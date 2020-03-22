 СOVID-19: количество смертей от коронавируса в мире превысило 13 тысяч, инфицированы - 307,2 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В то же время выздоровели от болезни 92 378 человек. В частности, в Китае насчитывается 81 348 инфицированных коронавирусом COVID-19, умерли 3 261 человек.

В Италии зафиксировано 53578 случаев заражения, а число жертв уже достигло 4825 человек. В Иране уже инфицированы 20 610 человек, количество летальных исходов составляет 1 556.

В Испании заразились коронавирусом 25 469 человек, скончались 1381 человека.

Относительно других стран Европы, то количество зараженных в Германии достигло 22 364 человек, умерли - 84; Франции – 14 485, умерли - 562, Швейцарии - 6652, умерли - 80, Великобритании - 5067, умерли - 233, Норвегии - 1 781, умерли - 7, Нидерландах - 2468, умерли - 136, Австрии - 3021, умерли - 8.

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Количество зараженных в США увеличилось до 26747, умерли - 340.

В Южной Корее - 8 897, умерли - 102.

В Украине инфицированы 47 человек. Три случая привели к летальному исходу.