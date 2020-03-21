 У нардепа Вельможного подтвердили коронавирус, - нардеп Шахов

Об этом Шахов заявил в видеообращении, обнародованном на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Александровскую привезли. Подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, чтобы не было пневмонии", - сообщил Шахов.

17 марта депутат Вельможный присутсвовал на внеочередном заседании Верховной Рады.

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Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Довира" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.