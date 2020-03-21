 Завтра на улицы городов и поселков выйдут совместные патрули ВСУ, Нацгвардии и Нацполиции, - Минобороны

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, Вооруженные силы Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами по обеспечению общественной безопасности во время карантина.
"Командованием воинских гарнизонов ВС Украины приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет вовлекаться в патрулирование, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами", - отмечается в сообщении.
лучше бы на дамбабве шли воевать под пули..
но с народом им сподручнее, тем более накаков-сабаков - из бюджета уже натырил на это дело миллионы..
Фулє.
зачем мусорня в городе?
полицаям сабакова - премии из бюджета уже повыписывали??
в Украине коллапс, бизнес закрыли, накаков - совершает государственный переворот..
зеленский жив еще, или накаков его уже ликвидировал??
Пока пенсы живы..
А тут раз и на тебе... патрули.
Никак подготовка к введению ЧП или военного положения, с целью бесприпятственно и безнаказанно принять законы о продаже земли и под шумок сдать Украину пуйлу.
И что поражает, теперь 95 супротив власти ни гу-гу!
1 ч. ·
ОМАНСКОЕ чудовище на днях хочет стать Порошенком... обгадился от страха перед бунтом народа и вводит ГКЧП.
Говорят что Юля типо за... Это будет тест на вшивость. Надеюсь злые языки ошибаются...
Миха Чаплыга
7 ч. ·
ОРКИ...
Теперь 20% богатых истошно требуют карантин и ЧП... им ссыкотно и есть что терять... на их стороне Закон и Гвардия...
Они мотивируют это заботой о нас... 80% "орков" - нищих, без финансовых подушек...
Нам нечего терять кроме общественного транспорта, чтоб заработать на кусок хлеба...
20% есть что терять... и враг теперь мы... Но у них Власть, Деньги и Репрессия...
Они орут о заботе о нас, а сами ссут за свою задницу и красивые машинки...
Они назвали нас "орками"...
Они знают, что медицина не спасет ни нас ни их - вирус уравнял шансы как кольт...
Теперь будет настоящая гражданская война... власти и богатых против нищего народа...
АМИНЬ.