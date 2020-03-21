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 Завтра на улицы городов и поселков выйдут совместные патрули ВСУ, Нацгвардии и Нацполиции, - Минобороны

С 22 марта 2020 года в населенных пунктах и ​​военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, Вооруженные силы Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами по обеспечению общественной безопасности во время карантина.

"Командованием воинских гарнизонов ВС Украины приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет вовлекаться в патрулирование, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция зафиксировала в Киеве 49 случаев нарушения карантина. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3183339
 
 
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мусорня только с народом может воевать..
лучше бы на дамбабве шли воевать под пули..
но с народом им сподручнее, тем более накаков-сабаков - из бюджета уже натырил на это дело миллионы..
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Наверное будут закрывать нарушителей карантина, сегодня по дороге не работу нащитала десяток работающих СТО, шиномонтажей, наливаек и баров, или может пусть работают?
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Ну якщо ти написав не на жарт, то дай відповідь! Завтра на улицы городов и поселков выйдут совместные патрули ВСУ, Нацгвардии и Нацполиции, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2693
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краще би так з вірусом "рускага міра " боролися борцуни *****...
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может нужно от ватников зачистку сделать?
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Армию зачем втягиваете? Чтобы ее рейтинг среди населения до уровня ментов уложить?
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Патрули с какой целью, можно поинтересоватся..?
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Одиннадцатый? а ну Н"хй на землю и пополз пешком
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В Киеве, Харькове, Днепре, Черновецкой чрезвычайное . Думаю , это признак того , что введут по всей стране .
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украинцы этого хача никогда не примут..
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Як доказали 73,22% - готові прінять со всех сторон.
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за какие шиши банкет?? кто будет платить мусорне и за что?
зачем мусорня в городе?
полицаям сабакова - премии из бюджета уже повыписывали??
в Украине коллапс, бизнес закрыли, накаков - совершает государственный переворот..
зеленский жив еще, или накаков его уже ликвидировал??
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Ну что фсьо ? Страна на лопатках , а теперь "зеленая "падаль поедет в Минск подписывать капитуляцию .
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Таки штрафи остануться главными наполнителями бюджета..
Пока пенсы живы..

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во время атаки рашистов, оккупации Крыма, части Донбасса... такого не было.
А тут раз и на тебе... патрули.
Никак подготовка к введению ЧП или военного положения, с целью бесприпятственно и безнаказанно принять законы о продаже земли и под шумок сдать Украину пуйлу.
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наверное чтоб не пытались сесть в транспорт)
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Я поняла. Будут тренироваться перед вводом ЧП!
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Товарищ Зе, где наказанные за вывоз из страны сотен тысяч намордников во время эпидемии или своих уже не трогаем? Прошел год, как быстро вы адаптировались, хотя еще недавно так сильно власть имущую со сцены имели.
И что поражает, теперь 95 супротив власти ни гу-гу!
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Миха Чаплыга
1 ч. ·

ОМАНСКОЕ чудовище на днях хочет стать Порошенком... обгадился от страха перед бунтом народа и вводит ГКЧП.
Говорят что Юля типо за... Это будет тест на вшивость. Надеюсь злые языки ошибаются...


Миха Чаплыга
7 ч. ·

ОРКИ...
Теперь 20% богатых истошно требуют карантин и ЧП... им ссыкотно и есть что терять... на их стороне Закон и Гвардия...
Они мотивируют это заботой о нас... 80% "орков" - нищих, без финансовых подушек...

Нам нечего терять кроме общественного транспорта, чтоб заработать на кусок хлеба...
20% есть что терять... и враг теперь мы... Но у них Власть, Деньги и Репрессия...
Они орут о заботе о нас, а сами ссут за свою задницу и красивые машинки...
Они назвали нас "орками"...
Они знают, что медицина не спасет ни нас ни их - вирус уравнял шансы как кольт...
Теперь будет настоящая гражданская война... власти и богатых против нищего народа...
АМИНЬ.
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Да пашли вы нах**** уроды. Полицаев с комендантами нам еще на улицах не хватало как во время окупации. Твари лучше бы вы на даунбасе ето делали когда кацапы автобусами и поездами заезжали без проблем. Вместо етого они решили в Украине военное положение ввести фактически
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ПОД ВОЙ КАРЄТ СКОРОЙ ПОМОЩІ УМЄРЛА СВОБОДА
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Зеленский умер. Кто сейчас Президент? Аваков? А почему? Любые бунты планируют подавлять силой оружия. Кто это решил? У народа есть всего пару дней чтобы отстоять свои права, иначе будем умирать в своих квартирах .... и не от вируса а от множества других причин.
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Зелупа под предлогом коронавируса хочет капитуляцию подписать, и теперь войска выводит на улицы чтобы народ не помешал.
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