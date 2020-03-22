 Со вчерашнего вечера на Львовщине госпитализированы более 20 человек с подозрением на коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, об этом сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко.
"Пациенты из города Львова, Дрогобычского, и Стрыйского, Каменка-Бугского районов, Тернопольской и Ривненской областей. Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 53 человека. На самоизоляции находятся 30 человек. За все время выписано - 11 пациентов", - сказано в сообщении.
По ее словам, состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки приближен к тяжелому.
Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID- 19 обратилось 94 человека.
По результатам тестов у 6 человек - грипп. Еще 4 результата тестов - отрицательные. За все время в сумме у 10 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус находятся 84 человека. У одного пациента - положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.
По состоянию на 21 марта в Украине были инфицированы 47 человек. Три случая привели к летальному исходу.
Гульбанять наші заробітчани по рідних селах аж гай гуде. А крім того й тестів нема. Тестів нема - статистика ідеальна. А тим часом народу з запаленням легенів більшає.
Який вихід? В Північній Кореї одного ідіота навіть розстріляли за порушення карантину. Але я би наших імбецилів заганяв у недіючі шахти і спускав би їм на мотузці тормозок. Бо я, курва, гуманний. Але моя гуманність має межі.
В Китаї вдалося все стабілізувати. Вони його (коронавірус, - ред.) породили, вони ж його і приморили. А ми, знаючи, досвід і проколи інших країн, висновків не робимо. Тоді влада повинна такі висновки робити.
Але влада в нас така, яку більшість і бажала. Я б на місці дохторів ще запитував інфікованих, за кого вони голосували… Дуже цікаво»
швидше за все - приїхали з Німеччини та Італії
Вчора заходжу в Аптеку.... 20 чоловік в черзі, в одному приміщенні!!!!....
Нарід наш взагалі без самоорганізації і абсолютно тупоголовий.... А потім ше дивуємося, шо у нас президент дурачок.... Який нарід, такий і президент....