 Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - "Схемы"

Как выяснили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", Петрашко не указал в декларации поместье в элитном коттеджном городке "Солнечная долина" в селе Романков Киевской области, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Согласно выписке из реестра недвижимости, им владеет его жена, гражданка России. Общий метраж поместья - 409 квадратных метров. Кроме того, в собственности жены 15 соток земли.

По информации "Схем", предыдущая фамилия жены Петрашко - Позднякова. Ее московское имущество удалось найти именно с помощью этой фамилии.

В российском Едином государственном реестре недвижимости указано, что жена министра владеет третью квартиры на 109 квадратных метров в Донском районе Москвы. Кроме нее, эта недвижимость принадлежит ее матери и брату. Кадастровая стоимость квартиры, согласно документу, более 18 миллионов рублей, то есть почти 200 тысяч долларов.

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Также, согласно реестру МВД, новый член Кабмина владеет двумя внедорожниками - Suzuki Vitara S (2016 года выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 года выпуска).

Сам Петрашко заявил "Схемам", что декларацию до вхождения в должность должен был подать обязательно, однако не успел ее заполнить из-за "нехватки времени". Он заверил, что все доходы будут отражены.

Касательно квартиры жены, то министр поблагодарил "за напоминание" журналистам и сказал, что мог забыть о ней.

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Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком. За соответствующее решение проголосовали 353 нардепа, 40 воздержались. Против не было подано ни одного голоса.

Парламент назначил премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовал за новый состав правительства. Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался в нем работать.

17 марта Шмыгаль подал в Верховную Раду проект постановления о назначении Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В тот же день Рада поддержала кандидатуру.