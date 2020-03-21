 НАНУ прогнозирует, что коронавирусом в Украине могут заразиться более 22 млн человек, - КГГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на протокол №16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева".
"Учитывая увеличение количества больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительно возможного инфицирования 22,2 млн людей в Украине, а также учитывая количество населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы принятия мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 17 марта 2020 года был рассмотрен на внеочередном заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации)", - говорится в документе.
Согласно протоколу, комиссия решила:
- с 21 марта запретить пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.
- до 24 марта обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов.
- с полуночи 23 марта "Киевпастранс" (трамвай, троллейбус, автобус) должен обеспечить перевозки по отдельно определенным маршрутам исключительно тех лиц, которые имеют соответствующие специальные билеты, удостоверения личности и средства индивидуальной защиты согласно заключенным договорам с предприятиями, учреждениями, организациями, которые обеспечивают жизнедеятельность Киева.
- с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.
- Государственная пограничная служба должна предоставить информацию в Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве в отношении жителей столицы, которые вернулись из-за границы с 10 марта текущего года.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что 80% людей переболеют легкой формой коронавируса.
Майте совість
НАМ НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ
☹️
Не бойся врагов. Худшее что они могут сделать - это убить тебя.
Бойся равнодушных. Потому что именно из-за них происходят предательства и убийства." (С)
А то кто-то сомневался.
Эти школы вообще можно навсегда нафиг закрыть.
С таким уровнем образования, которое там получают, что эти школы есть, что этих школ нет - никакой разницы.
Откуда знаю?
Так я же студентам преподавала, у меня была возможность оценить их школьные занния.
Кроме того, то, что ситуация стала только хуже, подтвердили школьные экзаменационые вопросы по естественным наукам, опубликованные недавно в газетах.
Это даже не курс природоведения начальных классов школы, это "много более" хуже.
Сильно ли меня волнует наличие знаний по физике, химии и биологии у местных школяров?
Нет.
Но дело в том, что естественные науки развивают аналитическое мышление и научный подход к анализу фактов, без которых выберут президентом не только "бубочку", а и мышь с помойки, если скажут, что эта мышь - Мукки-Маус.
🤔
Как там на Рассее, туалетную бумагу завезли в магазины Самары?
Керосин купил, вшей выводить и кирогаз запрявлять?
Тогда за гречкой беги, говорят, вам подвезли
у вас такого через 500 лет не будет
У Швеції число хворих перевищило позначку в 1000 чоловік. Померли троє людей, один видужав, троє у важкому стані. Останнім часом не з'являлося великого числа нових випадків зараження. І зараз тут весь бізнес продовжує функціонувати в колишньому режимі, як ні в чому не бувало. Провідна польська спортсменка-тріатлоністка Йоанна Солтищак в своєму пості в соцмережі запрошує на спортивні бази в цю країну. Вона ж пише, що всі громадські місця там відкриті, немає розпоряджень на роботу з дому, підприємства не закриваються, тут тільки опубліковані рекомендації тим, хто відчув себе хворим, просто залишатися вдома. Люди не повинні зберігати дистанцію між собою в громадських місцях. Більш того, відомий випадок лікарки, яка заражена вірусом і цілий тиждень продовжує … оперувати на робочому місці в лікарні.http://zl-ua.news/shvetsiya-vidmovylasya-vid-borotby-iz-covid-19-virus-ne-je-nadto-nebezpechnym/?fbclid=IwAR3TSvad8xUycJM7QxGqgspKnRI4YE-Dn-VTJsjaWC70NeeqfH3QP1BaQoY
🤔
Г*вняная страна Италия, по крайней мере, северная ее часть (на яге то рулит мафия, она человечнее), не зря и у "бубочки", и у Авакова там виллы, да и донецкие-лугаские очень привечают. Собственно, Италия - это не единое государство, доказательство - такой "правитель" Италии как Берлускони.
То, что в Италии с лечением стариков что-то сильно не так, я заподозрила еще пару лет назад, когда одна дамочка написала в бложике, как "здорово" ее маме переломанные кости ноги и таза в Италии "вылечили", просто закатав в гипс. Моей то матери переломанные кости таза в Австралии оперировали, штифты вставляли, первый раз в частном госпитале (я платила матери частную мед страховку до ее смерти), второй - в государственном, потому что она прямо в нем упала, сломав кости таза.
И инъекции лекарства Пролеа (Prolea) (дорогущие) матери делали бесплатно, фиксировали остопороз, а в Италии пенсионерке той их не делали.
И потому мама моя ходила (на улице с ходунками, а дома без них), а пенсионерка в Италии ходить не будет никогда (так врач ей сказал, и это правда, без операции никогда не будет), и до туалета передвигается в инвалидной коляске, зато ей привозили домой памперс, потому как каждый раз в маленькой квартире в сортир не наездишся, углов много поотбивать нужно.
Почему не делали операции? А дорого. Гипс с памперсами дешевле.
Ну, а теперь то совсем хорошо пошло: и пенсий платить не нужно, и панперсов подвозить, да и квартирка государственная освободиться.
Итальянский пенс помер от коронавируса, а что ты, пенс, сделал для своего пенсионного фонда?
P.S. Я нахожу крайне примечательным, что в странах Африки нет ни коронавируса, ни давок за туалетной бумагой, ни, сам-собой, самоизоляции.
Вот они, будущие граждане новой Европы, Австралии, США.
Вот для них квартирки государственные и освобождают в Италии.
В Украину вернулись более 59 тысяч граждан − МИД
Напоминаю, что научный метод одинаков для всех дсициплин, и разработал его великий Галилео Галилей.
Также напоминая насчет "экспертов", что великий Пастер, разработавший вакцину от бешенства, медиком не был.
Пастер был химиком.
Медицинская мафия Пастера ненавидела, гадила ему, как могла.
Ну как, работает та вакцина, разработанная "не экспертом" не медиком, а химиком?
Не "жмет", что не медик ее создал?
P.S. Скажите мне, мучает меня один вопрос: зачем Гитлеру понадобилось вскрывать могилу Пастера? Почему ставленникам рептилоидов так тянет нагадить великим людям? От чувства неполноценности, что ли?
Год гадили строители тех хором водителям, паркую машины так, что ничего из-за них не было видно. Ну, какие будущие хозяева, такие и строители у них.
Дворец достроен.
У дворца стоит табличка с надписью: "Дейр-Ясин 1948, Мы вернемся" (Deir-Yassin 1948. We shall return).
Вы не знаете, что это за деревня - Дейр-Ясин?
Нет?
Ну, прочитайте в Википедии.
Так вот, к чему я.
Когда рептилоиды из ООН в очередной раз начнут собирать тугрики на Пластелину, то я им советую обратиться именно в этот дворец, на соседней улице от меня. Вот они, уважаемые национальные государства, денюжки ваших налогоплательщиков, украденные у вас фокусниками из ООН под предлогом "пластелинский детей". Вы даже можете приехать и потрогать тот дворец (хотя бы забор) руками. Точный адрес дать? Обращайтесь.
А в Україні пандемія вже давно - «Коронавірус мізків» її звати! Розпочалась з кварталу і кіно, Крім хліба, дурням, треба ще поржати. Тепер сміятись будемо до сліз, В країні вже у всьому обсервація! Здолати вірус, цей зелений слиз, Поможе лиш болюча вакцинація. 19. 03. 2020 р.
НАНУ, видимо, изучает какой-то другой вирус или корону, которая мутировала тысячу раз, ибо корона в нынешнем виде явно неспособна заразить более 1% населения любой страны
дело в том, что нам льют в глаза откровенно фейковую информацию и искусственно нагнетают обстановку (нану-шману, министр здравоохранения, вчера канал 1+1), повышая градус страха и паники, и все для того, чтобы оправдать любые действия влады коронавирусом, а потом во всех бедах и кризисах обвинить коронавирус
Одна из сетей лишилась 8млн тел. абонентов.Где они?Часть эмигрантов,уехали,а часть-свои.
Вы уверены, что год назад от гриппа и ОРВИ умерло меньше за тот же период? но вам на это пофиг, просто корона - модная и в тренде
то что получается, сколько умрёт? они не ошиблись в цифрах?
ааа....мама роди меня обратно....
подсчет кол-во умерли/заболели=% .
?/22=10% 22*10%=2,2. если половина то 11*10%=1,1
я не против их... но это это как то странно выглядит
Походу что-то творить хотят ...
У каждого есть куча проблем и их наДА рИшать.А вот когда похоронные команды будут не сравлятся прикапывать,тогда до тугодумов дойдёт.Самое дорогое жизнь,всё остальное тлен.
- Ты чего, в оперу ходил?
- Нет, Гиви напэл!
Ну прочитал Виталик по бумажке:
"Зважаючи на збільшення кількості хворих на COVID-19 на території України і міста Києва та орієнтовний прогноз Національної академії наук України при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів щодо можливого інфікування 22,2 мільйонів людей в Україні, "
И где сам этот прогноз? "орієнтовний прогноз" - что это за хрень такая? Кто его составлял?
А в Украине 22 млн??? Специально заражать будут что ли?