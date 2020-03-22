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 На утро 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 81 подозрение, - Минздрав

В Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве", - сказано в сообщении.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена в:

- Черновицкой области - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
- Житомирской области - 2 случая (1 летальный)
- Киевской области - 4 случая
- Донецкой области - 1 случай
- Днепропетровской области - 2 случая
- Ивано-Франковской области - 2 случая (1 летальный)
- Львовской области -1 случай
- Тернопольской области - 1 случай
- Киеве - 9 случаев

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

"По состоянию на утро 22 марта 2020 в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

На утро 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 81 подозрение, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183364
 
 
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На ошибках учатся, после ошибок - лечатся.
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Со слабоумными зелеными клоунами в Украине будет эпидемия похлеще Италии. Началось с цирком Скалецкой, потом продолжилось с вывозом масок из Украины, потом с активным возвратом украинцев из зараженных стран уже без всякого карантина, а сейчас 3 смерти на 47 зараженных - это ужас, почти 9% смертности от заболевших, выше чем в Италии, это говорит о том, что у нас не медицина , а ритуальная служба. И это заслуга зеленых . Врачи нижайшей квалификации, которые даже не могут пользоваться аппаратами ИВЛ, а Емец еще и глаголит - поддержите наших медиков. Значит волонтеры армию поддержите, а сейчас волонтеры медицину пусть поддерживают. А власть зарплатой нормальной не хочет их поддержать? Не хочет обучить элементарному?Себе - то мерседесы за 3, 5 млн покупают. Интересно народу знать за какие доходы делает покупки окацапленный Ермак? И сколько этот Ермак пожертвовал на украинскую медицину в период пандемии? И сколько Коломойский пожертвовал?
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В Луцьку є.
В Ліпіни з Хранції привіз.
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наче підтверджено.
але встиг по магазинах пройтись.
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Тарас, поляки на два дні відкривають пішоходні переходи, чого чекаєш?
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Я не можу так швидко звільнитися з роботи, купити білети і поїхати до кордону
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Отак....
Бо тестів не було.
Зараз протестують і цифіри підуть стрімко вгору.
І ще я очікую на дані по пневмоніях, яких зараз надмірна кількість.
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Вирус KVARTAL 95 свирепствует в Украине с 21 апреля 2019г. в основном приводит к тяжёлой пневмонии мозга, заболело 73%
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Ввиду отсутствия наличия пневмония диагностирована ошибочно.
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и нельзя никак (законно) сопротивляться принятию законов по продаже земли...
но тебе ближе проблемы лднрии
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Взагалі то цей май днр знущається, це скритий заклик вийти.
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- Мы провели тесты и обнаружили 47 инфицированных короновирусом!
- Сколько тестов вы провели?
- 47.
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это даже хорошо, если 47 тестов проведено, но подозреваю, что меньше =)
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Ну все понеслось ,тримайтесь рідненькі у нас таж сама біда,
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Я не розумію, навіщо так нагнітати? Сидиш вдома, слухаєш ці страшилки і думаєш: від чого ж я помру, від короновірусу чи з переляку? Інформація потрібна але ж не в таких "дозах".
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Зате вона позбавляє від закрепів і діє на користь виробників туалетного паперу.
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Я не верю этим данным,смахивает на полуправду.
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Если летняя жара не остановит распространение вируса, то сушите лапти.
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Насправді чим швидше ми перехворіємр тим краще буде всім. А людство запуталось само в собі через постійний потяг до наживи. Зараз наприклад дітей ізолюють, щоб фактично рятувати старих. З точки зору природи і еволюції це нонсенс, дорога в нікуди. Людина в молодому віці і в той період коли імунна система найефективніше здатна боротися з хворобами і набувати імунітет, елементарний приклад кір, має перехворіти, щоб у старшому віці не отримати ускладненої форми хвороби чи взагалі не вмерти раніше часу. А ми що робимо? Ховаємо дітей від хвороб, щоб спасти старих, але тим самим наражаємо на ще більшу небезпеку всіх. А далі що? А далі тотальні вакцинації, до якої нас так чомусь наполегливо ************. А це значить велика спокуса та можливості до маніпуляцій людством вцілому, можливість штучного відбору, регулювання, тобто фактично нова епоха рабства. Де людина буде лише бездумним гвинтиком. Такий собі біоробот, який буде виконувати конкретні функції, які перед ним ставить система до певного часу. Якщо дивитися з точки зору "керівника" цієї системи та його будівничого це прекрасно. Давня мрія про всесвітнє панування збулася. А якщо дивитися зі сторони ще поки що здатного думати та аналізувати гвинтика, це не дуже приємна перспектива для гвинтиків.
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Хворих значно більше! Досить нам брехати!
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Україна 2018 рік.За один місяць померло близько 16000 людей.За пів року 138000.Зараз одні дебіли сіющи паніку. https://ukraina.ru/news/20180918/1021176957.html
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