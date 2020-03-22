 Италия, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, закроет все производство, кроме необходимого

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

Новые меры вступят в силу с понедельника, 23 марта, и будут действовать как минимум до 3 апреля.

"Это жесткие меры, но у нас нет альтернативы. В настоящий момент мы должны сопротивляться, потому что только так мы можем защитить себя", - приводит его слова Ansa.

Конте подчеркнул, что Италия не останавливает, а на время замедляет производственную деятельность.

"Это непростое решение, но сегодня необходимо делать все, чтобы сдержать распространение эпидемии", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии за сутки от Сovid-19 умерло 793 человека

Премьер Италии не уточнил, какие именно предприятия будут закрыты, но заверил, что ограничения не коснутся супермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, а также банковских и почтовых отделений и страховых компаний.

Также продолжится торговля товарами первой необходимости и работа общественного транспорта.

Как сообщалось, за минувшие сутки смертность от коронавируса в Италии установила новый антирекорд. В стране зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса.

Таким образом, общее количество умерших с подтвержденным заражением коронавирусом достигло 4,825 человек.