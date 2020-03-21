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 Политика Украины, Здоровье
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 Комитет здравоохранения ВР уходит на карантин, - нардеп от "ЕС" Зинкевич

Коронавирус подтвержден у нардепа, участвовавшего в разработке законопроекта по предотвращению COVID-19.

Об этом сообщила в Facebook депутат фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Ну вот, теперь и наш комитет здравоохранения Верховной Рады в полном составе на 14-дневный карантин (

Заболел коронавирусом еще один наш коллега, который присутствовал на всех рабочих группах по наработке законопроекта по предотвращению COVID-19.

Посмотрим, удастся ли в ближайшее время организовать заседание комитета онлайн, ведь он сейчас - один из важнейших

Желаю коллегам скорейшего выздоровления!

П.С. Я лично сдавала тест на коронавирус, но еще жду результатов. Но независимо от результатов карантин обнуляется со дня обнаружения нового больного, то есть 14 дней", - отметила Зинкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кто-то, возможно, умрет. Список сдвинется, кто-то придет новый", - "слуга народа" Потураев об угрозе инфицирования нардепов коронавирусом

Комитет здравоохранения ВР уходит на карантин, - нардеп от ЕС Зинкевич 01

Отметим, что фамилию она не указала. Однако инфицированный коронавирусом народный депутат Сергей Шахов заявил, что у его коллеги, депутата от группы "Довіра" Сергея Вельможного подтвердили коронавирус.

Источник: https://censor.net.ua/n3183337
 
 
 Топ комментарии
 
Всі йдіть.
А не частинами.
Одразу видно, що попри всі підстави для карантину, раду не відпускають, бо планують з її допомогою провернути певні темні ділішкі.
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Задача президента не взлететь , а найти пилотов и проконтролировать что бы летели в нужном направлении. А когда тебе все говорят что ты летишь не тула , а ты меняешь пилотов , но не меняешь направления ,то это либо дебилизм , либо выполнение чьего то плана.В первое я не верю.
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Там на картинке в П.С. вывод написан
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Что бы проконтролировать пилотов, надо знать что такое самолет.
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Об этом и говорилось ДО выборов
В такой самолет никто не сел бы, но...Украина теперь имено в этой ситуации
Вопросы " кто виноват" и " что делать" задавать поздно!!!
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Хто винен вже ніхто й не питає. А що робити то це головний біль Зешобли вже рік без малого.
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Винен режисер "Слуги народу". Не попередив, падлюка актора, який грав Голобородька, що зйомки фільму вже закінчилися і далі - все по-справжньому.
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В Американских фильмах и мультиках во время второй мировой Гитлера часто изображали как дебила,параноика и вообще недалекого человека, это было сделано для того что бы выработать неприязнь к нему, но эксперты говорят о том , что его IQ превышал 130! Так что он был очень умный ,но бесчеловечный. В глупость Зеленского я не верю.
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Шикельгрубер страдал от "шаманизма", припадочности и паранойи. Об этом свидетельствует найденный в архиве доклад...
https://lb.ua/world/2012/05/05/149321_sekretnogo_doklada_stali_izvestni.html
Понятно что прижизненное освидетельствование провести не удалось... ну и по воспоминаниям своего окружения не брезговал баловаться укольчиками «с витаминчиками» )))
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Всі йдіть.
А не частинами.
Одразу видно, що попри всі підстави для карантину, раду не відпускають, бо планують з її допомогою провернути певні темні ділішкі.
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Їм для цього Рада не потрібна. Їм потрібні повноваження Ради через запровадження надзвичайного стану.
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А як же питання війни ? кацапи чекають змін в нашій Конституції. Без парламенту ніяк. І момент зараз зручний - народ не вийде.
Якщо рада піде на карантин, то нічого не зроблять.
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Я же и говорю лётать меньше надо было, что бы не залететь.
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Коронавирус подтвержден у нардепа, участвовавшего в разработке законопроекта по предотвращению COVID-19........ яркий показатель его работы ,что разработал то и имеет!!!!
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А що з ВРУ? Чи закон про дерибан землі повинен бути прийнятий до дефолту, який наближається зі швидкістю реактивного літака? То яка різниця: відправте на карантин ще мінфін, НБУ, САП та НАБУ! Тоді повернути "Приват" Бєні буде дуже просто, але допомоги від МВФ ви не отримаєти ніколи... Від слова "зовсім"... Уперед, до прірви! Зате весело і не Порох Комитет здравоохранения ВР уходит на карантин, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 1187
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кажись обосрались, да и ладно. лучiе зайдите на бигмир. там показывают такой бабец что не пройдеш чтоб челюсть не отвисла а она ***** боец UFC
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Коронавирус подтвержден у нардепа, участвовавшего в разработке законопроекта по предотвращению COVID-19.

Будет классикой анекдотов
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Комитет по здравоохранению самоустранился!!! Это во время карантина!!! ППЦ!!! Достойная у нас власть! В Иране больная врач до последнего лечила людей и умерла на работе, но это не про наших.
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Никто не видел Зеленского?
Где этот чорт?
Он должен сейчас каждый день снимать красивые ролики (можно даже на стадионе)
и рассказывать о ситуации в стране и что они делают полезного для людей..
А оно где то спряталось и не знает что сказать, а все потому что не мыслил стратегично когда согласился на предложение Коломойского идти в президенты
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на коронавирус проверяется - мало ли кто ему в ухо нашептывал....
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А хо ж даватиме цінні вказівки? Рятуйся хто може?
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интересно, будут искать истинного "нулевого депутата рады", шоб всем коллективно навалять ему за залёт? ))
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Тема партии не раскрыта!
Не знаю - радоваться или сочувствовать!

Зебил!!! Уйди!!!! Я все прощу!!!!!!!
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просто всё уже распродано за рубеж и разворовано!
что им еще делать?
можно уже и отдохнуть на кровно заработанные заработанные на крови украинцев! Комитет здравоохранения ВР уходит на карантин, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 6786
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Трясця ім. Босха

@UkrPereiro 19 мар.

Учитывая фокус на медицине, хочу обратить внимание КМН, кандидат медицинских наук - в Украине это просто врач, который накрыл несколько столов, занёс несколько конвертов, улучшил статистику своему научному руководителю. И как врач часто никакой. Не ведитесь на эту аббревиатуру
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Здається прийшов час для усіх цих світочів науки вдіти костюм хімзахисту і вийти на передову війни з вірусом. Чи ні?
🤔
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гівняна муха одобряіть



Krus@IamKrus 9 ч

Не знаю хто цим займається, але комунікації МОЗ мені зараз подобаєються
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ВРУ нужно закрыть на карантин и всех депутатов. Человек еще четыре дня назад голосовал. Он точно кого-то заразил.
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Хорошо бы в продолжение сериала " Слуга народа " короткометражный фильм " Зеленый табор уходит в небо " .
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Короновирус не даст Зеленскому принять закон о продаже земли... Хоть какой то позитив.
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А потом эти депутаты заразят еще тысячу человек.
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" Страшно покинутых страданья / когда оно плодит собой / то нищих ждущих подаянья / то злых готовых на разбой . / Нещастье как чума опасно / Таящий вирусы обид / один заблудший и несчастный / несчастьем сотни заразит . /
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Предотвращали, предотвращали, а он бац... и одного негритёнка завалил.
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Депутатов в общую статистику не учитывают видимо, а то там пол рады больных , а они пишут о 49-и человеках
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це така тактика - виморити парламент.
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Заразились вирусом , это да - бывает . Вопрос в другом - как они без мозга живут . Прям зеленые зомби какие то .
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Люди, хто знає, де є бункер петюні? )) хочу заварити його вхід, щоби коронавірус туди до нього не прорвався! ))
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дуже переживаю за нашого сивочолого хетьмана ))
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Остальные пускай сидят в ВР до положительного результата анализов.
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