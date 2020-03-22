 СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский на странице в Facebook. Публикуем его текст полностью.
"С деньгами у большинства людей и с обороткой у всего бизнеса сейчас полная ж...
Но при этом мы продолжаем платить налоги государству. А так ли у него все плохо? Вроде бы в госбюджете невыполнение доходной части ещё до карантина было устрашающим, и не сложно догадаться, что сейчас все просто посыпется. При этом расходы на медицину, которые раньше выделялись по остаточному принципу, невзирая ни на что просто обязаны резко возрасти! И все возможные средства, с таким трудом собранные налогоплательщиками, должны быть брошены закупку оборудования для вентиляции легких и всего остального, что будет спасать людей с осложнениями от коронавируса и на средства защиты медиков, рискующих собой!
Но что мы наблюдали на днях? Вот как можно Секретариату Кабмина совместить дружбу с мозгами и закупку на ЭТОЙ неделе такой "остро необходимой" продукции, как "100 комплектов запонок в футляре" или 140 комплектов сувенирного "Скифского золото" за 199 тысяч гривен? Причём быстренько и тендер провели и в тот-же день договор с поставщиком подписали! Увидел эту новость в ленте у Иван Лахтионов и понял, что даже если вокруг пожар, кризис, вирус и тьма египетская, можно умудряться безмятежно на все забить и продолжать жить прежней полноценной жизнью, когда зарплата регулярно капает и на закупках глядишь чего перепадёт...
Но это все ещё мелочи по сравнению с закупками СБУ и МВД во время карантина. СБУ проводит тендер на закупку 33 автомобилей Toyota Corolla и 8 машин Volkswagen T6 Kombi с ожидаемой стоимостью 24,5 млн грн. А Национальная Полиция спокойно объявила о закупке 631 разных автомобилей (включая 600 кроссоверов) на общую сумму 275,9 млн грн.
Я не особо понимаю процедуры, согласно которым власть определяет приоритеты во время чрезвычайных ситуаций, войн и природных катаклизмов. Но должен быть как минимум один приоритет - здравого смысла! А кто этого не понимает - первым на сокращение, которые неизбежно начнутся не только в бизнесе и промышленности, но и госаппарате..."
Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.
Но Украина не взяла эти деньги.
В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов была закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.
Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование). В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.
В виноватых, разумеется, не будет Владимира Зеленского. Владимир Зеленский не будет виноват в том, что имея тотальное большинство в парламенте, имея под контролем всех министров (кроме Авакова, тот сам себе контроль) и вообще тотальную власть над всеми и вся, зассал (уж простите) пойти против Игоря Коломойского и тем самым поставил страну на порог первого в истории Украины дефолта.
Виноваты будут все. Зеленский виноват не будет.
он виноват ?
Державний концерн "Укроборонпром" відновив частково знищену конструкторську документацію апаратів штучної вентиляції легень БРІЗ-Т і готовий передати копії приватним виробникам, які можуть швидко налагодити виробництво приладів.
Йдеться про документацію на невійськову продукцію медичного призначення, йдеться в повідомленні концерну, передає Цензор.НЕТ.
"На концерні провели ревізію виробничих потужностей заводу, який зупинив виробництво продукції 12 років тому, фінансового стану підприємства, що має понад 100 мільйонів гривень боргів перед державними установами, комунальними службами міста та колишніми працівниками.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183290Ці прилади в Україні перестали випускати і зараз поновлюють, дешевше самим зробити
дякуємо мудрій зеленій владі!
як казав той дід мольфар з ютуба - "нема на вас,блдей,гітлєра"..