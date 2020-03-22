 Самолетом из Китая доставят экспресс-тесты, гораздо менее точные, чем необходимые тест-системы ПЦР, - Закревская

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем? Так вот - там не те тесты, которые нужны. В самолете экспресс-тесты. А нужны - тест-системы ПЦР", - написала она, приведя слова государственного эксперта Минздрава Украины Павла Поламарчука о том, что в китайском самолете - экспресс тесты", - написала она.
Она отметила, что есть два типа тестов:
1) Тест-системы ПЦР - лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эти тесты достоверно устанавливают как наличие, так и отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.
2) Экспресс-тесты. Гораздо менее точны. И главное - они "видят" не вирус, а только антитела, которые начинают производиться в организме только на 5-6 день после появления симптомов. А от заражения до симптомов может пройти еще две и более недель.
"Результатом такого теста является лишь не слишком точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. То есть отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный и главное - его получают поздно. А тестировать вероятно зараженных, которые уже могут переносить вирус, но еще не имеют симптомов экспресс-тестами вообще нет смысла. То есть ни проверить приезжающих в страну, ни своевременно выявить инфицированных среди возможных контактов заболевших экспресс-тесты не могут", - пишет Закревская.
Также она подчеркнула, что для эффективной борьбы с эпидемией нужны тест-системы (ПЦР-тестирование). Для достоверной проверки групп риска, всех, кто вернулся в течение последних двух недель из-за границы, всех контактов заболевших, супер-переносчиков: "Без необходимого количества ПЦР-тестирования Минздрав не владеет достоверной информацией и вся наша статистика не дает полной картины, и соответственно карантинные мероприятия (которые действительно необходимы) - не являются эффективными. Без достаточного количества ПЦР-тестов невозможно ввести адекватные протоколы тестирования и уточнить необходимые карантинные мероприятия - усилить по всей вероятности пораженные кластеры и уменьшить общее отрицательное воздействие на экономику".
"По состоянию на сегодня, правительство Украины не закупило ни одной тест-системы ПЦР. Были только те, которые в качестве гуманитарной помощи нам выделила ВОЗ (около 1500 шт.). И 1000 штук смогли закупить волонтеры "Вернись живым" для армии! И из Китая необходимые тесты к нам тоже не летят несмотря на оптимистические заверения власти.
А это значит, что мы в ближайшее время так и не сможем запустить адекватные протоколы тестирования и контролировать распространение эпидемии - а тем более с ней эффективно бороться", - отметила она.
По мнению Закревской, сейчас нужно требовать у власти - президента, Офиса Президента Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства иностранных дел Украины принять все меры, и приложить сверхусилия, чтобы закупить тест-системы ПЦР в необходимом количестве, говорить правду и обеспечить украинских врачей тест-системами: "Если это смогла сделать неправительственная волонтерская организация "Вернись живым", то это точно может сделать государство. Иначе зачем оно нам?"
Также, по ее словам, нужно требовать предоставления информации - в какие страны и международные организации Украины уже обращались, кто отказал, с кем ведутся переговоры: "Здесь пригодятся депутатские обращения - официальные и личные Александра Устинова (Oleksandra Ustinova) Yegor Chernev Olga Stefanyshyna Yaroslav Yurchyshyn Anastasia Krasnosilska Яна Зинкевич. Проверить эту информацию - обращаться непосредственно к ВОЗ, послам государств, искать, искать, найти и привезти".
"Требовать ввести адекватные протоколы тестирования - обеспечить тестирование методом ПЦР всех, кто вернулся из-за границы в течение 14-ти суток и возвращается сейчас, вероятных контактеров достоверных зараженных, ближайшее их окружение и широкий круг, врачей, которые контактируют с больными и потенциально больными, потенциальных суперраспространителей - продавцов супермаркетов, почтальонов, полицейских, врачей и т.д., произвольные выборки для обнаружения и локализации других кластеров заражения", - написала она.
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Также Закревская объявила о запуске флешмоба с требованием к властям закупить ПЦР-тест-системы и тестировать всех с хэштегом # ТестуйтеУсихПЛР и призвала идти служить в армию: "Там теперь очевидно будет безопаснее с вирусом, чем на гражданке"
Отметим, что в Офисе Президента пока не прокомментировали информацию Закревской о тестах на коронавирус.
Напоминаем, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.
Що тести не працюють, це не тільки проблема Ураїни
(для ти хто радіє коли на заході теж щось не так, короче для усскіх)
Some U.S. states launch coronavirus testing while faulty test kits delay
(Reuters) - Кілька штатів США заявили, що нові набори для тестування коронавірусу не працюють, а інші заявили, що вони надійні, оскільки США намагалися пришвидшити тестування на коронавірус.
Американські центри контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що деякі набори, що надсилаються до штатів США та щонайменше 30 країн, дали «непереконливі» результати через недоліки, і CDC планує відправити нові набори.
З кінця січня CDC поспішив розповсюджувати набори, щоб дозволити штатам робити швидше тестування, а не відправляти всі зразки до штаб-квартири CDC в Атланті.
tZE inform
@tZEinform
·23 мин
Зеленский в качестве герба себе может смело выбирать увенчанную шутовским колпаком зеленую вилку на поносном фоне Тесты из Китая анонсированные Зеленский, никому не нужное дерьмо. Можете даже не разгружать.
Три буквы и 12 цифр маркировки - это не специфические тест системы пост-лечебного контроля. Для обнаружения вируса не пригодны.