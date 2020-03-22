EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  861  9
Материалы по теме:
Все про:карантин (839) Крым (22518) COVID-19 (1616) коронавирус (305)

 Коронавирус в оккупированном Крыму: более 400 человек находятся под наблюдением

В Крыму количество людей, находящихся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, за сутки 21 марта увеличилось на 100 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на близкие оккупантам крымские СМИ.

"У нас практически со вчерашнего дня количество увеличилось по динамическим наблюдениям практически на 100 человек за сутки, по каждому работаем. На сегодняшний день в целом уже по динамическим наблюдениям по Крыму у нас 413 человек. И в условиях стационара у нас находится 35 человек. Вчера на границе мы у троих человек взяли анализы и у двоих в аэропорту", -заявил глава подконтрольного россиянам Минздрава Крыма Игорь Чемоданов 22 марта на заседании оперативного штаба по нераспространению эпидемии коронавируса.

Он также подчеркнул, что состояние первого заразившегося коронавирусом в Крыму сейчас удовлетворительное.

"Состояние его практически удовлетворительное, он не температурит, кашля нет, сатурация в пределах нормы. В связи с этим никаких опасений по поводу его здоровья мы не видим", – сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У незаконно удерживаемого РФ крымского татарина Мустафаева симптомы коронавируса, - Денисова

Ранее вице-премьер российского правительства Крыма Игорь Михайличенко сообщил, что в Крыму установлены и изолированы все лица, которые контактировали с первым заболевшим коронавирусом, в том числе таксист, который его перевозил.

Как сообщалось 21 марта, под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму и Севастополе находится 417 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3183372
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сіра лисичка кацапсинському флоту й ядрьоной зброє
 показать весь комментарий
 
 
Какое нахрен наблюдение. Это не поскрепному.
Срочно организовать крестный ход, с обязательным облобызанием портрета Зуйла.
 показать весь комментарий
 
 
Зуйло звучит как ***** переделанное под Зелю
 показать весь комментарий
 
Крым кишит вирусом, и если Украина не закрыла все переходы, то и получаем. Зелошара еще привезет самолетами партиями.
 показать весь комментарий
 
Тримайтесь кримчани, вам ще дідів на патиках нести.
 показать весь комментарий
 
там особый коронавирус -скрепный,Коронавирус в оккупированном Крыму: более 400 человек находятся под наблюдением - Цензор.НЕТ 1252 так что лучше окроплять надо попам Коронавирус в оккупированном Крыму: более 400 человек находятся под наблюдением - Цензор.НЕТ 3261
 показать весь комментарий
 
когда массовозараженные по мосту на расеюшку попрут, шо будут делать ***********? мост подрывать, шоб под массой потока сам не рухнул?
 показать весь комментарий
 
Если в Крыму Совок 2.0 можно смело утверждать, что реальная картина в 10 раз хуже.Кто постарше помнит
Коронавирус в оккупированном Крыму: более 400 человек находятся под наблюдением - Цензор.НЕТ 2532
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх