 НАНУ прогнозирует, что коронавирусом в Украине ориентировочно могут заразиться более 22 млн человек, - КГГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на протокол №16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева".
"Учитывая увеличение количества больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительно возможного инфицирования 22,2 млн людей в Украине, а также учитывая количество населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы принятия мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 17 марта 2020 года был рассмотрен на внеочередном заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации)", - говорится в документе.
Согласно протоколу, комиссия решила:
- с 21 марта запретить пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.
- до 24 марта обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов.
- с полуночи 23 марта "Киевпастранс" (трамвай, троллейбус, автобус) должен обеспечить перевозки по отдельно определенным маршрутам исключительно тех лиц, которые имеют соответствующие специальные билеты, удостоверения личности и средства индивидуальной защиты согласно заключенным договорам с предприятиями, учреждениями, организациями, которые обеспечивают жизнедеятельность Киева.
- с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.
- Государственная пограничная служба должна предоставить информацию в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве в отношении жителей столицы, которые вернулись из-за границы с 10 марта текущего года.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что 80% людей переболеют легкой формой коронавируса.
А пожилые сами решают идти им на Майдан или нет.
Да и растянется это во времени по любому, а там, глядишь, и вакцина появится.
А если, вдруг, в более короткой перспективе появятся и лекарства, то будет намного легче.
Впрочем, и медицина у нас так себе, так что увидим, что будет на самом деле.
А с какой логикой, простите?
Мне как непрофессионалу всегда казалось, что вирус не по асфальту ползает, а ждёт на поручнях или летает в толпе с дыханием, или кашелем...
С точки зрения НАНУ про это даже нет смыла говорить?
в Китае заразилось 80 тыс. из 1,5 млрд, хоть на тысячу умножай, а такой бредовой статистики не получится
Helgi Sharp
Исторические фото.
Канадский врач и физиолог сэр Фредерик Бантинг был одним из первооткрывателей инсулина, спасшего десятки миллионов человек. За свое открытие в 1923 году он получил Нобелевскую премию.
Бантинг был очень щепетильным человеком и всегда подчеркивал вклад своего ассистента Чарльза Беста в открытие препарата. Он даже отдал ему половину своей Нобелевской премии.
Кроме того, понимая значимость инсулина для человечества, Бантинг отказался от регистрации патента на него, хотя это открытие сделало бы его мультимиллионером. Все права он передал Торонтскому университету за один доллар. Во время Второй Мировой Бантинг служил офицером связи и трагически погиб в 1941 году в авиакатастрофе.
Сегодня около дома, где жил учёный, горит вечный огонь - Flame of Hope. Его погасят только тогда, когда научатся излечивать диабет полностью.
Робити геноцид чужими руками - мрія кожного диктатора, навіть якщо це пародія на диктатора.
в Украине 22 млн из примерно 40 млн? сказочные...
вірус...
На Оманнутих Мальдивах ще немає?
Щось пропустив??
Да и как верить цифрам из Италии, если эта страна практически не имеет центральной власти ?
ЗЕтварь всех свозит из за рубежа где есть короновирус,без карантина.Мы уже поняли ,что всем уже *******.
Еще один депутат Верховной Рады оказался инфицирован коронавирусом. Вторым народным избранником стал Сергей Вельможный - коллега заболевшего Сергея Шахова из группы "Доверие".
https://www.pravda.com.ua/files/COVID-19-Handbook.pdf
Ну надо-же... академики... рачсеты... наука... Но вообще-то Меркель еще дней 10 назад говорила, что переболеют примерно 70%. Надо-же как совпало... с мнением академиков. Или наоборот...
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