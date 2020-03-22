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 Общество, За рубежом
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 Италия, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, закроет все производство, кроме необходимого

Премьер-министр Джузеппе Конте объявил о том, чтобы Италия в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приостановит всю производственную деятельность, кроме самой необходимой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

Новые меры вступят в силу с понедельника, 23 марта, и будут действовать как минимум до 3 апреля.

"Это жесткие меры, но у нас нет альтернативы. В настоящий момент мы должны сопротивляться, потому что только так мы можем защитить себя", - приводит его слова Ansa.

Конте подчеркнул, что Италия не останавливает, а на время замедляет производственную деятельность.

"Это непростое решение, но сегодня необходимо делать все, чтобы сдержать распространение эпидемии", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии за сутки от Сovid-19 умерло 793 человека

Премьер Италии не уточнил, какие именно предприятия будут закрыты, но заверил, что ограничения не коснутся супермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, а также банковских и почтовых отделений и страховых компаний.

Также продолжится торговля товарами первой необходимости и работа общественного транспорта.

Как сообщалось, за минувшие сутки смертность от коронавируса в Италии установила новый антирекорд. В стране зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса.

Таким образом, общее количество умерших с подтвержденным заражением коронавирусом достигло 4,825 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3183357
 
 
 Топ комментарии
 
Звільніть нарешті Марківа
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Интересно, сработает теория 5 рукопожатий ?
***** скоро умрет ?
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Только почти никому нельзя выходить на улицу чтобы им пользоваться Италия, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, закроет все производство, кроме необходимого - Цензор.НЕТ 6676
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Зелебобикам главное транспорт и пох что заразу домой принесут
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Вы считаете разумным убить десятки людей, увеличив шансы единиц на выздоровление?
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Только бедные итальянцы расхлебались с кризисом 2008-го и на тебе..
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По моему это ответочка за Марківа прилетела!
На суде объективно оценивать ситуацию никто не хотел...
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Та пусть тогда сразу на кладбище идут - то пм никто не болеет.
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Как сказал один умный электрик-,,лучше изолироваться чем заземлится,,
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https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year

от сезонного гриппа в 2017 из 3-5 млн. случаев с осложнениями 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше

корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей (до 1500 смертей в мире в день)

карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших), большинство об этих цифрах из 2017го узнает сейчас впервые в жизни
интересно, почему три года назад не было хотя бы сотой доли нынешнего ажиотажа?
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Я же ответил тебе уже, в "бан е" ответ теперь на твой вопрос
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в рік
в тут за місяць. в день мруть по 500- 700 чоловік в одній країні.
і лікування немає.
вакцини немає.
ви вчиняєте дезінформацію своїми тезами.
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в год 650 тыс., можете поделить на 365? а с учетом сезонности гриппа (большая часть ьумерших приходится на 3-4 месяца сезона эпидемии), как и любого ОРВИ, даже несколько большие цифры получатся
как плохо у большинства с математикой и элементарной логикой
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Новини за 20 січня 2020, як на мене то звичайна корона. Facebook
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Начавшаяся истерия-пандемия призвана продолжить и завершить процесс сворачивания остатков демократии и свобод, запущенный 11 сентября 2001 года. Никто из граждан не должен быть уверен, что он не является носителем и жертвой коронавируса. Власти в целях обеспечения "счастья и безопасности" общества должны действовать, исходя из презумпции, что каждый гражданин носит в себе вирус-убийцу. Население будет поставлено под тотальный контроль».

«Во-первых, - продолжил профессор, - контроль над здоровьем. Введение обязательных регулярных анализов и тестов. Консолидация всей медицинской информации о человеке в централизованной базе данных. С помощью этой информации будет осуществляться отнесение человека к той или иной группе (будет действовать система социальных рейтингов, подобная той, какая создаётся в Китае)».

«Во-вторых, контроль над передвижением. Возможно введение ограничений и запретов на перемещение не только через границу, но и внутри страны», - отметил он.

«В-третьих, контроль над контактами человека с другими людьми. В-четвёртых, контроль за поведением человека на работе и в свободное от работы время, включая получение информации о том, чем человек питается, чем увлекается, к каким предметам прикасается»,
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А китайцам запретить въезд не догадались нигде. А в Италии сколько фирм уже под китайцами и с китайцами, вот и получили рассадник .
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его надо было сдерживать в китае. а когда развезли по всему миру держите теперь свои яйца.
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Это каюк. Вопрос в том, когда такое настанет у нас.
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Чого в нас має бути як в Італії, а не як в Швеції наприклад?
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Найкритичнішою,відносно Ковід, є каналізаційна система Це найнебезпечніший шлях потрапляння вірусу в повітря, й саме там,буде найбільша смертність Персоналу Италия, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, закроет все производство, кроме необходимого - Цензор.НЕТ 8164 Италия, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, закроет все производство, кроме необходимого - Цензор.НЕТ 8164 Италия, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, закроет все производство, кроме необходимого - Цензор.НЕТ 8164
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