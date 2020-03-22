 Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев. ДОКУМЕНТ

Согласно документу, который есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ, среди прочего, будет внедрена форма информированного согласия лица на проведение (противоэпидемических и/или профилактических мероприятий.
Также установлено, что информированное согласие подписывается лицами, пересекающими границу, если по ним есть подозрение, что был контакт с зараженными коронавирусной болезнью (COVID-19), "а также в других случаях, необходимых для осуществления противоэпидемических мероприятий".
При этом пограничники должны провести человеку бесконтактную термометрию, а потом получить экземпляр информированного согласия (второй остается проверенному).
После полученные документы передаются работникам санитарно-карантинных подразделений, "в случае их создания в пунктах пропуска", или главному санврачу области.
Руководителям лабораторных центров МЗ поручено организовать проведение медосмотра украинцев, пересекающих границу. В том числе - при необходимости - провести экспресс-исследования на выявление антител к коронавирусу.
Главные санврачи областей должны, кроме хранения информированного согласия, обеспечить:
- установление медико-санитарного наблюдения в течение 14 суток за находящимися в самоизоляции;
- контроль за соблюдением обязательств приехавшими из-за границы и подобное.
То українці підтирають тим папірцем дупу.
Країна ідійотів....
Поки спокійно- походжу на роботу, потім розрахуюся і дбатиму про свою сім'ю. Все рівно рятувати людей нічим.
А, і будьте прокляті всі ;хужє нє будєт;. Ви зробили це разом.
все эти лихорадочные действия, в принципе, уже до сраки.. впрочем, при Монике-разведёнке ВСЕ до сраки как и она сама..
зебилы, вы - чемпионы среди дебилов-экспериментаторов
Надо хотя бы задним числом принять норму (на уровне закона, если потребуется) в отношении тех, кто успел въехать в последние 2 недели.
Вчера здесь было интервью с молодой особью, въехавшей из Польши, и эта особь заявила, что не собирается себя ограничивать, т.к. коронавирус - проблема в основном пожилых людей. Надо принять правовые акты, чтобы таких экземпляров принудить к соблюдению карантина - либо ты сидишь у себя дома, либо в камере.
Так не форма должна звучать, а приговор к расстрелу клоуна. Сначала этот идиот завез сто тысяч потенциальных носителей, а теперь формы вводят.. Поздно боржоми пить...