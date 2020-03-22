EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  84666  381
Материалы по теме:
Все про:карантин (839) Китай (1293) самолет (2334) Закревская Евгения (65) тест (30) COVID-19 (1616) коронавирус (305)

 "Плохие новости. Самолетом из Китая доставят не те тесты, которые нужны", - Закревская

Адвокат Евгения Закревская со ссылкой на государственного эксперта Минздрава Украины Павла Поламарчука сообщила, что на борту самолета есть лишь "гораздо менее точные" экспресс-тесты и якобы нет лабораторных тестов, которые достоверно устанавливают наличие или отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем? Так вот - там не те тесты, которые нужны. В самолете экспресс-тесты. А нужны - тест-системы ПЦР", - написала она, приведя слова государственного эксперта Минздрава Украины Павла Поламарчука о том, что в китайском самолете - экспресс тесты", - написала она.

Она отметила, что есть два типа тестов:

1) Тест-системы ПЦР - лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эти тесты достоверно устанавливают как наличие, так и отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.

2) Экспресс-тесты. Гораздо менее точны. И главное - они "видят" не вирус, а только антитела, которые начинают производиться в организме только на 5-6 день после появления симптомов. А от заражения до симптомов может пройти еще две и более недель.

"Результатом такого теста является лишь не слишком точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. То есть отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный и главное - его получают поздно. А тестировать вероятно зараженных, которые уже могут переносить вирус, но еще не имеют симптомов экспресс-тестами вообще нет смысла. То есть ни проверить приезжающих в страну, ни своевременно выявить инфицированных среди возможных контактов заболевших экспресс-тесты не могут", - пишет Закревская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские ученые изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус, - Зеленский

Также она подчеркнула, что для эффективной борьбы с эпидемией нужны тест-системы (ПЦР-тестирование). Для достоверной проверки групп риска, всех, кто вернулся в течение последних двух недель из-за границы, всех контактов заболевших, супер-переносчиков: "Без необходимого количества ПЦР-тестирования Минздрав не владеет достоверной информацией и вся наша статистика не дает полной картины, и соответственно карантинные мероприятия (которые действительно необходимы) - не являются эффективными. Без достаточного количества ПЦР-тестов невозможно ввести адекватные протоколы тестирования и уточнить необходимые карантинные мероприятия - усилить по всей вероятности пораженные кластеры и уменьшить общее отрицательное воздействие на экономику".

"По состоянию на сегодня, правительство Украины не закупило ни одной тест-системы ПЦР. Были только те, которые в качестве гуманитарной помощи нам выделила ВОЗ (около 1500 шт.). И 1000 штук смогли закупить волонтеры "Вернись живым" для армии! И из Китая необходимые тесты к нам тоже не летят несмотря на оптимистические заверения власти.
А это значит, что мы в ближайшее время так и не сможем запустить адекватные протоколы тестирования и контролировать распространение эпидемии - а тем более с ней эффективно бороться", - отметила она.

По мнению Закревской, сейчас нужно требовать у власти - президента, Офиса Президента Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства иностранных дел Украины принять все меры, и приложить сверхусилия, чтобы закупить тест-системы ПЦР в необходимом количестве, говорить правду и обеспечить украинских врачей тест-системами: "Если это смогла сделать неправительственная волонтерская организация "Вернись живым", то это точно может сделать государство. Иначе зачем оно нам?"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец. ФОТО

Также, по ее словам, нужно требовать предоставления информации - в какие страны и международные организации Украины уже обращались, кто отказал, с кем ведутся переговоры: "Здесь пригодятся депутатские обращения - официальные и личные Александра Устинова (Oleksandra Ustinova) Yegor Chernev Olga Stefanyshyna Yaroslav Yurchyshyn Anastasia Krasnosilska Яна Зинкевич. Проверить эту информацию - обращаться непосредственно к ВОЗ, послам государств, искать, искать, найти и привезти".

"Требовать ввести адекватные протоколы тестирования - обеспечить тестирование методом ПЦР всех, кто вернулся из-за границы в течение 14-ти суток и возвращается сейчас, вероятных контактеров достоверных зараженных, ближайшее их окружение и широкий круг, врачей, которые контактируют с больными и потенциально больными, потенциальных суперраспространителей - продавцов супермаркетов, почтальонов, полицейских, врачей и т.д., произвольные выборки для обнаружения и локализации других кластеров заражения", - написала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также Закревская объявила о запуске флешмоба с требованием к властям закупить ПЦР-тест-системы и тестировать всех с хэштегом # ТестуйтеУсихПЛР и призвала идти служить в армию: "Там теперь очевидно будет безопаснее с вирусом, чем на гражданке"

Отметим, что в Офисе Президента пока не прокомментировали информацию Закревской о тестах на коронавирус.

Напоминаем, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.

Плохие новости. Самолетом из Китая доставят не те тесты, которые нужны, - Закревская 01
Плохие новости. Самолетом из Китая доставят не те тесты, которые нужны, - Закревская 02
Плохие новости. Самолетом из Китая доставят не те тесты, которые нужны, - Закревская 03

Источник: https://censor.net.ua/n3183370
 
   
 Топ комментарии
 
Как интересно... В самолёте в Китай маски "те", а в самолёте из Китая тесты "не те"...
 показать весь комментарий
 
як це могло статися з найвеличнішою владою?
прямо, навіть, не віриться
 показать весь комментарий
 
Тести на вагітність підсунули!!! Яка радість...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
комментарий отмечен как спам  
 
Какая же гнида, сейчас всему миру не хватает тестов, даже в сильнейших экономиках вроде Америки тестируют только тех, у кого есть симптомы чтобы меньше тратить, кидаются с радостью на любые свободные тесты - а зрадоботне вроде этой все не так.
 показать весь комментарий
 
 
какой президент такие и тесты. Мы их сделали вместе.
 показать весь комментарий
 
 
а зара прикиньте, якби на місці буби був якийсь дурачок?
 показать весь комментарий
 
 
Походу Закревская каждой "бочке-затычка",главный специалист и авторитет по любому вопросу и во всех областях.По мне "экспресс-тест" ,все лучше,чем вааще ничего.Если можете достать лучше и качественней,то вперед и с песней.Чай не бедные люди наши олигархи,и Петр Ляксеич в их числе.А для госпожи Супрун само время им и помочь,и подсказать, где и что купить,а не советы пустые раздавать.Кстати тут Супрун не одинока.Почему то не видно всех наших светил от медицины Олечек Богомолец,Тодуровых,Амосовых,Богатыревых и так далее,со своим мнением,что,где и кого мы должны закупать.А не какая то Закревская будет нам об этом рассказывать.
Да уже то,что по этим тестам врачь сможет понять,корона у больного или не корона,уже хорошо.Давайте этих экспресс тестов нам еще и побольше.А Закревская пусть дальше "зраду" разводит.В данный момент это нормально,лишний пендель сейчас нашей власти не помешает.
 показать весь комментарий
 
 
Петр Алексеевич уже помог, привезя в Украину маски и аппараты ИВЛ. Теперь пора реальному президенту Бене Коломойскому показать свою помощь а то его марионетка за что ни возьмется везде лажа.
 показать весь комментарий
 
 
Щас разговор про то,как и где достать нужные тесты на корону,а не про маски,ружья,и средства пво за Пецин счет.
 показать весь комментарий
 
Ну так это пусть у твоего ЗЕкловуна голова болит где достать , вы ж ЗЕбилы его выбрали..
 показать весь комментарий
 
Какие к Пете предьявы?он уже не президент, если что.вся полнота власти у Зели и ответственность тоже на нем.
 показать весь комментарий
 
Много букв, мало правильных мыслей. Достаточно было бы последней фразы "пендель сейчас нашей власти не помешает".
 показать весь комментарий
 
 
Если тесты не туды значить с"издели жиды.
 показать весь комментарий
 
 
Петяботы такие убогие, Зе обещал экспресс-тесты и их доставил. ЭКСПРЕСС ТЕСТА на цепную реакцию (ПЦР-тест) не бывает в природе! И Ульянихе это передайте.
 показать весь комментарий
 
 
Гальмо брехливе, вона не говорила про "Експрес-тест на ПЛР".
 показать весь комментарий
 
 
Статью переименовали, называлась по другому.
"В літаку експрес-тести. А потрібні - тест-системи ПЛР" - это она написала? Нужны любые тесты для начала. Насколько я разобрался в вопросе, экспресс-тест сработает только если прошло около 2-5 дней с момента заражения. А ПЦР-тест позволяет обнаружить вирус уже где-то через 1-5 часов после заражения и обнаружит даже единичные копии коронавируса. Поэтому ПЦР-тест конечно точнее и надёжнее, но нужна лаборатория и сами тесты. Требовать можно - достать не возможно. С россией мы дел не имеем, а у них валом уже ПЦР-тестов, в Питере уже бесплатно любой желающий.
 показать весь комментарий
 
 
тупорилий зєбобік, експрес-тести дають помилку в 30% як в позитивних так і в негативних результатах тестування.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе виднее, ты наверно из бывших губернаторов которые разбираются во всех вопросах а арбидол закупают пока есть в аптеках?
Тогда объясни как Пидрошенко починил 10 аппаратов ивл и потратил 10млн грн если они все вместе стоят всего 5 млн? Новые 10шт этой модели ну максимум 8млн грн!!
 показать весь комментарий
 
ЗЕбильный совсем забрехался, попроси своего куратора Портнова разьяснить тебе методичку..
 показать весь комментарий
 
Попроси Пепе не брать государственные вещи без свидетелей о описи оборудования. Кто проводил опись? Глав врач из партии? Что это вообще за хня? Мне тоже можно прийти взять пару аппаратов на ремонт, глав врач ваш мне выдаст приборы?
 показать весь комментарий
 
от начала до конца очень малый промежуток времени.
 показать весь комментарий
 
на фоне самолета из кетая прокрутите ролик про нелошару.
 показать весь комментарий
 
 
может кто то наконец инициирует уже процедуру импичмента зеленского??? она же есть вроде уже...проголосована законом. Да, пусть не дойдёт до конца, но хотя бы начать...может само уйдёт???
 показать весь комментарий
 
 
Яроша поставим с 0,1%? Который предлагает колонию строгого режима! Можете в поле себе город построить, вас не так и много.
 показать весь комментарий
 
Оно ее так прописало, то осуществить процедуру импичмента просто не реально
 показать весь комментарий
 
 
Не вийде - той "папірець", написаний так щоб "зессикуна" неможливо було імпічментувати.
 показать весь комментарий
 
 
Украина должна быть парламентской республикой. От кравчука до зеленского наступаем на одни и те же грабли. Какие нам еще тесты нужны что бы понять, что в Украине президенты не приживаются и нужны нам, как вирус с короной.
 показать весь комментарий
 
 
Яка різниця,які там тести? Зато Малоросу рейтинг піднімуть на 1%, а то і на 2. Не здивуюся, якщо воно піде зустрічати цей літак
 показать весь комментарий
 
 
Кто по традиции только балаболит, а другие делом занимаются!
Священнослужители Православной церкви Украины начали изготавливать антисептики для рук по рецепту ВОЗ и раздавать их людям пожилого возраста.
Літаком із Китаю доставлять експрес-тести, набагато менш точні, ніж необхідні тест-системи ПЛР, - Закревська - Цензор.НЕТ 4673
 показать весь комментарий
 
 
Привыкли торгаши чортовые жить по принципу "купи-продай"... типа бл...ть бизнес … СВОЁ с..уки надо делать, а не с протянутой рукой стоять...даже марли в стране в достаточном количестве нет....да ***...ть ничего нет! всё привозное!
 показать весь комментарий
 
 
Троизводство марли было налажено на ныне территории "лугандона". Не путать производство марли с пошивом из марли. Фура с марлей из Узбекистана уже несколько дней стоит в РФии, не пропускает росия. Кстати, никаких официальных заявлений от Главного слуги, МИД, служанок в Раде не поступало.
Народ хотел избавиться от барыг? Теперь народ получил барыг.
 показать весь комментарий
 
 
Останнiм часом,уровень "прикольности" став зашкалювати,чуть помедленнее,не треба нас ермачить...
 показать весь комментарий
 
 
"По состоянию на сегодня, правительство Украины не закупило ни одной тест-системы ПЦР. ... из Китая необходимые тесты к нам тоже не летят несмотря на оптимистические заверения власти....А это значит, что мы в ближайшее время так и не сможем запустить адекватные протоколы тестирования и контролировать распространение эпидемии - а тем более с ней эффективно бороться" Источник: https://censor.net.ua/n3183370

22.03.20 СБУ во время карантина проводит тендер на закупку 41 автомобиля на 24,5 млн грн, а Нацполиция объявила о закупке 631 авто на 275,9 млн грн
22.03.20 "Як думаєте, це треба зараз?": Кабмін купує 140 штук сувенірного "Скіфського золота" за 199 тис. грн і запонки за 43 тис. грн
При владі ворог, який свідомо знищує українців лобіює інтереси кримінальної олігархії і кремля. На часі виносити вперед ногами зеленого виродка-колаборанта, з дозволу, якого зараза потрапила в Україну ззовні, адже його в Україні не було!

 показать весь комментарий
 
 
По запонкам и золоту вопрос к власти : на ху..я.А с автомобилями это как посмотреть.Если будет введен по всей стране особое военное положение, то патрулировать улицы, приезжать на вызовы ( случаи грабежа будут расти: речь идет о складах. офисах, закрытых магазинах) нужны средства передвижения в определенном количестве.Зачем СБУ 41 ! автомобиль вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
Офисе президента хотят попиариться и хоть как-то поднять рейтинг президенту. Поэтому там решили, что Зеленский лично будет встречать самолет с тестами из Китая. Мол, получится красивая картинка."
 показать весь комментарий
 
 
Бабаюля уже когда-то так встречала посылку при птичьем гриппе, могли бы перенять её опыт и не делать на этом пиар. Бабка тогда получила больше негатива чем позитива. Кстати, там тогда тоже был скандал из-за того, что в тех лекарств заканчивался срок годности
 показать весь комментарий
 
 
Експрес-тести. Набагато менш точні. І головне - вони "бачать" не вірус, а лише антитіла, які починають вироблятись в організмі лише на 5-6 день після появи симптомівДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3183370

Що тести не працюють, це не тільки проблема Ураїни
(для ти хто радіє коли на заході теж щось не так, короче для усскіх)
Some U.S. states launch coronavirus testing while faulty test kits delay

(Reuters) - Кілька штатів США заявили, що нові набори для тестування коронавірусу не працюють, а інші заявили, що вони надійні, оскільки США намагалися пришвидшити тестування на коронавірус.
Американські центри контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що деякі набори, що надсилаються до штатів США та щонайменше 30 країн, дали «непереконливі» результати через недоліки, і CDC планує відправити нові набори.
З кінця січня CDC поспішив розповсюджувати набори, щоб дозволити штатам робити швидше тестування, а не відправляти всі зразки до штаб-квартири CDC в Атланті.
 показать весь комментарий
 
У нас не тесты у нас презедент главная проблема.
 показать весь комментарий
 
 
де-юре у нас є преЗе, а де-факто у нас немає президента, з весни 2019 року.
 показать весь комментарий
 
 
Зе-барыги у власти, зе-мародеры. Наживаются на масках и антиспетиках. Внукам хватит!
 показать весь комментарий
 
 
Зелайно за наші гроші купило у хунвейбінів непотріб, для галочки, і сидить в бункері, виносьте зелень в Ростов.
 показать весь комментарий
 
 
Зебілня якщо сказати що злодійкувата, то нічого не сказати. ПОВНИЙ ЗАШКВАР І ЗЛТДІЙСТВО.
 показать весь комментарий
 
 



tZE inform

@tZEinform

·23 мин

Зеленский в качестве герба себе может смело выбирать увенчанную шутовским колпаком зеленую вилку на поносном фоне Тесты из Китая анонсированные Зеленский, никому не нужное дерьмо. Можете даже не разгружать.

Три буквы и 12 цифр маркировки - это не специфические тест системы пост-лечебного контроля. Для обнаружения вируса не пригодны.
 показать весь комментарий
 
 
Тест на короновирус,завезенный зебилами из Китая
 показать весь комментарий
 
 
членограй, и этим все сказано. клоун кроме как пиз*еть нифига не может. как и вся его зешобла набраная по приколу из подворотни.
 показать весь комментарий
 
 
Частично их можно использовать, но с потерей времени и ресурсов, но тех, у кого выявили что-то - считаются зараженными, а у кого не выявили - непроверенными...
 показать весь комментарий
 
 



tZE inform

@tZEinform


Ввоз в страну негодных тест-систем во время чрезвычайной ситуации - это диверсия государственного масштаба ! СБУ, хватит шерстить бордели в Харькове, понятно их Кернес опекает - тут ЗАГОВОР !
 показать весь комментарий
 
 
"По состоянию на сегодня, правительство Украины не закупило ни одной тест-системы ПЦР. Были только те, которые в качестве гуманитарной помощи нам выделила ВОЗ (около 1500 шт.). И 1000 штук смогли закупить волонтеры "Вернись живым" для армии! И из Китая необходимые тесты к нам тоже не летят несмотря на оптимистические заверения власти.

===============================================================
Тобто людей будуть ізольовувати і при цьому навіть не зможуть точно поставити діагноз, я уже мовчу про лікування. Захисні маски і респіратори продали за кордон, нормальних тестів немає для діагностування.....отак і працює наша влада.
 показать весь комментарий
 
 
какая нах влада сборище зеленых имбецилов с членограем во главе. ну а тесты они организовали с китая по приколу))))
 показать весь комментарий
 
Черговий привіт від авторського цеху студії квартал 95. Зеленський поверни Супрун.
 показать весь комментарий
 
Вот инетересно, зеленое чмо хоть раз в жизни что-то не сбрехало?
 показать весь комментарий
 
 
А вот эти "волонтеры", которые уже начали зраду разгонять, что типа тесты не те и что власть для ВСУ тесты не хочет давать - они небось из тех, кто при Пете себе особняков настроил и кто всю осень "нет капитуляции!" визжал?
 показать весь комментарий
 
опять очередное враньё президента украины!! в очередной раз зеленский дурит народ украиныс тест -системами , как дурил нас со всеми своими предвыборными обещаниями!! видать вранью у всех жидов в крови, наследственное!!
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский, будучи почти год как бы у власти,набрался опыта---нет не политического, --это или врождённое качество,или --временное...он понял ,что лучше всего у него получается---вещать,--да вещать--из пустого в порожнее. И конечно же, пересматривает в записи видео -обращения к народу, любуясь собой, если надо оттачивает движения--проще говоря нарциссовидный президент.
 показать весь комментарий
 
 
Эти подонки зеЛеные даже доставить нужное не могут!рукожопое ворье
 показать весь комментарий
 
Це все вчергове доводить,що клоунам,як і кухаркам,не можна довіряти управління державою!
 показать весь комментарий
 
 
доставят не те тесты...

Ну а чего еще ожидать если мудак-клоун понабрал на должности таких-же мудаков...
 показать весь комментарий
 
 
"Эксперт" по медицине адвокат Евгения Закревская сказала маски не те значить не те.

Это всё равно что я сейчас начну рассказывать что адвокат Закревская плохой юрист

потому что мне рассказали что она не может уже шестой год выиграть судебный процесс

по делу Майдана
 показать весь комментарий
 
Що тут сратися. Науку, й зокрема вірусологію, в Україні вбили. У вчених набрали завгаражами, у президентів - клоунів. У голови ОГА - фінансистів (для чого - гроші рахувати, фінансувати?). Тепер срач про те, що ніхто не знає, який тест купляти. Справжня какократія. Зміність какократію на нормальну демократичну систему - все стане чудово.
 показать весь комментарий
 
 
предлагаю флешмоб #обосцыпортретзебила
"Погані новини. Літаком із Китаю доставлять не ті тести, які потрібні", - Закревська - Цензор.НЕТ 833
 показать весь комментарий
 
 
У нас самые плохие новости были ещё год назад, когда были выбраны не те руководители, которые нужны стране, раз так тупят теперь...
 показать весь комментарий
 
 
.им не до тестов у них подписание 25-го начал отмены санкций кацапам и легитимизации ОРДЫЛО... в глазах Пу мир давеча привидился.. а вы тут тестами какими то отвлекаете.. ..
 показать весь комментарий
 
На тебе небоже,что нам негоже. Дали нам те,що їм сто років не потрібне.
 показать весь комментарий
 
хорошие новости мы разворачиваем этот борт обратно, и отправляем еще один борт что бы наверняка, с проверенной сопроваждающей тетей Люсей, уборщицей из офиса партии ....
( нам не нужна реклама), поверьте специалиста такого уровня уговорить полететь дорогого стоит, но ради спасения мы готовы просрать все деньги которые еще есть на счетах.
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх