 Экспресс-тесты, доставленные из Китая, не могут точно определить коронавирус - необходимо требовать закупку ПЦР-тестов, - Закревская

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем? Так вот - там не те тесты, которые нужны. В самолете экспресс-тесты. А нужны - тест-системы ПЦР", - написала она, приведя слова государственного эксперта Минздрава Украины Павла Поламарчука о том, что в китайском самолете - экспресс тесты", - написала она.
Она отметила, что есть два типа тестов:
1) Тест-системы ПЦР - лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эти тесты достоверно устанавливают как наличие, так и отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.
2) Экспресс-тесты. Гораздо менее точны. И главное - они "видят" не вирус, а только антитела, которые начинают производиться в организме только на 5-6 день после появления симптомов. А от заражения до симптомов может пройти еще две и более недель.
"Результатом такого теста является лишь не слишком точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. То есть отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный и главное - его получают поздно. А тестировать вероятно зараженных, которые уже могут переносить вирус, но еще не имеют симптомов экспресс-тестами вообще нет смысла. То есть ни проверить приезжающих в страну, ни своевременно выявить инфицированных среди возможных контактов заболевших экспресс-тесты не могут", - пишет Закревская.
Также она подчеркнула, что для эффективной борьбы с эпидемией нужны тест-системы (ПЦР-тестирование). Для достоверной проверки групп риска, всех, кто вернулся в течение последних двух недель из-за границы, всех контактов заболевших, супер-переносчиков: "Без необходимого количества ПЦР-тестирования Минздрав не владеет достоверной информацией и вся наша статистика не дает полной картины, и соответственно карантинные мероприятия (которые действительно необходимы) - не являются эффективными. Без достаточного количества ПЦР-тестов невозможно ввести адекватные протоколы тестирования и уточнить необходимые карантинные мероприятия - усилить по всей вероятности пораженные кластеры и уменьшить общее отрицательное воздействие на экономику".
"По состоянию на сегодня, правительство Украины не закупило ни одной тест-системы ПЦР. Были только те, которые в качестве гуманитарной помощи нам выделила ВОЗ (около 1500 шт.). И 1000 штук смогли закупить волонтеры "Вернись живым" для армии! И из Китая необходимые тесты к нам тоже не летят несмотря на оптимистические заверения власти.
А это значит, что мы в ближайшее время так и не сможем запустить адекватные протоколы тестирования и контролировать распространение эпидемии - а тем более с ней эффективно бороться", - отметила она.
По мнению Закревской, сейчас нужно требовать у власти - президента, Офиса Президента Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства иностранных дел Украины принять все меры, и приложить сверхусилия, чтобы закупить тест-системы ПЦР в необходимом количестве, говорить правду и обеспечить украинских врачей тест-системами: "Если это смогла сделать неправительственная волонтерская организация "Вернись живым", то это точно может сделать государство. Иначе зачем оно нам?"
Также, по ее словам, нужно требовать предоставления информации - в какие страны и международные организации Украины уже обращались, кто отказал, с кем ведутся переговоры: "Здесь пригодятся депутатские обращения - официальные и личные Александра Устинова (Oleksandra Ustinova) Yegor Chernev Olga Stefanyshyna Yaroslav Yurchyshyn Anastasia Krasnosilska Яна Зинкевич. Проверить эту информацию - обращаться непосредственно к ВОЗ, послам государств, искать, искать, найти и привезти".
"Требовать ввести адекватные протоколы тестирования - обеспечить тестирование методом ПЦР всех, кто вернулся из-за границы в течение 14-ти суток и возвращается сейчас, вероятных контактеров достоверных зараженных, ближайшее их окружение и широкий круг, врачей, которые контактируют с больными и потенциально больными, потенциальных суперраспространителей - продавцов супермаркетов, почтальонов, полицейских, врачей и т.д., произвольные выборки для обнаружения и локализации других кластеров заражения", - написала она.
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Также Закревская объявила о запуске флешмоба с требованием к властям закупить ПЦР-тест-системы и тестировать всех с хэштегом # ТестуйтеУсихПЛР и призвала идти служить в армию: "Там теперь очевидно будет безопаснее с вирусом, чем на гражданке"
Отметим, что в Офисе Президента пока не прокомментировали информацию Закревской о тестах на коронавирус.
Напоминаем, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.
( нам не нужна реклама), поверьте специалиста такого уровня уговорить полететь дорогого стоит, но ради спасения мы готовы просрать все деньги которые еще есть на счетах.
спочатку потрібно визначити.
всё правильно делают, что закупают.
Иныим словами это значит тест на то что делать из трупом,сжигать или отдавать родственникам на захоронение.
Сьогодні в Україну літаком прибуває партія тестів для визначення коронавірусної хвороби. Доставляються обидва види тестів: тести для ПЛР (золотий стандарт діагностики) та тести експрес-діагностики.
❗️Наголошуємо, що експрес-тести будуть використовуватися бригадами екстреної допомоги для «санітарного сортування», тобто у разі, якщо працівник екстреної допомоги прибуває до людини, в якої підвищена температура і є підозра на коронавірусну хворобу, медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи.
Зазначимо, що у разі, коли негативні обидва тести - і на грип, і експрес-тест на коронавірус, - то в умовах загальнонаціонального карантину людина все одно має дотримуватися режиму самоізоляції наступні 14 днів.
Також додамо, що в регіонах кожного дня лабораторії вже проводять тести ПЛР. Додатково до цих ПЛР-тестів, цього тижня в Україні з'являться ще 11 апаратів для ПЛР-діагностики. Це розширить кількість точок у країні для діагностики захворювань на коронавірус.
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А у нас в стране некому спирт делать, что таскаем его самолётом из Китая?
Новина з сайту МОЗ !!!!!
Сьогодні в Україну літаком прибуває партія тестів для визначення коронавірусної хвороби.
22 березня 2020 (на 16.30)
Доставляються обидва види тестів: тести для ПЛР (золотий стандарт діагностики) та тести експрес-діагностики.
Наголошуємо, що експрес-тести будуть використовуватися бригадами екстреної допомоги для «санітарного сортування», тобто у разі, якщо працівник екстреної допомоги прибуває до людини, в якої підвищена температура і є підозра на коронавірусну хворобу, медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи.
Зазначимо, що у разі, коли негативні обидва тести - і на грип, і експрес-тест на коронавірус, - то в умовах загальнонаціонального карантину людина все одно має дотримуватися режиму самоізоляції наступні 14 днів.
Також додамо, що в регіонах кожного дня лабораторії вже проводять тести ПЛР. Додатково до цих ПЛР-тестів, цього тижня в Україні з'являться ще 11 апаратів для ПЛР-діагностики. Це розширить кількість точок у країні для діагностики захворювань на коронавірус.