 Двое полицейских открыли стрельбу на улице в Николаеве, ранен 32-летний местный житель

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Ранения в ногу и в бок, предварительно, из травматического оружия нанесли двое мужчин, с которым у потерпевшего произошел конфликт на улице во дворе многоэтажки, где в гостях у родственника находился пострадавший мужчина. Родственник в окно увидел драку на улице и вызвал полицию", - сказано в сообщении.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Участниками конфликта оказались двое сотрудников полиции. Сейчас по решению начальника ГУНП начато служебное расследование. На время расследования полицейские отстранены от служебных обязанностей. Также отстранен и руководитель их подразделения.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, назначен ряд соответствующих экспертиз. Продолжается следствие.