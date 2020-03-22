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 "Плохие новости! В самолете из Китая не те тесты, которые нужны!", - адвокат Закревская

Адвокат Евгения Закревская со ссылкой на государственного эксперта Минздрава Украины Павла Поламарчука сообщила, что на борту самолета есть лишь "гораздо менее точные" экспресс-тесты и якобы нет лабораторных тестов, которые достоверно устанавливают наличие или отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем? Так вот - там не те тесты, которые нужны. В самолете экспресс-тесты. А нужны - тест-системы ПЦР", - написала она, приведя слова государственного эксперта Минздрава Украины Павла Поламарчука о том, что в китайском самолете - экспресс тесты", - написала она.

Она отметила, что есть два типа тестов:

1) Тест-системы ПЦР - лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эти тесты достоверно устанавливают как наличие, так и отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.

2) Экспресс-тесты. Гораздо менее точны. И главное - они "видят" не вирус, а только антитела, которые начинают производиться в организме только на 5-6 день после появления симптомов. А от заражения до симптомов может пройти еще две и более недель.

"Результатом такого теста является лишь не слишком точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. То есть отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный и главное - его получают поздно. А тестировать вероятно зараженных, которые уже могут переносить вирус, но еще не имеют симптомов экспресс-тестами вообще нет смысла. То есть ни проверить приезжающих в страну, ни своевременно выявить инфицированных среди возможных контактов заболевших экспресс-тесты не могут", - пишет Закревская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские ученые изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус, - Зеленский

Также она подчеркнула, что для эффективной борьбы с эпидемией нужны тест-системы (ПЦР-тестирование). Для достоверной проверки групп риска, всех, кто вернулся в течение последних двух недель из-за границы, всех контактов заболевших, супер-переносчиков: "Без необходимого количества ПЦР-тестирования Минздрав не владеет достоверной информацией и вся наша статистика не дает полной картины, и соответственно карантинные мероприятия (которые действительно необходимы) - не являются эффективными. Без достаточного количества ПЦР-тестов невозможно ввести адекватные протоколы тестирования и уточнить необходимые карантинные мероприятия - усилить по всей вероятности пораженные кластеры и уменьшить общее отрицательное воздействие на экономику".

"По состоянию на сегодня, правительство Украины не закупило ни одной тест-системы ПЦР. Были только те, которые в качестве гуманитарной помощи нам выделила ВОЗ (около 1500 шт.). И 1000 штук смогли закупить волонтеры "Вернись живым" для армии! И из Китая необходимые тесты к нам тоже не летят несмотря на оптимистические заверения власти.
А это значит, что мы в ближайшее время так и не сможем запустить адекватные протоколы тестирования и контролировать распространение эпидемии - а тем более с ней эффективно бороться", - отметила она.

По мнению Закревской, сейчас нужно требовать у власти - президента, Офиса Президента Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства иностранных дел Украины принять все меры, и приложить сверхусилия, чтобы закупить тест-системы ПЦР в необходимом количестве, говорить правду и обеспечить украинских врачей тест-системами: "Если это смогла сделать неправительственная волонтерская организация "Вернись живым", то это точно может сделать государство. Иначе зачем оно нам?"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец. ФОТО

Также, по ее словам, нужно требовать предоставления информации - в какие страны и международные организации Украины уже обращались, кто отказал, с кем ведутся переговоры: "Здесь пригодятся депутатские обращения - официальные и личные Александра Устинова (Oleksandra Ustinova) Yegor Chernev Olga Stefanyshyna Yaroslav Yurchyshyn Anastasia Krasnosilska Яна Зинкевич. Проверить эту информацию - обращаться непосредственно к ВОЗ, послам государств, искать, искать, найти и привезти".

"Требовать ввести адекватные протоколы тестирования - обеспечить тестирование методом ПЦР всех, кто вернулся из-за границы в течение 14-ти суток и возвращается сейчас, вероятных контактеров достоверных зараженных, ближайшее их окружение и широкий круг, врачей, которые контактируют с больными и потенциально больными, потенциальных суперраспространителей - продавцов супермаркетов, почтальонов, полицейских, врачей и т.д., произвольные выборки для обнаружения и локализации других кластеров заражения", - написала она.

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Также Закревская объявила о запуске флешмоба с требованием к властям закупить ПЦР-тест-системы и тестировать всех с хэштегом # ТестуйтеУсихПЛР и призвала идти служить в армию: "Там теперь очевидно будет безопаснее с вирусом, чем на гражданке"

Отметим, что в Офисе Президента пока не прокомментировали информацию Закревской о тестах на коронавирус.

Напоминаем, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.

Плохие новости! В самолете из Китая не те тесты, которые нужны!, - адвокат Закревская 01
Плохие новости! В самолете из Китая не те тесты, которые нужны!, - адвокат Закревская 02
Плохие новости! В самолете из Китая не те тесты, которые нужны!, - адвокат Закревская 03

Источник: https://censor.net.ua/n3183370
 
 
 Топ комментарии
 
Как интересно... В самолёте в Китай маски "те", а в самолёте из Китая тесты "не те"...
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Тести на вагітність підсунули!!! Яка радість...
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як це могло статися з найвеличнішою владою?
прямо, навіть, не віриться
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он РЕАЛЬНО НЕ МОГУТ НЕ ОБОСРАТЬСЯ.
нигде
ни в чем
никогда.
они ВАЛЯТ И ЛАЖАЮТ В 100 % СЛУЧАЕВ.

это потрясающие "кэривныкы".
таких не было.
реально - кухарка, попавшая управлять государством.
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Viktor,Ви помиляєтесь...Вони - не кухарки. Вони - пліснява, що вміє тілько красти, жерти, спати та срати.
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Зелю постояно кто то выставляет дураком.Интересно кто бы это мог быть.Наказывая его так?
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навряд его нужно выставлять
он сам такой и есть
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Потому что у нас осел у власти. И мартышка - завминздрав...
БЛДЖД, Выбрали - жрите.
Ток за страну обидно...

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Похоже, что порохоботы живут в другой стране. Их радость не измерить никакими тестами.
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кусять хотят
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...порохоботы живут в Украине, а зелепузики - в малароссии, "...что не ясно?"(с) "Плохие новости! В самолете из Китая не те тесты, которые нужны!", - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 579
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Теперь понятно. Малороссы не завезли порохоботам тесты. А должны были?) А нахрена они вам. Вы же как микробы видите друг друга за километр)
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Они нужны, как раз для того, чтобы отделить имеющих интеллект от остальных 73%, понимаешь, семидесятипроцентный? "Плохие новости! В самолете из Китая не те тесты, которые нужны!", - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 9396 "Плохие новости! В самолете из Китая не те тесты, которые нужны!", - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 8597
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Конечно) В дурдоме также всегда умные, а за его стенами дурнные. Это не новость)
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...вася, так у тебя там замечательное общество, пользуйся этим обстоятельством, пока тебя не выписали "Плохие новости! В самолете из Китая не те тесты, которые нужны!", - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 119
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як то кажуть: на вулиці іде дощ, а в нас іде концерт...
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Пам'ятаєте,як Радуцький розказував,що тести всім під ряд робити не можна,треба чекати високої температури,симптомів,бо інакше тест вірус не покаже?Воно вже тоді брехало,бо знало,що везуть тести,які абсолютно до ср..ки.
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Клоуны у власти а что с них взять то ? 73% радуйтесь . Но смешного в этом мало ....
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Дайте Янелоху еще пять-шесть шансов. Он методом проб и ошибок наткнется на правильное решение. А вы все за это заплатите. Деньгами, здоровьем и жизнями. Зебіли зробили це разом.
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Уголовное преследование уже плачет за нынешними властями!
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Та пофиг на тесты ! Девочку с собачкой забрали ?
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Все норм. Эти тесты нужны, что бы определить кто уже имеет антитела и переболел и может контактировать со всеми, в том числе и с теми кто болеет, очень он полезен, но на более поздних этапах эпидемии. Сейчас Китай такие массово и использует, так как неизвестно кто и какое точно количество людей переболело. Поэтому что бы у Китая тем и поделился. А лабораторные тест-системы сейчас на расхват во всем мире, и вряд ли в страну третьего мира их в первую очередь будут поставлять. Есть определенное количество, этого пока достаточно.
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Свидетелям Пидрошенко этого не понять, у них своя реальность. Вчера депутат говорил именно о этих тестах. Хотелось бы конечно превентивные системы, но...
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А Закревская скажет где можно без очереди купить ТЕ экспресс тесты? Или думает всё так просто? В РФ мы же не покупаем... У неё Супруниха в друзьях, ну ответит пусть Супруниха, онажеспец
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верни ее на минздрав - и она все сделает.
не хошь? - ну, тогда попрыгай перед клоунами, ножками подрыгай, покричи, шо вы зробылы исих разом - мож, клоуны смилуются и проверят тебя.
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Супрун сделала красивый сайт для больнички - это да http://5clinic.zp.ua
Рассказывала как можно по вайберу звонить доктору. А на самом деле 0612805709 0612805609 городские номера как были так и остались. Ото и вся супрун.
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Під час перегляду відео стало зрозуміло що це повнй лохотроон. КУШАЙТЕ!!!
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Руководитель Офиса президента Украины ермак, 11 марта купил автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска за 3,2 млн гривен.
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В мире беда но на Украину надвигается катастрофа из за ЗеБила и его 95 квартала. У нас во всех сферах коллапс.
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Щось дуууже поменшало захисників зеленої- шмарклі , і чого б це ? Зебіли де ви ?! Вибрали «по приколу» тепер радійте , йолупи !
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звичайно що це не ті тести .тому що немає кращих тестів від фейку .ніж здоровий глузд)
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Так піар же! Як жи ж без піару Бубочка існувати зможе?
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Эти тесты были дешевле по цене, поэтому решили экономить на тестах, а разницу себе любимым взять в карман, какая разница какие тесты пользуйтесь что дают и смотрите канал Г+Г там сватов очередную серию будут показывать. А то что тесты не те, дебилы схавают, можно сказать что Порошенко виноват
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Державні бариги і це розпиляють і продадуть.
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А на х...... тесты, которые не привезли, лабораторий то нету, во всяком случае в районных центрах точно. Главное звездонуть, на х....... попу наган.
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Надо брать что дают, ведь любимые европейцы не очень спешат помочь. Германия может делать 160 тысяч тестов в неделю(надо полагать самих тестов у них гораздо больше), но все держит для себя.
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Кроме пандемии эта власть клоунов 95 квартала устроит голодмор ибо большинство граждан Украины оказавшись на карантине без денег не будут иметь за что покупать продукты а на улицах будут патрули полиции ,нацгвардейцев и солдат ВСУ.
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СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн. грн.
p.s. Наш цирк начинает представленье ((
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Знов зрада! Та подякуйте Китай , що хоч це дали! В нас взагалі нема ні яких тестів!
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Зато теперь есть те, которые реагируют на любые другие ОРВИ и ранее перенесенные коронавирусные инфекции. Радіти чи плакати?
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Невозсожно так постоянно шкварится.. Призываю всех 73% тныз,одевайся свои тряпки зеленые, значки, панамки, футболки.. Чтобы знали кого бить, возможно даже ногами
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по прилёту, как бы не оказалось, шо самолёт пустым сел. й нє тє, по дорозі порозпродали.
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Шо,мы теперь все умрем без тестов,или заболеем?Как эти тесты лечат вирус?
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Эти тесты никак не лечат, как и те. Но просто эти ненужные тесты закупленны за госденьги. Теперь надо найти новые деньги, заказать новые тесты, пройдет опять время и опять на закупке украдут кучу бабла.
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Можно было привезти трёх заражённых китайцев и в лаборатории выделить(сделать ) правильные тесты
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Украина сейчас похожа на автобус, набитый пассажирами, который летит по горному серпантину (слева - пропасть, справа - скала); за рулем чокнутый клоун без прав и опыта вождения; в кабине рядом с клоуном гыгыкают его дружбаны, а в салоне "чистит" карманы пассажиров коломойский...
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В 1932-33 годах в Украине представители какой нации били у власти и в 2020-м кто сейчас рулит ?
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сделку провернули по жи..овски ничего не скажеш
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Не те тесты, не те министры, не те депутаты, не тот президент. У нас все не то.
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Откуда такая паника????
Это стандартный расклад на Алиэкспрессе!!! Купил одно - а пришло совершенно другое!
Открывайте спор, подключайте Алиэкспресс... и товар останется и деньги вернут...
А вернут деньги - закажете ещё, что не понятно то???
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Тобто китайці нас сплавили те, що їм самім вже і на@ер не потрібно.
А тут деякі писали, що китайці на знак вдячності за те, що їм тоді відправили маски дадуть такі потрібні нам тести.
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Ті що треба клоуни відправили мабудь в слід за масками іспанцям!
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Я вот только не понимаю... почему ещё никто не подал в суд на узкоглазых???
За то, что они заразили весь Мир каким-то дерьмом???
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Пётр Алексеевич сказал не бздеть! Первыми заразятся те, кто голосовал за Зеленского, вторыми, кто за Порошенко. Сам то он голосовал за Януковича ...вот они и выживут.
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Зекоманду так и тянет в рашку и китай, к двум анпираторам-близнецам, друзьям по духу и по сути.
Нам бы сближаться с Америкой, Англией, ЕС.
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