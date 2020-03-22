 Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - "Схемы"

Как выяснили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", Петрашко не указал в декларации поместье в элитном коттеджном городке "Солнечная долина" в селе Романков Киевской области, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Согласно выписке из реестра недвижимости, им владеет его жена, гражданка России. Общий метраж поместья - 409 квадратных метров. Кроме того, в собственности жены 15 соток земли.
По информации "Схем", предыдущая фамилия жены Петрашко - Позднякова. Ее московское имущество удалось найти именно с помощью этой фамилии.
В российском Едином государственном реестре недвижимости указано, что жена министра владеет третью квартиры на 109 квадратных метров в Донском районе Москвы. Кроме нее, эта недвижимость принадлежит ее матери и брату. Кадастровая стоимость квартиры, согласно документу, более 18 миллионов рублей, то есть почти 200 тысяч долларов.
Также, согласно реестру МВД, новый член Кабмина владеет двумя внедорожниками - Suzuki Vitara S (2016 года выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 года выпуска).
Сам Петрашко заявил "Схемам", что декларацию до вхождения в должность должен был подать обязательно, однако не успел ее заполнить из-за "нехватки времени". Он заверил, что все доходы будут отражены.
Касательно квартиры жены, то министр поблагодарил "за напоминание" журналистам и сказал, что мог забыть о ней.
Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком. За соответствующее решение проголосовали 353 нардепа, 40 воздержались. Против не было подано ни одного голоса.
Парламент назначил премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовал за новый состав правительства. Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался в нем работать.
17 марта Шмыгаль подал в Верховную Раду проект постановления о назначении Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В тот же день Рада поддержала кандидатуру.
---и не чего
и так они
---ни чего
Але ж яким треба бути чесним дятлом,щоб забути про частину квартири в Москві ціною біля 70 штук баксів.
Де цих міністрів наркоман знаходить? Жінка - московитка, сам працював на московії - просто якийсь агент ГРУ і ФСБ!
Не смешите меня, там просто энурез - ну бежал, что бы не напрудить в труселя (уже обкаканые Порохом ) и реально - не успел!
У голови СБУ-теж. І нічого-проковтнули.
☹️
Я по приколу ответил-Собака и два кота.Они сказали это не хозяйство.
-Борман в отъезде.
-Где?Когда будет в Берлине?
-Так в Москве!Будет не скоро.Поехал квартиру проветрить.
-А партийная касса Рейха?
-Так с ним!Он с ней не расстаётся.
-А если его с кассой примут красные товарищи?
-Обменяем на сына Сталина
Согласно декларации, у Петрашко нет зарплаты или каких-либо сбережений. Не задекларировал министр и недвижимости, корпоративных прав или средств передвижения. Даже информация о подарках и финансовых обязательствах отсутствует.
В документе указано, что чиновник проживает в квартире в Киеве площадью 90 метров, которой владеет его жена, гражданка рф.
зеленскимрадуцким это мелочи
ЗЕ покупал недвиж в Крыму уже после его оккупации. ЗЕ выступал в РОисе уже во время войны. ЗЕ снимал свои говносериалы на деньги Минкультуры Роиси.
Министры ЗЕбанария женаты на россиянках и связаны с недвижимостью в Роисе.
Но зебилов же до сих пор беспокоит липецкая фабрика.
Тю, так то ж не Липецкая фабрика, ему можно квартиру даже на Рублевке иметь и не указывать ее.
В издании "Белта" сообщили, что президент Беларуси Валександр Лукашенко признался, что представители РФ обратились к нему с просьбой о помощи в обеспечении продуктами.
Луаашенко рассказал, что в России уже начался дефицит еды и власти вынуждены были обратиться к Беларуси у которой достаточно продуктов. Он отметил, что российские ретейлеры обратились с просьбой о помощи с продуктами после того, как в стране закрыли границы.
При этом белорусский лидер признался, что в Беларуси составляют партии продуктов, которые отправляют в Росиию. Однако он подчеркнул, что цена на эти продукты существенно изменилась.
"Мы формируем партии продуктов и отправляем их, но цена уже совершенно другая" - добавил Лукашенко.
Стоит отметить, что Александр Лукашенко совершенно не боится эпидемии коронавируса и считает, что ситуация не на столько критическая, дабы в Беоларуси принимали жесткие меры по этому поводу.
Он отметил, что белорусы должны быть ответственными за собственное здоровье и за хдоровье окружающих, а потому должны вовремя обращаться к медикам, особенно если они недавно посещали страны, где бушует эпидемия.
Кроме того Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом "психопатией" и призвал граждан не поддаваться панике и не ломиться в магазины. Он отметил, что в Беларуси достаточно продуктов питания и всего необходимого.
Также, Лукашенко рассказал, как победить коронавирус и насмешил сеть.
Напоминаем, что планы Путина по борьбе с коронавирусом в России высмеяли в сети.
Портал Акценты ранее сообщал, что Лукашенко предсказал эпидемию коронавируса более десяти лет назад.https://akcenty.com.ua/world/46016-putin-umolyaet-lukashenko-o-pomoshchi-iz-za-koronavirusa-chto-sluchilos-v-rossii