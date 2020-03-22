 За сутки в Китае диагностировали 46 новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, 45 больных прибыли из-за границы, - Госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Из них в Шанхае выявлено 14 заболевших, в Пекине - 13, в провинциях Гуандун - семь, Фуцзянь - четыре, Цзянсу - два, Чжэцзян, Хэбэй, Цзянси, Шаньдун и Сычуань - по одному. Всего насчитывается 314 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.
За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались шесть человек, пять - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.
С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,261 тыс. человек, зарегистрировано 81,054 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,144 тыс., заболели 67,8 тыс.
На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 5,6 тыс. человек, состояние 1,8 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время более 72,2 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.
На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 444 случая заболевания: в Гонконге - 273 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 18, на Тайване - 153 (два случая смерти).
от тока Ухань, но то не считаетеся...
ты и я даже рядом не стояли и никогда не будем....
У Швеції число хворих перевищило позначку в 1000 чоловік. Померли троє людей, один видужав, троє у важкому стані. Останнім часом не з'являлося великого числа нових випадків зараження. І зараз тут весь бізнес продовжує функціонувати в колишньому режимі, як ні в чому не бувало. Провідна польська спортсменка-тріатлоністка Йоанна Солтищак в своєму пості в соцмережі запрошує на спортивні бази в цю країну. Вона ж пише, що всі громадські місця там відкриті, немає розпоряджень на роботу з дому, підприємства не закриваються, тут тільки опубліковані рекомендації тим, хто відчув себе хворим, просто залишатися вдома. Люди не повинні зберігати дистанцію між собою в громадських місцях. Більш того, відомий випадок лікарки, яка заражена вірусом і цілий тиждень продовжує … оперувати на робочому місці в лікарні.http://zl-ua.news/shvetsiya-vidmovylasya-vid-borotby-iz-covid-19-virus-ne-je-nadto-nebezpechnym/?fbclid=IwAR3TSvad8xUycJM7QxGqgspKnRI4YE-Dn-VTJsjaWC70NeeqfH3QP1BaQoY
а чтоб сравнить Францию и Швецию (с Голландией) нужно брать цифры на душу населения.
здесь власть предержащие почуяли мутную воду, пригодную для ловли рыбки. оценить эффективность и адекватность противоэпидемических мер даже человеку непросто. а для зебила это просто невозможно.
хотя я вижу, что те, кто это все затеял, просекли фишку и начали активно в болеющих записывать даже детей
только они видно не в курсе, что в реальности детям очень сложно заболеть короной из-за малого количества в организме белка АСЕ2, через который вирус и крепится к человеку
только с 12 лет этот белок начинает вырабатываться до взрослой нормы
Если даже дети выживут, но останутся без родителей - это тоже перемогой не назовёшь.
дети, конечно, могут болеть короной и любым другим вирусом и теоретически погибать от них, так как в наше время рождается много детей с аутоимунными заболеваниями и ВИЧ
вот смотрите за вчера умерло от короны 1600 человек в мире
ровно три года назад за тот же день 21 марта умерло в два раза больше от сезонного гриппа, который исследован и от которого вакцинируются уже давно
так что опаснее? что смертоноснее? почему об этих цифрах Вы узнали только сегодня, а тогда Вам было просто пофиг? почему тогда три года назад не было и сотой доли нынешнего ажиотажа? где логика?
Но должна согласиться с вами в том, что в прошлом году была истерия по кори, потом ещё до короны всем давали печальные прогнозы по дифтерии. Сейчас внезапно эти вопросы отпали. Мы что, уже победили корь с дифтерией?
Возможно коронавирус специально создан для управления массами и для других целей управления миром или других, непонятных пока целей. Но понятно, что такой звиздец никому не выгоден. Все вышло из- под контроля, даже если принять этот фантастический сценарий, как правду. И тогда тоже нужен карантин.
Скоты всеядные должны платить по счетам. А не радовать нас своей положительной динамикой.
С каких пор это Одесса стала 'кацапской'?
Пиши исчо, ботяра
Вся без исключения Европа выглядит гораздо хуже, чем Китай, Ю. Корея, Япония.
1) Обратите внимание на интерполяцию, прямую +33%
- ежедневное увеличение смертей, если не принять жесткий карантин.
2) Обратите внимание на USA, где только все начинается...
Но все-таки такая показная беспечность от первых лиц не есть правильно
от сезонного гриппа в 2017 из 3-5 млн. случаев с осложнениями 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше
корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей
карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших), большинство об этих цифрах слышит впервые в жизни
интересно, почему три года назад не было и сотой доли нынешнего ажиотажа?
Это бутафория, не более.
Почему ?
Потому что трехслойная маска данного вида и международного стандарта должна внутри обязательно иметь специальную мембрану, которая, собственно, и останавливает 95% микробов. Данные мембраны в Украине никто вообще не производит, сырья этого нет, а импортная мембрана закончилась, и ее нет.
От слова вообще....
Защитная маска должна внутри обязательно иметь специальную мембрану, которая, собственно, и останавливает 95% микробов. Но у тех масок, которые продаются в Украине, ее обычно не бывает.
Таким образом, большинство масок, которые сейчас пытаются производить и продавать по цене алмазов, это обыкновенный кусок нетканого материала, который ровным счетом ни от чего ВООБЩЕ не защищает, кроме внешнего вида. Другими словами, это самообман. И тут есть очень важная делать. Учитывая, что здоровые люди боятся заразиться вирусом, а маска без мембраны ничем не защищает, то зачем вообще ее надевать.
Защитные маски респираторного типа помогут лучше, но если вы воздержитесь от посещения публичных мест и будете постоянно дезинфицировать и защищать руки, это будет значительно лучше и эффективнее. А всем барыгам, кто сейчас в спешном порядке закупил упаковочные станки и пытается без регистрационных документов, без мембраны и без соблюдения стандартов защиты производить салфетки на резинках выдавая их за защитные трехслойные маски, хочу сказать: вам это обязательно вернется, и вы будете не рады.
...
другое дело, что ее надо менять каждые 2-3 часа, так как помокревшая от слюны и пота маска - это еще лучший вариант распространения вируса, чем ее отсутствие
Просто все говорят - коммунисты , коммунизм. А что это никто не знает))))