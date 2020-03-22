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Все про:Николаев (1253) Нацполиция (11124) правоохранительные органы (1114) стрельба (2610)

 Двое полицейских открыли стрельбу на улице в Николаеве, ранен 32-летний местный житель

Вчера, около 21:30 в Центральном районе Николаева телесные повреждения в результате конфликта получил 32-летний местный житель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Ранения в ногу и в бок, предварительно, из травматического оружия нанесли двое мужчин, с которым у потерпевшего произошел конфликт на улице во дворе многоэтажки, где в гостях у родственника находился пострадавший мужчина. Родственник в окно увидел драку на улице и вызвал полицию", - сказано в сообщении.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Участниками конфликта оказались двое сотрудников полиции. Сейчас по решению начальника ГУНП начато служебное расследование. На время расследования полицейские отстранены от служебных обязанностей. Также отстранен и руководитель их подразделения.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, назначен ряд соответствующих экспертиз. Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3183354
 
 
 Топ комментарии
 
ШАНОВНІ 25 ! Дотримуйтесь правил карантину!
Бо хто ж пом'яне 73...
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Й ці тварюки вільно ходять по вулицях без намордників й кайданок Двое полицейских открыли стрельбу на улице в Николаеве, ранен 32-летний местный житель - Цензор.НЕТ 2234
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Пора отстреливать. Сказано - сидеть всем дома...
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Береженого Бог бережет, сказала монашка и одела на морковку презерватив.
Тебе решать, жить или подохнуть.
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Й ці тварюки вільно ходять по вулицях без намордників й кайданок
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ШАНОВНІ 25 ! Дотримуйтесь правил карантину!
Бо хто ж пом'яне 73...
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Закон про Заборону зброї для мусарні Двое полицейских открыли стрельбу на улице в Николаеве, ранен 32-летний местный житель - Цензор.НЕТ 1825 Двое полицейских открыли стрельбу на улице в Николаеве, ранен 32-летний местный житель - Цензор.НЕТ 1825
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Наверно, 11-м лез в транспорт или без маски был
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Лягавих потрібно,весь час,тримати на цепу, й в намордниках
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Знову аваківське ОЗУ подонки. Деградація аваківської падалі у вигляді поліції здійснюється шаленими темпами.
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чтобы немного понятнее было:
Вместе с тем, по информации «Преступности.НЕТ», двое сотрудников полицейского спецподразделения шли «по гражданке» по переулку Парусному в сторону проспекта Героев Сталинграда. В районе остановки «Мельничная» на них напали несколько неизвестных, успев нанести несколько ударов трубой или арматурой одному из полицейских. В ответ на это, второй сотрудник полиции успел достать пистолет травматического действия и сделать несколько выстрелов в сторону нападавших в результате чего они разбежались. Один из нападавших получил ранение в ногу и торс и был доставлен в БСМП.
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После случившегося именно Лозинский дал команду на выезд группы задержания во главе с замначальником райотдела Сергеем Андреевым. К слову, сразу после визита к следователю в Киев, тот понял, что отвертеться вряд ли удастся, и немедленно подал рапорт об отставке: увольняться по собственному желанию предпочтительнее, нежели по компрматериалам.
Сегодня совершенно очевидно, что первоначально лгали все: Лозинский и его попутчики, милиционеры, выехавшие по вызову. Лгал и главврач местной больницы Сергей Стоянов с медсестрой, которые прибыли позже. Любопытно, что врача вызвал начальник райотдела Михаил Ковальский. Судя по всему, он был шокирован произошедшим, и пытался не участвовать в убийстве. Поэтому совершенно логичным выглядит переквалификация его действий с нанесения тяжких телесных повреждений на злоупотребление властью с целью сокрытия преступления. Сегодня он активно сотрдуничает со следствием. Ковальский позвонил в «Скорую» в 20.30 - примерно через час после ранения Олейника. А в 20.45 главврачу уже перезвонил Лозинский, он был возмущен: «Где ты шляешься, почему еще не прибыл!»
Позже главврач лгал следствию: мол, он увидел на месте происшествия нож и схватив его, разрезал пакет с перевязочным материалом. Поэтому, мол, и отпечатков Олейника на ноже не обнаружили.
Якобы сразу после того, как труп Олейника отправили на «Скорой» в больницу, был проведен осмотр места происшествия. И якобы кроме ножа были обнаружены пистолеты «King-Start" и "Alfa-Prol Brno", а также гильза калибра 7,62 мм. На следующее утро там же вдруг нашли третий пистолет - «ТТ» - с аккуратно спиленным номером, два патрона и две гильзы. Эксперты не обнаружили свидетельств того, что хоть один из этих стволов имел отношение к Олейнику. Также эксперты констатировали: Олейник не стрелял. А что касается кухонного ножа с длиной лезвия в 16 см, то по утверждению Лозинского, именно им Олейник наносил многочисленные раны ему и его подельникам. Вы уже видели фото трупа Олейника после общения с братвой Лозинского. Теперь посмотрите на «жуткие» ножевые раны «жертв» крестьянина. Кошки царапаются сильнее. Очевидно, Лозинскому, который по его словам «на гризли ходил» и его подельникам не хватило духу пустить себе больше крови. Впочем, смотрите и сопоставляйте с увиденным выше.
Начальник голованевской милиции даже попытался зафиксировать не первый свежести чиряк на своем пузе, будто и в нем виноват убитый Олейник. А голованевский прокурор демонстрировал даже царапину на пальце, очевидно, полученую в процессе ковыряния в носу, и раздражение от бритья на заплавшем жиром подбородке.
Источник:https://censor.net.ua/p95420
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что вы плетёте, кто нападал бы на вооружённых Аваковских бандитов ?
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это старое дело, но смысл тот же, милицыя убивает и делает жертву виновной !
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доблестные вояки, на передовой, так сказать, рискуя...это вам не на линии разграничения прохлаждаться! Орлы,блин! Только не те, что летают, а те, что скалы обсирают Двое полицейских открыли стрельбу на улице в Николаеве, ранен 32-летний местный житель - Цензор.НЕТ 387
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необходимо вооружить население Украины и разоружить Аваковских бандитов !
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В країні карантин, а постраждалий ходить по гостях, розносить вірус. Мабуть менти відразу вирішили того хлопака "опрєдєліть на больнічку".
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