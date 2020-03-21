 Тысяча наборов для ПЦР-тестирования на коронавирус едет на фронт, - "Повернись живим"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Повернись живим", именно массовое использование ПЦР-тестов позволило таким странам, как Южная Корея, сдержать, растянуть во времени и снизить фатальность течения эпидемии коронавируса.
"В течение следующей недели военные медики соберут биологический материал. На тот момент мы уже подготовим холодильное оборудование, которое позволит нам доставить этот материал обратно в лабораторию. ПЦР-тесты позволят локализовать места, где новая болезнь могла проникнуть в армию, и сдержать ее там, изолировав больных (если они есть). Это будет первое в Украине массовое превентивное тестирование, сделанное с учетом опыта других стран", - отмечают волонтеры.
Отмечается, что первое массовое тестирование состоится именно в армии благодаря пожертвованиям меценатов.
"Тестироваться будут потенциальные "31-е" пациенты", то есть люди, заражение которых способно привести к сверхбыстрому распространению болезни. А именно: руководство бригад и батальонов и другие люди с большим количеством социальных контактов и, самое главное - военные медики. Результаты тестирования не будут разглашаться нашим фондом без согласия на то руководства армии", - подчеркивается в сообщении.
Все на що спроможний главнюк це записати відосік.
в море где капля...пардон в лужу, не стОит...
Теперь 20% богатых истошно требуют карантин и ЧП… Им ссыкотно и есть что терять… На их стороне Закон и Гвардия… Они мотивируют это заботой о нас…
Нам нечего терять кроме транспорта, чтоб заработать на кусок хлеба…
Им есть что терять… и враг теперь мы… Но у них Власть, Деньги и Репрессии…
Огни орут о заботе о нас, а сами ссут за свою задницу и красивые машинки…
Они знают, что медицина не спасет ни нас, ни их - вирус уравнял шансы как кольт…
Теперь будет настоящая гражданская война… власти и богатых против нищего народа…
АМИНЬ.