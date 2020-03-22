 В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса в стране. Одна из причин - средний возраст населения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Гордон".
В интервью TPI, которое вышло 20 марта, он призвал не сравнивать количество заболевших и погибших от коронавирусной инфекции в Китае и Италии (19 марта Италия обогнала Китай по уровню смертности).
Если сравнивать смертность в Италии и Китае, кажется, что показатели в Италии зашкаливают, но если сравнивать Ломбардию и Хубэй (регионы, где находились эпицентры вспышки в двух странах), то окажется, что в Китае эпидемия охватила территорию, где проживает 60 млн жителей, "а это означает, что эпицентр эпидемической вспышки столь же велик, как и в Ломбардии, и что соотношение и динамика примерно одинаковые", сказал профессор.
По его словам, первая причина высокой смертности в Италии – средний возраст населения страны, следовательно, и средний возраст пациентов. Вторая – подход к фиксации причин смерти.
По данным американской некоммерческой организации "Справочное бюро населения", Италия занимает второе место в мире после Японии по среднему возрасту жителей страны. Из 60,34 млн человек 22,8% (или 13,76 млн) – люди старше 65 лет (Украина по этому показателю на 32-м месте).
Ричкарди рассказал, что средний возраст пациентов с коронавирусом в Италии – 63 года, в китайском городе Ухань, откуда началось распространение инфекции, – 46 лет. Когда пациенты в основном пожилые, "вы имеете более опасные последствия с точки зрения прогноза", отметил он.
В Италии "очень щедро" приписывают непосредственную причину смерти коронавирусу, сказал эксперт, но лишь в небольшом количестве случаев вирус был прямой причиной смерти. "Хотя он, безусловно, вызывал ухудшение состояния", – подчеркнул профессор.
В комментарии The Telegraph Ричкарди уточнил: в Италии считают, что все люди с коронавирусом, которые умирают в больницах, умирают от коронавируса, но, по данным Национального института здоровья (ISS), только для 12% умерших коронавирус был прямой причиной смерти, у остальных пациентов было по крайней мере одно сопутствующее заболевание.
По состоянию на вечер 20 марта (статистика за 21 марта будет после 19.00), по официальным данным, в Италии зарегистрировано 47 021 случай инфицирования коронавирусом, 4032 из них закончились летально.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 21 марта в мире зарегистрировано 287 239 инфицированных, 11 921 человек скончался.
Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных (после Китая).
С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.
заразилось 0,005% тамошнего населения
в несчастной Италии - 0,05%
как думаешь, сколько раз короне надо мутировать, чтобы у нас этот показатель достиг хотя бы 1%? даже с учетом всех отягчающих факторов
а такие же меры как в этих странах приняты в украине?
а сколько было протестировано в тех странах и у нас?
с каждым своим ответом ты всё больше и больше показываешь свою глупость.
и твое избирательное человеколюбие к жертвам коронавируса - не норма
все умирающие от других причин и в частности болезней такие же люди
кол-умерших/кол-во заразившихся=%
по италии он 9%
в статье указано 22млн. подели. и получишь ответ.
какая паника? это арифметика. а не математика. )
почему три года назад умирало как минимум столько же, но не делалось и не происходило НИЧЕГО? весь мир жил своей обычной жизнью, а ты только сегодня узнал об этой статистике
прогноз 22млн. италия смертность 10%. посчитай сколько умрет при этом прогнозе в Украине при нашей медецине. хотя у тебя вата в голове. тебе это го не понят.
НАНУ, видимо, изучает какой-то другой вирус или корону, которая мутировала тысячу раз, ибо корона в нынешнем виде явно неспособна заразить более 1% населения любой страны
у тебя ведь своего ума нет, чтобы все цифры самому проанализировать, потому ты всасываешь антинаучный нелогичный бред и подобные "исследования"
тебе нужно понять что наша страна не китай не италия.
ты просто успокаиваешь себя. и тебя понимаю
а вот паникеры уже в окно прыгают, от того что неделями не выходят на улицу и по ночам не спят от нервотрепки
от твоей паники вреда больше, чем от самого вируса
https://comedonchisciotte.org/bergamo-e-fake-quanti-dei-morti-hanno-ricevuto-lanti-influenzale/
уже сами итальянцы догадываются, что "террор" (паника) искусственна и не обоснована