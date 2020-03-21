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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4973) чрезвычайное положение (147) Трехсторонняя контактная группа (200) Ермак Андрей (167)

 Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому

Группа общественные деятелей обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом немедленно прекратить любые переговоры относительно создания так называемого Консультативного совета с представителями "Л/ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Руха опору капитуляции.

"В средствах массовой информации появились сообщения о том, что власти планируют ввести на всей территории Украины чрезвычайное положение для борьбы с пандемией вируса COVID-19. Мы считаем, что введение чрезвычайного положения приемлемо при условии, что эти меры будут соответствовать Конституции Украины и будут сопровождаться системной защитой украинского общества от опасного недуга.

Мы предостерегаем власть от использования чрезвычайного положения в политических целях, в частности для капитулянтских уступок перед Россией и для преследования оппозиции. Такие действия власти неизбежно повлекут масштабный протестный взрыв. Как это уже было не раз, украинские граждане выйдут на защиту своего государства, несмотря на запреты и ограничения. Вызванный действиями власти массовый протест еще больше углубит кризис, обусловленный пандемией и неизбежными экономическими потрясениями", - говорится в документе.

Авторы отмечают, что наиболее заинтересованной в таком сценарии является Россия. Кремлевский режим обязательно воспользуется нестабильностью в Украине. Поэтому, необходимо категорически отказаться от рассмотрения вопросов, а тем более принятия решений, которые вызывают массовое общественное неприятие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписанный в Минске протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению, - Ермак

В своем обращении представители общественности требуют от президента Зеленского:

✔️ Обязать Леонида Кучму и Андрея Ермака отозвать свои подписи под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 г.
✔️ Запретить украинской делегации окончательно подписывать 25 марта 2020 г. "Решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета (рабочей группы)".
✔️ Немедленно прекратить любые переговоры относительно создания так называемого "Консультативного совета", как противоречащие Конституции, законам и национальным интересам Украины.

Со списком подписавших документ можно ознакомиться тут.

Также читайте: Комендантский час, продукты по карточкам, запрет вечеринок, - советник министра внутренних дел Варченко прогнозирует чрезвычайное положение

Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому 01
Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183323
 
   
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tZE inform

Классическая форма революции
провокация-репрессии-революция.
Но все течет , все меняется
Это формула будет называться формулой "Зе"
она чуть длиннее, но..
дураки во власть- эпидемия - карантин - революция
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зєльонського треба показати психіатрам.... зловживанням коксом на фоні страху перед повним армагедоном.....
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Думаешь Зеленский псих и не ведает что творит? А если бы тебе ***** предложил 2млрд долларов, гарантию безопасности и уютный уголок под Москвой для тебя и твоей семьи, ради какой то подписи. Ты бы отказался?
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я - так, бо я не юдей і не торгую своєю землею
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Всё верно за исключением одного: дело не в деньгах - Осёл давно завербован ФСБ и работает на Кремль
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Какбы хотелось, чтобы сейчас Президентом был мужественный и настоящий Порох, а не это зеленое х*ло.
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Если даже официально ручной и полностью контролируемый генпрокурор не смог посадить Пороха и его пришлось увольнять, то я представляю насколько у них ничего на него нет и небыло. От слова совсем.
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У народа на него есть все, на десять пожизненных.
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Це ти народ? То що у тебе є, окрім кацпської пропаганди з Г+Г коломойського?
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.страна, в которой власть меняют как перчатки, обречена. Потому что власть, как перчатки, меняет только тупой в своей массе народ, ищущий мессию, который все за них сделает.
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Во-первых, Зе ничего не решает, это безмозглая, маленькая, злобная кукла.
Во-вторых, если назначить Пороха спикером, у 73% так замкнёт в голове, что они самовыпиятся, что в принципе и неплохо...
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При этом раскладе у Зеленского есть шанс остаться в живых и пропетлять.
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и нада ж такой фигне, за все годы независимости ни одного истинно проукраинского президента, который бы сначала думал о Украине, а потом о себе. все с точностью до наоборот - страна по остаточному принципу (((.
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Сумніваюсь, що він послухає цих заслужених людей.
Його шлях до капітуляції - запрограмований. Вже. На луб'янці. І, скоріш за все - підписаний приговор "ознакомлен". Це - неочевидно, але зрозуміло. По великому рахунку, незрозуміло лише одне: мотузок, прив'язь, яки касапи його тримають за яйці (чи що там в нього залишилось).
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главзебіл найвеличніший постраждалий - лише маріонетка, яка призначена для проведення яскравих шоу, а країною реально керують зовсім інші люди...
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Україна його породила,Україна його і закопає.
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Вообще- то заявление патриотов похоже на шантаж, как по мне.
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Ігнорувати,всі, накази й розпорядження Зезрадника Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 5582 Ішгорувати Нехай виконують його шанувальники. Страна йому непідкоряється....
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Криворожское чмо сильно упертое.Все помнят сколько раз его просили не отводить войска в Золотом?Все равно отвел.Короче,оманский явно хочет повторить судьбу Януковича ростовского
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******* насувається з аерокосмічною швидкістю. Його обриси стають більш чіткими... Зараз слуги кремля узурпують владу, остаточно доб'ють
економіку і підведуть населення до межі виживання. Країну накриють кримінал, хаос і безвихідь. І тоді колаборанти попросять допомоги у Рахи.
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Нехер вообще летать в Минск
и пусть расскажет об Омане
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Україна - не Росія , і це дійсн так. " Консультанти " з московії цього не знають і не враховують.
Введеня НС , при явних фактах зради інтересів України , не допоможе. Народ підніметься , і беркутівці , що набрали в нацгвардію , не зуміють втримати зрадників при владі. В кращому випадку , їх жде доля Януковича.
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ЗЕ! - придурок і ця роль йому вдається, але Єрмака та інших мертвечуків-рабіновичей такими не назвеш. Хтось вдало підкорегував плани здачі України під ситуацію з коронавірусом і тепер намагається витиснути з цього по максимуму. Зараз "шалений принтер" запрацює з подвійною швидкістю не тільки в Раді, ДБР, прокуратурі (від недавна), а й в Мінську. Дерибан землі-дуля від МВФ-дефолт-скупка землі-кредит від московії-рабство в СРСР 2.0-перемога путлєра-знищення України...
На щастя я не Ванга і можу помилятись... Сподіваюсь, що помиляюсь...
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✔️ Обязать Леонида Кучму и Андрея Ермака отозвать свои подписи под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 г.
Источник: https://censor.net.ua/n3183323
Сєрьйозно? Таке враження. що це писав Славік Вакарчук .
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