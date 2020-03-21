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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11888) контракт (350) премия (363) Коболев (381)

 Правительство продлило контракт с Коболевым до 2024 года, - распоряжение

Кабмин поддержал предложение наблюдательного совета "Нафтогаза" продлить полномочия председателя правления компании Андрея Коболева на 4 года.

Об этом говорится в опубликованном 20 марта на сайте Кабмина распоряжении, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" относительно продления срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева А. В. с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года. Наблюдательному совету акционерного общества обеспечить внесение изменений в контракт, заключенный с председателем правления акционерного общества, и подать до 30 марта 2020 года Кабинету Министров Украины копию указанного контракта", - говорится в распоряжении.

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Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. 27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Коболев был одним из участников команды "Нафтогазу", работавшей в ходе разбирательств. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Когда это стало известно, начались разговоры об увольнении Коболева, а также уменьшении премий всем топ-менеджерам Украины. Сам Коболев тогда напоминал, что его контракт заканчивается в марте 2020 года.

Смотрите также: Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили, и вернуть их "Газпрому", - Коболев. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3183341
 
   
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Коболев был назначен при Порошенко и зарплату в 2 млн. гривень ему определили при Порошенко... Что Порошенко, что Зеленский - оба гавно.
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помнится, весной 2019 ты на пену исходил - прославляя монику
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а при чём тут укрина??? это собственность не страны уже давно.. вся выручка идёт на многомиллионные зарплаты вот кому Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд Великобритания), Амос Хохштейн (Amos Hochstein, США), Брюно Лескуа (Bruno Lescouer, Франция), Стив Хэйсом (Steve Haysom; Канада). Плюс "украинцы" глава Укрэксимбанка Александр Гриценко- ранее работавший в лондонском Standard Bank., советник премьер-министра Сергей Попык бывший доцент кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України., экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин ранее эксперт по корпоративным вопросам в фирме «Ernst&Young». А так же в «ING Bank», в котором стал вице-президентом. Штаб-квартира Совета «ING Bank»находится в Лондоне, и кум кума Косюка Владимир Кудрицкий ". занимал руководящие должности в украинских и международных компаниях Grant Thornton, THK-BP, EastOne и "Мироновский хлебопродукт".
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Вся " выручка " идет в бюджет Украины и Нафтогаз из ямы в которой исчезали миллиарды превратился в крупнейшего донора бюджета. А приглашение " варягов", кстати , давняя традиция Руси,да и самой России,.начиная от князя Олега, веронцев построивших московский Кремль, заканчивая петровскими реформами и преобразованиями екатерины второй.
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Ні-ні, то не той Коболєв. Бариґа - то Коболєв, якого призначив Порошенко! 😁 Хоча насправді тут уряд дотримачся інстинкту самозбереження і вирішив не ламати те, що працює і приносить гроші у діряву казну.
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Коболев сидит на схемах, дерибанит исправно, олигархи довольны. Вовочка сказал, что нужно эту схему расследовать, так акваков сразу закрыл ему рот ) и что тут сделаешь? ))
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Любой люмпен может посмотреть на руководство нафтогаза при овоще. Как он был убыточный. Вот это называется сидеть на схемах. Когда прибыль подрядчикам, а убытки - бюджету. А когда бюджету - рекордные поступления - это не схемы. Это оскорбление чувств люмпена, что у кого то заслуженная большая зарплата, а у люмпена, которые годиться только разнорабочим быть - нет.
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Доречі Коболев виграв для України у судах проти Газпрому немало грошей.
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Коломойский угрожал Коболеву бойцами АТО (18+)

https://fakty.ua/video/show/1128-kolomojskij-ugrozhal-kobolevu-bojcami-ato

https://youtu.be/EJupCbwR_I0

Мама любящая скорость про схемы и дерибан рассказала?
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лахта, то не твоя тема)
По оперативным данным по состоянию на 08.01.2019 совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы Нафтогаз в государственный бюджет в 2018 году составил 136,5 млрд грн. Отчисления группы Нафтогаз в бюджет в 2018 году более чем на 27% превысили платежи за 2017 год.

По оперативным данным совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы Нафтогаз в государственный и местные бюджеты в 2019 году составил 120,3 млрд грн, в частности, налога на прибыль - 22,3 млрд грн, НДС - 32,3 млрд грн, рентных платежей - 32,2 млрд грн, дивидендов - 20,8 млрд грн и другие. При этом 15,1 млрд грн налогов и дивидендов за 2019 год по согласованию с Минфином Нафтогаз уплатил досрочно в четвертом квартале 2019 года.
Поступления от группы Нафтогаз составили около 16% общих доходов государственного бюджета в 2019 году.
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..а нах он нужен это нафтогаз...халявщик-посредник, обдирающий как производителей так и потребителей, обычный клоп-кровосися..
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По оперативным данным по состоянию на 08.01.2019 совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы Нафтогаз в государственный бюджет в 2018 году составил 136,5 млрд грн. Отчисления группы Нафтогаз в бюджет в 2018 году более чем на 27% превысили платежи за 2017 год.
По оперативным данным совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы Нафтогаз в государственный и местные бюджеты в 2019 году составил 120,3 млрд грн, в частности, налога на прибыль - 22,3 млрд грн, НДС - 32,3 млрд грн, рентных платежей - 32,2 млрд грн, дивидендов - 20,8 млрд грн и другие. При этом 15,1 млрд грн налогов и дивидендов за 2019 год по согласованию с Минфином Нафтогаз уплатил досрочно в четвертом квартале 2019 года.
Поступления от группы Нафтогаз составили около 16% общих доходов государственного бюджета в 2019 году.
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Короновирус расставит все точки над і .
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Под шумок короновируса втихаря проталкивают ворьё и дальше оставаться у кормушки...
Это дерьмо Коболев, назначенный ранее, ни при пете не тонул, ни сейчас при зелени...
Видимо понравилось ему зарплата в 2 млн. гривень и немного поделился с нынешним премьером
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Быдло, Коболева поддерживают все западные специалисты, все западные послы. Ты остатками своих извилине не можешь подумать - а почему так?
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западные послы, поддерживают?
А вот Меркель и Макрон вообще поддерживают пуйла в его видении "урегулирования" на Донбассе... И что теперь, Украине признавать лугандон, вести с ними переговоры, выплачивать репарации, как хочет пуйло?
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Нет, не поддерживают они *****. Санкции как там, уже сняли? То, что они кое где капитулируют перед ним - так это от слабости. Просто от бессилия. А вот что касается назначений в Украине - так тут нет никакого давления на них. А поддерживают они потому, что понимают, что важны результаты - а не слюни народа, ааа, 2 миллиона зарплаты. напомнить еще совковый анекдот про зав склада, где он спросил - а мне что, тут еще зарплату платить будут. Так как любой вор согласился бы главой нафтогаза быть за минимальную зарплату, ведь там воровать можно миллиардами, что там мелочь в виде зарплаты?
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то лахтинский бот.. оно по методичкам скабеевой/киселева "работает"))
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не может быть остатков того чего не было в помине....
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О! Чекаю від прихильників найвеличнішого перевзування і "хвалєбньіх од" такому мудрому рішенню! Це ж не барига від "папєрєднікафф", так? Правительство продлило контракт с Коболевым до 2024 года, - распоряжение - Цензор.НЕТ 476
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До речі, а де зараз Україна закуповлює нафту та газ? Кажуть Саудіти продають задешево
🤔
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а лікарям, які борються з вірусом - по 5-6 штук в зуби
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Это тот хер который прошлой зимой из Украинцев все жилы вытягивал а себе с корефанами многомиллионные премии выписывал Когда Украинцы плодовые деревья на дрова рубали потому что за газ заплатить не могли
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При ньому Україна виграла у судах проти Газпрому $12 млрд. При ньому Московія втратила український ринок газу та нафти.
Не так вже і погано
🤔
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Когда жи2 взяла контроль в Германии до WW1 - к власти пришел Адольф. Когда жи2 при при пьяном Борисе взяла рашку - пришла питерская Моль. Когда жи2 взяла Укров после Майдана - прийдет....?
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То, что делают люди на улицах, ложась на рельсы и выбрасывая контролеров из троллейбусов, будут делать и уже делают региональные элиты......

Правительство продлило контракт с Коболевым до 2024 года, - распоряжение - Цензор.НЕТ 4770



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а я поддерживаю подписание контракта,т.к лучше платить миллионы менеджменту приносящего миллиарды, чем копейки тем, кто умеет только воспроизводить миллиардные убытки.
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Мнения лентяев и нешебродов неинтересно (руби бабло остальное по баку)
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Форроффка виноватая!
Ентот деятель снял сливки с ея контрактов, маме в США!
А ента власть толька узаконила!
Якби не Юлька.. Маете що маєте,ДЛБ!
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Я далёк от "порохоботов" и " зебилов " , сужу по делам . Вешать их всех надо , оптом - и продлённых и продлевателей .
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