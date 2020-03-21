 Правительство продлило контракт с Коболевым до 2024 года, - распоряжение

Об этом говорится в опубликованном 20 марта на сайте Кабмина распоряжении, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" относительно продления срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева А. В. с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года. Наблюдательному совету акционерного общества обеспечить внесение изменений в контракт, заключенный с председателем правления акционерного общества, и подать до 30 марта 2020 года Кабинету Министров Украины копию указанного контракта", - говорится в распоряжении.
Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. 27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Коболев был одним из участников команды "Нафтогазу", работавшей в ходе разбирательств. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Когда это стало известно, начались разговоры об увольнении Коболева, а также уменьшении премий всем топ-менеджерам Украины. Сам Коболев тогда напоминал, что его контракт заканчивается в марте 2020 года.
https://fakty.ua/video/show/1128-kolomojskij-ugrozhal-kobolevu-bojcami-ato
https://youtu.be/EJupCbwR_I0
Мама любящая скорость про схемы и дерибан рассказала?
По оперативным данным по состоянию на 08.01.2019 совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы Нафтогаз в государственный бюджет в 2018 году составил 136,5 млрд грн. Отчисления группы Нафтогаз в бюджет в 2018 году более чем на 27% превысили платежи за 2017 год.
По оперативным данным совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы Нафтогаз в государственный и местные бюджеты в 2019 году составил 120,3 млрд грн, в частности, налога на прибыль - 22,3 млрд грн, НДС - 32,3 млрд грн, рентных платежей - 32,2 млрд грн, дивидендов - 20,8 млрд грн и другие. При этом 15,1 млрд грн налогов и дивидендов за 2019 год по согласованию с Минфином Нафтогаз уплатил досрочно в четвертом квартале 2019 года.
Поступления от группы Нафтогаз составили около 16% общих доходов государственного бюджета в 2019 году.
По оперативным данным совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы Нафтогаз в государственный и местные бюджеты в 2019 году составил 120,3 млрд грн, в частности, налога на прибыль - 22,3 млрд грн, НДС - 32,3 млрд грн, рентных платежей - 32,2 млрд грн, дивидендов - 20,8 млрд грн и другие. При этом 15,1 млрд грн налогов и дивидендов за 2019 год по согласованию с Минфином Нафтогаз уплатил досрочно в четвертом квартале 2019 года.
Поступления от группы Нафтогаз составили около 16% общих доходов государственного бюджета в 2019 году.
Это дерьмо Коболев, назначенный ранее, ни при пете не тонул, ни сейчас при зелени...
Видимо понравилось ему зарплата в 2 млн. гривень и немного поделился с нынешним премьером
А вот Меркель и Макрон вообще поддерживают пуйла в его видении "урегулирования" на Донбассе... И что теперь, Украине признавать лугандон, вести с ними переговоры, выплачивать репарации, как хочет пуйло?
🤔
🤔
Не так вже і погано
🤔
Ентот деятель снял сливки с ея контрактов, маме в США!
А ента власть толька узаконила!
Якби не Юлька.. Маете що маєте,ДЛБ!