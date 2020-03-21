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 Киевские новости, Здоровье
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 В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом, - Кличко

21 марта в Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденые тесты двух женщин 29 и 39 лет и 5 мужчин в возрасте от 31 до 50 года. Итого, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева", - написал Кличко.

Из 10 больных пятеро лечатся в Александровской клинической больнице столицы. Остальные 5 - находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходим суровый контроль за тем, чтобы приезжающие из-за границы люди находились 2 недели на домашнем режиме, - Кличко

В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183317
 
 
 Топ комментарии
 
Я напомню, что мародер и барыга Моника Зеленски захватил все ветви власти в Украине, поэтому он несет личную ответственность за все. За маски, за парацетамол в аптеке, за переполненный транспорт, за продукты в магазине, за эпидемию. Именно такова цена захвата всей власти.
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Чуваки зная что там эпидемия запустили в страну десятки тысяч людей. По закону больших чисел десятки из них должны быть инфицированы.
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Редкие сволочи. Принести заразу из евпопи и втянуть все государство и граждан в убытки
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37 тыс больных тубиком в Украине я представляю что тут будет, плюс у пенсов самый слабый иммунитет в европе от нищеты.. - в укани началось с рынка, у нас будет с вокзала с прибывшими итальянскими жопомоями...
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А где Звездилова и Скалецкая? Почему они не сидят с этими на карантине? То был пиар или работа?Или балабольство для инстаграма и фесбучика?
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Вполне возможно что у Зели бизнес-план такой:
1; пенсии платить нечем, пенсионеров куча,
2; от коронавируса 95% смертей - пенсионеры,
3; Свезти сюда со всего мира побольше зараженных, масками и карантином не обеспечивать, 4; через пару недель 95% пенсов заболеет и передохнет,
5; проблема пенсий решена.
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