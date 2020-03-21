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 В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации, – ОГА

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой ОГА приняла решение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации, учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Районным администрациям, военно-гражданским администрациям, исполнительным органам городских советов, советов объединенных территориальных громад поручено назначить руководителя работ по ликвидации последствий ЧС; обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и обеспечить их устойчивое функционирование в целом, с соблюдением требований, предусмотренных в рамках общегосударственного карантина.

С 23 марта в области будет временно запрещена работа рынков и подобных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости.

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"Отдельно подчеркиваю: режим чрезвычайной ситуации не является чрезвычайным положением. Чрезвычайное положение имеет право вводить только глава государства по согласованию с Верховной Радой. Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19", - подчеркнул глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он призвал жителей Донецкой области не паниковать. "Ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай поражения COVID-19. Но должны быть готовы к любому развитию ситуации", - сказал чиновник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183330
 
   
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Не паниковать, не выходить из дому, есть один
подтвержденный случай коронавируса. Я все правильно понял?
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«Согласно отчету, опубликованному китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний, среди больных, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2:
- более 80 % перенесли легкую форму COVID-19;
- 14 % было тяжелое течение болезни;
- состояние 5 % оценивалось как критическое;
- скончалось лишь 0,2 % пациентов младше 49 лет,
- среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 %.»
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они живут по законам параши, где один там 21 заболевший.
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