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 Минздрав должен обнародовать сравнительные данные о смертях от пневмонии за первые месяцы этого и прошлого года, - бизнесмен Давиденко

Минздрав обязан осветить помесячное сравнение статистики смертности в Украине от пневмонии с декабря 2019 года до 15 марта 2020 года и аналогичной - годом ранее.

Об этом в Facebook написал бизнесмен Алексей Давиденко, информирует Цензор.НЕТ.

"До прошлой недели тестов на коронавирус в стране не было.

Значит и диагноз который могли поставить врачи был какой угодно, но не коронавирус. Зачастую, ставили пневмонию.

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Значит и причину смерти, которую могли записать патологоанатомы при схожих симптомах была тоже скорее всего пневмония", - отмечает он.

По мнению Давиденко, это поможет "снять все вопросы и понять объективную картину".

Минздрав должен обнародовать сравнительные данные о смертях от пневмонии за первые месяцы этого и прошлого года, - бизнесмен Давиденко 01

Отметим, что, по данным Госстата, в январе 2020 года от гриппа и пневмонии умер 621 украинец. Данные за февраль пока не обнародованы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183324
 
   
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"В 2014-м они орали - будь проклята хунта, сейчас требуют их освободить, не стрелять, что не они виноваты, а Киев, который их слил, кинул, бросил..." - Степова
Мешканцям Донбасу тепер потрібен мир за всяку ціну, і тверда впевненість, що вони не понесуть відповідальності і покарання ні за "ми не цього хотіли", ні за сплачені окупантам податки, ні за окупаційну пропаганду в школах, ні за знищений регіон.
"У меня есть папка с фото "миртам", куда я никогда не заглядываю. Очень больно. Нереально больно. Это остатки фото моей прошлой жизни, когда-то до войны." Про це у своєму блозі пише луганська письменниця та блогер Олена Степова, передають Патріоти України, і продовжує:
Все фото, домашние, детские, со степей пропали, когда у меня экспроприировали комп. Кум донес, что Олена Степова, это я, Елена Степанец. Дом разграбили соседи и кума. Дачу забрал полицай для блть хаты...Моего мира там нет и никогда больше не будет. Так как многие люди из моей прошлой жизни умерли, иные убиты, кто-то в моем телефоне записан уже как "свердловский-каневский" или вот, как мой учитель Олег Иванович Олещенко "свердловск-чернигов".
Те, кто там уже передумали в русский мир. Они теперь "мы не виноваты, нас обманули, мы не этого хотели, но вы сами виноваты". И если в 2014-м они обрывали трубку, чтобы поорать - будь проклята хунта, сейчас они требуют - их освободить, не стрелять, освободить, но чтобы без биндер и не Порошенко, чтобы признать республику и не трогать их, чтобы не они виноваты, а Киев, который их слил, кинул, бросил...
Я устала от претензий. И от их требования, как до войны. Вернуть им жизнь, как до войны..... »
......https://patrioty.org.ua/blogs/z-arkhivu-pu-v-2014-m-ony-oraly--bud-prokliata-khunta-seichas-trebuiut-ykh-osvobodyt-ne-streliat-chto-ne-ony-vynovat-a-kyev-kotori-ykh-slyl-kynul-brosyl--stepova-319396.html
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Киев. 20 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - От гриппа и пневмонии в январе 2020 года в Украине умерли 621 чел., сообщает Госстат Украины.
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ровно как и пневмония бывает разная и вирусная тоже. Согласна, что долго писали от балды и ролики тоже были на пустом месте.
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это на данный момент наверное единственный способ узнать реальное положение дел.
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H1N1. Так званий ;свинячий грип;. У нас жінка 40 років померла.
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И не только в первые, но и все последующие.
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бессмысленная затея. что проверять? подтвердят ли цифры реальную угрозу нашему населению? А по ситуации в мире не видно. Времени нет на приоритетные проблемы...
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Кому видно?? Зараз лєщєнко коля тут тобі розкаже що ніякої загрози нема.
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Що перевіряти? Хіба складно викласти статистичні данні? Чи Зевлада вкотре боїться обісратися?!
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да ну очень интересно , сами то они не показали
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они уже все для себя обнародовали отсюда и карантин и чп
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ЯНВАРЬ! все очень просто - Ломбардия( первая из закрытых в Италии) - накопление текстильных фабрик, заполненные дешевой рабочей силой из Китая , январь - праздники в Украине продолжаются, а в Китае начинается новый год - поездки заробитчанин и тех и других на родину ...
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НСанжары готовы принимать заробитчанин, на привозе которых пиарится ЗЕ сегодня?
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а потом начались "лыжные отпуска" в соседнем австрийском тироле. сегодня тироль - та же ломбардия.
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Так-то да, но уже не имеет значения. Тесты заехали, я думаю на следующей неделе мы и так о2уеем.
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всех завезенных в эти дни из заграницы ЗЕБОБИКИ тестировали? так в США - созревание тестирования дало скачок ,
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В Украине есть одно огромное преимущество: число жертв коронавируса, будет минимальным.
Все спишут на грипп, воспаление легких, бронхит и т.д.
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это в январе , а после завезения из заграницы?
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так именно это и вызывает коронавирус.агрессию этих бактерий
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Киев. 20 марта. - От гриппа и пневмонии в январе 2020 года в Украине умерли 621 чел., сообщает Госстат Украины.
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Количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом - до 6101.
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должны обнародовать? парень, в этом государстве тебе никто ничего не должен. толжен ты, как гражданин, как бизнесмен и просто должен. а если еще даеш рабочие места то должен всем и вся + штрафы
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Правильное замечание от этого бизнесмена.......
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