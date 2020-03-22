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 Политика Украины, Экономика
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Все про:авто (3711) декларация (1142) Ермак Андрей (167)

 Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска) у ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тыс. 776 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии он внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.

Ермак также потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили – 123 тыс. 865 грн.

В общей сложности, на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 млн 203 тыс. 393 грн.

Как сообщалось, согласно поданной 14 февраля декларации, Ермак в 2019 году получил 255 тыс. 859 грн дохода от предпринимательской деятельности, по основному месту работы в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія" и ООО "Міжнародна правнича компанія", где является директором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вижу, что Ермак прочитал мое интервью", - "слуга народа" Лерос о своем увольнении

Глава ОП хранит наличными $347 тыс. и EUR50 тыс. У него размещено 26 тыс. 803 грн в "ОТП Банке". Он одолжил в прошлом году 1 млн 380 тыс. 660 грн принадлежащей ему ООО "Гарнет Інтернешнл Медиа Групп", которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 млн 334 тыс. 218 грн. В 2006 году он взял кредит в "Альфа-Банке" на 1 млн 262,5 тыс. грн.

С 2005 года Ермак владеет квартирой в Киеве площадью 107,8 кв. м, стоимость которой на момент приобретения составляла 3 млн 535 тыс грн. С августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который не находится в его собственности.

В 2019 году ему принадлежали доли в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія", нескольких компаниях, которые занимаются распространением и производством кино- и видеофильмов, ТВ-программ, фармацевтикой, производством и оптовой торговлей компьютерами и периферийным оборудованием.

Источник: https://censor.net.ua/n3183362
 
 
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а Мерс взагалі можна використовувати як гріб? Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 2730
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Насип над домовиною, місце, де похоронена людина
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Да уж, слуги изощряются на своих должностях и заработки у них не пенсионерские. Проели за полгода дыру в бюджете такую, что теперь вся страна не может закрыть, когда чрезвычайное положение. Да еще агрессор наверное бабло подкидывает. Жах да и только с этими хищными клоунами.
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ЗЕчмо улетел с Омана за счёт Омана (обмана) а Ермаку покупку Мерса оплатил покойный султан Омана
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гріб , це Гр на азоровці.
А слоло "гріб" не кожен кацап зрозуміє, так як і слово "паляниця" Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 7823
ГРІБ, ГРОБ, гро́бу, ч., розм., рідко.
1. Те саме, що моги́ла. [Богомолка:] Я була в Мецці й Медині, топтала своїми грішними ногами святу землю, де походив наш пророк, бачила гроб його (Н.-Лев., II, 1956, 452); Мати вибирається чи не на ціле літо в давню батьківщину.., щоб освіжитись свіжим повітрям, поглянути власними очима знов на батьковий [батьків] гріб (Коб., III, 1956, 123); * У порівн. Один з нас обізвався: «Як погасне се вугля - буде чорно, як у гробі» (Л. Укр., І, 1951, 293).
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Оказывается что не так страшен вирус COVID 19 а вирус KVARTAL 95 который приводит к пневмонии мозга с заболеваемостью в 73%
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гріб? Шо це з порохоботами? Словники закинули? Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 4170
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кацапе, вчи на карантині http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%B1
Бачу, що не тільки піаніно отримувало удари фуєм по клавішах, а дехто і по голові Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 287
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ну видно йому сильно він нада був, він же не лох....
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А **** ему ети копейки считать. Ему ***** за капитуляцию Украины лярд баксов отслюнявит
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Кому війна, а комусь "мать родна". Що цікаво, будучи продюсером і бізнесменом, заробити на мерс не міг. Зате купив заледве через місяць роботи головою ОПи. І корупції нема. Ага!
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***** "премію" виписав за добре виконану роботу по здачі в його криваві лапи України!!!
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Жизнь, господа присяжные заседатели, - это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает
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Порох просто святой человек! И платит хорошо!
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все познается в сравнении - даже зебилы уже пишут шо ошиблись - как то так
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за зарплату спитай у працівників Рошен у Вінниці.
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он на нем медработников развозить будет)))...да?
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шоб не стоять в чергах на зупинках Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 311
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Естественно,слуга прастого нариду,черни,жлобов,плебеев, просто не имеет морального права покупать дешевый автомобиль,избиратель не поймет,не по понятиям это.
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Сраный слуга народа на Мерседесе. Видимо народ уже пересел исключительно на Майбахи.
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В чём новость то? Он до этого нищий был?
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в лицемерии новость..назвался слугой..полезай в кузов..
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И? У знакомого угнали авто за 1,5млн грн и это 300000 масок и что? Угонщик теперь маскокрад?
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мне нет дела до твоего знакомого. Вопрос простой, что сейчас нужнее стране - мерседес для ЗЕ-чиновника или 600 000 масок ?
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Хотя би в тому, що люди зараз, без роботи і грошей на їжу, в дома сидят на карантині. А він не маючи ніякого співчуття чи хотя би виховання, купує дорогий автомобіль який показує соціальний статус.
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Получается шо ЗЕгеракл и Ермак народ а граждане Украины слуги.
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Крупнейший мегаполис страны и единственный украинский глобальный город останавливает весь общественный транспорт. По сути, экономика Киева останавливается. Это локаут, от которого полшага до дефолта всей страны.
Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.
Но Украина не взяла эти деньги.В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 6374 .. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов был закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет. Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 262 .
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ниче так, для слуги народного, хотя зачем эти новости? на контрасте с нашими пенсиями зарплатами смотрится печально для народа
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Зебилы, если вы думаете, что вам сцат в очи, не верьте - то божья роса. Нужно также принимать и внутрь по стакану три раза в день до еды, а лучше - вместо!))
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Прекрасная новость. Пусть сядет в него, и уё*ывает с Украины насовсем.
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мАсковская мразь гуляет на деньги, полученные от кремлёвского фюрера!
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*****! Сідай на свого мєріна та кіздуй у раську, бо тебе першого вб'ють. Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 2437
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Борислав Береза: Чем отличаются Моссад и СБУ Одна из структур, которая занимается национальной безопасностью, находит для своих граждан тесты на коронавирус, а вторая автопарк обновляет. Угадайте, какая из них наша?
21.03.2020 // Блоги
Это шикарно! Знаете, чем отличается Моссад от СБУ? Рассказываю.
В ходе сложной спецоперации израильская служба внешней разведки Моссад доставила в ночь на 19 марта в Израиль 100.000 наборов для анализа на коронавирус. Обычно Моссад не занимается подобными вопросами, связанными со здравоохранением, но на этот раз в связи с экстремальными обстоятельствами на фоне пандемии коронавируса Моссад, под руководством Йоси Коэна, не смог остаться в стороне и взял на себя важную задачу по восполнению острой нехватки диагностических наборов для граждан Израиля.
Эти наборы представители Моссада искали в разных странах и доставили из двух, названия которых запрещены к публикации. В ближайшие дни агенты Моссада проведут дополнительные операции по доставке в Израиль еще 4 миллионов наборов, склады которых имеются в разных государствах
А теперь новости от СБУ и лейтенанта Баканова. Служба безопасности Украины, после введения карантина, объявила тендер на закупку 41 автомобиля за почти 24 600 000 гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro. Тендер объявлен 13 марта, то есть на следующий день после введения карантина. СБУ объявила тендер на закупку 33 легковых автомобилей Toyota Corolla за 16 170 000 гривен, а также 8 микроавтобусов Volkswagen T6 Kombi LR 2.0 TDI на 8 400 000 гривен.
Как говорится «почуствуйте разницу». И ведь мы понимаем, что обе структуры должны заниматься безопасностью государства в той или иной форме. Но одна занимается национальной безопасностью и находит для своих граждан тесты на коронавирус, а вторая автопарк обновляет. Угадайте, какая из них наша?
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Зебілам подяка! Вони роблять це разом!
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Бобикам вместо мерседеса кассовые аппараты и коронавирус ,
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Документи про Консультативну раду в Мінську підписав - Мерседеса отримав! Він же не лох, щоб задарма таке підписувати! А Вовка - натуральний лошара, цього разу Мерседеса не отримав, бо слабо в цьому місяці дупу путіна цілував😚😙😗! Відволікався на відео про коронавірус!
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зеленский и его шобла ненасытные негодяи
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Чом би й ні ? Всі 73 % зебілів впевнені, що їх обкрадав лише Петя.
Нажите майно в зелених зрадників вони поки не помічають, бо по тєлєку про Петю тіко розказують.
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Да он же не лох такие бабки тратить на самокат.
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Сам себе должен, кредиты, Тойота не моя, кручу-верчу запутать хочу ...а !мерс хочу !
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Зло є у тих людях, які гроші ставлять понад усе і у тих хто мрієючи про гроші служить бездумно тим, хто ставить гроші понад усе.
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Зе!билы-зе!билы... Вы на выборах прокатили тех, кто тащил страну из пропасти: Пороха, Пастора, Парубия, красавицу Зеркаль и тд. и выбрали предателей, малоросов, отморозков и бандитов...
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Договірняки з кацапами підписав, а тепер можна і на тачці загнівающєга запада покататися! А ****?!
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"Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн" - Кремль своим агентам платит.
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"11 березня 2020 року на позачерговій зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську після консультацій керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака з заступником голови Адміністрації Президента Російської Федерації Дмитром Козаком був підписаний Протокол засідання Тристоронньої контактної групи, де поряд з підписами повноважних представників ОРДО і ОРЛО стоїть підпис другого Президента України Леоніда Кучми, а також підпис Єрмака з резолюцією "Согласен" поряд з таким самим підписом і такою самою резолюцією Козака..." ..І 11го ж купив собі мерса за три лями... ну ні разу не палєво "штірліца"
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Украл,украл!! Негодяй! Тюрьма по нему плачет!!
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Шоб ты не сомневался. Посмотри его декларацию.
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ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ - ЭТО ПО ЗЕБИЛЬНОМУ - ВЫ НЕ НАХОДИТЕ
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Так зэбил с зебилятами на то и поставлены, чтоб устроить чуму так или иначе, а тут им просто подфартило с короновирусом.
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это вам не банка варенья и не пачка печенье - это цельный мерседес - вот самка собаки)))
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бобики продадут собаку и тоже себе такой купят.Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 3580
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это Порошенко виноват - денег "накрал" столько, что даже ермакам на мерсы хватает. а ермак на сдачу "призеденту" велосипед купил или пожадничал?
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кому то ссал в глаза? Порохоботам што ли? Это он из себя строил патриота, как сывочолый пять лет неоднократно попадая в конфузы? Сывочолый так залил желтеньким порохоботов, что рабский рефлекс даже усилился Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 2655
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Оператору БТР будет пофиг какой там мерс.
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Слуга народа..... ну вроде понятно: есть народ и есть у него слуга. Всегда везде было и будет: слуга получает меньше хозяина. Вот только в Украине это правило не действует. Народ нищенствует, а его слуги в черной икре купаются...
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Вірус гарне бабло жидоті відстьобує Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн - Цензор.НЕТ 2115
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