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Все про:декларация (1142) Кабмин (11888) Петрашко (5) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (19)

 Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - "Схемы"

Новый министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не задекларировал квартиру в Москве, доля в которой является собственностью его жены, ее же дом под Киевом и два элитных авто.

Как выяснили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", Петрашко не указал в декларации поместье в элитном коттеджном городке "Солнечная долина" в селе Романков Киевской области, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Согласно выписке из реестра недвижимости, им владеет его жена, гражданка России. Общий метраж поместья - 409 квадратных метров. Кроме того, в собственности жены 15 соток земли.

Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - Схемы 01

По информации "Схем", предыдущая фамилия жены Петрашко - Позднякова. Ее московское имущество удалось найти именно с помощью этой фамилии.

В российском Едином государственном реестре недвижимости указано, что жена министра владеет третью квартиры на 109 квадратных метров в Донском районе Москвы. Кроме нее, эта недвижимость принадлежит ее матери и брату. Кадастровая стоимость квартиры, согласно документу, более 18 миллионов рублей, то есть почти 200 тысяч долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Семь лет работы на зашкварные российские конторы, одна из которых "отмывала" деньги для окружения Путина, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко. ФОТО

Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - Схемы 02

Также, согласно реестру МВД, новый член Кабмина владеет двумя внедорожниками - Suzuki Vitara S (2016 года выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 года выпуска).

Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - Схемы 03

Сам Петрашко заявил "Схемам", что декларацию до вхождения в должность должен был подать обязательно, однако не успел ее заполнить из-за "нехватки времени". Он заверил, что все доходы будут отражены.

Касательно квартиры жены, то министр поблагодарил "за напоминание" журналистам и сказал, что мог забыть о ней.

Также читайте: Рада назначила Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком. За соответствующее решение проголосовали 353 нардепа, 40 воздержались. Против не было подано ни одного голоса.

Парламент назначил премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовал за новый состав правительства. Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался в нем работать.

17 марта Шмыгаль подал в Верховную Раду проект постановления о назначении Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В тот же день Рада поддержала кандидатуру.

Источник: https://censor.net.ua/n3183348
 
   
 Топ комментарии
 
Дружина, громадянка країни агресора у міністра економіки, це пісєц...

У голови СБУ-теж. І нічого-проковтнули.
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В ЗЕбіла проблеми з пам'яттю.Треба буде йому постійно нагадувати,що він міністр економіки.
Але ж яким треба бути чесним дятлом,щоб забути про частину квартири в Москві ціною біля 70 штук баксів.

Де цих міністрів наркоман знаходить? Жінка - московитка, сам працював на московії - просто якийсь агент ГРУ і ФСБ!
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А цей міністр точно працює для України?
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О це той самий соціальний ліфт про який нам Моніка ЗЕленськи розказувала?
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Ну, забула людина вказати. Може у нього Альцгеймер.
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вислюк зе про оман молчит
---и не чего
и так они
---ни чего
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Ще й як може! Країна Зебіляндія все може! Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4490
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В ЗЕбіла проблеми з пам'яттю.Треба буде йому постійно нагадувати,що він міністр економіки.
Але ж яким треба бути чесним дятлом,щоб забути про частину квартири в Москві ціною біля 70 штук баксів.

Де цих міністрів наркоман знаходить? Жінка - московитка, сам працював на московії - просто якийсь агент ГРУ і ФСБ!
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У дружини Баканова, навіть немає українського громадянства. Вона громадянка раісі і тут тимчасово, як і всі інші Зеагенти *******.
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Чудовий вибір. Нарід не розуміє пряника, то отримає російським чоботом. Прозріння звісно не настане. Я певний, ті хто доживуть до виборів, виберуть тагоко самого вісьлюка, як зеленський тільки вже з яйцями.
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Я теж в цьому не сумніваюсь, що наступний буде ще гірший. Це наша національна забава робити собі та своїм дітям життя ще гірше, ніж було. Таке враження, що у цілої нації немає інстинкту самозбереження.
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Поки що Україна розвивалась за маятником: Кучма - проросійський, Ющенко - проукраїнський, ну, і т.д. Правда, з того маятника завжди виходила велика дуля.
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У цельного мыныстра и альцгеймер?!
Не смешите меня, там просто энурез - ну бежал, что бы не напрудить в труселя (уже обкаканые Порохом Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2324 ) и реально - не успел! Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1907
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А цей міністр точно працює для України?
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Дружина, громадянка країни агресора у міністра економіки, це пісєц...

У голови СБУ-теж. І нічого-проковтнули.
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Вот так лошадь пахала коксом приторговывала, наркоманила, брехала и хлоп - херой расии.
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Та хай живуть в себе, як вважають за потрібне, мають право... Аби до нас не лізли.
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Скажи, срать вот так, это в кайф? Таня Навка, родилась в Днепропетровске, с 2006 года, живет в МСК. Она реально не может жить в США, Британии... Это не понятно? У нее там разговоры на кухне подслушивать будут. Отдел создадут.. Это Порошенко -джуниор в футболках щеголяет))))
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Вес квартал 95 танцевал и пел для руцкого ваньки и там же множился потом..
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Ні, як і ********** зі своїми холуями. Вони тут гроші заробляють, а жити планують у Москві
☹️
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У меня когда то спрашивали в "сельсоаете"(нужна была справка)-А какое у вас хозяйство?
Я по приколу ответил-Собака и два кота.Они сказали это не хозяйство.
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Группенфурер,мне бы к Борману на приём....Не посодействуете?
-Борман в отъезде.
-Где?Когда будет в Берлине?
-Так в Москве!Будет не скоро.Поехал квартиру проветрить.
-А партийная касса Рейха?
-Так с ним!Он с ней не расстаётся.
-А если его с кассой примут красные товарищи?
-Обменяем на сына Сталина
Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4710
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Гнида зеленая специально подбирает в окружение исключительно кацапов, сепаров, украинофобов. Хоть бы кого-то куда-то без ватного зашквара назначил! Потому что сам кусок ватного говна!
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Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко не имеет каких-либо сбережений или недвижимого имущества. Об этом свидетельствует декларация о доходах за 2019 год, которую он подал 17 марта.
Согласно декларации, у Петрашко нет зарплаты или каких-либо сбережений. Не задекларировал министр и недвижимости, корпоративных прав или средств передвижения. Даже информация о подарках и финансовых обязательствах отсутствует.
В документе указано, что чиновник проживает в квартире в Киеве площадью 90 метров, которой владеет его жена, гражданка рф.
Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7879
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А шо буде экономика Украины при вислюке зе...
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..тройка-диалог, известная контора на расее было в 90-нулевые, бабок накосили хлопцы там немеренно..и растворились как то незаметно, как оказалось здесь золотишко тоже мыли-намывали-отмывали...бл., ну неужели министра найти невозможным стало адекватного, государственника, а не жулика -пройдысвита очередного...он же в той тройке-диалог которая, наверняка по выходным баньку братве топил да в лавку за водкой бегал, счетоводом каким числясь.... Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8049..
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Ага. Пінчук "заробив" 400 мільйонів: "Зять сказав "хочу даром!", і Кучма влаштував конкурс під одного участника, через рік Пінчук продав Оранту в російську прокладку "Трійка Діалог" (в якій в той час якраз працював Петрашко, призначений зараз Віслюком Оманським Міністром економіки)
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да там полно похожего в истории этой тройки...их москали как зайцев одно время гоняли, но как то откупились жулики и воры и разбежались..на дно засели, и вот один и всплыл уже ..
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В одному випадку забув, а в іншому - не встиг. От і усі оправдання.
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после продажи масок зеленским радуцким это мелочи
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Якщо забув значить не його? Справедливо? По ЗЕленськи справедливо.
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А какая разница?

ЗЕ покупал недвиж в Крыму уже после его оккупации. ЗЕ выступал в РОисе уже во время войны. ЗЕ снимал свои говносериалы на деньги Минкультуры Роиси.
Министры ЗЕбанария женаты на россиянках и связаны с недвижимостью в Роисе.

Но зебилов же до сих пор беспокоит липецкая фабрика.
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100%. Любой ЗЕбил скажет:
Тю, так то ж не Липецкая фабрика, ему можно квартиру даже на Рублевке иметь и не указывать ее.
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Олигархи России теперь управляют Вами дебилы, главное почаще смотрите канал Г+Г и что скажет пропагандистка Скобелева, пардон Мосийчук, а какая разница что скажут проститутки журналисты олигархов, главное манипуляция и зомбирование украинцев
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Вже новини читать не хочеться кожного дня якась ху...ня
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В последнее время весь мир находится в панике из-за эпидемии опасного коронавируса, который распространился по всей планете. Сперва вирус появился в Китае, после чего распространился по всем странам мира из-за чего в обществе произошли волнения. Россия также не стала исключением и в результате эпидемии в стране начался дефицит продуктов. Поэтому представители власти в попытке выйти из данной ситуации обратились за помощью к соседям.
В издании "Белта" сообщили, что президент Беларуси Валександр Лукашенко признался, что представители РФ обратились к нему с просьбой о помощи в обеспечении продуктами.
Луаашенко рассказал, что в России уже начался дефицит еды и власти вынуждены были обратиться к Беларуси у которой достаточно продуктов. Он отметил, что российские ретейлеры обратились с просьбой о помощи с продуктами после того, как в стране закрыли границы.
При этом белорусский лидер признался, что в Беларуси составляют партии продуктов, которые отправляют в Росиию. Однако он подчеркнул, что цена на эти продукты существенно изменилась.
"Мы формируем партии продуктов и отправляем их, но цена уже совершенно другая" - добавил Лукашенко.
Стоит отметить, что Александр Лукашенко совершенно не боится эпидемии коронавируса и считает, что ситуация не на столько критическая, дабы в Беоларуси принимали жесткие меры по этому поводу.
Он отметил, что белорусы должны быть ответственными за собственное здоровье и за хдоровье окружающих, а потому должны вовремя обращаться к медикам, особенно если они недавно посещали страны, где бушует эпидемия.
Кроме того Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом "психопатией" и призвал граждан не поддаваться панике и не ломиться в магазины. Он отметил, что в Беларуси достаточно продуктов питания и всего необходимого.
Также, Лукашенко рассказал, как победить коронавирус и насмешил сеть.
Напоминаем, что планы Путина по борьбе с коронавирусом в России высмеяли в сети.
Портал Акценты ранее сообщал, что Лукашенко предсказал эпидемию коронавируса более десяти лет назад.https://akcenty.com.ua/world/46016-putin-umolyaet-lukashenko-o-pomoshchi-iz-za-koronavirusa-chto-sluchilos-v-rossii
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Та может уже Пуклю выберем да и все? Там регионы, там маскали.
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