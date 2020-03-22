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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11891) МВД (8100) СБУ (14479) Соколовский (124) закупки (201)

 СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовский

Служба безопасности Украины сейчас во время карантина проводит тендер на закупку 33 автомобилей Toyota Corolla и 8 машин Volkswagen T6 Kombi с ожидаемой стоимостью 24,5 млн грн. А Национальная Полиция объявила о закупке 631 разных автомобилей (включая 600 кроссоверов) на общую сумму 275,9 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский на странице в Facebook. Публикуем его текст полностью.

"С деньгами у большинства людей и с обороткой у всего бизнеса сейчас полная ж...

Но при этом мы продолжаем платить налоги государству. А так ли у него все плохо? Вроде бы в госбюджете невыполнение доходной части ещё до карантина было устрашающим, и не сложно догадаться, что сейчас все просто посыпется. При этом расходы на медицину, которые раньше выделялись по остаточному принципу, невзирая ни на что просто обязаны резко возрасти! И все возможные средства, с таким трудом собранные налогоплательщиками, должны быть брошены закупку оборудования для вентиляции легких и всего остального, что будет спасать людей с осложнениями от коронавируса и на средства защиты медиков, рискующих собой!

Но что мы наблюдали на днях? Вот как можно Секретариату Кабмина совместить дружбу с мозгами и закупку на ЭТОЙ неделе такой "остро необходимой" продукции, как "100 комплектов запонок в футляре" или 140 комплектов сувенирного "Скифского золото" за 199 тысяч гривен? Причём быстренько и тендер провели и в тот-же день договор с поставщиком подписали! Увидел эту новость в ленте у Иван Лахтионов и понял, что даже если вокруг пожар, кризис, вирус и тьма египетская, можно умудряться безмятежно на все забить и продолжать жить прежней полноценной жизнью, когда зарплата регулярно капает и на закупках глядишь чего перепадёт...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как думаете, это надо сейчас?": Кабмин покупает 140 шт сувенирного "Скифского золота" за 199 тыс. грн и запонки за 43 тыс. грн

Но это все ещё мелочи по сравнению с закупками СБУ и МВД во время карантина. СБУ проводит тендер на закупку 33 автомобилей Toyota Corolla и 8 машин Volkswagen T6 Kombi с ожидаемой стоимостью 24,5 млн грн. А Национальная Полиция спокойно объявила о закупке 631 разных автомобилей (включая 600 кроссоверов) на общую сумму 275,9 млн грн.

Я не особо понимаю процедуры, согласно которым власть определяет приоритеты во время чрезвычайных ситуаций, войн и природных катаклизмов. Но должен быть как минимум один приоритет - здравого смысла! А кто этого не понимает - первым на сокращение, которые неизбежно начнутся не только в бизнесе и промышленности, но и госаппарате..."

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СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183371
 
   
 Топ комментарии
 
полицаям что бить уже нечего ?? приусы закончились ??
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Крупнейший мегаполис страны и единственный украинский глобальный город останавливает весь общественный транспорт. По сути, экономика Киева останавливается. Это локаут (именно локаут), от которого полшага до дефолта всей страны.
Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.
Но Украина не взяла эти деньги.
В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов была закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.
Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование). В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.
В виноватых, разумеется, не будет Владимира Зеленского. Владимир Зеленский не будет виноват в том, что имея тотальное большинство в парламенте, имея под контролем всех министров (кроме Авакова, тот сам себе контроль) и вообще тотальную власть над всеми и вся, зассал (уж простите) пойти против Игоря Коломойского и тем самым поставил страну на порог первого в истории Украины дефолта.
Виноваты будут все. Зеленский виноват не будет.
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полицаям что бить уже нечего ?? приусы закончились ??
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Объективно говоря, Аваков - это Пэтина доця.
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Сеніна, Порох його з задоволенням би прибрав.
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Значить не зміг, Аваков цілком самостійна фігура рівня Коломойського чи Ахметова.
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похоже, у него ооооочень большие планы.
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почему-то планы то у россиян, то у армян, то у евреев. Когда уже у украинцев план будет?
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хочется верить, шо смена поколений таки идёт и украинцы начнут сами не только думать, но и по обстановке, будут принимать решения снизу.
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в смысле, такой же вороватый олигофрен, место которого в тюрьме. ну-ну. Уровень зэка.
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Коаліційна домовленість. "Народний фронт" був найбільшою партією Ради. Найбільша кількість голосів. Закони потрібно приймати?
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Нет. Это бенин племянник. Может даже любимый. До поры до времени.
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Беня ж не армянин, или приёмный племянник?
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В ближайшие 2 года таими темпами Украины не будет. Клоуны, возвоащайтесь в цирк !
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А вона була? Социальная группа, отдавшая оружие возмездия(нате, нам оно не надо), это что по-твоему?
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Ви оптиміст. Вони планували знищити Україну до нового року
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Какой назад в цирк?! Точка невозвращения уже пройдена! Впереди ответственность! СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовский - Цензор.НЕТ 6854
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Вони кожного разу автозаки купляють аби перевозити всіх "зараженных".
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Головне, карантином нейтралізувати будь-яку активність протестно налаштованих громадян.
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ну так главный мент написал, что вместе и для народа.....тотальный карантин при нетотальной прозрачности.
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Зеленский ещё живой ? где то оно пропало, может его Аваков утилизировал уже ?
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Крупнейший мегаполис страны и единственный украинский глобальный город останавливает весь общественный транспорт. По сути, экономика Киева останавливается. Это локаут (именно локаут), от которого полшага до дефолта всей страны.
Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.
Но Украина не взяла эти деньги.
В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов была закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.
Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование). В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.
В виноватых, разумеется, не будет Владимира Зеленского. Владимир Зеленский не будет виноват в том, что имея тотальное большинство в парламенте, имея под контролем всех министров (кроме Авакова, тот сам себе контроль) и вообще тотальную власть над всеми и вся, зассал (уж простите) пойти против Игоря Коломойского и тем самым поставил страну на порог первого в истории Украины дефолта.
Виноваты будут все. Зеленский виноват не будет.
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Коломойский приказал купить машины в фсбу и мвд ?
он виноват ?
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Зеленский-Коломойский-Ермак-Аваков это одно и тоже одна банда разница кто главнее просто а кто марионетка и исполнитель
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Когда ты видел, чтоб дитя Авраама было виновата, виноваты вы дебилы, что мозгов нет и избрали у власть дебилоидов
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это вбейте в голову 73% зебилам до которых не доходит
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Как все просто у вас.... А кто эти 5лярдов отдавать будет. Вы или Ваши внуки ? Бабла немерено, шваль эту воровскую убрать.... И бюджет пополнятся в разы будет.
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На боротьбу з пандемією виділили всього 100 млн. на країну, а на забаганки більше у декілька разів. Підприємства стоять і не зрозуміло, як вони вийдуть з кризи. Боже, дай розуму окремим людям
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под шумок так сказать, а рядовые полицейские ходят патрулируют от мародерства.....от этих никто не проконтролирует?
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А Чмигаль розпинався, що бюджет буде переглянуто і все, на чому можна зекономити, буде задіяно, все буде кинут на медицину. На жаль, система влади, збудована в Україні, викидає наверх лише таке гівно.
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Яку грошву відвалює Ковід...! Ну вакханалія розкошів Здихайте й далі влада сваяткуватиме СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовский - Цензор.НЕТ 4338 СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовский - Цензор.НЕТ 8680 СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовский - Цензор.НЕТ 8680 Хто,бажає виконувати закони...Дурні неперевелися СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовский - Цензор.НЕТ 3517
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Молодцы Зедебилоиды, машины можно будет потом себе оставить, когда Малороссия станет придатком парашостана, на правильном пути стоите, так держать 73% дебилоиды
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СБУ надо кадила, кресты и чеснок покупать, что бы чертей гонять.
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Зеленое стадо пилит бюджет в турборежиме...под шум баяна..
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Та нехай купляю, чи ви хочете конфіскації своїх автомобілів? Їм пересуватись в цій ситуації потрібно буде. Буде багато блок-постів
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Muron Та нехай. Для чого нам апарати вентиляцыъ легень? Хай мусора покатаються, за наш рахунок. Так, Мироне?
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21.03.20 16:00
Державний концерн "Укроборонпром" відновив частково знищену конструкторську документацію апаратів штучної вентиляції легень БРІЗ-Т і готовий передати копії приватним виробникам, які можуть швидко налагодити виробництво приладів.
Йдеться про документацію на невійськову продукцію медичного призначення, йдеться в повідомленні концерну, передає Цензор.НЕТ.
"На концерні провели ревізію виробничих потужностей заводу, який зупинив виробництво продукції 12 років тому, фінансового стану підприємства, що має понад 100 мільйонів гривень боргів перед державними установами, комунальними службами міста та колишніми працівниками.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183290Ці прилади в Україні перестали випускати і зараз поновлюють, дешевше самим зробити
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Если кто не заметил, после Майдана менты всегда на первом месте.
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А дурні вважають ,що та блювота Безпекою Держави,за гроші податків опікується.....Більше Дебільних платників податків СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовский - Цензор.НЕТ 1801 СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовский - Цензор.НЕТ 1801 СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовский - Цензор.НЕТ 1801
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Про панчохи не забудьте. Краще б мобільні шпиталі закупили, врюґи хрінові.
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ввечері на г+г "95ту подворотню" подивляться і скажуть ...майбуть "тащаться"
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це, мабуть, для того, щоб доставляти людям продукти на дом, щоб вони не скупчувались у магазинах!
дякуємо мудрій зеленій владі!
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Власть должна быть в безопасности от быдла,которое ее выбрало.
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...естественно, они же знают качество своего лохтората, когда делали ставки по своим избирателям СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовский - Цензор.НЕТ 9122
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Любая чума - пир для жидов. Во время чусы жиды питаются. Баблом и трупами.
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Не вірус,а Клондайк,якийсь...Аби,тільки на тролейбусі неїздили...
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Від мусорів нема ніякої користі рівно,як і есбеушники шнирі в олігархів,хай пішком ходять,а Собакова на палю.
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ну а че не так? посоны все верно делают, пытаются скинуть гривну, пока она хоть чуток дороже туалетной бумаги.
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Нє, ну не піда...аси? На що завгодно тратять бюджетні гроші, тільки не на модернізацію озброєння Української Армії. Були ГНИДИ, блін, ну таких...
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у них немає карантину.. саме жнива почалися
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Пир Зе чумы во время пандемии жадность и жлобство не имеющая границ
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Представьте просто как Зе-твари людей боятся,что при таком дефиците бюджета и пандемии,и,и,и...они своим ищейкам обновляют автопарк.
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На це гроші знайшлись?. Чи не взяли вони вже аванс, за нашу землю?
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та ні, скоріше це об'їдки від того, що вкрав головний бос.
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Киев на дезинфекцию - 23,мусорским на покататься - 245..
як казав той дід мольфар з ютуба - "нема на вас,блдей,гітлєра"..
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Приоритет Зевласти поскорее накосить бабла и свалить с этой страны в Израиль или в Ростов. Зебилы, вы "сделали это вместе".
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