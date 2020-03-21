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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:депутат (2862) карантин (839) Шахов_Сергей (67) COVID-19 (1616) коронавирус (231) Вельможний (1)

 У нардепа Вельможного подтвердили коронавирус, - нардеп Шахов

Инфицированный коронавирусом народный депутат Сергей Шахов заявил, что у его коллеги депутата от группы "Довіра" Сергея Вельможного подтвердили коронавирус.

Об этом Шахов заявил в видеообращении, обнародованном на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Александровскую привезли. Подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, чтобы не было пневмонии", -  сообщил Шахов.

17 марта депутат Вельможный присутсвовал на внеочередном заседании Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У больного коронавирусом нардепа Шахова пневмония, он в инфекционном отделении в больнице

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Довира" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Источник: https://censor.net.ua/n3183333
 
   
 Топ комментарии
 
Украина сейчас похожа на автобус, набитый пассажирами, который летит по горному серпантину (слева - пропасть, справа - скала); за рулем чокнутый клоун без прав и опыта вождения; в кабине рядом с клоуном гыгыкают его дружбаны, а в салоне "чистит" карманы пассажиров коломойский...
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Когда уже там до Мертвечука очередь дойдёт?!
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Крупнейший мегаполис страны и единственный украинский глобальный город останавливает весь общественный транспорт. По сути, экономика Киева останавливается. Это локаут (именно локаут), от которого полшага до дефолта всей страны.

Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.

Но Украина не взяла эти деньги.

В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов была закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.

Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование). В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.

В виноватых, разумеется, не будет Владимира Зеленского. Владимир Зеленский не будет виноват в том, что имея тотальное большинство в парламенте, имея под контролем всех министров (кроме Авакова, тот сам себе контроль) и вообще тотальную власть над всеми и вся, зассал (уж простите) пойти против Игоря Коломойского и тем самым поставил страну на порог первого в истории Украины дефолта.

Виноваты будут все. Зеленский виноват не будет.

Каждый вечер вечер наступает вдруг.
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рентген выявляет или не выявляет У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 5815 а не лечит её
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Тут прикол в другом, по ходу оный шахов и заразил оного вельиожного.
Ну и теперь есть шанс сказать ему "спасибо". У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 1437
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а как твои делишки соевый *******??
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не только пневмонии. после хорошего рентгена у него не будет и детей.
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Да скоро снимут санкции.. по просьбе вислюка зе.
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Почему ДОВІРА,а не ОПЗЖ,или зараза к заразе не пристает?
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головне шоб ПетроЛексійович не захворів. Пропадемо без нього. )
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главное медвейчук спрятался под Ужгородом.
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У кого остались значки "ЗЭ!" Одевайте их на себя, выходите на улицы!!! Узнаем сколько нас!
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денег за комменты на цензоре не будут выплачивать ?
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Кто заплатить...это такое сборище типа депутаты...
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"95 квартал" проведет "антикороновирусные" гастроли по городам Украины. В программе "маски-шоу", "горіла дупа, палала", "смелая сатира на Порошенко" многое другое!!! Приходите, будет весело!!!
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Это если война ведется 5 лет, то представьте, сколько эти олигофрены, с целью набарыжить, будут лечить в Украине коронавирус. Та ну нафиг. Легче их пострелять, чем на карантинах сидеть.
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а прикинте. ведь не уедет никто лечиться ни в германию ни в ираиль ни в америку никуда. придется ***** пробовать нашу медецину. хлебнуть чегото народного. ляпота!
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у них и в Украине есть хорошие больницы где только слуги народа лечатся, там и маски и вентиляция легких и боксы.
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за их большие бабки все аппараты им на дом привезут или они сами их купят для себя.
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тут моральный аспект. чуть что и в самолет, а тут ....уй в очко а не в самолет
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и еще. психический барьер. не всем удаеться его перескочить когда вчера царь а сегодня тебе ясно что ты такой великий и важный може подохнуть. ты думае я это строчу чтоб меня все читали? нет. чтоб им на нервах поиграть
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..Лукьяновка разве только , там отдельные боксы тоже имеются ШИЗО называются, для особо одаренных..
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на фото депутат-брат близнец Кивы ?
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Буду считать вселенской справедливостью, если на голосовании за Венедиктовых перезаразят всю зелень
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А судей и прокуроров когда уже начнёт косить?
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такой вирус китайца ещё не создали для этого нужно всем жителям Украины сброситься
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Уже под капельницей лежит, на аппарате искусственного дыхания ?
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сделать рентген, что бы не было пневмонии!!! а шо так можно?
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Если рентгенаппарат с мощным источником, то пневмонии уже не будет.
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а ты что не знал повышенная доза радиации убивает пневмонию)
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Этим городам повезло... Вчера, Винница, Одесса 86 и 130 скорых, оборудованных аппаратами ИВЛ. Закуплены еще во времена сывого барыги в рамках реформы здравоохранения. Пришли осенью, зелебобы их 4 месяца таможили.У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 4930У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 1099
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Неужели переоборудованный хлам Богдан? У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 2216 Не может быть!
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Навіщо зебілам "пєрєоборудований хлам" ? Зебілів будуть лікувати жартами 😂😂😂
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Нам парашенковский хлам действительно не нужен. Тем более, по цене ВИП-мерса. У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 1020
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Что ЗЕбобик,а бы сернуть?что сделал ЗЕмудило для страны?кроме как своим противным голосом,а кстати маски где?Почему ЗЕмудак язык в жопу засунул,почему ножкой не тупотит?
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Не меньше, чем мародёр за 5 лет. У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 8573 Единственное, что столько не украл. У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 4045

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У этих двоих мандатоносцев коронавирус уже проявился и подтверждён. Вопрос, как обильно они его засеяли, причём, не только среди мандатонутых, а и среди радовских халдеев от помощников до уборщиц? Депутатская порода, она такая, чересчур себялюбивая. По идее ща должны забить на появляться в сессионном зале со всеми вытекающими последствиями.
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Було б добре туди до шахова, мертвечука,рабіновича,бойка,і єрмака на перший час і бажано на 17днів. а потім і решту *****..и.І Україна б сама очистилась як канали у Венеції і Небо над китаєм!
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Ти думаєш, мудрий нарід нових не знайде?
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Приехали тесты. Их развозят по регионам. С понедельника начнут полноценно использовать и вот тут-то статистика резко рванет вверх. Украинское ноу-хау: «нет тестов - нет больных» больше не сработает. ========= Ждем шокирующих цифр?
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Не трынди. Тесты давно есть. Хотя бы нашего производства. Тестируют тех, у кого есть подозрение. Особенно сбежавших из-за бугра и их контактеров.
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Наше производства " Рога и копыта " посредника с паРаши хла дали + для шахова доХтор постучал пальчиком пневмония
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А мертвечуковских когда повезут? Или ты с ними не успел полабызацца? У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 1911
Самое ужасное, что родню этих тварей на карантинах держать не будут. Ибо "небожители". У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 740
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Там к медвейчуку ни кого не подпускали аэродром даже закрыли при посадке в Ужгороде и дорогу перекрыли в имение его.
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Почему - ужасное? Пусть идут в Раду поработают
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Андрій Ілларіонов заявив, що Володимир Зеленський як президент, хоч і не свідомо, працює проти України й чим далі, тим більше завдає шкоди.

"Він випадково потрапив на цю посаду. І найбільша проблема з ним, що він не по злобі... Я думаю, що він керується благими намірами, але як говорить прислів'я "благими намірами дорога в пекло вимощена". Просто не розуміючи наслідків своїх дій він ввів в оману українське суспільство. Він пообіцяв українському суспільству те, чого не зможе йому дати. І більш того, він своїми діями і своєю бездіяльністю завдає дуже великої шкоди Україні, не розуміючи цього. Не тому, що він хоче завдати. Ні, він не хоче завдати. Я впевнений, що він хоче добра Україні. Але він просто не розуміє і завдає великої шкоди Україні... Вже досить, десять місяців у владі - цього достатньо"
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Не верю Илларионову. Гебнявый агент. Потому за Лолиту и топит.
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А я ему верю. Я даже был рядом с ним на годовщину Майдана когда он давал интервью. Он высказал свое мнение, которое, конечно, может быть и ошибочным, вряд ли он хорошо знаком с нашим осликом
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Оно то так, но иногда говорит то, про что надо молчат по указке хла...если хло не про платил молчание идет базар травля.
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60/40% говорит, по классике. Но про Зе как-раз в точку.
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хоть какой то позитивчик ..на фоне сплошного негатива
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Россия отменяет санкции против Запада в одностороннем порядке.

Жрать захотели, бульдозеры отправили на карантин со свалок.
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МОЗ інформує:
80% з тих, хто буде уражений коронавірусною хворобою, перенесуть її в легкій формі
У разі потреби МОЗ України буде посилювати мобільні групи лікарів для проведення тестувань у пацієнтів удома.
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нормально а думали ***** что бессмертные на олимпе .
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Нафту десь треба зберігати

"Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на выросла на 700% до $243 347 в день,сообщил Bloomberg ссылаясь на Балтийскую биржу.
На это повлияли планы Саудовской Аравии нарастить добычу и бронирование судов для хранения дешевой нефти
путин может теперь только ротом перекачивать . Бульбаш задвижки закрыл. Китай тоже.
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Бацка уже сдулся, открывает свои задвижки, кацев нагнул таки на свои условия по цене..
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поверь это совсем иное, оно достанет каждого и только от твоего иммунитета зависит твое выживание. я не знаю как будут работать медики
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Наеюсь Шахов с Вельможным все ОПЗЖ обцеловали.
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Ну тепер ви розумієте, друзі, що прізвища серед восівців не мають значення? Маргінальна "Свобода" подає голос, коли куратори з Москви дають команду. Він не каже про гроші ЗЕ чи Бєні, він каже про людину з Нафтогазу, який Кремль мріє розвалити.

У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 6083
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Правда Кобалева уже утвердили и его зарплата от государства не зависит, второе он ее и так отдает на жертвования.
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ЗЕ-уряд продовжив контракт Коболєва на 4 рокиУ нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 6357
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"Чума на всю вашу Довіру"
за проституцію 🤔
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"Чума на всю вашу Довіру"
за проституцію 🤔
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из за одного мудака янєлоха страдают 40млн. украинцев. какой то маразм.
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Вывод: Шахов на своих помощников чхать хотел.
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Киев, центр, 21.03 точно так же как и Европе пусто. Видио с видио камер за день.
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Чехія. Рукавички і маска - безкоштовно! Канада Вздовж вулиць стоять викладки з товарами першої необхідності безкоштовно. А в Україні? Де наші маски? Їх навіть не купиш! Зелена влада їх продала за кордон!У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 8417У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 9629
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пусть ходит на все заседания, ко всем министрам и на банковую, пусть не забудет начихать на сабакова-накакова))
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Мабуть, таке можливе лише в Україні: у нас п'ята проросійська колона складається з щонайменше трьох груп:
- позавчорашні (Медведчук)
- вчорашні (Портнов та інші)
- сьогоднішні (Єрмак з компанією)
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Как же заснуть теперь от такой новости депутат да ещё из группы Довира
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..а фамилии то какие...Вельможный Шахов..аристократы ..
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А отОПЗЖеных проверли после москвозория?
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