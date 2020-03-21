 Еще один прибор для ПЦР-тестирования, кислородная станция, спирт и 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3 для Одесчины, - бизнесмен Ставницер о работе антикризисного штаба

Об этом в Facebook сообщил бизнесмен Андрей Ставницер, информирует Цензор.НЕТ.

"Выяснили, что в одной из опорных больниц области - в Измаиле - лежит проект установки кислородной станции. Не было денег установить. Эта станция, в дополнение к 10 местам интенсивной терапии, даст больнице еще 177 мест для пациентов средней тяжести. Благодаря кислородной маске, они не станут тяжелыми. Алла Ванецьянц и банк "Південний" оплатят установку, через неделю будет готово", - сообщил он.

Также, по словам бизнесмена, Вадим Мороховский и банк "Восток" купят еще один прибор для ПЦР-анализов в областную больницу.

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"Таким образом, в городе есть уже два прибора. Для них нужны реактивы, мы покупаем - нужны еще, присоединяйтесь", - призвал Ставницер.

Он также сообщил, что идут переговоры, чтобы получить разрешение делать ПЦР частным лабораториям.

"Для этого нужна лицензия. Говорят, упрощенный механизм сейчас разрабатывается. Диагностика будет очень востребована, лучше дать пациентам больше вариантов", - полагает бизнесмен.

Юрий Губанков и "Brooklyn-Kiev Port LLC" взяли на себя покупку 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3. "Этого хватит всей области на две-три недели. Большой вклад, спасибо", - отметил Ставницер.

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Он подчеркнул, что "Укрпочта" будет бесплатно доставлять в больницы. "Из любого отделения отправляйте на адрес "Корпорации монстров" или на опорные больницы посылки, и с вас не возьмут денег", - сообщил бизнесмен.

"Многие хотят делать дезинфекторы, но спирт у "Укрспирта" купить можно только с лицензией. Сегодня дали разрешение получить 1000 литров без лицензии. Хорошее начало", - отметил он.

По словам Ставницера, SOLAR Digital разрабатывает сайт для штаба борьбы с коронавирусом в Одесской области. Он призвал всех сидеть дома, а также помогать врачам, полиции, социальным службам и "Корпорации монстров".

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