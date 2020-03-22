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 За сутки в Китае диагностировали 46 новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, 45 больных прибыли из-за границы, - Госкомитет КНР

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом, из них 45 - у людей, прибывших из-за рубежа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из них в Шанхае выявлено 14 заболевших, в Пекине - 13, в провинциях Гуандун - семь, Фуцзянь - четыре, Цзянсу - два, Чжэцзян, Хэбэй, Цзянси, Шаньдун и Сычуань - по одному. Всего насчитывается 314 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались шесть человек, пять - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,261 тыс. человек, зарегистрировано 81,054 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,144 тыс., заболели 67,8 тыс.

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На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 5,6 тыс. человек, состояние 1,8 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 72,2 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 444 случая заболевания: в Гонконге - 273 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 18, на Тайване - 153 (два случая смерти).

Источник: https://censor.net.ua/n3183352
 
 
 Топ комментарии
 
там де коммуняки - там всегда все зашибись, а все плохое - из за границы...
от тока Ухань, но то не считаетеся...
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Якщо згадати що у нас клоун- пі....нопіаніст при владі, так ми взагалі приречені.
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Китайці велика нація!! Їй би ще в керівники великого артиста та геніального піаніста.
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А велічайший спаітєль чілавєков не може привезти марлю на своєму самальоті?
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Скоты кацапские. Сидят и ждут, что у нас будет наплыв больных, кто бы сомневался в их намерениях
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там де коммуняки - там всегда все зашибись, а все плохое - из за границы...
от тока Ухань, но то не считаетеся...
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Китайцы - таки же коммунисты, как ты и я американцы))))
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за себя, дядя, всегда и везде тока за себя рот открывай.

ты и я даже рядом не стояли и никогда не будем....
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Народ до зустрічі коронавируса готовий!За сутки в Китае диагностировали 46 новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, 45 больных прибыли из-за границы, - Госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 7543
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Швеція відмовилася від боротьби із Covid-19: вірус не є надто небезпечним Шведські вчені стверджують, всупереч думці своїх колег з інших країн, що коронавірус … безпечний! Мовляв, серед тих, що заразилися рівень смертності всього 2 відсотка, повідомляє
У Швеції число хворих перевищило позначку в 1000 чоловік. Померли троє людей, один видужав, троє у важкому стані. Останнім часом не з'являлося великого числа нових випадків зараження. І зараз тут весь бізнес продовжує функціонувати в колишньому режимі, як ні в чому не бувало. Провідна польська спортсменка-тріатлоністка Йоанна Солтищак в своєму пості в соцмережі запрошує на спортивні бази в цю країну. Вона ж пише, що всі громадські місця там відкриті, немає розпоряджень на роботу з дому, підприємства не закриваються, тут тільки опубліковані рекомендації тим, хто відчув себе хворим, просто залишатися вдома. Люди не повинні зберігати дистанцію між собою в громадських місцях. Більш того, відомий випадок лікарки, яка заражена вірусом і цілий тиждень продовжує … оперувати на робочому місці в лікарні.http://zl-ua.news/shvetsiya-vidmovylasya-vid-borotby-iz-covid-19-virus-ne-je-nadto-nebezpechnym/?fbclid=IwAR3TSvad8xUycJM7QxGqgspKnRI4YE-Dn-VTJsjaWC70NeeqfH3QP1BaQoY
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А во Франции статистика совсем иная. В реанимации половина людей-молодого возраста. Есть ли у нас такие возможности для реанимации такого количества людей? Беспечное отношение, то есть пофигизм, и так свойственно украинцам, не надо здесь нивелировать проблему и призывать собственно не соблюдать карантинные меры.
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паника - это плохо. заставить соблюдать человека меры, которые он считает дурацкими, довольно сложно. не считать дурацкими меры, которые и выглядят дурацкими и исходят от власти, которая всё делает по-идиотски, тоже весьма сложно... За сутки в Китае диагностировали 46 новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, 45 больных прибыли из-за границы, - Госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 2242
а чтоб сравнить Францию и Швецию (с Голландией) нужно брать цифры на душу населения.
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У Франції захворіло 222 на 1 млн населення, в Швеції 175, більш менш співпадає по кількості хворих, а от рівень імунітету у шведів явно краще.
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возможно сыграл свою роль психогенный фактор. мандраж от правительства передаётся народу... да и торчание взаперти весной иммунитет давит.
здесь власть предержащие почуяли мутную воду, пригодную для ловли рыбки. оценить эффективность и адекватность противоэпидемических мер даже человеку непросто. а для зебила это просто невозможно.
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"молодые люди" не равно "молодые люди с нормальным иммунитетом"
хотя я вижу, что те, кто это все затеял, просекли фишку и начали активно в болеющих записывать даже детей
только они видно не в курсе, что в реальности детям очень сложно заболеть короной из-за малого количества в организме белка АСЕ2, через который вирус и крепится к человеку
только с 12 лет этот белок начинает вырабатываться до взрослой нормы
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У нас уже есть 8 заболевших детей в Украине. Детей беречь нужно. Школы закрыли в первую очередь , и это правильно. Мы уже неделю отзанимались он лайн в школе. К тому же , если кто не знает, это уже второй карантин у нас в этом году. Первый был связан вроде с другим типом гриппа. Потом две недели вышли и опять.
Если даже дети выживут, но останутся без родителей - это тоже перемогой не назовёшь.
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Вы, видимо, не читаете то, о чем я Вам только что написал, это невыгодно Вам илибо Вашему хозяину
дети, конечно, могут болеть короной и любым другим вирусом и теоретически погибать от них, так как в наше время рождается много детей с аутоимунными заболеваниями и ВИЧ
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Вич научились лечить уже, то есть люди могут жить с этим достаточно долго. Здесь же смерть наступает стремительно. Это вы читаете и не видите мой ответ вам. Я написала, что если дети выживут, а родители нет - то в этом тоже нет ничего хорошего .
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и что хорошего или просто нормально в том, что от хорошо изученных болезней с вакциной умирают люди?
вот смотрите за вчера умерло от короны 1600 человек в мире
ровно три года назад за тот же день 21 марта умерло в два раза больше от сезонного гриппа, который исследован и от которого вакцинируются уже давно
так что опаснее? что смертоноснее? почему об этих цифрах Вы узнали только сегодня, а тогда Вам было просто пофиг? почему тогда три года назад не было и сотой доли нынешнего ажиотажа? где логика?
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А где твоя логика? Ты тут втираешь что корона легче чем сезонный грипп? Что за один день год назад от грипа умерло в два раза больше? Значит например в Италии или в любой другой стране год назад тоже умирали по тысяче в день? Тоже не хватало гробов и армия вывозила трупы самосвалами прямо в крематории? Закрой свой рот и прекрати тут умышленно призывать Украинцев умирать миллионами, моссковская крыса!
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Можно было бы с вами согласиться , если бы не статистика по Италии, Швейцарии , Франции. Не было такого количества одновременных смертей никогда.
Но должна согласиться с вами в том, что в прошлом году была истерия по кори, потом ещё до короны всем давали печальные прогнозы по дифтерии. Сейчас внезапно эти вопросы отпали. Мы что, уже победили корь с дифтерией?
Возможно коронавирус специально создан для управления массами и для других целей управления миром или других, непонятных пока целей. Но понятно, что такой звиздец никому не выгоден. Все вышло из- под контроля, даже если принять этот фантастический сценарий, как правду. И тогда тоже нужен карантин.
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согласен все надо соблюдать остановка метро и остального транспорта ок это поможет остановить контакт но введение черезвычайного положения сейчас а не в 2014 притом когда этому нет необходимостью и это прербор тем более зная как зеленая власть будет использовать в своих целях
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Я тоже против чрезвычайного положе6ия. Наша экономика и тем более наши предприниматели, кормильцы семей, не выдержат таких ограничений. Это точно. Бизнес не имеет запасов и денег. Все вкладывается в товары, в развитие- это круговорот , который при длительной остановке просто завалится и не собрать уже. Последствия экономические даже страшнее, чем вирус. От вируса собственно можно защититься. Если ты закрылся и сидишь дома, то вирус не постучит к тебе в дверь и не вломится, кризис же границ не видит. Это будет полная ж@па.
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я вчора розмовляв з сином - він у Франції живе, так він розповідає що з дому ніхто не виходить просто так, якщо працюєш десь поза домом повинна бути довідка з роботи і типа дозвіл, можна в магазин сходити за продуктами, біля будинку вдіяти зарядку і все, поліція все жорстко контролює, єдиний головняк це ассоціальний район Парижа який називається Африка там тубільці забили на всi правила
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Не сравнить Францию с ее уровнем медицины и нас, хотя и Францию критикуют в этом плане. Касаемо иммунитета то же самое. Где Франция с ее великолепнейшей природой и чистым воздухом , и где мы -с высоки уровнем сердечных и онкозаболеваний. Кто тут выживет после такого стресса , если ещё и наплевать на карантин.
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Тут питання, Чернівці нічим не поступаються Франції в частині екології, у нас просто нема великих і шкідливих підприємств, а та ж Брусниця ( село де 7 хворих) це бальнеологічний курорт взагалі.
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Тут вопросов , если честно, до фига и больше. Просто сплошные вопросы.
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Після епідемії багато хто передивиться підхід до спосібу життя в інших країнах.
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я думаю що тут головне все таки імунна система людини, наскільки вона тримає удар..Iмовiрно це залежить ще і від того в якому екологічному середовищі живе людина, чим вона дихає
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Я коли купив будинок за містом, перші півроку не міг нормально заснути через тишу навколо, ні машин, ні тролейбусів, не кажучи про цілодобові кампанії біля багатоповерхівок.
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Китайцы виновны в том, что коронавирус распространился по миру. То, что они пострадали тоже, никак не снимает с них ответственности. Они должны теперь платить пострадавшим странам. Украине в том числе. Из-за этих скотов ЕС практически может развалиться. Для такой страны как наша со слабой экономикой - последствия непредсказуемы.
Скоты всеядные должны платить по счетам. А не радовать нас своей положительной динамикой.
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Якщо згадати що у нас клоун- пі....нопіаніст при владі, так ми взагалі приречені.
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Вас уже услышали. Раз двести. Вы все время пишете одно и то же, невзирая на время года и ситуацию в стране. Вам ничего не угрожает- вам страшен только птичий грипп.
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А Вам не сдобровать когда посадят Коломойского. Кончится ваша красивая жизнь. За сутки в Китае диагностировали 46 новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, 45 больных прибыли из-за границы, - Госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 342
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я думаю, что это ее единственный источник дохода
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Не вижу вообще никакой связи моей жизни с коломойшей. Из вас следователь точно такой же , как и писатель
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Не соромтеся. Ви талановитий і працелюбний бот.
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Зебілам слава! Стосується і того кому ти відповідаєш.
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Скоты кацапские, как ты, жантажируют весь мир своими вирусами. Вали за ягелем, у вас, грят, жрачка закончилась.
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Голодные боты, набросились на меня, просите косточку.
С каких пор это Одесса стала 'кацапской'?
Пиши исчо, ботяра
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Китайців потрібно ізолювати років на 10. Нехай покажуть усьому світові що вони перестали пхати усяку гидоту у рота. Тоді можна обговорити відкраття границь
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Динамика.

Вся без исключения Европа выглядит гораздо хуже, чем Китай, Ю. Корея, Япония.

За сутки в Китае диагностировали 46 новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, 45 больных прибыли из-за границы, - Госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 1542
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Япония вообще красавцы. Они были вторые или третьи по количеству заболевших в мире в феврале. Сейчас уже вирус локализован. Нет страшной динамики роста. Нужно рассматривать их опыт и превентивные меры
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В Европе беда, и только начало.
1) Обратите внимание на интерполяцию, прямую +33%
- ежедневное увеличение смертей, если не принять жесткий карантин.
2) Обратите внимание на USA, где только все начинается...
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я вчора їздив в Кауфлянд на затарку - продавці усi без масок, покупці усi без масок - я один був у масці і одноразових рукавичках, так всi як на інопланетянина на мене таращалися (барани) а мені пох - я в групі ризику. Тому нічого дивного що у на як сніжний ком зростають Інфіковані ...
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Меркель тоже вчера постились - в супермаркете и без маски. У нас бы ее уже заподозрили в том, что она агент хремля
Но все-таки такая показная беспечность от первых лиц не есть правильно
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Та я ж кажу вони якісь такі легковажні(( але то все до певного моменту...... коли морги не будуть вже справлятися як у Бергамо тоді може змінять свій пофігізм
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В як ці ідіоти в Південній Кореї без карантину живуть. Просто дурні. Ну, в них є технології, розум і воля діяти правильно.
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В Кореї є карантин, простіше але є. Наприклад чемпіонат Кореї з футболу вчасно не розпочався.
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Там уровень другой. Чтоб было так как в Южной Корее не надо было грабить страну тридцать лет. А сейчас мы маємо те, що маємо .
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Все-таки нет альтернативы карантину. Это очень плохо для бизнеса. Это просто безысходность. То что 3 апреля в Украине ничего не закончится - это уже понятно. Школы в этом году тоже не будет. Нужно вообще забирать документы и переводить детей на дистанционную школу на постоянной основе. Так как очевидно, что атаки на человечество только начались- эта пандемия тренировочная.
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3 квітня в Україні ще толком нічого не почнеться, Італія з місяць йшла до цифр останнього тиждня.
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Еще пару-тройку недель таких тренировок и нарид станет перед выбором: либо переболеть гриппом ( что, кстати ,не факт), либо тупо сдохнуть с голоду.
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https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year

от сезонного гриппа в 2017 из 3-5 млн. случаев с осложнениями 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше

корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей

карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших), большинство об этих цифрах слышит впервые в жизни

интересно, почему три года назад не было и сотой доли нынешнего ажиотажа?
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Единственный производитель масок в Украине честно признался всем, что 99% обыкновенных (таких голубеньких) трехслойных прямоугольных масок, продающихся сейчас в Украине, ни от чего не защитят.
Это бутафория, не более.
За сутки в Китае диагностировали 46 новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, 45 больных прибыли из-за границы, - Госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 2647

Почему ?
Потому что трехслойная маска данного вида и международного стандарта должна внутри обязательно иметь специальную мембрану, которая, собственно, и останавливает 95% микробов. Данные мембраны в Украине никто вообще не производит, сырья этого нет, а импортная мембрана закончилась, и ее нет.
От слова вообще....
Защитная маска должна внутри обязательно иметь специальную мембрану, которая, собственно, и останавливает 95% микробов. Но у тех масок, которые продаются в Украине, ее обычно не бывает.
Таким образом, большинство масок, которые сейчас пытаются производить и продавать по цене алмазов, это обыкновенный кусок нетканого материала, который ровным счетом ни от чего ВООБЩЕ не защищает, кроме внешнего вида. Другими словами, это самообман. И тут есть очень важная делать. Учитывая, что здоровые люди боятся заразиться вирусом, а маска без мембраны ничем не защищает, то зачем вообще ее надевать.
Защитные маски респираторного типа помогут лучше, но если вы воздержитесь от посещения публичных мест и будете постоянно дезинфицировать и защищать руки, это будет значительно лучше и эффективнее. А всем барыгам, кто сейчас в спешном порядке закупил упаковочные станки и пытается без регистрационных документов, без мембраны и без соблюдения стандартов защиты производить салфетки на резинках выдавая их за защитные трехслойные маски, хочу сказать: вам это обязательно вернется, и вы будете не рады.За сутки в Китае диагностировали 46 новых случаев заражения коронавирусом внутри страны, 45 больных прибыли из-за границы, - Госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 801

...
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такая маска немного снижает риск заразиться, но не тебя, а тех, кто вокруг тебя от тебя самого и твоей слюны
другое дело, что ее надо менять каждые 2-3 часа, так как помокревшая от слюны и пота маска - это еще лучший вариант распространения вируса, чем ее отсутствие
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И Сингапур вторая волна накрывает... Вот же зараза какая...
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Сингапур не робив жорсткий карантин, одна з небагатьох країн, де йде чемпіонат по футболу.
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Получается, китайцы по факту победили заразу. Вот шо значит коммуняки !
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Ага, свалите все на китайцев или еще кого-нибудь.
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А что такое коммунизм ??
Просто все говорят - коммунисты , коммунизм. А что это никто не знает))))
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