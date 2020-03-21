 Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Руха опору капитуляции.
"В средствах массовой информации появились сообщения о том, что власти планируют ввести на всей территории Украины чрезвычайное положение для борьбы с пандемией вируса COVID-19. Мы считаем, что введение чрезвычайного положения приемлемо при условии, что эти меры будут соответствовать Конституции Украины и будут сопровождаться системной защитой украинского общества от опасного недуга.
Мы предостерегаем власть от использования чрезвычайного положения в политических целях, в частности для капитулянтских уступок перед Россией и для преследования оппозиции. Такие действия власти неизбежно повлекут масштабный протестный взрыв. Как это уже было не раз, украинские граждане выйдут на защиту своего государства, несмотря на запреты и ограничения. Вызванный действиями власти массовый протест еще больше углубит кризис, обусловленный пандемией и неизбежными экономическими потрясениями", - говорится в документе.
Авторы отмечают, что наиболее заинтересованной в таком сценарии является Россия. Кремлевский режим обязательно воспользуется нестабильностью в Украине. Поэтому, необходимо категорически отказаться от рассмотрения вопросов, а тем более принятия решений, которые вызывают массовое общественное неприятие.
В своем обращении представители общественности требуют от президента Зеленского:
✔️ Обязать Леонида Кучму и Андрея Ермака отозвать свои подписи под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 г.
✔️ Запретить украинской делегации окончательно подписывать 25 марта 2020 г. "Решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета (рабочей группы)".
✔️ Немедленно прекратить любые переговоры относительно создания так называемого "Консультативного совета", как противоречащие Конституции, законам и национальным интересам Украины.
Со списком подписавших документ можно ознакомиться тут.
tZE inform
Классическая форма революции
провокация-репрессии-революция.
Но все течет , все меняется
Это формула будет называться формулой "Зе"
она чуть длиннее, но..
дураки во власть- эпидемия - карантин - революция
Во-вторых, если назначить Пороха спикером, у 73% так замкнёт в голове, что они самовыпиятся, что в принципе и неплохо...
Його шлях до капітуляції - запрограмований. Вже. На луб'янці. І, скоріш за все - підписаний приговор "ознакомлен". Це - неочевидно, але зрозуміло. По великому рахунку, незрозуміло лише одне: мотузок, прив'язь, яки касапи його тримають за яйці (чи що там в нього залишилось).
економіку і підведуть населення до межі виживання. Країну накриють кримінал, хаос і безвихідь. І тоді колаборанти попросять допомоги у Рахи.
и пусть расскажет об Омане
Введеня НС , при явних фактах зради інтересів України , не допоможе. Народ підніметься , і беркутівці , що набрали в нацгвардію , не зуміють втримати зрадників при владі. В кращому випадку , їх жде доля Януковича.
На щастя я не Ванга і можу помилятись... Сподіваюсь, що помиляюсь...
Источник: https://censor.net.ua/n3183323
Сєрьйозно? Таке враження. що це писав Славік Вакарчук .