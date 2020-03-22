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 Киевские новости
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 На дезинфекцию жилых домов в Киеве выделяют 23 млн гривен

В Киеве связи с распространением коронавируса будет производится дезинфекция жилых домов. На это выделяется финансирование в размере 23 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Департаменту экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), Департамента финансов исполнительном органа Киевского городского совета (КГГА) в установленном порядке обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов", - говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, опубликованном на официальном сайте КГГА в субботу.

Как сообщалось ранее, с 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183373
 
   
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сперва запонки - ну от нада очень....
а уже потом дома....
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Надо полностью перекрыть все сообщения с рашкой- там уже вовсю полыхает пандемия. Эти зомби вскоре начнут бежать все к нам. Тотальное перекрытие границ! На дезинфекцию жилых домов в Киеве выделяют 23 млн гривен - Цензор.НЕТ 8809
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На соли зимой не удалось украсть, но появилась исключительная возможность прибарахлиться на дезинфекции.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло."
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Те, щозараз називають карантином - звичайнісіньке виштовхування населення за межі цивілізації. Позбавлення комфорту. Вибивання з голови протестних настроїв. Опускання до рівня скотини недалекого елеторату. Жодних санітарних наслідків такий карантин не дасть.
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Ваши предложения вместо критиканства?
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Має бути єдиний план дій, кількість продуктів в Держрезерві, до якого ступеню можна знизити логістику, аби не було катаклізму, забезпечення апаратами ШВЛ по областям і містам, карта лікарен куди везти хворих, кількість складів з усім необхідним, питання про посівний сезон...........
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Фсьо,будєт,сплашная десинфесия!...Фіксія,фіксія...
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чего ж тако мало денег ? это где то на 7 мерсов только хватит для "избанных" прикормленных Кличко а остальные пару лимонов можна и на дезенфекцию
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