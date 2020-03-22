 Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии он внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.
Ермак также потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили – 123 тыс. 865 грн.
В общей сложности, на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 млн 203 тыс. 393 грн.
Как сообщалось, согласно поданной 14 февраля декларации, Ермак в 2019 году получил 255 тыс. 859 грн дохода от предпринимательской деятельности, по основному месту работы в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія" и ООО "Міжнародна правнича компанія", где является директором.
Глава ОП хранит наличными $347 тыс. и EUR50 тыс. У него размещено 26 тыс. 803 грн в "ОТП Банке". Он одолжил в прошлом году 1 млн 380 тыс. 660 грн принадлежащей ему ООО "Гарнет Інтернешнл Медиа Групп", которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 млн 334 тыс. 218 грн. В 2006 году он взял кредит в "Альфа-Банке" на 1 млн 262,5 тыс. грн.
С 2005 года Ермак владеет квартирой в Киеве площадью 107,8 кв. м, стоимость которой на момент приобретения составляла 3 млн 535 тыс грн. С августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который не находится в его собственности.
В 2019 году ему принадлежали доли в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія", нескольких компаниях, которые занимаются распространением и производством кино- и видеофильмов, ТВ-программ, фармацевтикой, производством и оптовой торговлей компьютерами и периферийным оборудованием.
А слоло "гріб" не кожен кацап зрозуміє, так як і слово "паляниця"
ГРІБ, ГРОБ, гро́бу, ч., розм., рідко.
1. Те саме, що моги́ла. [Богомолка:] Я була в Мецці й Медині, топтала своїми грішними ногами святу землю, де походив наш пророк, бачила гроб його (Н.-Лев., II, 1956, 452); Мати вибирається чи не на ціле літо в давню батьківщину.., щоб освіжитись свіжим повітрям, поглянути власними очима знов на батьковий [батьків] гріб (Коб., III, 1956, 123); * У порівн. Один з нас обізвався: «Як погасне се вугля - буде чорно, як у гробі» (Л. Укр., І, 1951, 293).
Бачу, що не тільки піаніно отримувало удари фуєм по клавішах, а дехто і по голові
Зебілів облапошили.
Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.
Но Украина не взяла эти деньги.В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт .. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов был закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет. .
21.03.2020 // Блоги
Это шикарно! Знаете, чем отличается Моссад от СБУ? Рассказываю.
В ходе сложной спецоперации израильская служба внешней разведки Моссад доставила в ночь на 19 марта в Израиль 100.000 наборов для анализа на коронавирус. Обычно Моссад не занимается подобными вопросами, связанными со здравоохранением, но на этот раз в связи с экстремальными обстоятельствами на фоне пандемии коронавируса Моссад, под руководством Йоси Коэна, не смог остаться в стороне и взял на себя важную задачу по восполнению острой нехватки диагностических наборов для граждан Израиля.
Эти наборы представители Моссада искали в разных странах и доставили из двух, названия которых запрещены к публикации. В ближайшие дни агенты Моссада проведут дополнительные операции по доставке в Израиль еще 4 миллионов наборов, склады которых имеются в разных государствах
А теперь новости от СБУ и лейтенанта Баканова. Служба безопасности Украины, после введения карантина, объявила тендер на закупку 41 автомобиля за почти 24 600 000 гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro. Тендер объявлен 13 марта, то есть на следующий день после введения карантина. СБУ объявила тендер на закупку 33 легковых автомобилей Toyota Corolla за 16 170 000 гривен, а также 8 микроавтобусов Volkswagen T6 Kombi LR 2.0 TDI на 8 400 000 гривен.
Как говорится «почуствуйте разницу». И ведь мы понимаем, что обе структуры должны заниматься безопасностью государства в той или иной форме. Но одна занимается национальной безопасностью и находит для своих граждан тесты на коронавирус, а вторая автопарк обновляет. Угадайте, какая из них наша?
Нажите майно в зелених зрадників вони поки не помічають, бо по тєлєку про Петю тіко розказують.