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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11891) Prozorro (118) закупки (201)

 Кабмин покупает 140 шт сувенирного "Скифского золота" за 199 тыс. грн и запонки за 43 тыс. грн: "Как думаете, это надо сейчас?"

Во время надвигающегося на Украину кризиса Кабинет Министров Украины покупает 140 штук сувенирных наборов "Скифское золото" за 199 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Иван Лахтионов, проектный менеджер Transparency International, координатор DoZorro.

"Вот Вы все нападали на Алексея Гончарука, который презентацию делал за 84 тыс. грн.

Сейчас он не при делах, а Кабинет Министров Украины покупает:

- сувенирное "Скифское золото" - 140 шт за 199 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-17-001266-b#tender
и
- комплекты запонок в футляре - 100 шт за 43 тыс. грн https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-16-003741-b#tender

Как думаете, это надо сейчас?"Кабмин покупает 140 шт сувенирного Скифского золота за 199 тыс. грн и запонки за 43 тыс. грн: Как думаете, это надо сейчас? 01
Кабмин покупает 140 шт сувенирного Скифского золота за 199 тыс. грн и запонки за 43 тыс. грн: Как думаете, это надо сейчас? 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3183369
 
   
 Топ комментарии
 
а куда деньги девать? пропадут ведь!
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Пилить пока пилится. А то можно не успеть... "Как думаете, это надо сейчас?": Кабмин покупает 140 шт сувенирного "Скифского золота" за 199 тыс. грн и запонки за 43 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4053
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зеленський - це найслабший, найдурніший президент, який у нас був. З цим лохом нічого доброго не буде.
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зеленський - це найслабший, найдурніший президент, який у нас був. З цим лохом нічого доброго не буде.
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такий самий як і Педро, різниці не бачу
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Почему же? Зеленский умнее большинства населения Украины. Стал Героем России заработал на жертвах и не вызвал подозрения. Он Гений.
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такий самий як і Педро, різниці не бачу
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Так им удобнее помощь у МВФ просить.
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Как мило, какая тяга к прекрасному! Потянулись к эстетике фотографы, няни и другие клоуны.
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Стесняюсь спросить-а куда тут запонки вставляются? "Як думаєте, це треба зараз?": Кабмін купує 140 штук сувенірного "Скіфського золота" за 199 тис. грн і запонки за 43 тис. грн - Цензор.НЕТ 4763
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ваще вопрос не по адресу...не знаю куда они там их по вставляют...
а тут (на картинке) их с собой... в Дуат ("подземный мир" у египтян)...ну или... в ад (у славян)))
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Спасибо за ответ,но вопрос был риторическим. Кабмін купує 140 штук сувенірного "Скіфського золота" за 199 тис. грн і запонки за 43 тис. грн: "Як думаєте, це треба зараз?" - Цензор.НЕТ 5091
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СБУ та поліція купують нові авто на третину мільярда. Де уряд планує брати гроші на протидію коронавірусу?

Да когда нищета в Украине останавливала чиновников от возможности пожить широко за народные деньги. При таком госдолге, чиновники должны на табуретках сидеть, а не на кресле руководителя за 500-600 долларов.
В 2014 году Турчинов и Яценюк сделали запрет на все затраты из госбюджета, кроме как на зарплату.
В стране войны, сейчас еще и карантин добавился, а чиновники строят дворцы, осваивают деньги для имитации деятельности.
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Цяцьки-забганки жалюгідних людців,які керують Україною,це просто ганьба,яку людці ніколи не відчували.
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На этом можно неплохо прибарахлиться...внукам хватит ((с) кто то из зеленого стада)...
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Руководитель офиса президента ермак, 11 марта купил автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска за 3,2 млн гривен.
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Благодаря дебилам,голосующим ,,паприколу,,
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Завжди легше звинуватити " дебилов,голосующим ,,паприколу," а не брехливого злодія.
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Деяким обдарованим гетьманам просто не повезло з населенням )
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Удобная вещь лента комментариев, сейчас все пар выпустят на этом все закончится.
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Надеются круто смотреться в гробу?
Очень на это надеюсь.
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Зеля, ти взагілі що твориш??? Ти в курсі що за це може і кримінальна відповідальність бути?????
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Усьо шоб жолёто було - любимая тема жлобов. Раньше были золотые батоны и унитазы, сейчас - скифские украшения.
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Не уверен что Украина еще 4 года будет терпеть зеленую пошесть
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Не уверен что Украина еще 4 года будет...
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Эти «Слуги народа», мне напоминают мародеров. каков Кабмин, таков и преЗЕдент. .
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Моральні уроди яких вибрало "мудре" населення для керування Країною !!!
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По ходу йдуть шляхом сивочолого і не вчаться на його помилках
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Зепил, не отмазывайся, найди в себе мужество признать, что ты лох
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Шлите счета голосовавшим за зебила-пусть сами оплачивают свою тупость
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Ну так на фронте ж войны уже нет, сплошное разведение и примирение. Тепловизоры пусть волонтёры покупают, а кабмин в это время запонками затарится.
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По уровню "прикольности" нашей жизни нам просто нет равных,я так думаю,вах!!!
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Кабмин просто обязан отменить эту покупку , а кто допустил это должен быть серьезно наказан...
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Конечно надо! Каждому депутату от Слуги. Будут детям и внукам показывать. Они же не полные дебилы, понимают, что депутатами им больше не быть
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скоро орденами друг друга будут награждать, а Зё - Героя за победу над вирусом. Ибо грудью в роликах защищал
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Після цієї зеленої наволочі у бюджеті навіть 108 тис.грн ( як після януковича) не залишиться.... Ці клоуни все розграбують...
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Я видел в 2014м, и сейчас, в 2019м совсем другую команду у власти...те бы наверно справились лучше, но, 9 из 10 особей (везде) глупы до изумления. Потому маемо то що маемо. В 2004 у ЮВТ была неплохая программа - реприватизировать у бандитов и продать (как Криворожсталь) крупные предприятия. Причем продать их не своим или российским, а забугорным компаниям. Выручка ориентировочно около 100 лярдов предполагалась. От этого профит: привлечение капитала с технологиями, с ними США как гаранта защиты этого капитала, рабочие места, материальная подушка ок. 100 лярдов для реформ, в том числе и профессиональной армии по стандартам НАТО. И много иных плюшек. Но тогда Ющенко послушал олигархов (Порошенко в слезах и соплях в т.ч), и все просрал. Может книжку написать - Как все просрать и ничего не понять. Все последующие просто продолжали его дело. В 2010 путем махинаций и манипуляций у ЮВТ президенство украли, в т.ч. с помощью и самого Ющенко. 2014й бы просто не наступил в том виде, как мы его видим.
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Ну я понимаю - эпидемия , вирус и всё такое > выросли цены на маски и мед препараты , но на картошку то , какого чёрта ?? .Ведь она же стоила недавно ( до эпидемии ) вдвое дешевле . !! Альо , Г+Г ,, где ваши суперрослидування с неистовой критикой влады . ? Как я за ними "соскучился " ,, скоро год уже , как у нас закончилась торгивля на крови и грабунок народу клятыми барыгамы . !! Кабмін купує 140 штук сувенірного "Скіфського золота" за 199 тис. грн і запонки за 43 тис. грн: "Як думаєте, це треба зараз?" - Цензор.НЕТ 5140 .

Кабмін купує 140 штук сувенірного "Скіфського золота" за 199 тис. грн і запонки за 43 тис. грн: "Як думаєте, це треба зараз?" - Цензор.НЕТ 1229 .
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