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 Экспресс-тесты, доставленные из Китая, не могут точно определить коронавирус - необходимо требовать закупку ПЦР-тестов, - Закревская

Адвокат Евгения Закревская со ссылкой на государственного эксперта Минздрава Украины Павла Поламарчука сообщила, что на борту самолета есть лишь "гораздо менее точные" экспресс-тесты и якобы нет лабораторных тестов, которые достоверно устанавливают наличие или отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем? Так вот - там не те тесты, которые нужны. В самолете экспресс-тесты. А нужны - тест-системы ПЦР", - написала она, приведя слова государственного эксперта Минздрава Украины Павла Поламарчука о том, что в китайском самолете - экспресс тесты", - написала она.

Она отметила, что есть два типа тестов:

1) Тест-системы ПЦР - лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эти тесты достоверно устанавливают как наличие, так и отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.

2) Экспресс-тесты. Гораздо менее точны. И главное - они "видят" не вирус, а только антитела, которые начинают производиться в организме только на 5-6 день после появления симптомов. А от заражения до симптомов может пройти еще две и более недель.

"Результатом такого теста является лишь не слишком точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. То есть отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный и главное - его получают поздно. А тестировать вероятно зараженных, которые уже могут переносить вирус, но еще не имеют симптомов экспресс-тестами вообще нет смысла. То есть ни проверить приезжающих в страну, ни своевременно выявить инфицированных среди возможных контактов заболевших экспресс-тесты не могут", - пишет Закревская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские ученые изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус, - Зеленский

Также она подчеркнула, что для эффективной борьбы с эпидемией нужны тест-системы (ПЦР-тестирование). Для достоверной проверки групп риска, всех, кто вернулся в течение последних двух недель из-за границы, всех контактов заболевших, супер-переносчиков: "Без необходимого количества ПЦР-тестирования Минздрав не владеет достоверной информацией и вся наша статистика не дает полной картины, и соответственно карантинные мероприятия (которые действительно необходимы) - не являются эффективными. Без достаточного количества ПЦР-тестов невозможно ввести адекватные протоколы тестирования и уточнить необходимые карантинные мероприятия - усилить по всей вероятности пораженные кластеры и уменьшить общее отрицательное воздействие на экономику".

"По состоянию на сегодня, правительство Украины не закупило ни одной тест-системы ПЦР. Были только те, которые в качестве гуманитарной помощи нам выделила ВОЗ (около 1500 шт.). И 1000 штук смогли закупить волонтеры "Вернись живым" для армии! И из Китая необходимые тесты к нам тоже не летят несмотря на оптимистические заверения власти.
А это значит, что мы в ближайшее время так и не сможем запустить адекватные протоколы тестирования и контролировать распространение эпидемии - а тем более с ней эффективно бороться", - отметила она.

По мнению Закревской, сейчас нужно требовать у власти - президента, Офиса Президента Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства иностранных дел Украины принять все меры, и приложить сверхусилия, чтобы закупить тест-системы ПЦР в необходимом количестве, говорить правду и обеспечить украинских врачей тест-системами: "Если это смогла сделать неправительственная волонтерская организация "Вернись живым", то это точно может сделать государство. Иначе зачем оно нам?"

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Также, по ее словам, нужно требовать предоставления информации - в какие страны и международные организации Украины уже обращались, кто отказал, с кем ведутся переговоры: "Здесь пригодятся депутатские обращения - официальные и личные Александра Устинова (Oleksandra Ustinova) Yegor Chernev Olga Stefanyshyna Yaroslav Yurchyshyn Anastasia Krasnosilska Яна Зинкевич. Проверить эту информацию - обращаться непосредственно к ВОЗ, послам государств, искать, искать, найти и привезти".

"Требовать ввести адекватные протоколы тестирования - обеспечить тестирование методом ПЦР всех, кто вернулся из-за границы в течение 14-ти суток и возвращается сейчас, вероятных контактеров достоверных зараженных, ближайшее их окружение и широкий круг, врачей, которые контактируют с больными и потенциально больными, потенциальных суперраспространителей - продавцов супермаркетов, почтальонов, полицейских, врачей и т.д., произвольные выборки для обнаружения и локализации других кластеров заражения", - написала она.

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Также Закревская объявила о запуске флешмоба с требованием к властям закупить ПЦР-тест-системы и тестировать всех с хэштегом # ТестуйтеУсихПЛР и призвала идти служить в армию: "Там теперь очевидно будет безопаснее с вирусом, чем на гражданке"

Отметим, что в Офисе Президента пока не прокомментировали информацию Закревской о тестах на коронавирус.

Напоминаем, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.

Экспресс-тесты, доставленные из Китая, не могут точно определить коронавирус - необходимо требовать закупку ПЦР-тестов, - Закревская 01
Экспресс-тесты, доставленные из Китая, не могут точно определить коронавирус - необходимо требовать закупку ПЦР-тестов, - Закревская 02
Экспресс-тесты, доставленные из Китая, не могут точно определить коронавирус - необходимо требовать закупку ПЦР-тестов, - Закревская 03

Источник: https://censor.net.ua/n3183370
 
 
 Топ комментарии
 
Как интересно... В самолёте в Китай маски "те", а в самолёте из Китая тесты "не те"...
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як це могло статися з найвеличнішою владою?
прямо, навіть, не віриться
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Тести на вагітність підсунули!!! Яка радість...
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.им не до тестов у них подписание 25-го начал отмены санкций кацапам и легитимизации ОРДЫЛО... в глазах Пу мир давеча привидился.. а вы тут тестами какими то отвлекаете.. ..
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На тебе небоже,что нам негоже. Дали нам те,що їм сто років не потрібне.
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хорошие новости мы разворачиваем этот борт обратно, и отправляем еще один борт что бы наверняка, с проверенной сопроваждающей тетей Люсей, уборщицей из офиса партии ....
( нам не нужна реклама), поверьте специалиста такого уровня уговорить полететь дорогого стоит, но ради спасения мы готовы просрать все деньги которые еще есть на счетах.
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"Плохие новости. Самолетом из Китая доставят не те тесты, которые нужны"

"Погані новини. Літаком із Китаю доставлять не ті тести, які потрібні", - Закревська - Цензор.НЕТ 3820
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Тупіших людей за петяботів важко знайти . Просто зрозумійте , вас 20 % довбойобів ( це разом з купленими петькою голосами ) , змиріться вже дятли , це називається демократія . Бо як будете вякати , уявіть що з вами буде , Не подобається - ******** в ліс , разом з ярошем.
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Ти ще не бачив справжньої демократії. Ще місяць два карантину і виносити цю владу почнуть голодні зебіли, тому що роботи нема, грошей нема, а їсти хочеться. Відосиками клоуна ситий не будеш
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Я не понимаю, как люди до сих пор не могут понять,что нужно сосредоточиться на подготовке к лечению а ни ...... всякую херь обсуждать и покупать. Ну например давайте рассмотрим ситуацию - прилетел самолет (приехал поезд, автобус). На борту выявили 10ть зараженных из 200чел., куда девать всех 200человек ведь оставшиеся 190 контактиновали с ними. Далее врачи которые смотрели и пилоты общавшиеся со стюардессами их тоже на самоизоляцию? Далее .... этих людей нужно отвезти кудато..... у нас есть это "кудато"? Или сразу домой? Если домой, потому-шо некуда, то как они будут питаться ? Им ктото будет приносить или они сами будут ходить по магаазинам и..... правильно заражать других, в обоих случаях. Так что, будем продолжать и дальше тратить деньги ситуативно на хер знает что или всетаки на конкретный план ...... Ну, или можно сразу всех расстрелять и сжечь 😂. Шучу конечно.
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та кого лікувати ?
спочатку потрібно визначити.
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"Якщо це змогла зробити неурядова волонтерська організація Повернись живим, то це точно має змогу зробити держава..." І Кернес з Ярославським???? це вони везуть, а не Зе. P.S.Закревськой би помовчати, але хочеться бути нагорі?
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ой, ещё одна дилетантша вирусолог-паникёрша выискалась. прям зрада и конец света.
всё правильно делают, что закупают.
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поддерживаю, написала адекватно, от зе-дебилов уже ничего не жду
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"Результатом такого теста является лишь не слишком точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назадИсточник: https://censor.net.ua/n3183370

Иныим словами это значит тест на то что делать из трупом,сжигать или отдавать родственникам на захоронение.
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МОЗ повідомляє:
Сьогодні в Україну літаком прибуває партія тестів для визначення коронавірусної хвороби. Доставляються обидва види тестів: тести для ПЛР (золотий стандарт діагностики) та тести експрес-діагностики.
❗️Наголошуємо, що експрес-тести будуть використовуватися бригадами екстреної допомоги для «санітарного сортування», тобто у разі, якщо працівник екстреної допомоги прибуває до людини, в якої підвищена температура і є підозра на коронавірусну хворобу, медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи.
Зазначимо, що у разі, коли негативні обидва тести - і на грип, і експрес-тест на коронавірус, - то в умовах загальнонаціонального карантину людина все одно має дотримуватися режиму самоізоляції наступні 14 днів.
Також додамо, що в регіонах кожного дня лабораторії вже проводять тести ПЛР. Додатково до цих ПЛР-тестів, цього тижня в Україні з'являться ще 11 апаратів для ПЛР-діагностики. Це розширить кількість точок у країні для діагностики захворювань на коронавірус.
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порохоботам и так не так и так не так))вы ушлепки недавно волали метро не закрывать за людей беспокоитесь))сами бл..ди в метро не ногой))гореть вам в аду твари!!!хуже путинососов только порохоботы!!
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а когда курс гривни укреплялся, тоже ведь орали "зрада". курс низкий , теперь курс поднялся , стонут " помогите курс растет" и так во всем идиоты нагнетают ситуацию, для них чем труднее власти, тем лучше панику в стране разгонять
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Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем?

============
А у нас в стране некому спирт делать, что таскаем его самолётом из Китая?
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Сегодня в Чехию, имеющую населения в 4 раза меньше Украины, из Китая привезли разное антивирусное оборудование на украинском самолете АН-124 Руслан. В Украину из Китая везут оборудование на самолете ИЛ-76, имеющем грузоподъемность в несколько раз иеньше Руслана. Делайте выводы об отношении к народу зеленой банды.
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какие такие тесты на всех?, в раде всего 400 депутангов + ихние родственники, им хватит 1500 дареных, остальным и так сойдет...
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Т.е. вы заплатили деньги не проверив что это за тест? Или там не было представителя от Украины,который получал груз? Действительно - команда Зебилов. Зато много смеялись и пародировали других со сцены, а сами кто? Клоуны.
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Успокойтесь. Вот новость. В Институте молекулярной биологии (Киев) разработали нашу тест-систему на основе ПЦР. Для неграмотных объясняю. Чтобы что-то выпускать нужно покупать лицензию или иметь свои разработки. Экспресс-тесты - это тесты на основе выявления антител. Тут патентуется метод получения этих антител и способ их привязки на носитель. Получение антител - это довольно таки длительный процесс и требует длительного тестирования на пригодность. В ПЦР-тестах патентуется последовательность ДНК, по которой чужеродный возбудитель выявляется. Слава богу, наши нашли последовательность, которая еще не патентована и теперь тесты могут производить в Украине (если только какой-нибудь хитрожопый не присвоит). А теперь скажите, пожалуйста, нужна в Украине наука или нет? Будем и дальше о ней вспоминать, когда петух клюнет? И еще. Ученые, которые разработали этот тест, чем-нибудь вам всем обязаны, если у кандидата наук зарплата еле-еле до 7 тысяч дотягивает?
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НЕТ ТАКОГО ЭКСПЕРТА В МОЗ!!!!! Закревская разгоняет ФЕЙК!!!!
Новина з сайту МОЗ !!!!!
Сьогодні в Україну літаком прибуває партія тестів для визначення коронавірусної хвороби.

22 березня 2020 (на 16.30)

Доставляються обидва види тестів: тести для ПЛР (золотий стандарт діагностики) та тести експрес-діагностики.
Наголошуємо, що експрес-тести будуть використовуватися бригадами екстреної допомоги для «санітарного сортування», тобто у разі, якщо працівник екстреної допомоги прибуває до людини, в якої підвищена температура і є підозра на коронавірусну хворобу, медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи.
Зазначимо, що у разі, коли негативні обидва тести - і на грип, і експрес-тест на коронавірус, - то в умовах загальнонаціонального карантину людина все одно має дотримуватися режиму самоізоляції наступні 14 днів.
Також додамо, що в регіонах кожного дня лабораторії вже проводять тести ПЛР. Додатково до цих ПЛР-тестів, цього тижня в Україні з'являться ще 11 апаратів для ПЛР-діагностики. Це розширить кількість точок у країні для діагностики захворювань на коронавірус.
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