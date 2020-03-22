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 Политика Украины, Здоровье
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 Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев. ДОКУМЕНТ

Главный санврач принял постановление "О предотвращении дальнейшего занесения на территорию Украины случаев коронавирусной болезни (COVID-19)".

Согласно документу, который есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ, среди прочего, будет внедрена форма информированного согласия лица на проведение (противоэпидемических и/или профилактических мероприятий.

Также установлено, что информированное согласие подписывается лицами, пересекающими границу, если по ним есть подозрение, что был контакт с зараженными коронавирусной болезнью (COVID-19), "а также в других случаях, необходимых для осуществления противоэпидемических мероприятий".

При этом пограничники должны провести человеку бесконтактную термометрию, а потом получить экземпляр информированного согласия (второй остается проверенному).

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После полученные документы передаются работникам санитарно-карантинных подразделений, "в случае их создания в пунктах пропуска", или главному санврачу области.

Руководителям лабораторных центров МЗ поручено организовать проведение медосмотра украинцев, пересекающих границу. В том числе - при необходимости - провести экспресс-исследования на выявление антител к коронавирусу.

Главные санврачи областей должны, кроме хранения информированного согласия, обеспечить:

  • установление медико-санитарного наблюдения в течение 14 суток за находящимися в самоизоляции;
  • контроль за соблюдением обязательств приехавшими из-за границы и подобное.

Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев 01
Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев 02
Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев 03

Также читайте: Главный санврач Ляшко объяснил, почему не тестируют бессимптомных пациентов: Рекомендации ВОЗ и опыт других стран

Источник: https://censor.net.ua/n3183343
 
 
 Топ комментарии
 
В Великобритании власти приняли иные решения
1. Пенсионеров всех изолировали дома , нельзя посещать , передают продукты
2. Остальные ВНЕ зоны риска ходят на работу и могут переболеть в лёгкой форме

Зачем в Украине Чрезвычайный стан ? Шоб свои делишки с рашкой привернуть?
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Ну, еще последним 10 наверное успеете вручить...
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Цензор.Нет - " Минздрав внедряет форму информированного согласия....."
Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев - Цензор.НЕТ 3254
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Ой, а що це шелестить ?
То українці підтирають тим папірцем дупу.
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Правильно,Ксения.Не верить никаким бумажкам,не исполнять ничего,что подписывает и выпускает Минздрав.И дупу нельзя,короновирус живет в фекалиях,дура.
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Так розкажи про це своїм браттям- зебілам, які поїхали відпочивати в розпал карантинів, а тепер плювали на всі папірці та обмеження.
Країна ідійотів....
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Пока они свою форму-формулу внедрят,пол страны уже заразится,и этой формой останется только подтереться в сортире.
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Тим часом мені за лютий дали таки 1575 гривень зарплатні і пообіцяли нашкребти хоча б 1000 і за березень. Якщо все буде добре.

Поки спокійно- походжу на роботу, потім розрахуюся і дбатиму про свою сім'ю. Все рівно рятувати людей нічим.

А, і будьте прокляті всі ;хужє нє будєт;. Ви зробили це разом.
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Можна подумати, при гіпотетичному царюванні Свинобариги на другому терміні коронавірус "злякався" б псевдопатріотичного вишиваного олігарха, і не перетнув би кордон України (бо армійамовавіра, Томос і Бизвіз).
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Скажи больше. Не было бы безвиза не было столько заробитчан нелегальных которым срочно надо было возвращаться в неньку
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Браво! МОЗ ввів нову обліково-статистичну форму документації. Це другий по потужності крок реформ по синтезу папірців, після придумування Декларації з сімейним лікарем.
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Чи не дуже поспішаєте? Вже ж майже всіх звезли
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если шо, то тысячи возвращенцев свою "работу" уже сделали..
все эти лихорадочные действия, в принципе, уже до сраки.. впрочем, при Монике-разведёнке ВСЕ до сраки как и она сама..
зебилы, вы - чемпионы среди дебилов-экспериментаторов
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Ок. миллиона уже вернулись, а дебилы только очнулись.
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Лучше поздно, чем никогда.
Надо хотя бы задним числом принять норму (на уровне закона, если потребуется) в отношении тех, кто успел въехать в последние 2 недели.
Вчера здесь было интервью с молодой особью, въехавшей из Польши, и эта особь заявила, что не собирается себя ограничивать, т.к. коронавирус - проблема в основном пожилых людей. Надо принять правовые акты, чтобы таких экземпляров принудить к соблюдению карантина - либо ты сидишь у себя дома, либо в камере.
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Кстати оказалось, что это Порошенковский "стрелок". Понабирали в партию по обьявлению...
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Запитання до Звездiловой и Скалецкой - цэ зрада, ганьба чи перемига?Якщо зрада чи ганьба , вони зухвалi чи абсолютнi?
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В Германии уже тесты можно сдать прямо из собственного авто, не заходя в поликлинику. Шустрее нужно господа, ШУСТРЕЕ!!!
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Вже нема кому вручати. Як завжди прокинулись, коли потяг пішов.
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О предотвращении дальнейшего занесения на территорию Украины ....

Так не форма должна звучать, а приговор к расстрелу клоуна. Сначала этот идиот завез сто тысяч потенциальных носителей, а теперь формы вводят.. Поздно боржоми пить...
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