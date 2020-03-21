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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:депутат (2862) карантин (839) COVID-19 (1616) коронавирус (231) Вельможний (1)

 Первый тест показал отрицательный результат, - нардеп Вельможный опроверг информацию о заражении коронавирусом

Народный депутат Сергей Вельможный опровергает информацию о своем заражении коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование", - написал Вельможный.

Также читайте: У больного коронавирусом нардепа Шахова пневмония, он в инфекционном отделении в больнице

Напоминаем, ранее о коронавирусе у коллеги по депутатской групе "Довира" сообщил инфицированный COVID-19 нардеп Шахов.

Первый тест показал отрицательный результат, - нардеп Вельможный опроверг информацию о заражении коронавирусом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183340
 
 
 Топ комментарии
 
Оправдывается. Ну и ничего, хоть полежите в отделении, посмотрите как люди лечатся и где.
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С.ки....4 теста у нормальных людей отобрали!!!
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короновирусник брешет... страшно стало ему, что свои же депутаты его изолируют или соседи отдубасят Первый тест показал отрицательный результат, - нардеп Вельможный опроверг информацию о заражении коронавирусом - Цензор.НЕТ 8104
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Оправдывается. Ну и ничего, хоть полежите в отделении, посмотрите как люди лечатся и где.
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Что он посмотрит,Александровскую больницу,в Кукуев,Чугуев,Мухосранск,там посмотрит,на переферии пусть прочувствует!
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Да , было бы неплохо слуг лечить на периферии, в сельской больнице.Там бы прочувствовали дух нашей родной медицины. Сами же ее народу предлагают.
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короновирусник брешет... страшно стало ему, что свои же депутаты его изолируют или соседи отдубасят Первый тест показал отрицательный результат, - нардеп Вельможный опроверг информацию о заражении коронавирусом - Цензор.НЕТ 8104
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изоляция для чиновника такого уровня, смерти подобна
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Тепер кожен дупа тат буде звітувати. Знайшли забавку.
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Не не нееее! Такая отмазка не принимается!
Умерла так умерла!!!
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С.ки....4 теста у нормальных людей отобрали!!!
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Первый тест показал отрицательный результат, - нардеп Вельможный опроверг информацию о заражении коронавирусом



делайте ему, пока не покажет
Заражен

всему ентаму сучью депутатскому,
чем больше сдохнет, тем лучше





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От і добре. Тепер він може сходити до Зеленського на прийом, та обговорити які-небудь питання.
До речі, а де кловун?
🤔
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У нього мабудь і бункер є. Невже там сидить під ліжком?
🤔
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Соседка приехала из Италии. Ей 53 года. Работала сиделкой. Местные тетки, когда увидели её на улице, загнали в дом. Пообещали перекидывать продукты через забор. Плакали. "Ты прости нас Нина, с нас три литра самогона, через две недели, если сами живы останемся ".
Народ хранит о таких вещах память, на самых глубоких уровнях.
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Вирус агрессивный скорее тест система не сработала, це як выпить молоко закусить селедкой и сказать шо расстройство на нервной почве.
А де зегеракл, він як мовчить якось спокійніше стає.
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Портников: Верховна Рада, яка працює під час карантину, це справжня епідеміологічна бомба в центрі Києва.
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