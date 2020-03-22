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 Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов

В сюжете испанского телевидения использовалось архивное видео, на котором разгружают респираторы украинского производства.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Видеокадры, на которых разгружают украинские респираторы в Испании в сюжете испанской журналистки Макарены Бартоломе, взяты из архива телерадиокомпании. Макарена подтвердила дословно: "Да, это видео из архива. Очень древнее. Не актуальное. Я попросила наш сервис документации TVE найти видео с масками", - написал Нефьодов.

По его словам журналистка пообещала, что в понедельник, 23 марта, сообщит, когда и где были отсняты кадры с респираторами, которыми она сопроводила свой сюжет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты, - Нефьодов

Ранее, комментируя скандал с украинскими респираторами в Испании, Гостаможня сообщала, что эта поставка была легально осуществлена еще до запрета правительства.

.Напоминаем, ранее испанский Телеканал RTVE проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов украинского производства.

Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183342
 
 
 Топ комментарии
 
Розгружають, між іншим, в масках. Ахаха. Схоже це пояснення для своїх виборців. Мовляв, і це схавають. Ідіоти ж не мамонти...
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Що, вже і іспанське телебачення порохоботи?)))) Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов - Цензор.НЕТ 1227

Оце в тебе паранойя: куди не глянь - одні порохоботи!))))
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Що, вже і іспанське телебачення порохоботи?)))) Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов - Цензор.НЕТ 1227

Оце в тебе паранойя: куди не глянь - одні порохоботи!))))
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та воААобще древнее видео, еще при Порохе снято, в 2014 году... тогда как раз коронавирус в Испании бушевал Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов - Цензор.НЕТ 3323
проклытые бАрыги - бизнес на жизнях украинцев! Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов - Цензор.НЕТ 592
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Тобто 2 - 6 березня маски не вивозили? Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов - Цензор.НЕТ 7964
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Да понятно что архивное,это его испанский диспетчер Карлос слил,правда?
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Розгружають, між іншим, в масках. Ахаха. Схоже це пояснення для своїх виборців. Мовляв, і це схавають. Ідіоти ж не мамонти...
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еж помітив маски на грузщиках - значить вже почалась пандемія. Позавчора - це вже архів, дрєвность
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Мати мені казала, що Зебіл - це таке маленьке село у Румунії... Але вона
теж не розуміла, як мешканці того села змогли до 30 квітня 2019 року так швидко
розселитися по всій Україні… Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов - Цензор.НЕТ 3438
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значит испания врет?
отмазывают крадуцкого..
отвечать за крадуцкого - будет зеленский импичментом))
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Отмазывается Нефедов , бо рыльце в пушку 😁😁😁
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интересно, сколько отката получил нефедов?
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Про сегодняшнюю власть Украины только одно приходит на ум: "Сказочные дол*оебы"...
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Він може розповідати що завгодно. Але те, що масок немає у нас - це беззаперечний факт .
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А интересно посмотреть статистику производства масок фирмами - в налоговой есть
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"Зелений Барига" - наживається на зелених баранах.
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Шел Nний день карантина - в Украине еще оставались люди, которые верили, что их спасет Зеленский ... Это дядя саша и тетя Рима
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..это архив 1918 года -дед с колчаковских фронтов трофей привёз..
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Цю владу потрібно вішати. Так брехати людям ще ніхто не міг
☹️
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Врут в лучших традициях кровосиси Азiрова.
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А как же список представленный Луценко с перечнем фирм , продавшими маски в марте зарубеж?
Там фирма Бук присутствует
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Максимка, не пались. В этой стране не все долбойобы, 73% - да, но не 100! ****** архивные испанцы респираторы в масках разгружают? Чтобы на коробку перегаром не дышать?
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..от с*ка бородатая, а писало, что все законно было с продажей этих масок, еще не зная, что архивные сьемки... Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов - Цензор.НЕТ 8101...
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Це тільки доказ, що щури при владі знали, що трапиться..і бабло наварювали..
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https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year

от сезонного гриппа в 2017 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше

корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей

карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших)

благодаря огромной работе всех зеодноклеточных Аваков уже сегодня фактически вводит ЧП
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Может не дотягивает и не превышает с лихвой потому, что карантин ввели?
Может включишь мозг и оценишь свои 2000 в день с карантинной только Италией у которой за последние сутки почти 800 умерших! И это ещё раз повторю: при введённом карантине и только в одной Италии!
А сколько для прошлого грима понадобилось аппаратов ИВЛ?
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Испанская народная забава,"купи респиратор от нехрен делать",никогда Штирлиц не был так близок к провалу или тупые отмазки!
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так на телебаченні всі матеріали за сьогодні завтра будуть в архіві
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Маски где, почему в аптеках нет, идиот?
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Радуцько в архів!
Все , що було "позавчора", архів??
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этих пистливых зебилов надо, *****, публично сжигать на кострах , как ведьм в средневековье...
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Воно до цього і йде. Його ж зелене стадо баранів і спалить. Їм пох.... кого палить. Аби палить. Бо думають тільки шлунком.
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...да кто ж тебе поверит, борода и вата? Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов - Цензор.НЕТ 8935
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Вирус рано или поздно закончится, а украинский народ - нет!

Попадетесь вы ещё, гаденыши зелёные под раздачу !
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Да ладно, самолет в Испанию летит под завязку забитый контейнерами с респираторами и масками, а обратно везет наших заробитчан. Есть инсайд. Такие дела. А в аптеках масок нет. Забарыга рулит страной! Зебилы, вы сделали это вместе.
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Зачем правительству Испании (ТВ) показывать архивное видео для испанцев, рассказывая о закупке для своих граждан новой партии масок?
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потому что не под каждую новость снимают отдельные ролики.
а выбирают из архива по теме. это нормальная и целесообразная практика.
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зебил а ну расскажи когда еще в испании грузчики были в респираторах и защитных костюмах как не при пандемии ковида-19?
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по моему я не давал повода разговаривать со мною в таком тоне и такими словами.
поставки были 2 и 6 марта этого года, запрет на вывоз в нашей стране утвердили 8-го.
бук.юа это не гос компания, осуществлявшая продажу неподакцизного товара когда угодно и кому угодно, до введения запрета.
https://censor.net.ua/news/3183273/eksport_sostoyalsya_esche_2_i_6_marta_i_yavlyaetsya_legalnoyi_pos
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ты тупой? в европе вирус косит население. есть погибшие. больницы переполнены. в санжарах украинцы из Китая на обсервации. при чем тут "запрет"? мозги вообще есть или все на зеленые сопли обменял? как его таможня выпустила?
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Зебилы, это архивное видео. Все маски вывезли еще при Порошенко!
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А Бутусов нас всех дезинформировал непроверенной информацией, мало того, он еще и как назвал тот свой, причем личный фейк? Так Цензор.нет все-таки цензор? Беспристрастие это не про наших журналистов...
Занятая борделями СБУ не заметила вывоза масок в Испанию
Автор: Юрий Бутусов
https://censor.net.ua/resonance/3183243/zanyataya_bordelyami_sbu_ne_zametila_vyvoza_masok_v_ispaniyu
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На юго востоке Украины партия Медведчука выделила пенсионерам респираторы с надписью "За жизнь",представляете автобус двадцать человек(льготников) в таких масках и все смотрят на кондуктора
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Испанцы по мнению Нефедова постоянно ходят в масках и в ресторан и магазин и сексом занимаются в масках и разгружают респираторы в масках. Сказка хороша для избирателей Зеленского, поверили тебе дитя Авраама что записи архивные до пантомии короновируса, а тем временем Зеленский получил очередной чемодан зелени от правительства Германии за поставку защитных масок для народа Германии. Спарашиваю украинцы Зеленский президент мира? Или президент Украины? Защитные маски Украинского производств по всему миру имеются, но только не в Украине
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Это небось свинарчуки стратегический запас защитных масок продают, где национальные жёны? Где Билецкий ? Где борец за правду Дубинский-мама которого любит скорость ? Ау где вы небось язык в жопу засунули Ау свинарчуки Зеленского Украину грабят
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