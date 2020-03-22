 Экспресс-тесты, доставленные из Китая, не могут точно определить коронавирус - необходимо требовать закупку ПЦР-тестов, - Закревская

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем? Так вот - там не те тесты, которые нужны. В самолете экспресс-тесты. А нужны - тест-системы ПЦР", - написала она, приведя слова государственного эксперта Минздрава Украины Павла Поламарчука о том, что в китайском самолете - экспресс тесты", - написала она.

Она отметила, что есть два типа тестов:

1) Тест-системы ПЦР - лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эти тесты достоверно устанавливают как наличие, так и отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.

2) Экспресс-тесты. Гораздо менее точны. И главное - они "видят" не вирус, а только антитела, которые начинают производиться в организме только на 5-6 день после появления симптомов. А от заражения до симптомов может пройти еще две и более недель.

"Результатом такого теста является лишь не слишком точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. То есть отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный и главное - его получают поздно. А тестировать вероятно зараженных, которые уже могут переносить вирус, но еще не имеют симптомов экспресс-тестами вообще нет смысла. То есть ни проверить приезжающих в страну, ни своевременно выявить инфицированных среди возможных контактов заболевших экспресс-тесты не могут", - пишет Закревская.

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Также она подчеркнула, что для эффективной борьбы с эпидемией нужны тест-системы (ПЦР-тестирование). Для достоверной проверки групп риска, всех, кто вернулся в течение последних двух недель из-за границы, всех контактов заболевших, супер-переносчиков: "Без необходимого количества ПЦР-тестирования Минздрав не владеет достоверной информацией и вся наша статистика не дает полной картины, и соответственно карантинные мероприятия (которые действительно необходимы) - не являются эффективными. Без достаточного количества ПЦР-тестов невозможно ввести адекватные протоколы тестирования и уточнить необходимые карантинные мероприятия - усилить по всей вероятности пораженные кластеры и уменьшить общее отрицательное воздействие на экономику".

"По состоянию на сегодня, правительство Украины не закупило ни одной тест-системы ПЦР. Были только те, которые в качестве гуманитарной помощи нам выделила ВОЗ (около 1500 шт.). И 1000 штук смогли закупить волонтеры "Вернись живым" для армии! И из Китая необходимые тесты к нам тоже не летят несмотря на оптимистические заверения власти.

А это значит, что мы в ближайшее время так и не сможем запустить адекватные протоколы тестирования и контролировать распространение эпидемии - а тем более с ней эффективно бороться", - отметила она.

По мнению Закревской, сейчас нужно требовать у власти - президента, Офиса Президента Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства иностранных дел Украины принять все меры, и приложить сверхусилия, чтобы закупить тест-системы ПЦР в необходимом количестве, говорить правду и обеспечить украинских врачей тест-системами: "Если это смогла сделать неправительственная волонтерская организация "Вернись живым", то это точно может сделать государство. Иначе зачем оно нам?"

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Также, по ее словам, нужно требовать предоставления информации - в какие страны и международные организации Украины уже обращались, кто отказал, с кем ведутся переговоры: "Здесь пригодятся депутатские обращения - официальные и личные Александра Устинова (Oleksandra Ustinova) Yegor Chernev Olga Stefanyshyna Yaroslav Yurchyshyn Anastasia Krasnosilska Яна Зинкевич. Проверить эту информацию - обращаться непосредственно к ВОЗ, послам государств, искать, искать, найти и привезти".

"Требовать ввести адекватные протоколы тестирования - обеспечить тестирование методом ПЦР всех, кто вернулся из-за границы в течение 14-ти суток и возвращается сейчас, вероятных контактеров достоверных зараженных, ближайшее их окружение и широкий круг, врачей, которые контактируют с больными и потенциально больными, потенциальных суперраспространителей - продавцов супермаркетов, почтальонов, полицейских, врачей и т.д., произвольные выборки для обнаружения и локализации других кластеров заражения", - написала она.

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Также Закревская объявила о запуске флешмоба с требованием к властям закупить ПЦР-тест-системы и тестировать всех с хэштегом # ТестуйтеУсихПЛР и призвала идти служить в армию: "Там теперь очевидно будет безопаснее с вирусом, чем на гражданке"

Отметим, что в Офисе Президента пока не прокомментировали информацию Закревской о тестах на коронавирус.

Напоминаем, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.





