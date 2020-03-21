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 Еще один прибор для ПЦР-тестирования, кислородная станция, спирт и 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3 для Одесчины, - бизнесмен Ставницер о работе антикризисного штаба

Одесский бизнес и горожане помогают оснастить всем необходимым больницы.

Об этом в Facebook сообщил бизнесмен Андрей Ставницер, информирует Цензор.НЕТ.

"Выяснили, что в одной из опорных больниц области - в Измаиле - лежит проект установки кислородной станции. Не было денег установить. Эта станция, в дополнение к 10 местам интенсивной терапии, даст больнице еще 177 мест для пациентов средней тяжести. Благодаря кислородной маске, они не станут тяжелыми. Алла Ванецьянц и банк "Південний" оплатят установку, через неделю будет готово", - сообщил он.

Также, по словам бизнесмена, Вадим Мороховский и банк "Восток" купят еще один прибор для ПЦР-анализов в областную больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первоочередная задача сейчас - защитить врачей. Если они посыпятся, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом

"Таким образом, в городе есть уже два прибора. Для них нужны реактивы, мы покупаем - нужны еще, присоединяйтесь", - призвал Ставницер.

Он также сообщил, что идут переговоры, чтобы получить разрешение делать ПЦР частным лабораториям.

"Для этого нужна лицензия. Говорят, упрощенный механизм сейчас разрабатывается. Диагностика будет очень востребована, лучше дать пациентам больше вариантов", - полагает бизнесмен.

Юрий Губанков и "Brooklyn-Kiev Port LLC" взяли на себя покупку 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3. "Этого хватит всей области на две-три недели. Большой вклад, спасибо", - отметил Ставницер.

Также читайте: Медики не защищены совсем: чувствуют себя брошенными на амбразуру с лопатами против атомного оружия, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом

Он подчеркнул, что "Укрпочта" будет бесплатно доставлять в больницы. "Из любого отделения отправляйте на адрес "Корпорации монстров" или на опорные больницы посылки, и с вас не возьмут денег", - сообщил бизнесмен.

"Многие хотят делать дезинфекторы, но спирт у "Укрспирта" купить можно только с лицензией. Сегодня дали разрешение получить 1000 литров без лицензии. Хорошее начало", - отметил он.

По словам Ставницера, SOLAR Digital разрабатывает сайт для штаба борьбы с коронавирусом в Одесской области. Он призвал всех сидеть дома, а также помогать врачам, полиции, социальным службам и "Корпорации монстров".

Еще один прибор для ПЦР-тестирования, кислородная станция, спирт и 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3 для Одесчины, - бизнесмен Ставницер о работе антикризисного штаба 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3183335
 
   
 Топ комментарии
 
Команда учёных из Университета Альберты, финансируемая некоммерческой исследовательской организацией Канады под названием Mitacs, разрабатывает антивирусное покрытие для масок и респираторов.

В его основе две распространённых соли - хлорид натрия и хлорид калия. Когда капля жидкости любого размера вступает в контакт с таким покрытием, соли растворяются в ней. Когда же эта капля впоследствии испаряется, растворённые соли кристаллизуются. При этом острые края растущих кристаллов прорывают оболочку вируса и убивают его.

"Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой..
То есть если распылить на маску водный раствор поваренной соли, то эта маска будет лучше защищать от вирусов.
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ЗАЧЕМ УКРАИНЕ ЗЕЛЕНСКИЙ,

если люди спасаются сами ?
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Команда учёных из Университета Альберты, финансируемая некоммерческой исследовательской организацией Канады под названием Mitacs, разрабатывает антивирусное покрытие для масок и респираторов.

В его основе две распространённых соли - хлорид натрия и хлорид калия. Когда капля жидкости любого размера вступает в контакт с таким покрытием, соли растворяются в ней. Когда же эта капля впоследствии испаряется, растворённые соли кристаллизуются. При этом острые края растущих кристаллов прорывают оболочку вируса и убивают его.

"Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой..
То есть если распылить на маску водный раствор поваренной соли, то эта маска будет лучше защищать от вирусов.
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пока моника зеленский пару суток уговаривал маму Римму не выходить из дому (продукты все равно доставят спецслужбой доставки ОП(Г) - НАРОД (не путать с нарИдом) взялся делать то, что зебильная власть исполнять не способна.. в отличии от иммитации "игры на рояле"
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ЗАЧЕМ УКРАИНЕ ЗЕЛЕНСКИЙ,

если люди спасаются сами ?
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как зачем - зеленский сделал налоговые каникулы коломойше и прочим олигархам...

Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.

Кабмин переназначил всех пять (!) заместителей министру цифровой трансформации Украины, вице-премьеру Федорову.
Самого Федорова никто не видел уже почти четыре месяца.
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"Экономические льготы для бизнеса" активно пропагандируемые режимом Зеленского в основном освобождают от налогов уплачиваемых на местном уровне крупный бизнес, фактически лишая местные власти денежных ресурсов.
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крім цього, потрібні також екстракорпоральні оксигенатори

Оксигенатори (Код згідно НК 024:2019 -17643 - Екстракорпоральний мембранний оксигенатор)

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Відкриті торги Завершена
Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити
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Це рівно на Еще один прибор для ПЦР-тестирования, кислородная станция, спирт и 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3 для Одесчины більше ніж зробини клоуни з кварталу для всієї України.
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А де ж влада? Ну окрім "відосиків" та заяв, що тіко підвищують паніку? Де фінансові вкладання в боротьбу з вірусом від Коломойського, "кварталу", "слуг"? Де відповідальність діючої влади за наслідки???
Ой! Забув! Вони ж все переклали на місцеві органи та бюджети! Ай, малаццьі!
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о...у еть!!!!!!!!!!!! бизнесмены что то находят, что то покупают, оплачивают установку реально болеют за державу, а державные мужи, засранци, только статистикой нас кормят и то брехливой ВОПРОС. А НАХРЕН вы НУЖНЫ??????????? если в МОЗ даже не знают что в клинике Измаила валяется новая станция
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интересно, петяботики дадут бой агрессору-коронавирусу? )) или может хотя бы майдан замутят против него? )) у меня надежда только на петяботиков ))
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оставь надежды не для себя - ты зебил, а значит в 100% группе риска Еще один прибор для ПЦР-тестирования, кислородная станция, спирт и 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3 для Одесчины, - бизнесмен Ставницер о работе антикризисного штаба - Цензор.НЕТ 4141
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ну а шо, петяботики - то такие активисты, шо это шото страшное! когда они возьмутся за этого невидимого агрессора, мне будет страшно за несчастный коронавирус )))))
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кацап, ты даже у своих зебилов не находишь поддержки...
бо тупЭньке.. от рождения Еще один прибор для ПЦР-тестирования, кислородная станция, спирт и 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3 для Одесчины, - бизнесмен Ставницер о работе антикризисного штаба - Цензор.НЕТ 9489
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зебилёнок, зачем мне от тебя поддержка? я надеюсь на поддержку петяботиков! ) только они смогут спасти мир от коронавируса! от только их главсвин возьмет шашку, та заправит вышиванку в ширинку, та запрыгнет на своего коня и попрет как танк трощить вирусняк! )))
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кто о чем, а кацап Tempora Mutantur о своей скрепной, БЛИЗКОЙ к его лицу теме -- "ширинке"... Еще один прибор для ПЦР-тестирования, кислородная станция, спирт и 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3 для Одесчины, - бизнесмен Ставницер о работе антикризисного штаба - Цензор.НЕТ 3584
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Дивись штанці не замарай від страху.
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Сьогодні заходив у декілька аптек . Питав : є спирт чі нема ? )) Тільки в одній аптеці відповіли : вам скільки одну чи дві ? Спитав , а скільки коштує і який . - 70% - нема , а 96% - сорок гривень ... . Купив один пузирьок , подякував , і пішов додому . По дорозі , подумав , - якби питав російською мовою , - то мабуть і в цій аптеці нічого не купив )) . Мешкаю на Харківщині .
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і Чехію так само



Мишаниганз

@el_archangel 22 ч

Где-то в Карловарском крае Вьетнамцы пошили маски и раскидали их по соседским почтовым ящикам
#потомучтомогут (from
@borisova_vs)

Еще один прибор для ПЦР-тестирования, кислородная станция, спирт и 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3 для Одесчины, - бизнесмен Ставницер о работе антикризисного штаба - Цензор.НЕТ 1539
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