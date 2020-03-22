 "Как думаете, это надо сейчас?": Кабмин покупает 140 шт сувенирного "Скифского золота" за 199 тыс. грн и запонки за 43 тыс. грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Иван Лахтионов, проектный менеджер Transparency International, координатор DoZorro.

"Вот Вы все нападали на Алексея Гончарука, который презентацию делал за 84 тыс. грн.

Сейчас он не при делах, а Кабинет Министров Украины покупает:

- сувенирное "Скифское золото" - 140 шт за 199 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-17-001266-b#tender

и

- комплекты запонок в футляре - 100 шт за 43 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-16-003741-b#tender

Как думаете, это надо сейчас?"



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