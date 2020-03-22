 СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский на странице в Facebook. Публикуем его текст полностью.

"С деньгами у большинства людей и с обороткой у всего бизнеса сейчас полная ж...

Но при этом мы продолжаем платить налоги государству. А так ли у него все плохо? Вроде бы в госбюджете невыполнение доходной части ещё до карантина было устрашающим, и не сложно догадаться, что сейчас все просто посыпется. При этом расходы на медицину, которые раньше выделялись по остаточному принципу, невзирая ни на что просто обязаны резко возрасти! И все возможные средства, с таким трудом собранные налогоплательщиками, должны быть брошены закупку оборудования для вентиляции легких и всего остального, что будет спасать людей с осложнениями от коронавируса и на средства защиты медиков, рискующих собой!

Но что мы наблюдали на днях? Вот как можно Секретариату Кабмина совместить дружбу с мозгами и закупку на ЭТОЙ неделе такой "остро необходимой" продукции, как "100 комплектов запонок в футляре" или 140 комплектов сувенирного "Скифского золото" за 199 тысяч гривен? Причём быстренько и тендер провели и в тот-же день договор с поставщиком подписали! Увидел эту новость в ленте у Иван Лахтионов и понял, что даже если вокруг пожар, кризис, вирус и тьма египетская, можно умудряться безмятежно на все забить и продолжать жить прежней полноценной жизнью, когда зарплата регулярно капает и на закупках глядишь чего перепадёт...

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Но это все ещё мелочи по сравнению с закупками СБУ и МВД во время карантина. СБУ проводит тендер на закупку 33 автомобилей Toyota Corolla и 8 машин Volkswagen T6 Kombi с ожидаемой стоимостью 24,5 млн грн. А Национальная Полиция спокойно объявила о закупке 631 разных автомобилей (включая 600 кроссоверов) на общую сумму 275,9 млн грн.

Я не особо понимаю процедуры, согласно которым власть определяет приоритеты во время чрезвычайных ситуаций, войн и природных катаклизмов. Но должен быть как минимум один приоритет - здравого смысла! А кто этого не понимает - первым на сокращение, которые неизбежно начнутся не только в бизнесе и промышленности, но и госаппарате..."

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