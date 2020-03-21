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 В Италии за сутки от Сovid-19 умерло 793 человека

20 марта от Сovid-19 в Италии умерло 793 человека, общее количество умерших от этой болезни достигло 4 тыс. 825 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статистический портал Worldometer.

В Китае за сутки умерло 7 человек и общее количество жертв составляет 3 тыс 255.

В Иране умерло за последние сутки 123 человека, общее количество жертв составляет 1 тыс. 556 человек.

В Испании за сутки умерло 285 человек, общее количество жертв составляет 1 тыс. 378 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции: средний возраст погибших составляет 79,4 года. ИНФОГРАФИКА

В Италии за сутки от Сovid-19 умерло 793 человека 01

Также читайте: Третья украинка умерла от коронавируса в Италии, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3183320
 
 
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Такими темпами скоро это будет исправлено.
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Т.е. благодаря пофигизму мы должны хоронить родителей?
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одна из самых старых наций в мире, которая любит при встрече обильно обмениваться слюной - так будет точнее
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Пятьсот из них в Ломбардии. Может прав был мер Бергамо, когда говорил что у него цифры погибших в четыре раза выше официальных.
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- Нові мутації коронавірусу - , сылка више .Наберитесь терпения прочитать этот заумный текст й уловить области диска для себя - там ссылки на статьи по теме
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Подтвержденные случаи заражения вирусом COVID-19 в Италии.
21.02.2020: 19
01.03.2020: 1.694
11.03.2020: 12.462
21.03.2020: 53.578
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Ну, что олени, еще возмущаться будем по поводу транспорта и отсидки дома! Вам скоро жрать не понадобится, сразу на кладбище повезут. Достали нафик!
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Нужно думать о будущем, а не только о завтра.
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Маладец, ты уже своим родителям, бабушкам и дедушкам трунки уже подготовил?
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Страх худший советчик. Посмотри фильм Мгла по Кингу. Там очень хорошая развязка.
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а ты такой человеколюб только, когда речь идет о коронавирусе? что на счет туберкулеза, гепатита Б, пневмонии, дизентерии, ВИЧ, от которых умирает в несколько раз больше? ты уже почтил память всех 140 тыс. человек, умерших за сегодня в мире?
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Для Украины это будет очень даже полезно.
Страна станет молодой ,идиотов поубавится.
Естественный отбор нам нужен.Понимайте как хотите.
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Середня тривалість життя в Італії становить 78 років, а середній вік померлих від коронавірусу італійців - 80 років. Bingo!
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я пытаюсь донести до тех, кто не определился, что корона не страшнее сезонного гриппа
Вам же поможет только вакцина, для спокойствия сделаете прививку несколько раз
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В украине люди в 60 чувствуют себя как итальянцы в 80.
У нас под угрозой люди 50-60 лет
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дело даже не в возрасте календарном, дело в "возрасте здоровья"
совсем недавно видел 20-летнего, который убил свой ЖКТ энергетиками и чипсами... таких "молодых" любой вирус щелкает на раз-два... естественный отбор
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Боширов и Петров возили не только Новичок в Британию,но короновирус в Ухань
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И не только, судя по всему. В любом месте может полыхнуть.
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По Італії буде простіше подавати цифри, скільки живих залишилося
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ну это Вы преувеличиваете, там еще 60 млн. осталось
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ні, звичайна іронія В Италии за сутки от Сovid-19 умерло 793 человека - Цензор.НЕТ 3700 відпустять Марківа, тоді поспівчуваю
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Здесь таких большинство.
Остальных забанили. В Италии за сутки от Сovid-19 умерло 793 человека - Цензор.НЕТ 872
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Граждан Украины эвакуируют из Шри-Ланки и Нью-Йорка (США).в самом Нью-Йорке на данный момент 10356 зараженных и 56 смертей

Источник: данные МИД Украины, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в ТвиттереДословно: "По состоянию на 21 марта 160 украинских граждан уже вылетели из Шри-Ланки, еще 20 вылетят сегодня (в субботу - ред.)".
"Для туристов, прибывших самостоятельно на Шри-Ланку, 23 марта ожидается чартерный рейс Коломбо-Киев, рассчитанный на 200-215 мест (вылет из Коломбо примерно в 11:00 - 12:00). Ориентировочная стоимость билета - 500 долларов".
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А у нас кричат чтобы Кличко запустил метро ато людям дома не сидится. Довы*бываются что начнут дохнуть пачками и грузить трупы на самосвалы, потому что в Украине лечить никого не собираются и нечем
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А без метро люди толпами перестали собираться?
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Это ужасно. И это ещё не пик заражения. Держись Италия!
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А для Украины все только начинается.
Я не думаю что у нас будет статистика лучше, беря во внимание % пожилых людей и отношение наших людей к своему и чужому здоровью...(
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Сомневаюсь что иммунитет итальянцев так сильно отличается от иммунитета китайцев.
Скорее всего, Китай занизил раза в два реальное количество жертв.
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мама мия...они переплюнули китай.в разы
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Или Китай наврал про количество смертей.
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это если верить на слово коммунистической стране, что на 1.5 миллиарда людей, в последнее время, ниодного заражения, в чем очень большие сомнения
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а быдло продолжает гулять по улице без масок. какая разница (с)
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Zdravko Zdravkov Быдло продавало маски, за рубеж, тоннами, так что варежку захлопни.
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карантин вирусу не помеха, как показала италия...
в Украине под прикрытием вируса, хотят угробить Украину и устроить голодомор миллионам украинцев..
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А публікуйте таку ж статистику по всіх країнх Європи: Німеччині, Франції, скандинавських, балканських країнах, Чехії, Польщі тощо. Чого тільки Італія є прикладом?
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Белла чао чао чао,песня итальянских партизан
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вирус в Украине уже давно..
посмотрите это видео, новости за январь..
https://www.facebook.com/wlad.physio/videos/2893768344002447/?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARCpjyB4FoiKdo0NfzVQD25g8eqW3WLd71BqeW2OPOMIN73Oul3017Ud1AM1ihlQGh89lSHv5Tcokx9y&hc_ref=ARTE8RHBCkp9RxpOz4SjxniAu2iqOA0xyjrCJy94DrlARrEcbKB-BMnnb8x7RXVRdAU&fref=nf&hc_location=group
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Как китайцы в январе шастали отмечать новый год из Италии .... в Италию ( а что было в январе в Китае мы знаем) - США уже тогда прикрывало сообщение с Китаем , там был уже карантин . Это статья о том , как ЕС заключило с Китаем проект возрождения шелкового пути - март 2019 года «На сегодняшний день китайцы встроились в традиционную отрасль итальянской экономики - легкую промышленность (текстильное производство) и третичный сектор экономики (прежде всего, услуги портных). Низкая стоимость услуг, быстрота обслуживания, почти круглосуточный график работы - лишь некоторые преимущества китайского трудового мигранта в сравнении с местным конкурентом. Модель и функционирование «экономики китайских мигрантов» прижилась в Италии и страна стала определенным местом притяжения для граждан КНР, желающих начать новый этап своей жизни в Европе.
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Берлускони дружбан Пуйла держит все медиа в своих руках как и его дружок и правит как он
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Нефть будет 150 за бочку,и кремль успокоится,а короновирус исчезнет что курячий и свинячий грипп
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Та соеголовым похрен и такие данные
Дайош тралейбус! Дайош метро!
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Вот бы выздыхали от этой чуммы, те долбоебы, которые голосовали за Соплю
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800 сотен людей за сутки? - попали итальянцы под замес....
рано или поздно ета беда всех найдет.....
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