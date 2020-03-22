 Италия, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, закроет все производство, кроме необходимого

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.
Новые меры вступят в силу с понедельника, 23 марта, и будут действовать как минимум до 3 апреля.
"Это жесткие меры, но у нас нет альтернативы. В настоящий момент мы должны сопротивляться, потому что только так мы можем защитить себя", - приводит его слова Ansa.
Конте подчеркнул, что Италия не останавливает, а на время замедляет производственную деятельность.
"Это непростое решение, но сегодня необходимо делать все, чтобы сдержать распространение эпидемии", - указал он.
Премьер Италии не уточнил, какие именно предприятия будут закрыты, но заверил, что ограничения не коснутся супермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, а также банковских и почтовых отделений и страховых компаний.
Также продолжится торговля товарами первой необходимости и работа общественного транспорта.
Как сообщалось, за минувшие сутки смертность от коронавируса в Италии установила новый антирекорд. В стране зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса.
Таким образом, общее количество умерших с подтвержденным заражением коронавирусом достигло 4,825 человек.
***** скоро умрет ?
На суде объективно оценивать ситуацию никто не хотел...
bella chao!
от сезонного гриппа в 2017 из 3-5 млн. случаев с осложнениями 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше
корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей (до 1500 смертей в мире в день)
карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших), большинство об этих цифрах из 2017го узнает сейчас впервые в жизни
интересно, почему три года назад не было хотя бы сотой доли нынешнего ажиотажа?
в тут за місяць. в день мруть по 500- 700 чоловік в одній країні.
і лікування немає.
вакцини немає.
ви вчиняєте дезінформацію своїми тезами.
как плохо у большинства с математикой и элементарной логикой
«Во-первых, - продолжил профессор, - контроль над здоровьем. Введение обязательных регулярных анализов и тестов. Консолидация всей медицинской информации о человеке в централизованной базе данных. С помощью этой информации будет осуществляться отнесение человека к той или иной группе (будет действовать система социальных рейтингов, подобная той, какая создаётся в Китае)».
«Во-вторых, контроль над передвижением. Возможно введение ограничений и запретов на перемещение не только через границу, но и внутри страны», - отметил он.
«В-третьих, контроль над контактами человека с другими людьми. В-четвёртых, контроль за поведением человека на работе и в свободное от работы время, включая получение информации о том, чем человек питается, чем увлекается, к каким предметам прикасается»,
Кстати, кривые для Франции и Испании имеют такую же форму!
Mikhail Golub
@golub
·1 ч
Украина в одном фото