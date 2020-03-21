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Все про:НАБУ (3084) Динамо (724) Крючков (62) Суркис (265) Антикоррупционный суд (605)

 Суркис пытается скрыть информацию про изъятые на обысках в "Динамо" документы "Энергосети"

В кабинетах ФК "Динамо", которые находятся по адресу ул. Грушевского, 3 прошли обыски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Проводили их следователи НАБУ в рамках уголовного производства по факту хищения бюджетных средств через схемы с облэнерго и компанию "Энергосеть".

Сегодня, по непонятным причинам, все судебные решение, которые в последствии принимались ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины) в рамках производства, засекречены.

Суркис пытается скрыть информацию про изъятые на обысках в Динамо документы Энергосети 01
Суркис пытается скрыть информацию про изъятые на обысках в Динамо документы Энергосети 02
Суркис пытается скрыть информацию про изъятые на обысках в Динамо документы Энергосети 03


Хотя, еще на прошлой неделе, они находились в открытом доступе и касались нескольких важных аспектов.

Одно из судебных решений подтверждало законность проеденного НАБУ обыска в "Динамо". И еще три решения касались отказов удовлетворить прошения адвокатов ФК и лично вице-президента столичного клуба о возврате изъятых детективами документов.

Судьи ВАСК постановили, что документы, найденные в кабинетах Игоря Суркиса имеют непосредственное отношение к хищению государственных средств на схемах компании "Энергосети".

В "Динамо", в свою очередь, трижды просили вернуть эти документы, утверждая, что к так называемому уголовному делу "Крючкова-Суркиса" (№12015000000000200) они якобы не относятся.

По этой причине, ВАКС был вынужден глубже вникнуть в историю изъятьях финансовых документов, после чего констатировал:

"Документы отражают взаимоотношения между "Запорожьеоблэнерго" и соответствующими иностранными субъектами хозяйствования, в том числе компанией lех Реrfecta Ltd, которая является акционером ОАО "Запорожьеоблэнерго", - сказано в постановлении.

При этом, согласно данным следствия НАБУ, только на ОАО "Запорожьеоблэнерго" компании "Энергосети" удалось украсть из госбюджета более 340 млн грн.

Напомним, что возглавлял "Энергосеть" Дмитрий Крючков. А миноритарным собственников "Запорожьеоблэнерго" является Григорий Суркис. Сегодня Крючков в деле имеет статус подозреваемого. Григорий и Игорь Суркисы пока проходили свидетелями, однако, проекты подозрений указанным лицам в НАБУ уже готовы.

Также напомним, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении средств в энергетике через "Энергосеть" с 2015 года. Детективы установили, что деятельность компании нанесла Украине ущерб в размере 1,4 млрд грн.

Добавим, что самого Дмитрия Крючкова СМИ и эксперты называют "человеком Суркисов". И подтверждают это записи телефонных разговоров, опубликованные в прошлом году журналистами "Радио Свободы". На пленках - общение Крючкова, Кононенко и Суркисов из которого следует, что деньги, вырученные со "Энергосети" свозили непосредственно в динамовский офис по ул. Грушевского, 3.

Источник: https://censor.net.ua/n3183326
 
   
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Помните юбилей Суркиса, среди гостей - глава СБУ Баканов. Мафия не умирает.
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Рассказывал про лысые карпаты, по итогу вырубка выросла в 7 раз
Рассказывал про "олигархов", по итогу олигархи вертят всю страну как хотят
Рассказывал про мародеров, по итогу продали все маски во время эпидемии.
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Суркиса ждут места лишения свободы!
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Колись він намагався підкупити суддю. Закінчилось гучним скандалом.
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он уже заражен короновирусом и изолирован в инфекционном отделении
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Рассказывал про лысые карпаты, по итогу вырубка выросла в 7 раз
Рассказывал про "олигархов", по итогу олигархи вертят всю страну как хотят
Рассказывал про мародеров, по итогу продали все маски во время эпидемии.
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Помните юбилей Суркиса, среди гостей - глава СБУ Баканов. Мафия не умирает.
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Аваков прийде - порядок наведе! А чого ви ще чекали?
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порядок з впарювання неякісних рюкзаків по завищеній в 5 азів ціні? Суркис пытается скрыть информацию про изъятые на обысках в "Динамо" документы "Энергосети" - Цензор.НЕТ 3766
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Згадалося як декілька років тому всі радісно кричали про нові обличчя, про чесну і непідкупну молодь, про реформаторів і антикорупционерів Нєфьодови, Лєщєнки, Скрипіни, Соболєви ітд 2020 рік,ці щурі працюють на руснявих зелених мародерів, а хто не влаштувався, далі воює з Порохом
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А казали, що Крючков крав для Порошенка... https://www.epravda.com.ua/news/2019/05/22/648027/
Що, і тут не підтвердилось?
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По хорошему братики давно заслужили пистолетную обойму прямо в морду. Можно прям возле входных колонн стадиона Лобановского, прижать ботинком к буркивке противные седые морды и засади по обойме. На той самой буркивке на котрой стояла барикадда на грушевского. Заслужили полю и не одну кровавые жидомафиози Суркисы.
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Цікаво, скільки шуб треба буде купити Сурікам? Суркис пытается скрыть информацию про изъятые на обысках в "Динамо" документы "Энергосети" - Цензор.НЕТ 9820
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