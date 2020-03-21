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 НАНУ прогнозирует, что коронавирусом в Украине могут заразиться более 22 млн человек, - КГГА

Ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины дает цифру в 22,2 миллиона как возможное число инфицированных новым коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на протокол №16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева".

"Учитывая увеличение количества больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительно возможного инфицирования 22,2 млн людей в Украине, а также учитывая количество населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы принятия мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 17 марта 2020 года был рассмотрен на внеочередном заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации)", - говорится в документе.

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Согласно протоколу, комиссия решила:

  • с 21 марта запретить пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.
  • до 24 марта обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов.
  • с полуночи 23 марта "Киевпастранс" (трамвай, троллейбус, автобус) должен обеспечить перевозки по отдельно определенным маршрутам исключительно тех лиц, которые имеют соответствующие специальные билеты, удостоверения личности и средства индивидуальной защиты согласно заключенным договорам с предприятиями, учреждениями, организациями, которые обеспечивают жизнедеятельность Киева.
  • с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.
  • Государственная пограничная служба должна предоставить информацию в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве в отношении жителей столицы, которые вернулись из-за границы с 10 марта текущего года.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что 80% людей переболеют легкой формой коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3183329
 
 
 Топ комментарии
 
Завдяки діям влади може бути....
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Я вам вже казав, радійте що у вас усе добре. Не будіть диявола. Ви не можете навідь уявити що є цей китайський вірус. Коли вмирають тяжкою смертю старі люди, причому ви їм не можете допомогти, це не є добре для людей. Для цинік, які думають що їх та їх рідних це мене) не мене
Майте совість
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У нас все близкие умерли.
НАМ НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ НАНУ прогнозує, що коронавірусом в Україні орієнтовно можуть інфікуватися понад 22 млн осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 1480
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"Не бойся друзей. Худшее что они могут сделать - это предать тебя.
Не бойся врагов. Худшее что они могут сделать - это убить тебя.
Бойся равнодушных. Потому что именно из-за них происходят предательства и убийства." (С)
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Покольку в штате Виктория со вторника закрывают школы и все "несущественные" сервисы, то надо полгать, что школы приравнены к сервисам "несущественным".
А то кто-то сомневался.
Эти школы вообще можно навсегда нафиг закрыть.
С таким уровнем образования, которое там получают, что эти школы есть, что этих школ нет - никакой разницы.
Откуда знаю?
Так я же студентам преподавала, у меня была возможность оценить их школьные занния.
Кроме того, то, что ситуация стала только хуже, подтвердили школьные экзаменационые вопросы по естественным наукам, опубликованные недавно в газетах.
Это даже не курс природоведения начальных классов школы, это "много более" хуже.
Сильно ли меня волнует наличие знаний по физике, химии и биологии у местных школяров?

Нет.
Но дело в том, что естественные науки развивают аналитическое мышление и научный подход к анализу фактов, без которых выберут президентом не только "бубочку", а и мышь с помойки, если скажут, что эта мышь - Мукки-Маус.
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С завтрашнего дня всем "свидетелям Порошенко" вместе с паствой можно на митинги. Думаю 75% поддержит и в этот раз и разрешит.
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Поїш кізяків, кацап, може краще брехати будеш
🤔
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За упоминание Порошенко в комментариях больше не платят, ты опоздал на год.
Как там на Рассее, туалетную бумагу завезли в магазины Самары?
Керосин купил, вшей выводить и кирогаз запрявлять?
Тогда за гречкой беги, говорят, вам подвезли НАНУ прогнозує, що коронавірусом в Україні орієнтовно можуть інфікуватися понад 22 млн осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 9541
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Так я же студентам преподавала. И слава Богу, что такие как ты преподаватели будут теперь уничтожать чужой народ.
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как учат в в американской школе можно увидеть на ютуб.
у вас такого через 500 лет не будет
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Швеція відмовилася від боротьби із Covid-19: вірус не є надто небезпечним Шведські вчені стверджують, всупереч думці своїх колег з інших країн, що коронавірус … безпечний! Мовляв, серед тих, що заразилися рівень смертності всього 2 відсотка, повідомляє
У Швеції число хворих перевищило позначку в 1000 чоловік. Померли троє людей, один видужав, троє у важкому стані. Останнім часом не з'являлося великого числа нових випадків зараження. І зараз тут весь бізнес продовжує функціонувати в колишньому режимі, як ні в чому не бувало. Провідна польська спортсменка-тріатлоністка Йоанна Солтищак в своєму пості в соцмережі запрошує на спортивні бази в цю країну. Вона ж пише, що всі громадські місця там відкриті, немає розпоряджень на роботу з дому, підприємства не закриваються, тут тільки опубліковані рекомендації тим, хто відчув себе хворим, просто залишатися вдома. Люди не повинні зберігати дистанцію між собою в громадських місцях. Більш того, відомий випадок лікарки, яка заражена вірусом і цілий тиждень продовжує … оперувати на робочому місці в лікарні.http://zl-ua.news/shvetsiya-vidmovylasya-vid-borotby-iz-covid-19-virus-ne-je-nadto-nebezpechnym/?fbclid=IwAR3TSvad8xUycJM7QxGqgspKnRI4YE-Dn-VTJsjaWC70NeeqfH3QP1BaQoY
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Так казали у Великій Британії. Але завтра вони вводять повний карантин , коли за один день у них померло більше ніж 50 людей
🤔
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В Италии, понятное дело, такая высокая смертность среди стариков потому, что им на тот свет отправиться помогают.
Г*вняная страна Италия, по крайней мере, северная ее часть (на яге то рулит мафия, она человечнее), не зря и у "бубочки", и у Авакова там виллы, да и донецкие-лугаские очень привечают. Собственно, Италия - это не единое государство, доказательство - такой "правитель" Италии как Берлускони.

То, что в Италии с лечением стариков что-то сильно не так, я заподозрила еще пару лет назад, когда одна дамочка написала в бложике, как "здорово" ее маме переломанные кости ноги и таза в Италии "вылечили", просто закатав в гипс. Моей то матери переломанные кости таза в Австралии оперировали, штифты вставляли, первый раз в частном госпитале (я платила матери частную мед страховку до ее смерти), второй - в государственном, потому что она прямо в нем упала, сломав кости таза.
И инъекции лекарства Пролеа (Prolea) (дорогущие) матери делали бесплатно, фиксировали остопороз, а в Италии пенсионерке той их не делали.
И потому мама моя ходила (на улице с ходунками, а дома без них), а пенсионерка в Италии ходить не будет никогда (так врач ей сказал, и это правда, без операции никогда не будет), и до туалета передвигается в инвалидной коляске, зато ей привозили домой памперс, потому как каждый раз в маленькой квартире в сортир не наездишся, углов много поотбивать нужно.
Почему не делали операции? А дорого. Гипс с памперсами дешевле.

Ну, а теперь то совсем хорошо пошло: и пенсий платить не нужно, и панперсов подвозить, да и квартирка государственная освободиться.

Итальянский пенс помер от коронавируса, а что ты, пенс, сделал для своего пенсионного фонда?

P.S. Я нахожу крайне примечательным, что в странах Африки нет ни коронавируса, ни давок за туалетной бумагой, ни, сам-собой, самоизоляции.
Вот они, будущие граждане новой Европы, Австралии, США.
Вот для них квартирки государственные и освобождают в Италии.
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"Дебилы, ***" (с). Откуда у малоросов наука????????!!!http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E76457290D18!!!!!!!!!! Хавайте
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во-первых, это не совсем кацапский сайт, во-вторых, это пишет человек, живущий в Токио. А в третьих, стальной гигант, ответьте на вопрос "какая серийность на МНЛЗ считается приемлимой?"
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Чтобы в Украине заболели более 22 млн человек, Зеленский лично постарался, он призвал всех украинцев возвращаться в Украину и заражать украинцев смертельным вирусом. Я бы поверил в благие намерения Зеленского, если бы приезжих на две недели помещали в карантин, как в Израиле, а то приехали и пошли по Львову по кафе кофе пить. Если не можешь организовать карантин, нафиг ты самолётами больных со всего мира свозишь?

В Украину вернулись более 59 тысяч граждан − МИД
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Да, недавно была стайка в рептилоидной газтке нашего городка, типа "каждый возомнил себя экспертом".
Напоминаю, что научный метод одинаков для всех дсициплин, и разработал его великий Галилео Галилей.
Также напоминая насчет "экспертов", что великий Пастер, разработавший вакцину от бешенства, медиком не был.

Пастер был химиком.

Медицинская мафия Пастера ненавидела, гадила ему, как могла.
Ну как, работает та вакцина, разработанная "не экспертом" не медиком, а химиком?
Не "жмет", что не медик ее создал?

P.S. Скажите мне, мучает меня один вопрос: зачем Гитлеру понадобилось вскрывать могилу Пастера? Почему ставленникам рептилоидов так тянет нагадить великим людям? От чувства неполноценности, что ли?
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На соседней улице у нас завершили строительтво.
Год гадили строители тех хором водителям, паркую машины так, что ничего из-за них не было видно. Ну, какие будущие хозяева, такие и строители у них.
Дворец достроен.
У дворца стоит табличка с надписью: "Дейр-Ясин 1948, Мы вернемся" (Deir-Yassin 1948. We shall return).
Вы не знаете, что это за деревня - Дейр-Ясин?
Нет?
Ну, прочитайте в Википедии.

Так вот, к чему я.
Когда рептилоиды из ООН в очередной раз начнут собирать тугрики на Пластелину, то я им советую обратиться именно в этот дворец, на соседней улице от меня. Вот они, уважаемые национальные государства, денюжки ваших налогоплательщиков, украденные у вас фокусниками из ООН под предлогом "пластелинский детей". Вы даже можете приехать и потрогать тот дворец (хотя бы забор) руками. Точный адрес дать? Обращайтесь.
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"пластелинский детей"- в который уже раз.Та же писательница: я, как сионистка, 29.01.2020 09:42/ Разжигание злобы и ненависти между украинцами и арабами-семитами это цель антисемитов- колбасных мигрантов , отравленных пропагандой раши тудэй.
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кремлівські тролі активно поширюють байку про " нету ни какова вируса". Мета цієї акції - сіяти недовіру до оф. СМІ і сіяти хаос.
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Уж лучше 2 недели дома чем то что в Европе!!!
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НАНУ прогнозує, що коронавірусом в Україні орієнтовно можуть інфікуватися понад 22 млн осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 7075
А в Україні пандемія вже давно - «Коронавірус мізків» її звати! Розпочалась з кварталу і кіно, Крім хліба, дурням, треба ще поржати. Тепер сміятись будемо до сліз, В країні вже у всьому обсервація! Здолати вірус, цей зелений слиз, Поможе лиш болюча вакцинація. 19. 03. 2020 р.
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в Китае с намного большей густотой населения и карантином лишь в одной провинции на 60 млн. заразил "всего" 0,005% населения
НАНУ, видимо, изучает какой-то другой вирус или корону, которая мутировала тысячу раз, ибо корона в нынешнем виде явно неспособна заразить более 1% населения любой страны
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Пенсы маразматы, достаточно отследить реформу Украинской медицины за последние 30 лет. И вспомнить сколько нас было в 1990м году. А теперь так удобно, коронавирус...
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да тут не в возрасте дело... допустим умрет от короны по миру 20 или 30 тыс. "пенсионеров", но их счет ведь на миллионы... и то, что год назад за этот же период от другого ОРВИ или гриппа умерло столько же или может даже больше, мало кого волнует, так как нас тогда не "мокали" лицом в подобную проблему
дело в том, что нам льют в глаза откровенно фейковую информацию и искусственно нагнетают обстановку (нану-шману, министр здравоохранения, вчера канал 1+1), повышая градус страха и паники, и все для того, чтобы оправдать любые действия влады коронавирусом, а потом во всех бедах и кризисах обвинить коронавирус
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В Китае скрывали статистику смертей,а в Италии не скрывают.
Одна из сетей лишилась 8млн тел. абонентов.Где они?Часть эмигрантов,уехали,а часть-свои.
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так если в Китае скрывали, почему в Италии не могут преувеличивать?
Вы уверены, что год назад от гриппа и ОРВИ умерло меньше за тот же период? но вам на это пофиг, просто корона - модная и в тренде
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При 25 летальності (мінімум) це ЧОТИРИСТА СОРОК ТИСЯЧ померлих.... Відкрийте метро, ******??? НАНУ прогнозує, що коронавірусом в Україні орієнтовно можуть інфікуватися понад 22 млн осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 2385
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подождите. если 22млн заболеет, а смертность в Италии 10%, а нашей медицы нет, то...
то что получается, сколько умрёт? они не ошиблись в цифрах?
ааа....мама роди меня обратно....
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С учетом того, что примерно половина заболевших, даже не знает что переболела вирусом, то смертность окло 1 процента. Выходит из 22 млн умрет 220 тысяч
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в статье говорится о 22 млн, а не 2,2 млн. И смертность оценивают, включая тех кто очень легко переболел и даже не знал про это
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"включая тех кто очень легко переболел и не знал 22млн"

подсчет кол-во умерли/заболели=% .

?/22=10% 22*10%=2,2. если половина то 11*10%=1,1
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и кто управляет страной в такое время интеллектуалы Кличко и Зеленский?
я не против их... но это это как то странно выглядит
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ни сеет она ничего. Британцы прикидывали. что должно переболеть 75 процентов населения.ю прежде чем эпидемия пройдет. Французы говорили что до 4 из 5 человек переболеют. Так что НАНУ просто повторяет за другими
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Боюсь спросить-а сколько,тогда умрет?
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Я так понял сейчас любого заболевшего с любой болячкой автоматически будут короновать ?
Походу что-то творить хотят ...
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это к чему такой прогноз и зачем? и спрашивал его кто об этом? он что, пророк?
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я думаю это компьютерное моделирование ситуации. думаю есть разные варианты. это один из них. наверное самый худший может и нет . хз.
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Людство расплодилось по всей планете из -за своего ума и бесстрашия.Настоящие погибнут из -за трусости причина которой тупость. Пошел обратный процес. Для начала число умерших по всем заразам в прошлом году. Где статистика.? Все знания после сравнения остальное эмоции оставте их для постановок и театра.
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Загнать по домам может страх смерти.Ведь ни какие уговоры не действуют.
У каждого есть куча проблем и их наДА рИшать.А вот когда похоронные команды будут не сравлятся прикапывать,тогда до тугодумов дойдёт.Самое дорогое жизнь,всё остальное тлен.
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В Україні влада сама сіє панічні настрої в населення, щоб прикрити свою тупість в управлінні держави і списати всі збитки на коронавірус. Крім цього влада створює терор проти українців, забороняючи їм працювати, продукуючи злидні. Сьогодні поліцаї-бандити авакян-рюкзакович, як гопники викидають українцівв з громадського транспорту, які відпрацювали зміни на підприємствах, або їдуть на роботу. Ні одна владана падла не проаналізувала стан справ в Україні, а тільки брешуть.
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Думаю,что при ежедневном безконтрольном возращении ,,заробитчан,,тысячами и возможностями нашей медицины этот прогноз оптиместичен.
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- Слушай, какая гадость эта ария Лорелеи!
- Ты чего, в оперу ходил?
- Нет, Гиви напэл!

Ну прочитал Виталик по бумажке:
"Зважаючи на збільшення кількості хворих на COVID-19 на території України і міста Києва та орієнтовний прогноз Національної академії наук України при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів щодо можливого інфікування 22,2 мільйонів людей в Україні, "

И где сам этот прогноз? "орієнтовний прогноз" - что это за хрень такая? Кто его составлял?
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РИП экономика, будет натуральное хозяйство как в средневековье, тем более учитывая реалии Украины и клоунов Шапито 95 при власти. Вернёмся с городов все назад на огороды в сёла, иначе не прокормица. Ессно это не касаеца правящей мафиозно криминальной элиты которую судя по всему люмпен будет терпеть даже если будет с голоду подыхать как в 33м.
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Какие огороды если у людей землю отберут? У себя на грядке возле дома много не вырастишь
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Это шо нас уже осталось только 22 млн?
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Элементарный вопрос к НАНу - сколько людей проживает в Украине?
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Такая хрень это всё. Нужно ограничивать в передвижении только людей из группы риска: стариков и больных с патологиями.Шведы вообще положили болт на эту муть. Жизнь у каждого своя. Каждый сам себе хозяин и сам за себя решает что ему делать. Если для него дела важнее жизни, пусть едет куда хочет и с кем хочет, это дело каждого, а не армяна-авакяна.
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С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 307 тысяч человек. Источник: https://censor.net.ua/n3183358
А в Украине 22 млн??? Специально заражать будут что ли?
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Всем здравомыслящим людям давно уже понятно, что страны где у власти популисты, клоуны и прочая дрянь, будут нагнетать истерику, создавать запреты и под шумок проворачивать свои делишки. Ну а в угробленной экономике конечно же будет виноват коронавирус. Кстати, вирус как вирус, ничего особенного.
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