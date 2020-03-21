 Первый тест показал отрицательный результат, - нардеп Вельможный опроверг информацию о заражении коронавирусом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.
"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование", - написал Вельможный.
Напоминаем, ранее о коронавирусе у коллеги по депутатской групе "Довира" сообщил инфицированный COVID-19 нардеп Шахов.
Умерла так умерла!!!
делайте ему, пока не покажет
Заражен
всему ентаму сучью депутатскому,
чем больше сдохнет, тем лучше
До речі, а де кловун?
🤔
🤔
Народ хранит о таких вещах память, на самых глубоких уровнях.
А де зегеракл, він як мовчить якось спокійніше стає.