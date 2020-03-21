 Комитет здравоохранения ВР уходит на карантин, - нардеп от "ЕС" Зинкевич

Об этом сообщила в Facebook депутат фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Ну вот, теперь и наш комитет здравоохранения Верховной Рады в полном составе на 14-дневный карантин (
Заболел коронавирусом еще один наш коллега, который присутствовал на всех рабочих группах по наработке законопроекта по предотвращению COVID-19.
Посмотрим, удастся ли в ближайшее время организовать заседание комитета онлайн, ведь он сейчас - один из важнейших
Желаю коллегам скорейшего выздоровления!
П.С. Я лично сдавала тест на коронавирус, но еще жду результатов. Но независимо от результатов карантин обнуляется со дня обнаружения нового больного, то есть 14 дней", - отметила Зинкевич.
Отметим, что фамилию она не указала. Однако инфицированный коронавирусом народный депутат Сергей Шахов заявил, что у его коллеги, депутата от группы "Довіра" Сергея Вельможного подтвердили коронавирус.
В такой самолет никто не сел бы, но...Украина теперь имено в этой ситуации
Вопросы " кто виноват" и " что делать" задавать поздно!!!
https://lb.ua/world/2012/05/05/149321_sekretnogo_doklada_stali_izvestni.html
Понятно что прижизненное освидетельствование провести не удалось... ну и по воспоминаниям своего окружения не брезговал баловаться укольчиками «с витаминчиками» )))
А не частинами.
Одразу видно, що попри всі підстави для карантину, раду не відпускають, бо планують з її допомогою провернути певні темні ділішкі.
Якщо рада піде на карантин, то нічого не зроблять.
Будет классикой анекдотов
Где этот чорт?
Он должен сейчас каждый день снимать красивые ролики (можно даже на стадионе)
и рассказывать о ситуации в стране и что они делают полезного для людей..
А оно где то спряталось и не знает что сказать, а все потому что не мыслил стратегично когда согласился на предложение Коломойского идти в президенты
Не знаю - радоваться или сочувствовать!
Зебил!!! Уйди!!!! Я все прощу!!!!!!!
что им еще делать?
можно уже и отдохнуть
на кровно заработанныезаработанные на крови украинцев!
Трясця ім. Босха
@UkrPereiro 19 мар.
Учитывая фокус на медицине, хочу обратить внимание КМН, кандидат медицинских наук - в Украине это просто врач, который накрыл несколько столов, занёс несколько конвертов, улучшил статистику своему научному руководителю. И как врач часто никакой. Не ведитесь на эту аббревиатуру
🤔
Krus@IamKrus 9 ч
Не знаю хто цим займається, але комунікації МОЗ мені зараз подобаєються