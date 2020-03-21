 Завтра на улицы городов и поселков выйдут совместные патрули ВСУ, Нацгвардии и Нацполиции, - Минобороны

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, Вооруженные силы Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами по обеспечению общественной безопасности во время карантина.

"Командованием воинских гарнизонов ВС Украины приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет вовлекаться в патрулирование, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами", - отмечается в сообщении.

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