ, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 22 марта зафиксированы 47 случаев коронавируса, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел.

Источник: https://censor.net.ua/n3183374
 
 
 Топ комментарии
 
Тільки не грошима!
Бо і так уже прибарахлилися- онукам вистачить.
 показать весь комментарий
 
План помощи такой: Первым делом купить работникам Кабмина Украины дорогие эксклюзивные запонки - это первое дело! А уж опосля...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тільки не грошима!
Бо і так уже прибарахлилися- онукам вистачить.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо не грошима - продадуть за кордон.
 показать весь комментарий
 
Даже ООН уже выделяет Украина 58млн $ на борьбу с коронавирусом, а наш зебил даже тысячу гривен не может дать
 показать весь комментарий
 
 
Дикие деньги - больше $ 1 на брата! ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица - Цензор.НЕТ 1695 Можно месяцами на карантинах седеть и не в чём себе не отказывать! ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица - Цензор.НЕТ 2783
 показать весь комментарий
 
 
Неправильно считаешь. Если на эти бабки купят защитные костюмы врачам? То скольких пациентов врач сможет обслужить?
 показать весь комментарий
 
 
правильно. по-хорошему убытки от истеричных "мер" должны быть компенсированы. ублюдки просто развели грабёж народа. на этом фоне 60 лямонов - семечки.
 показать весь комментарий
 
 
Истеричные меры перестанут быть истеричными когда будет -1000 человек за день, а вот что бабки воруют.
 показать весь комментарий
 
не перестанут. они уже убили больше народу, чем умерло от короны. но клоунам пох. шоу маст гоу он.
 показать весь комментарий
 
 
Клоуны ничего другого и не умеют. Воровать из бюджета только научились еще.
 показать весь комментарий
 
 
konuhov А если машины мусорам? А если золотые запонки и золото скифов?
 показать весь комментарий
 
 
План помощи такой: Первым делом купить работникам Кабмина Украины дорогие эксклюзивные запонки - это первое дело! А уж опосля...
 показать весь комментарий
 
 
Не надо деньгами! А то опять закупят не то! Лучше нормальные теств передайте, ибо вмемто масок на лицо, наши идиоты прокладки женские купят
 показать весь комментарий
 
 
РИП экономика, будет натуральное хозяйство как в средневековье, тем более учитывая реалии Украины и клоунов Шапито 95 при власти. Вернёмся с городов все назад на огороды в сёла, иначе не прокормица. Ессно это не касаеца правящей мафиозно криминальной элиты которую судя по всему люмпен будет терпеть даже если будет с голоду подыхать как в 33м.
 показать весь комментарий
 
 


tZE inform

Еще раз для всех.
Не слушайте министра- идиота.
Дети болеют так же как и взрослые.
Подтверждено исследованием Чрезвычайного фонда общественного здравоохранения и социального обслуживания (Public Health and Social Services Emergency Fund)
 показать весь комментарий
 
 
В действительности, ООН и ВОЗ не должны, но выделили небольшие деньги.
 показать весь комментарий
 
Новость была недавно что кловун просил у МВФ сразу 5 лярдов на типа как "борьбу" с коронавирусом, и его послали..а тут жалкие 28 лямов, это вообще ниочём. Клоуны сразу со старта в первые же пол года сделали дыру в бюджете в - 50 лярдов, в январе 2020 бюджет был выполнен еле на половину, и это заметьте без всяких коронавирусов..прикиньте какая там щас дыра в бюджете.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это зеленому стаду подфартило...оно уже потные ладошки потирает...готовится к дерибану в турборежиме...
 показать весь комментарий
 
 
да ну жалкие копейки..нечего и дерибанить..разлетяца мгновенно. Кловун вон говорят пытаеца 5 лярдов выпросить на "борьбу" с коронавирусом ..вот там да, сумма повеселей будет чем эта мелочь.
 показать весь комментарий
 
 
Там копейка...сям копейка...зеленому стаду рубаха...
 показать весь комментарий
 
 
в Дании уже принят закон об обязательном массовом вакцинировании от коронавируса, хотя корона не страшнее обычного сезонного гриппа
вот оно начало "нового мирового порядка"
 показать весь комментарий
 
я знаю, к прививкам приступят, как только она будет готова, это все прописано в законе
 показать весь комментарий
 
Да для тебя и переходить на красный свет дорогу можно! Для тебя можно и пальцы в резетку совать!
 показать весь комментарий
 
к чему эти крайности? не надо мне приписывать свои личные ненормальные мысли
 показать весь комментарий
 
думаєте, цих грошей вистачить, щоб скинути клована?
 показать весь комментарий
 
Китайці відправляють 10 млн. тестів коронавірусу в обмін на показ 95-го кварталу на своєму телебаченні.
 показать весь комментарий
 
 
Украдут все и продадут в Испанию/Италию или еще куда то. Нефедев на таможне все правильно оформит.
 показать весь комментарий
 
 
Дякуємо. Та не грошима і під суворим контролем. Бо побачимо вашу допомогу в інших країнах, проданою за "нал". Чи клініках "любих друзів" зеленського
 показать весь комментарий
 
 
Дадут доллары-растащат по карманам
Дадут гуманитарную помощь-продадут за доллары и растащат по карманам
Замкнутый круг
 показать весь комментарий
 
 
Схема - ми виділяємо,ви тирите,половину повертаєте кешем....Й воно нам потрібно,як прикриваючись нашими помираючими тиритимуть гроші.... ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица - Цензор.НЕТ 2088
 показать весь комментарий
 
Бубочка себе пианино купить а то старое всё в сперме!
 показать весь комментарий
 
Не льстите шмаркле.Оно скорей всего в моче.Сивуха не даст сп..деть.
 показать весь комментарий
 
не мое
" Почему не раздают маски как раздают листовки перед выборами"
 показать весь комментарий
 
 
Хороший вопрос ведь цена наверное одинаковая.
 показать весь комментарий
 
Кстати на масках можно печатать рекламку.
 показать весь комментарий
 
ВОЗ і ООН знову насрали на Україну. Вони ворочають десятками чи сотнями мільярдів на рік. Але краще це аніж нічого.
 показать весь комментарий
 
На сколько золотых "сувеноров" этого хватит? Уже наверное не только на внуков, но и на правнуков начнут припасать.
 показать весь комментарий
 
Это равносильно, что при пещерной эпохе в пещеру привезли рентгеновский аппарат. Изоляция больных НИ -КА- КАЯ, какие лекарства НЕПОНЯТНО, ну и так далее. МЕДИЦИНЫ НЕТ, ОДНИ ЗНАХАРИ.
 показать весь комментарий
 
38 + 20 лямов . оценим . прикинем . сколько там нас правительство самокатчика насчитало 38 000 000 украинцев . вот все сходится . считай по доллару на каждого . сможем по две маски купить остальные 20 лямов это Зелюкам на распил . специально разделили суммы что бы не путаться ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица - Цензор.НЕТ 5814
 показать весь комментарий
 
Угу..Последний ролик шмаркля запилит прямо перед посадкой в самолет,покидающий Украину.Примерный сценарий:
"Бубачка с тюками денег на плечах оборачивается перед открытой дверью самолета и пафосно хрипит:"-Земля вам пухом,дорогі українці."Голос Ленки из салона -"Вовка,давай быстрее,а то на шопинг опоздаем." ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица - Цензор.НЕТ 5200
 показать весь комментарий
 
не удивлюсь, если скоро, во временно сухих штанах всплывёт сивуха и начнёт устраивать презентацию о выделении основной суммы из этих пока виртуальных денёх в помощь страдающим "ониженашим людям" лугандона.
 показать весь комментарий
 
Судя по тому что Ермак купил только машину за 3 ляма, то о в одиночку смог бы запросто помочь Украине.
 показать весь комментарий
 
53 ляма ?! Лохи , лохи ,пля !! Они даже себе представить не могут сколько зебилы сняли с загона 983 тонн масок ...
 показать весь комментарий
 
Первый план, где 20 лимонов предусматривает предоплату жителями Украины своих похорон в размере 80% от себестоимости. Купить участок земли на кладбище нужно будет отдельно, но заранее, еще до принятия закона о земле...
 показать весь комментарий
 
План помощи они-то разработают, но деньги потратят на сотрудников ООН и ВОЗ, им еще и не хватит, они попросят Украину добавить, во всяком случае именно так раньше и бывало.
 показать весь комментарий
 
А в России тем временем в Италию ....
...К вылету готова группа 100 человек, ведущие специалисты Минобороны в области вирусологии и эпидемиологии, вместе с оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий, девять самолетов Ил-76, на которых будут доставлены в Италию вирусологи и средства, выделенные для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
 показать весь комментарий
 
Вай,вай,вай, украинские евреи хотят миллиарды чтобы сделать свои гешефты, а вы выделяете 58 миллионов, этоже слезы - сказала Сара.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх