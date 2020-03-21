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 Общество, Здоровье
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 Тысяча наборов для ПЦР-тестирования на коронавирус едет на фронт, - "Повернись живим"

ПЦР-тесты позволяют находить вирус на ранней, бессимптомной, фазе, когда человек представляет наибольшую опасность для окружающих.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Повернись живим", именно массовое использование ПЦР-тестов позволило таким странам, как Южная Корея, сдержать, растянуть во времени и снизить фатальность течения эпидемии коронавируса.

"В течение следующей недели военные медики соберут биологический материал. На тот момент мы уже подготовим холодильное оборудование, которое позволит нам доставить этот материал обратно в лабораторию. ПЦР-тесты позволят локализовать места, где новая болезнь могла проникнуть в армию, и сдержать ее там, изолировав больных (если они есть). Это будет первое в Украине массовое превентивное тестирование, сделанное с учетом опыта других стран", - отмечают волонтеры.

Отмечается, что первое массовое тестирование состоится именно в армии благодаря пожертвованиям меценатов.

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"Тестироваться будут потенциальные "31-е" пациенты", то есть люди, заражение которых способно привести к сверхбыстрому распространению болезни. А именно: руководство бригад и батальонов и другие люди с большим количеством социальных контактов и, самое главное - военные медики. Результаты тестирования не будут разглашаться нашим фондом без согласия на то руководства армии", - подчеркивается в сообщении.

Тысяча наборов для ПЦР-тестирования на коронавирус едет на фронт, - Повернись живим 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3183322
 
   
 Топ комментарии
 
меценати думають про армію, а шмаркля - про руцкій мір любой ценой Тысяча наборов для ПЦР-тестирования на коронавирус едет на фронт, - "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 126
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Знову волонтери....
Все на що спроможний главнюк це записати відосік.
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Знову волонтери....
Все на що спроможний главнюк це записати відосік.
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В море чего ? Там ребята слава Богу относительно изолированы и тестировать надо только с симптомами, а пердеть в море где капля...пардон в лужу, не стОит...
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очень надеюсь, что даже эта тысяча там не пригодится
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меценати думають про армію, а шмаркля - про руцкій мір любой ценой
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Опять волонтеры..где зеленый подонок марадерина зеЛя?гнида эта
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А на алиэкспресе уже продаются футболки с надписью COVID-19 и изображением вируса...
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А у військових частинах збірають підписи про ознайомлення з мірами безпеки по короні. Тисяча наборів для ПЛР-тестування на коронавірус їде на фронт, - "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 5004
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и это правильно. с обратной стороны баррикад скрывается не только коронавирус, но и тысячи других зараз. и там этими дрянями в их недореспубликах никто перениматься не будет. запад им не поможет. восток - отстреляет при попытке к бегству, по дедовски. один у них выход - будут или на амбразуры обезумевши лезть или уже смертельнобольными сдаваться. с желанием украинских солдат заразить и разнести заразу на неокупированную территорию.
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«Началась настоящая гражданская война - власти и богатых против нищего народа»
Теперь 20% богатых истошно требуют карантин и ЧП… Им ссыкотно и есть что терять… На их стороне Закон и Гвардия… Они мотивируют это заботой о нас…
Нам нечего терять кроме транспорта, чтоб заработать на кусок хлеба…
Им есть что терять… и враг теперь мы… Но у них Власть, Деньги и Репрессии…
Огни орут о заботе о нас, а сами ссут за свою задницу и красивые машинки…
Они знают, что медицина не спасет ни нас, ни их - вирус уравнял шансы как кольт…
Теперь будет настоящая гражданская война… власти и богатых против нищего народа…
АМИНЬ.
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В Німеччині 160 тис аналізів на коронавірус в день роблять.
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Лаборатории, где делают ПЦР-тесты, должны должны делать их для армии в первую очередь, и брать плату только за материалы.
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