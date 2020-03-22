 Кабмин покупает 140 шт сувенирного "Скифского золота" за 199 тыс. грн и запонки за 43 тыс. грн: "Как думаете, это надо сейчас?"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Иван Лахтионов, проектный менеджер Transparency International, координатор DoZorro.
"Вот Вы все нападали на Алексея Гончарука, который презентацию делал за 84 тыс. грн.
Сейчас он не при делах, а Кабинет Министров Украины покупает:
- сувенирное "Скифское золото" - 140 шт за 199 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-17-001266-b#tender
и
- комплекты запонок в футляре - 100 шт за 43 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-16-003741-b#tender
в саркофаг положат?
а тут (на картинке) их с собой... в Дуат ("подземный мир" у египтян)...ну или... в ад (у славян)))
Да когда нищета в Украине останавливала чиновников от возможности пожить широко за народные деньги. При таком госдолге, чиновники должны на табуретках сидеть, а не на кресле руководителя за 500-600 долларов.
В 2014 году Турчинов и Яценюк сделали запрет на все затраты из госбюджета, кроме как на зарплату.
В стране войны, сейчас еще и карантин добавился, а чиновники строят дворцы, осваивают деньги для имитации деятельности.
Очень на это надеюсь.
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