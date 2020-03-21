 Минздрав должен обнародовать сравнительные данные о смертях от пневмонии за первые месяцы этого и прошлого года, - бизнесмен Давиденко

Об этом в Facebook написал бизнесмен Алексей Давиденко, информирует Цензор.НЕТ.
"До прошлой недели тестов на коронавирус в стране не было.
Значит и диагноз который могли поставить врачи был какой угодно, но не коронавирус. Зачастую, ставили пневмонию.
Значит и причину смерти, которую могли записать патологоанатомы при схожих симптомах была тоже скорее всего пневмония", - отмечает он.
По мнению Давиденко, это поможет "снять все вопросы и понять объективную картину".
Отметим, что, по данным Госстата, в январе 2020 года от гриппа и пневмонии умер 621 украинец. Данные за февраль пока не обнародованы.
Мешканцям Донбасу тепер потрібен мир за всяку ціну, і тверда впевненість, що вони не понесуть відповідальності і покарання ні за "ми не цього хотіли", ні за сплачені окупантам податки, ні за окупаційну пропаганду в школах, ні за знищений регіон.
"У меня есть папка с фото "миртам", куда я никогда не заглядываю. Очень больно. Нереально больно. Это остатки фото моей прошлой жизни, когда-то до войны." Про це у своєму блозі пише луганська письменниця та блогер Олена Степова, передають Патріоти України, і продовжує:
Все фото, домашние, детские, со степей пропали, когда у меня экспроприировали комп. Кум донес, что Олена Степова, это я, Елена Степанец. Дом разграбили соседи и кума. Дачу забрал полицай для блть хаты...Моего мира там нет и никогда больше не будет. Так как многие люди из моей прошлой жизни умерли, иные убиты, кто-то в моем телефоне записан уже как "свердловский-каневский" или вот, как мой учитель Олег Иванович Олещенко "свердловск-чернигов".
Те, кто там уже передумали в русский мир. Они теперь "мы не виноваты, нас обманули, мы не этого хотели, но вы сами виноваты". И если в 2014-м они обрывали трубку, чтобы поорать - будь проклята хунта, сейчас они требуют - их освободить, не стрелять, освободить, но чтобы без биндер и не Порошенко, чтобы признать республику и не трогать их, чтобы не они виноваты, а Киев, который их слил, кинул, бросил...
Я устала от претензий. И от их требования, как до войны. Вернуть им жизнь, как до войны..... »
......https://patrioty.org.ua/blogs/z-arkhivu-pu-v-2014-m-ony-oraly--bud-prokliata-khunta-seichas-trebuiut-ykh-osvobodyt-ne-streliat-chto-ne-ony-vynovat-a-kyev-kotori-ykh-slyl-kynul-brosyl--stepova-319396.html
https://www.facebook.com/100001079298890/videos/2893768344002447/
думай-те. Міністр зе-ідіотка.
Все спишут на грипп, воспаление легких, бронхит и т.д.