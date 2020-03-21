 В Италии за сутки от Сovid-19 умерло 793 человека

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статистический портал Worldometer.

В Китае за сутки умерло 7 человек и общее количество жертв составляет 3 тыс 255.

В Иране умерло за последние сутки 123 человека, общее количество жертв составляет 1 тыс. 556 человек.

В Испании за сутки умерло 285 человек, общее количество жертв составляет 1 тыс. 378 человек.

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