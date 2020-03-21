 В Италии за сутки от Сovid-19 умерло 793 человека

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статистический портал Worldometer.
В Китае за сутки умерло 7 человек и общее количество жертв составляет 3 тыс 255.
В Иране умерло за последние сутки 123 человека, общее количество жертв составляет 1 тыс. 556 человек.
В Испании за сутки умерло 285 человек, общее количество жертв составляет 1 тыс. 378 человек.
21.02.2020: 19
01.03.2020: 1.694
11.03.2020: 12.462
21.03.2020: 53.578
Страна станет молодой ,идиотов поубавится.
Естественный отбор нам нужен.Понимайте как хотите.
Вам же поможет только вакцина, для спокойствия сделаете прививку несколько раз
У нас под угрозой люди 50-60 лет
совсем недавно видел 20-летнего, который убил свой ЖКТ энергетиками и чипсами... таких "молодых" любой вирус щелкает на раз-два... естественный отбор
Остальных забанили.
Источник: данные МИД Украины, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в ТвиттереДословно: "По состоянию на 21 марта 160 украинских граждан уже вылетели из Шри-Ланки, еще 20 вылетят сегодня (в субботу - ред.)".
"Для туристов, прибывших самостоятельно на Шри-Ланку, 23 марта ожидается чартерный рейс Коломбо-Киев, рассчитанный на 200-215 мест (вылет из Коломбо примерно в 11:00 - 12:00). Ориентировочная стоимость билета - 500 долларов".
Я не думаю что у нас будет статистика лучше, беря во внимание % пожилых людей и отношение наших людей к своему и чужому здоровью...(
Скорее всего, Китай занизил раза в два реальное количество жертв.
в Украине под прикрытием вируса, хотят угробить Украину и устроить голодомор миллионам украинцев..
посмотрите это видео, новости за январь..
https://www.facebook.com/wlad.physio/videos/2893768344002447/?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARCpjyB4FoiKdo0NfzVQD25g8eqW3WLd71BqeW2OPOMIN73Oul3017Ud1AM1ihlQGh89lSHv5Tcokx9y&hc_ref=ARTE8RHBCkp9RxpOz4SjxniAu2iqOA0xyjrCJy94DrlARrEcbKB-BMnnb8x7RXVRdAU&fref=nf&hc_location=group
в Украине вирус уже давно
https://www.facebook.com/wlad.physio/videos/2893768344002447/?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARCpjyB4FoiKdo0NfzVQD25g8eqW3WLd71BqeW2OPOMIN73Oul3017Ud1AM1ihlQGh89lSHv5Tcokx9y&hc_ref=ARTE8RHBCkp9RxpOz4SjxniAu2iqOA0xyjrCJy94DrlARrEcbKB-BMnnb8x7RXVRdAU&fref=nf&hc_location=group
Дайош тралейбус! Дайош метро!
рано или поздно ета беда всех найдет.....