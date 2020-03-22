 ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Фактически, сейчас все государства ориентируются на рекомендации ВОЗ, которая говорит, что для сдерживания коронавируса нужно: а) обмениваться информацией; б) наращивать объемы тестирования инфицированных для понимания общей эпидемиологической ситуации; в) изолировать тех, с кем контактировал больной; г) объединить усилия государства и населения, поскольку это проблема носит уже не только медицинский характер, но и социально-экономический. Если речь идет о конкретной поддержке, то сейчас совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ, Программой развития ООН и МЗ для Украины разрабатывается два плана помощи с бюджетом около $38 млн и $20 млн", - сказал Кислица.

Он отметил, что первый план предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и обеспечение профессионального анализа ситуации в стране. Второй план будет направлен на поддержку украинцев, проживающих на востоке Украины.

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"В условиях обострения эпидемкризиса мы не можем забывать о слоях населения, которые являются наиболее уязвимыми. Если кто не знает, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины в размере около $162 млн. Понимая, что потребности сейчас будут расти, мы планируем привлечь еще $20 млн на борьбу с распространением Covid-19",- отметил Кислица.

Как сообщал Укринформ, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 22 марта зафиксированы 47 случаев коронавируса, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел.