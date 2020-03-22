EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  8090  112
Все про:Кабмин (11891) Prozorro (118) закупки (201)

 "Как думаете, это надо сейчас?": Кабмин покупает 140 шт сувенирного "Скифского золота" за 199 тыс. грн и запонки за 43 тыс. грн

Во время надвигающегося на Украину кризиса Кабинет Министров Украины покупает 140 штук сувенирных наборов "Скифское золото" за 199 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Иван Лахтионов, проектный менеджер Transparency International, координатор DoZorro.

"Вот Вы все нападали на Алексея Гончарука, который презентацию делал за 84 тыс. грн.

Сейчас он не при делах, а Кабинет Министров Украины покупает:

- сувенирное "Скифское золото" - 140 шт за 199 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-17-001266-b#tender
и
- комплекты запонок в футляре - 100 шт за 43 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-16-003741-b#tender

Как думаете, это надо сейчас?"Как думаете, это надо сейчас?: Кабмин покупает 140 шт сувенирного Скифского золота за 199 тыс. грн и запонки за 43 тыс. грн 01
Как думаете, это надо сейчас?: Кабмин покупает 140 шт сувенирного Скифского золота за 199 тыс. грн и запонки за 43 тыс. грн 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под предлогом коронавируса Минобороны пытается не допустить компании, выигравшие тендеры, поставлять питание в армию, - волонтер Петреня

Источник: https://censor.net.ua/n3183369
 
 
 Топ комментарии
 
а куда деньги девать? пропадут ведь!
 показать весь комментарий
 
Пилить пока пилится. А то можно не успеть... "Как думаете, это надо сейчас?": Кабмин покупает 140 шт сувенирного "Скифского золота" за 199 тыс. грн и запонки за 43 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4053
 показать весь комментарий
 
Конечно надо, только не всем. Им надо, зебилам нет. Зебилам нужны мозги. Но они, увы, не продаются и не покупаются.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Так им удобнее помощь у МВФ просить.
 показать весь комментарий
 
 
Как мило, какая тяга к прекрасному! Потянулись к эстетике фотографы, няни и другие клоуны.
 показать весь комментарий
 
 
СБУ та поліція купують нові авто на третину мільярда. Де уряд планує брати гроші на протидію коронавірусу?

Да когда нищета в Украине останавливала чиновников от возможности пожить широко за народные деньги. При таком госдолге, чиновники должны на табуретках сидеть, а не на кресле руководителя за 500-600 долларов.
В 2014 году Турчинов и Яценюк сделали запрет на все затраты из госбюджета, кроме как на зарплату.
В стране войны, сейчас еще и карантин добавился, а чиновники строят дворцы, осваивают деньги для имитации деятельности.
 показать весь комментарий
 
 
Цяцьки-забганки жалюгідних людців,які керують Україною,це просто ганьба,яку людці ніколи не відчували.
 показать весь комментарий
 
 
На этом можно неплохо прибарахлиться...внукам хватит ((с) кто то из зеленого стада)...
 показать весь комментарий
 
Руководитель офиса президента ермак, 11 марта купил автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска за 3,2 млн гривен.
 показать весь комментарий
 
 
Удобная вещь лента комментариев, сейчас все пар выпустят на этом все закончится.
 показать весь комментарий
 
Надеются круто смотреться в гробу?
Очень на это надеюсь.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх