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 Киевские новости, Здоровье
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 НАНУ прогнозирует, что коронавирусом в Украине ориентировочно могут заразиться более 22 млн человек, - КГГА

Ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины дает цифру в 22,2 миллиона как возможное число инфицированных новым коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на протокол №16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева".

"Учитывая увеличение количества больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительно возможного инфицирования 22,2 млн людей в Украине, а также учитывая количество населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы принятия мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 17 марта 2020 года был рассмотрен на внеочередном заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации)", - говорится в документе.

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Согласно протоколу, комиссия решила:

  • с 21 марта запретить пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.
  • до 24 марта обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов.
  • с полуночи 23 марта "Киевпастранс" (трамвай, троллейбус, автобус) должен обеспечить перевозки по отдельно определенным маршрутам исключительно тех лиц, которые имеют соответствующие специальные билеты, удостоверения личности и средства индивидуальной защиты согласно заключенным договорам с предприятиями, учреждениями, организациями, которые обеспечивают жизнедеятельность Киева.
  • с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.
  • Государственная пограничная служба должна предоставить информацию в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве в отношении жителей столицы, которые вернулись из-за границы с 10 марта текущего года.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что 80% людей переболеют легкой формой коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3183329
 
 
 Топ комментарии
 
Завдяки діям влади може бути....
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Вот умели раньше люди на карантине сидеть. Правильные запасы делали. А сейчас что? Тушёнка, макароны, туалетная бумага. Какая деградация!НАНУ прогнозирует, что коронавирусом в Украине ориентировочно могут заразиться более 22 млн человек, - КГГА - Цензор.НЕТ 4635
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ну ладно, так и быть, сделают тебе непрямой массаж сердца, если хорошо заплатишь ))
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Все равно все переболеем. Просто большинство пренесет китайский вирус на ногах. Но старики массово умирают, поэтому придется потерпеть до средины мая.
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все будут терпеть не до средины мая, а только до "коли підуть городи". и это можно понять. особенно в этом году "без городів", те кто увильнёт от вируса, могут угодить в новый голодомор. печально, но это близко к реалиям.
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Голодомор без вашего кацапского сталина невозможно организовать. Не выбрасывайте гомно и без него тошно.
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вам его уже организовал ваш коломойский сталин. можете начинать рыгать.
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672 за стуки это не массово?. Ну с точки зрения Гитлера наверно не массово, а для нормального человека жуткие цифры.
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буй вам на рило зебіли, не дождетесь, ссикаєтеся майдану того й жахаєте нарід НАНУ прогнозирует, что коронавирусом в Украине ориентировочно могут заразиться более 22 млн человек, - КГГА - Цензор.НЕТ 7432
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Молодым, вообще, беспокоиться особо не о чем, в смысле о самих себя, только о пожилых.
А пожилые сами решают идти им на Майдан или нет.
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Вы Мерекель слышали? Переболеют от 60% до 70% процентов населения. В Германии тоже прогнозы делать умеют и, видимо, не хуже чем у нас. Так что 22,2 млн для Украины - это так, ещё и скромненько.
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Да да, Адольф прогнозировал, что 60% до 70% процентов планетьі будет Германия...
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Тоесть судя из статистики Италии, умрет приблизительно 2-3млн человек? Стоило ето того чтобы пускать в Украину несколько тысяч заразных гастарбайтеров?
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Ну, сколько умрет - это только Богу известно, вряд ли 2 - 3 млн. По статистике поменьше будет, особенно учитывая тот факт, что особо старых жителей у нас куда меньше, чем в Италии, а там средний возраст умерших 79,9 лет.
Да и растянется это во времени по любому, а там, глядишь, и вакцина появится.
А если, вдруг, в более короткой перспективе появятся и лекарства, то будет намного легче.
Впрочем, и медицина у нас так себе, так что увидим, что будет на самом деле.
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пророческая фраза я на одном поле с ним срать не сяду.
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самая глупая мысль на борту падающего самолета - со мной такое не произойдет.
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"КГГА показала, как в Киеве моют дороги и мосты"

А с какой логикой, простите?
Мне как непрофессионалу всегда казалось, что вирус не по асфальту ползает, а ждёт на поручнях или летает в толпе с дыханием, или кашелем...
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А что НАНУ думает по поводу полного отсутствия средств индивидуальной защиты, масок респираторов, санитайзеров?
С точки зрения НАНУ про это даже нет смыла говорить?
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19 инфицированых - не нагнетайте от ето тут....
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когда мы разучимся брехать - тогда появится надежда, пока нет....
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рашистські троляки проти запобіжних заходів. Ім трeба колапс мeд систeми та смeрть украінців
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Бяги быстрее в мятро и скотовозы. Там бязопасно!
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У нас в Австралии медицинские эксперты заявили что заболеют 70% населения. Потом снизили планку до 20%. Потом сказали что умрут от 50 тыс.до 150 тыс. Пока умерших 5 (пять) человек, все - глубокие старики. Интересно, все эти эксперты подадут в отставку, если их предсказания не сбудутся ? Ведь ущерб, нанесённый этой кампанией, совершенно чудовищный: десятки миллиардов долларов, и он продолжает расти.
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такая дезинформация проходит по всему миру, кому-то это очень выгодно (Меркель, министр из Франции итд)
в Китае заразилось 80 тыс. из 1,5 млрд, хоть на тысячу умножай, а такой бредовой статистики не получится
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Версий несколько. Одна из них - что "вирус" является предлогом для утилизации тех кто доживает свой век в домах престарелых. Ещё версия - что это способ установления террористических диктатур; Аваков сейчас именно этим и занимается.
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глобальная цель едина - тотальный контроль
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Helgi Sharp

Исторические фото.

Канадский врач и физиолог сэр Фредерик Бантинг был одним из первооткрывателей инсулина, спасшего десятки миллионов человек. За свое открытие в 1923 году он получил Нобелевскую премию.

Бантинг был очень щепетильным человеком и всегда подчеркивал вклад своего ассистента Чарльза Беста в открытие препарата. Он даже отдал ему половину своей Нобелевской премии.

Кроме того, понимая значимость инсулина для человечества, Бантинг отказался от регистрации патента на него, хотя это открытие сделало бы его мультимиллионером. Все права он передал Торонтскому университету за один доллар. Во время Второй Мировой Бантинг служил офицером связи и трагически погиб в 1941 году в авиакатастрофе.

Сегодня около дома, где жил учёный, горит вечный огонь - Flame of Hope. Его погасят только тогда, когда научатся излечивать диабет полностью.

НАНУ прогнозирует, что коронавирусом в Украине ориентировочно могут заразиться более 22 млн человек, - КГГА - Цензор.НЕТ 4119
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Це не вірус, а мрія Пенсійного Фонду України, можливо, саме тому свідомо продали маски і Зелох масово звозить усіх заробітчан і усі штами вірусу (на сьогодні відомо 8-м різних штамів короновірусу) в Україну зі всіх країн з піком епідемії.
Робити геноцид чужими руками - мрія кожного диктатора, навіть якщо це пародія на диктатора.
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шо Гисметео, шо НАН Украины -прогнозы всегда сбываются..
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в Китае заразилось 80 тысяч из 1,5 миллиарда
в Украине 22 млн из примерно 40 млн? сказочные...
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Учитывая какие пердуны сидят в НАНУ, прогноз явно перестраховочный.
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Следующая власть в Украине должна провести грандиозную чистку по всем уровням управления. Очевидно что команды по запугиванию населения поступают из единого центра, и он находится за пределами Украины.
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Как показал опыт-следующая власть ,В Україні, только циничне, тупее и вороватее..))
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Тридцять років дерибану спишуть на
вірус... НАНУ прогнозує, що коронавірусом в Україні орієнтовно можуть інфікуватися понад 22 млн осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 3998
На Оманнутих Мальдивах ще немає?

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Если Антоненко убит, никто из нынешней "влады" от возмездия не уйдёт.
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Немного драконовские меры, но уже ничего не подделаешь ради наших родителей придется потерпеть. Еслии бы садили все петушков прилетевших из Европы на карантин, то такие ужасные меры не понадобились, а сейчас они оправданы. Но если введут черезвычайное положение то это уже диктатура а не карантин.
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В возрасте 80 лет человек умирает от старости; а толчком к этому может быть обычная простуда.
Да и как верить цифрам из Италии, если эта страна практически не имеет центральной власти ?
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Да мы уже давно это поняли.
ЗЕтварь всех свозит из за рубежа где есть короновирус,без карантина.Мы уже поняли ,что всем уже *******.
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Это кто же так спрогнозировал? 102-х летний Президент НАНУ Патон? Ну-ну, кто выдаст цифирь ещё большую? Палата №6?
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22:05, сегодня

Еще один депутат Верховной Рады оказался инфицирован коронавирусом. Вторым народным избранником стал Сергей Вельможный - коллега заболевшего Сергея Шахова из группы "Доверие".
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Маски были 1.5-2.0 грв сейчас 20-30 грв. Мне любить после этого своих сограждан?
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НАНУ прогнозирует ... более 22 млн человек.

Ну надо-же... академики... рачсеты... наука... Но вообще-то Меркель еще дней 10 назад говорила, что переболеют примерно 70%. Надо-же как совпало... с мнением академиков. Или наоборот...
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