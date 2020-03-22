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 Общество, За рубежом
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 В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса в стране. Одна из причин - средний возраст населения

Научный советник министра здравоохранения Италии, бывший президент Европейской ассоциации общественного здравоохранения профессор Вальтер Ричкарди считает, что есть две главные причины, почему в Италии фиксируется высокая смертность от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Гордон".

В интервью TPI, которое вышло 20 марта, он призвал не сравнивать количество заболевших и погибших от коронавирусной инфекции в Китае и Италии (19 марта Италия обогнала Китай по уровню смертности).

Если сравнивать смертность в Италии и Китае, кажется, что показатели в Италии зашкаливают, но если сравнивать Ломбардию и Хубэй (регионы, где находились эпицентры вспышки в двух странах), то окажется, что в Китае эпидемия охватила территорию, где проживает 60 млн жителей, "а это означает, что эпицентр эпидемической вспышки столь же велик, как и в Ломбардии, и что соотношение и динамика примерно одинаковые", сказал профессор.

По его словам, первая причина высокой смертности в Италии – средний возраст населения страны, следовательно, и средний возраст пациентов. Вторая – подход к фиксации причин смерти.

По данным американской некоммерческой организации "Справочное бюро населения", Италия занимает второе место в мире после Японии по среднему возрасту жителей страны. Из 60,34 млн человек 22,8% (или 13,76 млн) – люди старше 65 лет (Украина по этому показателю на 32-м месте).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, закроет все производство, кроме необходимого

Ричкарди рассказал, что средний возраст пациентов с коронавирусом в Италии – 63 года, в китайском городе Ухань, откуда началось распространение инфекции, – 46 лет. Когда пациенты в основном пожилые, "вы имеете более опасные последствия с точки зрения прогноза", отметил он.

В Италии "очень щедро" приписывают непосредственную причину смерти коронавирусу, сказал эксперт, но лишь в небольшом количестве случаев вирус был прямой причиной смерти. "Хотя он, безусловно, вызывал ухудшение состояния", – подчеркнул профессор.

В комментарии The Telegraph Ричкарди уточнил: в Италии считают, что все люди с коронавирусом, которые умирают в больницах, умирают от коронавируса, но, по данным Национального института здоровья (ISS), только для 12% умерших коронавирус был прямой причиной смерти, у остальных пациентов было по крайней мере одно сопутствующее заболевание.

По состоянию на вечер 20 марта (статистика за 21 марта будет после 19.00), по официальным данным, в Италии зарегистрировано 47 021 случай инфицирования коронавирусом, 4032 из них закончились летально.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 21 марта в мире зарегистрировано 287 239 инфицированных, 11 921 человек скончался.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3183359
 
 
 Топ комментарии
 
3-го апреля наверное карантин не закончится в Украине. Что будут делать те у кого финансы поют романсы?
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Короче возраст виноват, что итальянское правительство вовремя не ввело карантин! Даже проффесора нашли лапшевеса
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в Китае, Юж. Корее, Японии уж начался и закончился
заразилось 0,005% тамошнего населения
в несчастной Италии - 0,05%

как думаешь, сколько раз короне надо мутировать, чтобы у нас этот показатель достиг хотя бы 1%? даже с учетом всех отягчающих факторов
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а почему так произошло?
а такие же меры как в этих странах приняты в украине?
а сколько было протестировано в тех странах и у нас?
с каждым своим ответом ты всё больше и больше показываешь свою глупость.
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ну не дружишь ты с математикой, толку с тобой спорить
и твое избирательное человеколюбие к жертвам коронавируса - не норма
все умирающие от других причин и в частности болезней такие же люди
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математика простая:
кол-умерших/кол-во заразившихся=%
по италии он 9%
в статье указано 22млн. подели. и получишь ответ.
какая паника? это арифметика. а не математика. )
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ты так и не дал ответ на мой главный вопрос
почему три года назад умирало как минимум столько же, но не делалось и не происходило НИЧЕГО? весь мир жил своей обычной жизнью, а ты только сегодня узнал об этой статистике
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такого кол-смертей в той же италии не было.
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Каша в мізках й словах.Сам розбирайся...
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https://censor.net.ua/news/3183329/nanu_prognoziruet_chto_koronavirusom_v_ukraine_orientirovochno_mogut_zarazitsya_bolee_22_mln_chelovek/sortby/tree/order/asc/page/5#comment_73219931

прогноз 22млн. италия смертность 10%. посчитай сколько умрет при этом прогнозе в Украине при нашей медецине. хотя у тебя вата в голове. тебе это го не понят.
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в Китае с намного большей густотой населения и карантином лишь в одной провинции на 60 млн. заразил "всего" 0,005% населения
НАНУ, видимо, изучает какой-то другой вирус или корону, которая мутировала тысячу раз, ибо корона в нынешнем виде явно неспособна заразить более 1% населения любой страны

у тебя ведь своего ума нет, чтобы все цифры самому проанализировать, потому ты всасываешь антинаучный нелогичный бред и подобные "исследования"
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Надежда живет даже у самых могил. Гёте

тебе нужно понять что наша страна не китай не италия.
ты просто успокаиваешь себя. и тебя понимаю
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я лично спокоен, как и моя семья, в том числе моя мама 73 лет, которая в прошлом году вылечила онкологию, но, конечно, она сиди дома и обеспечена продуктами

а вот паникеры уже в окно прыгают, от того что неделями не выходят на улицу и по ночам не спят от нервотрепки

от твоей паники вреда больше, чем от самого вируса
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я не вижу что ты спокоен. и паники у меня нет. твоей маме крепкого здоровья. и тебе тоже не заболеть в это не простое время. всё будет хорошо.
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Знайди,мій,допис,там..Небажаю повторюватись. Половини населення країни небуде,по першому проходу
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Italjanci byli ne gotovi,kak i ispanci poxoze danyje v tu storonu idut, Korea oni spravilis s bumom vedia ziostkyje meri,proveriaja ocen bolsoje kolicestvo liudej vyjavili i izolirovali bolsinstvo nositelej vovremia.Vot Korea jest primer
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Вік населення виправдовує Злочинність бидловлади,чи,то владобидла
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А може владі неподобається колір споднего італьянців Нема,щоб, сказати - "ми паразити примусили їх подихати без їжі,води й священика" В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса в стране. Одна из причин - средний возраст населения - Цензор.НЕТ 2960
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Лакують дійсність ....Найбільша кількість вмираючих молодь й середній вік,як й живих....Тому,й брешуть,аби,до останнього тримати владу В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу в країні. Одна з причин - середній вік населення - Цензор.НЕТ 9582 В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу в країні. Одна з причин - середній вік населення - Цензор.НЕТ 1874 В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу в країні. Одна з причин - середній вік населення - Цензор.НЕТ 9582
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немного об итальянских гробах
https://comedonchisciotte.org/bergamo-e-fake-quanti-dei-morti-hanno-ricevuto-lanti-influenzale/

уже сами итальянцы догадываются, что "террор" (паника) искусственна и не обоснована
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