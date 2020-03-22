 СOVID-19: количество смертей от коронавируса в мире превысило 13 тысяч, инфицированы - 307,2 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
В то же время выздоровели от болезни 92 378 человек. В частности, в Китае насчитывается 81 348 инфицированных коронавирусом COVID-19, умерли 3 261 человек.
В Италии зафиксировано 53578 случаев заражения, а число жертв уже достигло 4825 человек. В Иране уже инфицированы 20 610 человек, количество летальных исходов составляет 1 556.
В Испании заразились коронавирусом 25 469 человек, скончались 1381 человека.
Относительно других стран Европы, то количество зараженных в Германии достигло 22 364 человек, умерли - 84; Франции – 14 485, умерли - 562, Швейцарии - 6652, умерли - 80, Великобритании - 5067, умерли - 233, Норвегии - 1 781, умерли - 7, Нидерландах - 2468, умерли - 136, Австрии - 3021, умерли - 8.
Количество зараженных в США увеличилось до 26747, умерли - 340.
В Южной Корее - 8 897, умерли - 102.
В Украине инфицированы 47 человек. Три случая привели к летальному исходу.
.всего заболели: 945
новых заболевших: 62
выздоровели: 36
умерли: 1
Считаю, что нужно выразить обеспокоенность, делов то...
звісно ж треба виконувати рекомендації ВОЗ, слідкувати за гігієною, але те, як роздмухує це зеленське та ко задля введення НС - падли.
От коли перехворіє 7 мільярдів а померлих так і залишиться 13 тис., от тоді й можна буде брати термін "смертність" в лапки.