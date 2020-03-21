 У нардепа Вельможного подтвердили коронавирус, - нардеп Шахов

Об этом Шахов заявил в видеообращении, обнародованном на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Александровскую привезли. Подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, чтобы не было пневмонии", - сообщил Шахов.
17 марта депутат Вельможный присутсвовал на внеочередном заседании Верховной Рады.
Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Довира" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.
Ну и теперь есть шанс сказать ему "спасибо".
))
Самое ужасное, что родню этих тварей на карантинах держать не будут. Ибо "небожители".
"Він випадково потрапив на цю посаду. І найбільша проблема з ним, що він не по злобі... Я думаю, що він керується благими намірами, але як говорить прислів'я "благими намірами дорога в пекло вимощена". Просто не розуміючи наслідків своїх дій він ввів в оману українське суспільство. Він пообіцяв українському суспільству те, чого не зможе йому дати. І більш того, він своїми діями і своєю бездіяльністю завдає дуже великої шкоди Україні, не розуміючи цього. Не тому, що він хоче завдати. Ні, він не хоче завдати. Я впевнений, що він хоче добра Україні. Але він просто не розуміє і завдає великої шкоди Україні... Вже досить, десять місяців у владі - цього достатньо"
Жрать захотели, бульдозеры отправили на карантин со свалок.
80% з тих, хто буде уражений коронавірусною хворобою, перенесуть її в легкій формі
У разі потреби МОЗ України буде посилювати мобільні групи лікарів для проведення тестувань у пацієнтів удома.
"Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на выросла на 700% до $243 347 в день,сообщил Bloomberg ссылаясь на Балтийскую биржу.
На это повлияли планы Саудовской Аравии нарастить добычу и бронирование судов для хранения дешевой нефти
путин может теперь только ротом перекачивать . Бульбаш задвижки закрыл. Китай тоже.
за проституцію 🤔
за проституцію 🤔
- позавчорашні (Медведчук)
- вчорашні (Портнов та інші)
- сьогоднішні (Єрмак з компанією)