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 Принятые ВР пакет экономических стимулов и решение о дополнительных пенсионных выплатах - лишь первый шаг, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отчитался о проделанной властями работе в рамках ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Мы активно действуем вместе с Кабмином, Верховной Радой, областными и местными администрациями, городскими головами, зарубежными партнерами и отечественным бизнесом. Президент Владимир Зеленский ежедневно принимает участие в видеоконференции координационного совета по противодействию распространения коронавируса COVID-19. В эти дни президент работает практически круглосуточно и без выходных. И раз демонстрирует, что для него ценность человеческой жизни является самым высоким приоритетом", - написал он на своей странице в Facebook в субботу вечером.

Ермак отметил, что в первую очередь идет работа над обеспечением граждан и больниц средствами защиты. "За последние три недели организованы поставки более десятка миллионов дополнительных защитных масок, десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, тысячи других приборов, важных для лечения осложнений от этого вируса. И работа продолжается. Во всех регионах организуется большой и средний бизнес, который откликнулся на призыв президента Зеленского помочь своей стране", - сказал он.

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Глава ОП указал на важность решения транспортных проблем: "Президент обратился к руководителям госадминистраций и руководителей городов максимально обеспечить людей пассажирским транспортом. Если люди не могут остаться дома по уважительным причинам, власть обязана помочь им добраться до работы, за продуктами или в больницу. Серьезное внимание - к транспортировке на рабочие места врачей и работников объектов критической инфраструктуры".

Ермак подчеркнул, что государство также заботится о каждом гражданине за рубежом. "Специальными самолетами, поездами и автобусами возвращаем домой десятки тысяч наших граждан. Каждый из них проходит обязательную медицинскую проверку и должен обеспечить самоизоляцию на две недели", - написал он.

Руководитель Офиса Зеленского также напомнил о важности поддержки наиболее незащищенных людей, для чего Верховной Радой и Кабмином был принят пакет экономических стимулов и решение о дополнительных пенсионных выплатах.

"Нужно постоянно анализировать ситуацию и ежедневно помогать отечественной экономике, конкретным людям, которые уже страдают из-за пандемии. Мы очень благодарны отечественным бизнесменам, которые не просто помогают обеспечить больницы всем необходимым, но и поддерживают наемных работников даже в условиях резкого падения доходов", - отметил он.

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Принятые ВР пакет экономических стимулов и решение о дополнительных пенсионных выплатах - лишь первый шаг, - Ермак 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3183345
 
 
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Шоб ты здох !

И остальные твои подельники тоже!
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Глава ОП Ермак в марте потратил на приобретение автомобиля "Мерседес" 3,2 млн грн

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска) у ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тыс. 776 грн.
Соответствующее сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии он внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.
Ермак также потратил на оплату услуг при приобретении автомобиля 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили - 123 тыс. 865 грн.
В общей сложности, на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 млн 203 тыс. 393 грн...
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А при чем здесь секретарь КАНЦЕЛЯРИИ?
Где ПРЕМЬЕР МИНИСТР ? Вообще офуели
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Дійсно, що Єрмак втручається у повноваження уряду. Таким чином з цього часу уся відповідальність за економічний стан лягає особисто на Зе.
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Все, що буде відбуватися далі у наші країні - відповідальність Зеленського. Смерті, недостатність легеневої функції внаслідок тяжкого перебігу у хворих заражених коронавірусом - це все наслідок бездумного керування державою.
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в общем - будут грабить украинцев и давать льготы коломойше, ахметке и т.д.
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Второй шаг по мнению Ермака купить у этих стариков за конфетку землю, голосование намечается на ближайшее заседание зеленой верховной зрады. Маски уже распроданы, теперь осталось распродать землю и списать на короновирус, ну как хохлов обули красиво не правда ли???
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После пандемии Украина будет совершенно другой страной
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