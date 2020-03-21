 Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Руха опору капитуляции.

"В средствах массовой информации появились сообщения о том, что власти планируют ввести на всей территории Украины чрезвычайное положение для борьбы с пандемией вируса COVID-19. Мы считаем, что введение чрезвычайного положения приемлемо при условии, что эти меры будут соответствовать Конституции Украины и будут сопровождаться системной защитой украинского общества от опасного недуга.

Мы предостерегаем власть от использования чрезвычайного положения в политических целях, в частности для капитулянтских уступок перед Россией и для преследования оппозиции. Такие действия власти неизбежно повлекут масштабный протестный взрыв. Как это уже было не раз, украинские граждане выйдут на защиту своего государства, несмотря на запреты и ограничения. Вызванный действиями власти массовый протест еще больше углубит кризис, обусловленный пандемией и неизбежными экономическими потрясениями", - говорится в документе.

Авторы отмечают, что наиболее заинтересованной в таком сценарии является Россия. Кремлевский режим обязательно воспользуется нестабильностью в Украине. Поэтому, необходимо категорически отказаться от рассмотрения вопросов, а тем более принятия решений, которые вызывают массовое общественное неприятие.

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В своем обращении представители общественности требуют от президента Зеленского:

✔️ Обязать Леонида Кучму и Андрея Ермака отозвать свои подписи под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 г.

✔️ Запретить украинской делегации окончательно подписывать 25 марта 2020 г. "Решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета (рабочей группы)".

✔️ Немедленно прекратить любые переговоры относительно создания так называемого "Консультативного совета", как противоречащие Конституции, законам и национальным интересам Украины.

Со списком подписавших документ можно ознакомиться тут.

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