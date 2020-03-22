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 Общество, Здоровье
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 СOVID-19: количество смертей от коронавируса в мире превысило 13 тысяч, инфицированы - 307,2 тыс. человек

С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 307 280 человек. Болезнь забрала 13 049 жизней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В то же время выздоровели от болезни 92 378 человек. В частности, в Китае насчитывается 81 348 инфицированных коронавирусом COVID-19, умерли 3 261 человек.

В Италии зафиксировано 53578 случаев заражения, а число жертв уже достигло 4825 человек. В Иране уже инфицированы 20 610 человек, количество летальных исходов составляет 1 556.

В Испании заразились коронавирусом 25 469 человек, скончались 1381 человека.

Относительно других стран Европы, то количество зараженных в Германии достигло 22 364 человек, умерли - 84; Франции – 14 485, умерли - 562, Швейцарии - 6652, умерли - 80, Великобритании - 5067, умерли - 233, Норвегии - 1 781, умерли - 7, Нидерландах - 2468, умерли - 136, Австрии - 3021, умерли - 8.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев. ДОКУМЕНТ

Количество зараженных в США увеличилось до 26747, умерли - 340.

В Южной Корее - 8 897, умерли - 102.

В Украине инфицированы 47 человек. Три случая привели к летальному исходу.

СOVID-19: количество смертей от коронавируса в мире превысило 13 тысяч, инфицированы - 307,2 тыс. человек 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183358
 
 
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Їх там як мурах у мурашнику. Навіть не помітять.
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Украина удачи всем вам в борьбе с эпидемией
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улыбка удачи - это когда выдохнет вся верховная рада. ВОТ ЭТО УДАЧА.

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22.03.2020
.всего заболели: 945
новых заболевших: 62
выздоровели: 36
умерли: 1
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Подпишут капитуляцию - нам вообще ничего не грозит.
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Это примерно столько же, сколько ********* убил наших граждан на Донбассе.
Считаю, что нужно выразить обеспокоенность, делов то...
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Не зубоскаль, твоя беда тебя не минет, а возможно в Украине больше умрёт, имунитет у стариков самый слабый в Европе от нищеты.
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Ты хитрый ход мысли не понял. 13 тыс погибли и в Украине, но наши как то особо не беспокоят мировое сообщество. Не такого кипиша...
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https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Ото,й добре...Форма,відстає від змісту.Але,нажаль,суттєвий зміст.Ви,самі зробили ,теж,саме , - в іншій формі.
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Тут люди читають і пишуть з телефонів і їм проблематично переходити за такими посиланнями.
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Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис.
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населення Землі понад 7 млрд, померло - 13 тис. така собі "смертельна" пандемія.
звісно ж треба виконувати рекомендації ВОЗ, слідкувати за гігієною, але те, як роздмухує це зеленське та ко задля введення НС - падли.
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13 000 померлих це при 92 000 вилікуваних або інакше кажучи смертність 10, 05%, і це ще не завалилась медична система, якщо медицина ляже, буде не менше 15 відсотків .
От коли перехворіє 7 мільярдів а померлих так і залишиться 13 тис., от тоді й можна буде брати термін "смертність" в лапки.

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така летальність і у туберкульозу - трохи більше десяти відсотків
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Дійсно, чому не дати цифри по іншим хворобам за цей же час?
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цифр ще немає, медстатистика працює повільно і вибірково. Але по 2017 році - найбільше інсульти, інфаркти, діабет, туберкульоз, травми, самогубства. Скажімо інфекційні займають дуже не значний відсоток. А такі знання не вигідні воозу. Бо люди не біжать вакцинуватися. А від інсультів з інфарктами вакцин немає - просто здоровий спосіб життя і міцний природній імунітет (завдяки батькам також)СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу в світі перевищила 13 тисяч, інфіковані - 307,2 тис. осіб - Цензор.НЕТ 7940.
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Чо за КУЙня??? На ПАРАШЕ как был один очаг, так и остался!!!!! Ведь судя по тому, как они кантактировали с узкоглазыми ублюдками, у должно быть налеплено красных пятен больше чем во всем мире, БДЕЯТЬ!!!!!
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Да, естественные вирусы не должны так себя вести.
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У них швидкі розвозять після одужання людей додому? це круто.
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Цікаво ми колись дочекаємось достовірної цифри скільки в нас в Україні заражених хворих і померлих???
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В Иране заражены как минимум более 200 тыс. человек, а смертей на очень много больше - в Иране практически не ведется статистика заболеваний - в нее попадают только те, кто получает койку в больнице, а коек свободных там давно нет. Тестов тоже нет. Даже масок нет для врачей. Большинство более и умирает сами по себе. Также массово умирает медперсонал. Ситуация в Иране намного тяжелей, чем в Италии - вызвана резкой вспышкой из-за массового заражения паломников и облизывания святынь. То есть в Италии под монастырь подвела привычка облизывать друг друга при каждой встрече ради приветствия, а в Иране облизывание святынь ради рая. Многие цели достигли - отправились кандидатами в рай (примут или нет - вопрос большой).
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При всём моём неуважении к труханову, он у шустера задал очень правильный вопрос относительно того, что лаборатории, как оказалось, не работают в субботу и воскресенье. Возможно поэтому цифра 47 у нас. Некому подтверждать диагноз лабораторно?
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Как всегда, месяц везде обсуждали необходимость пребывания на карантине всех прибывающих из - за границы, а когда люди массово стали возвращаться, их под честное слово отправляют домой на "самоизоляцию". Зная наш менталитет, даже если они и будут сидеть дома, то общаться с родственниками, знакомыми коллегами будут. И далеко не всегда по телефону.
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Насправді чим швидше ми перехворіємр тим краще буде всім. А людство запуталось само в собі через постійний потяг до наживи. Зараз наприклад дітей ізолюють, щоб фактично рятувати старих. З точки зору природи і еволюції це нонсенс, дорога в нікуди. Людина в молодому віці і в той період коли імунна система найефективніше здатна боротися з хворобами і набувати імунітет, елементарний приклад кір, має перехворіти, щоб у старшому віці не отримати ускладненої форми хвороби чи взагалі не вмерти раніше часу. А ми що робимо? Ховаємо дітей від хвороб, щоб спасти старих, але тим самим наражаємо на ще більшу небезпеку всіх. А далі що? А далі тотальні вакцинації, до якої нас так чомусь наполегливо ************. А це значить велика спокуса та можливості до маніпуляцій людством вцілому, можливість штучного відбору, регулювання, тобто фактично нова епоха рабства. Де людина буде лише бездумним гвинтиком. Такий собі біоробот, який буде виконувати конкретні функції, які перед ним ставить система до певного часу. Якщо дивитися з точки зору "керівника" цієї системи та його будівничого це прекрасно. Давня мрія про всесвітнє панування збулася. А якщо дивитися зі сторони ще поки що здатного думати та аналізувати гвинтика, це не дуже приємна перспектива для гвинтиків.
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73% дегенератов вымрет, ничего страшного не случится.
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