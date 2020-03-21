 Еще один прибор для ПЦР-тестирования, кислородная станция, спирт и 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3 для Одесчины, - бизнесмен Ставницер о работе антикризисного штаба

Об этом в Facebook сообщил бизнесмен Андрей Ставницер, информирует Цензор.НЕТ.
"Выяснили, что в одной из опорных больниц области - в Измаиле - лежит проект установки кислородной станции. Не было денег установить. Эта станция, в дополнение к 10 местам интенсивной терапии, даст больнице еще 177 мест для пациентов средней тяжести. Благодаря кислородной маске, они не станут тяжелыми. Алла Ванецьянц и банк "Південний" оплатят установку, через неделю будет готово", - сообщил он.
Также, по словам бизнесмена, Вадим Мороховский и банк "Восток" купят еще один прибор для ПЦР-анализов в областную больницу.
"Таким образом, в городе есть уже два прибора. Для них нужны реактивы, мы покупаем - нужны еще, присоединяйтесь", - призвал Ставницер.
Он также сообщил, что идут переговоры, чтобы получить разрешение делать ПЦР частным лабораториям.
"Для этого нужна лицензия. Говорят, упрощенный механизм сейчас разрабатывается. Диагностика будет очень востребована, лучше дать пациентам больше вариантов", - полагает бизнесмен.
Юрий Губанков и "Brooklyn-Kiev Port LLC" взяли на себя покупку 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3. "Этого хватит всей области на две-три недели. Большой вклад, спасибо", - отметил Ставницер.
Он подчеркнул, что "Укрпочта" будет бесплатно доставлять в больницы. "Из любого отделения отправляйте на адрес "Корпорации монстров" или на опорные больницы посылки, и с вас не возьмут денег", - сообщил бизнесмен.
"Многие хотят делать дезинфекторы, но спирт у "Укрспирта" купить можно только с лицензией. Сегодня дали разрешение получить 1000 литров без лицензии. Хорошее начало", - отметил он.
По словам Ставницера, SOLAR Digital разрабатывает сайт для штаба борьбы с коронавирусом в Одесской области. Он призвал всех сидеть дома, а также помогать врачам, полиции, социальным службам и "Корпорации монстров".
В его основе две распространённых соли - хлорид натрия и хлорид калия. Когда капля жидкости любого размера вступает в контакт с таким покрытием, соли растворяются в ней. Когда же эта капля впоследствии испаряется, растворённые соли кристаллизуются. При этом острые края растущих кристаллов прорывают оболочку вируса и убивают его.
"Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой..
То есть если распылить на маску водный раствор поваренной соли, то эта маска будет лучше защищать от вирусов.
если люди спасаются сами ?
Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.
Кабмин переназначил всех пять (!) заместителей министру цифровой трансформации Украины, вице-премьеру Федорову.
Самого Федорова никто не видел уже почти четыре месяца.
Оксигенатори (Код згідно НК 024:2019 -17643 - Екстракорпоральний мембранний оксигенатор)
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619 360,00UAH
UA-2019-11-22-001236-b ● b19443165d2242bdb6a1461c87e081e8
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Ой! Забув! Вони ж все переклали на місцеві органи та бюджети! Ай, малаццьі!
бо тупЭньке.. от рождения
Мишаниганз
@el_archangel 22 ч
Где-то в Карловарском крае Вьетнамцы пошили маски и раскидали их по соседским почтовым ящикам
#потомучтомогут (from
@borisova_vs)