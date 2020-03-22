 Замгенпрокурора Трепак рассказал подробности выявления и задержания в Болгарии подозреваемого по делу Гандзюк Левина

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виктор Трепак в интервью "Зеркалу недели", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, доподлинно сам факт пребывания Левина в Болгарии и точное его местонахождение установили украинские прокуроры. Замгенпрокурора возглавлял расследование.

"С помощью наших международных коллег мы смогли получить доступ к интернет-мессенджерам. И, хотя собеседники соблюдали строгую конспирацию, нам удалось вычислить точное место, где Левин скрывался за рубежом. С нашей информацией, а также с планом проведения спецоперации по задержанию Левина мы совместно с работниками СБУ уже и приехали в Болгарию, где наши болгарские коллеги обеспечили процедурные моменты и ресурсы местных правоохранительных органов. Об этой спецоперации и деталях ее проведения в Украине знали четыре человека - я, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава СБУ Иван Баканов. Перед выездом в Болгарию о ней проинформировали президента Владимира Зеленского", - сообщил Трепак.

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Он также сообщил, что некоторые меры не принесли успеха, так как Левину сливали информацию.

"В этом своеобразном поединке Левин оказался очень серьезным соперником - с соответствующим опытом, осведомленностью, знанием форм и методов оперативно-розыскной деятельности. В условиях международного розыска ему удалось организовать свою жизнь вместе с женой в другой стране, сохранять коммуникацию с нужными связями, создать серьезную систему защиты и противодействия выявлению его места пребывания и возможному задержанию", - отметил замгенпрокурора.

Он отметил, что Левин нашел убежище в Болгарии неслучайно: "Расследование "дела Гандзюк" показывает, что Херсонщина - это область, где действует мощный клан, который господствует в регионе и которого реально боятся. Его цель - получение наживы с использованием властных возможностей. Под этим кланом находятся правоохранительные органы. Все ключевые экономические, политические и другие вопросы решаются главными действующими лицами этого клана, часть которых фигурирует в этом уголовном производстве. Клан имеет серьезные международные связи, в частности в Европе. Могу сказать, что Левин нашел прибежище в Болгарии совсем не случайно".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

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6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

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16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).