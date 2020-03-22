 Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.
"Видеокадры, на которых разгружают украинские респираторы в Испании в сюжете испанской журналистки Макарены Бартоломе, взяты из архива телерадиокомпании. Макарена подтвердила дословно: "Да, это видео из архива. Очень древнее. Не актуальное. Я попросила наш сервис документации TVE найти видео с масками", - написал Нефьодов.
По его словам журналистка пообещала, что в понедельник, 23 марта, сообщит, когда и где были отсняты кадры с респираторами, которыми она сопроводила свой сюжет.
Ранее, комментируя скандал с украинскими респираторами в Испании, Гостаможня сообщала, что эта поставка была легально осуществлена еще до запрета правительства.
.Напоминаем, ранее испанский Телеканал RTVE проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов украинского производства.
Оце в тебе паранойя: куди не глянь - одні порохоботи!))))
проклытые бАрыги - бизнес на жизнях украинцев!
теж не розуміла, як мешканці того села змогли до 30 квітня 2019 року так швидко
розселитися по всій Україні…
отмазывают крадуцкого..
отвечать за крадуцкого - будет зеленский импичментом))
☹️
Там фирма Бук присутствует
от сезонного гриппа в 2017 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше
корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей
карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших)
благодаря огромной работе всех зеодноклеточных Аваков уже сегодня фактически вводит ЧП
Может включишь мозг и оценишь свои 2000 в день с карантинной только Италией у которой за последние сутки почти 800 умерших! И это ещё раз повторю: при введённом карантине и только в одной Италии!
А сколько для прошлого грима понадобилось аппаратов ИВЛ?
вот, кстати, о гробах итальянских и не только
https://comedonchisciotte.org/bergamo-e-fake-quanti-dei-morti-hanno-ricevuto-lanti-influenzale/
Все , що було "позавчора", архів??
Попадетесь вы ещё, гаденыши зелёные под раздачу !
а выбирают из архива по теме. это нормальная и целесообразная практика.
поставки были 2 и 6 марта этого года, запрет на вывоз в нашей стране утвердили 8-го.
бук.юа это не гос компания, осуществлявшая продажу неподакцизного товара когда угодно и кому угодно, до введения запрета.
https://censor.net.ua/news/3183273/eksport_sostoyalsya_esche_2_i_6_marta_i_yavlyaetsya_legalnoyi_pos
Занятая борделями СБУ не заметила вывоза масок в Испанию
Автор: Юрий Бутусов
https://censor.net.ua/resonance/3183243/zanyataya_bordelyami_sbu_ne_zametila_vyvoza_masok_v_ispaniyu
Свобода слова по украински