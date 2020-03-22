 Глава РПЦ Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Znak со ссылкой пресс-службу патриарха.
"Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих", — говорится в заявлении Священного Синода.
Священный Синод призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ "к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам". Также 17 марта была утверждена инструкция для настоятелей приходов для борьбы с коронавирусом.
Напомним, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 306 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России находится 82 тыс. 439 человек.
В мире COVID-19 заразились 307,2 тыс. человек, от заболевания умерло более 13 тыс. пациентов.
коронавірусу ж краще.
малорос Усік, котрий Александр, бо йому не подобається буква О, якраз закликав йти молитись, тоді коронавірус на нападе.
Дорого ))
я все же надеялся что правосеки им короновирус отечественный подкинут ....
как то скучно у них становится и визиток Яроша давно не находили !
- Economy. Just economy.
- Спасибо. Иконами так иконами...
***
Украден Фольцваген Отца Сергия.
Нашедшего Сергиев Пассат просим обращаться в нашу веру.
Краще мощі з нього зробити, срачно!
..
.....
15 марта в 21:37 ·
Из Карантинополя знакомый старец изолирующую молитву прислал, учите.
Иже еси корона на вируси, на Господа уповающе, тему не прососи, закупись, затворись с супругою и котом, не блуди рукою со ртом, мама мыла раму да померла, блажен не трогающий хайла, папа пыль протер помер, на заразный не звони номер, сиди тихо не пали схрон, хлеб наш насущный даждь нам дрон, Путину в голосовалище сто корон.
При этом местное население агрессивно относится к россиянам из-за ситуаций с коронавирусом - кидает в них камни и палки....
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!
Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.
Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
Из кучерявых облаков
завеса нам его скрывает.
Покайся, грешник, ибо вирус
тебя, как молния, сразит!
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см. "Вера" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/06/blog-post.html