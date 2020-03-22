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 Глава РПЦ Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст специальной молитвы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ее будут читать во всех храмах РПЦ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Znak со ссылкой пресс-службу патриарха.

"Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих", — говорится в заявлении Священного Синода.

Священный Синод призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ "к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам". Также 17 марта была утверждена инструкция для настоятелей приходов для борьбы с коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протоиерей РПЦ Смирнов призвал верующих в Италии "пострадать ради Господа" и не подчиняться требованиям закрыть храмы из-за коронавируса

Напомним, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 306 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России находится 82 тыс. 439 человек.

В мире COVID-19 заразились 307,2 тыс. человек, от заболевания умерло более 13 тыс. пациентов

Источник: https://censor.net.ua/n3183363
 
 
 Топ комментарии
 
Наконец-то в Орде нашла вакцину.
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Эта орда РПЦ в Украине разносит вирусы безнаказанно, правит службы и заражает людей. А зеленая власть закрывает на это глаза. Идиоты.
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Отличная альтернатива карантину и аппаратам ИВЛ
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Эта орда РПЦ в Украине разносит вирусы безнаказанно, правит службы и заражает людей. А зеленая власть закрывает на это глаза. Идиоты.
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Вже в Почаєві є вірус, якому кацапська молитва по барабану
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Без сумніву він відбудеться. ***** начхати на коронавірус.
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будуть дохлих, від короновірусу, дідів на палках носити
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Хто ж не знає рашки, на фоні зовнішньої загрози, хай навіть у формі пандемії, парад буде найграндіознішим за останні 100 років. Як говориться - "и стар, и млад.......... ." Пуйло, на все те буде дивитись із затишного Кремля за чашкою "столичної" очима одного зі своїх двійників. А як ви хтіли.
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Бажано, щоб дивився із саркофага в Мавзолеї поруч з тезкою.
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Тільки от до Почаєва вчасно не передали. І саме через дрімучість духовенства РПЦ у Тернопільські області змушені ввести НС.
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тому і гнати їх потрібно з Почаєма під той шумок Глава РПЦ Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса - Цензор.НЕТ 143
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для ракеты Сатана тоже была молитва этим шайтанбеком утверждена?
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Отличная альтернатива карантину и аппаратам ИВЛ
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Ага. И читать будет поп в активной фазе коронавируса. И первый крест поцелует. Это какой-то пиндец...
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та нет, вполне себе скрепная расея... там чудеса, там леший бродит, петух якутский из говна...там на промышленных лопатах блины кацапам раздают... гспди, прости меня Великий абиссинский пиит...
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і всі москалі поперли в храми читати цю молитву.
коронавірусу ж краще.
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саме так.
малорос Усік, котрий Александр, бо йому не подобається буква О, якраз закликав йти молитись, тоді коронавірус на нападе.
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Продам амулеты от короновируса!!!!
Дорого ))
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Помимо этих ущербных, в мире уже давно никого не волнуют все эти "победные" шествия.
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жаль !
я все же надеялся что правосеки им короновирус отечественный подкинут ....
как то скучно у них становится и визиток Яроша давно не находили !
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Шото проспав Кірілка, чи то вказівка з Кремля проспала.
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Главное, чтобы побольше людей в церковь ходили Глава РПЦ Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса - Цензор.НЕТ 8133 Поможет однозначно Глава РПЦ Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса - Цензор.НЕТ 6819
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мало интересны новости шизоидной орды .. у нас не меньшая клоуниада ..
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Что ватаны статью писали? Ну какой он всея Руси?
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Расставить по всей козлосрани на площадях кресты и иконы и чтоб облизывали всем шоблом каждый день!!! Глава РПЦ Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса - Цензор.НЕТ 4271
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Трава "забористая" была, видать не ниже 8-ки ! Глава РПЦ Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса - Цензор.НЕТ 7894
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- Товариши-американцы, подскажите, чем нам, русским, победить неблагоприятно складывающиеся экономические обстоятельства?
- Economy. Just economy.
- Спасибо. Иконами так иконами...
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напомнило)))
***
Украден Фольцваген Отца Сергия.
Нашедшего Сергиев Пассат просим обращаться в нашу веру.
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Жги, Боже! Каццабьі должньі бьіть уничтоженьі! Смерть московитським окупантам
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Цілуйте ікону *****!
Краще мощі з нього зробити, срачно!
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В Бердянске и еще в каком то городе ездили попы на машинах и водой обрызгивали улицы, для защиты от вируса)
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Кирюха переплюнув навіть Бубочку, великого спасітеля всього чілавєчіства. Вчись, салага. Глава РПЦ Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса - Цензор.НЕТ 9763
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а поможет же - лбы об пол бейте, точно поможет.....)))
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это даже не средневековье . это раньше Глава РПЦ Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса - Цензор.НЕТ 3959
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а между прочим проспиртованный организм может и не заметить коронавирус ))))
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Взагалі то якшо виявиться що паління і 50 гр стають вірусу на заваді, почнеться дурдом.
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миф... проспиртованный организм ослаблен настолько, что помирает сам собой...
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Давайте больше крестных ходов, ну и икон с крестами.
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Зкріпне кадило у Гундяя, добре так димить. Глава РПЦ Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса - Цензор.НЕТ 5701
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Значит на 9 мая - будут тысячи заразившихся!
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Є ліки і для слуг народу та їх прихильників.
Глава РПЦ Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса - Цензор.НЕТ 2953
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Евгений Шестаков
15 марта в 21:37 ·

Из Карантинополя знакомый старец изолирующую молитву прислал, учите.
Иже еси корона на вируси, на Господа уповающе, тему не прососи, закупись, затворись с супругою и котом, не блуди рукою со ртом, мама мыла раму да померла, блажен не трогающий хайла, папа пыль протер помер, на заразный не звони номер, сиди тихо не пали схрон, хлеб наш насущный даждь нам дрон, Путину в голосовалище сто корон.
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Люцифер-ты дебил! В падающем самолете атеистов нет!
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Шаманы заговоры, эти молитвы, а дурни верят.
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Сотни российских туристов, находящихся в Занзибаре (Танзания), не могут вернуться домой из-за отмененных туристов.
При этом местное население агрессивно относится к россиянам из-за ситуаций с коронавирусом - кидает в них камни и палки....
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Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика

Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!

Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.

Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!

Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.

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Все молнии с небес из зада Зевса.
Из кучерявых облаков

завеса нам его скрывает.

Покайся, грешник, ибо вирус
тебя, как молния, сразит!
.

см. "Вера" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/06/blog-post.html

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Ну все ,в параше все *******.Вернулись не к дидам ,а к прапрапрадедам.Молитвы и кора с валежником)))
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А хохляцкая чернь смеялась над порошенковским томосом,мол на хлеб его не намажешь.
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Краще всього допоможе цьомкання патрету *****.

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